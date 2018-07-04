О разделении стран и роли классов в процессе мирового производства

Марксисты еще в XIX веке указывали на все набирающий силу общественный характер труда. В то время укрупнение производств и разделение труда преобладали в рамках «национальных» государств. Но после того как в середине XX века окончательно сложилась мировая система государственно-монополистического капитализма (зрелый капитализм в стадии империализма), производство перешагнуло узкие «национальные» рамки. Теперь мир действительно похож на оду большую фабрику: одни страны напоминают производственные цеха, другие инженерные бюро, третьи похожи на распределительные центры, четвертые есть аналог бухгалтерии и т.п.

Это позволяет охранителям буржуазного строя внушать плохо образованным пролетариям мысль, что якобы во всех их бедах виновата не внутренняя буржуазия, а другая страна, и в качестве обоснования используется современная мировая буржуазная экономика. [Прим.: во всех классовых обществах образование это привилегия господствующего класса, в то время как классы угнетенные всячески лишаются качественного образования, удел пролетариата в капиталистическом строе – иметь ограниченный набор знаний достаточный для выполнения конкретных производственных функций, но непригодный для понимания происходящих в обществе процессов; разрыв в образовании является необходимым условием идеологической эксплуатации пролетариата буржуазией, как следствие – достигается подчинение воле буржуазии]. Такое искажение происходящего сегодня повсюду: в РФ буржуазная пропаганда винит во всех бедах российских трудящихся – США, в США буржуи переводят стрелки с себя на РФ, и так во всем мире. Но мы им верить не будем, а посмотрим, как же обстоят дела на самом деле.

Капиталистическое производство имеет своей целью максимальную прибыль. Источником прибыли для капиталиста является присвоенный, но неоплаченный, труд пролетариата. Это значит, что буржуазия кровно заинтересована в максимальной эксплуатации пролетариата, буржуазный идеал – пролетарий, работающий непрерывно как машина. Но для этого необходим соответствующий непрерывный оборот: деньги (вложенный капитал) – товар – деньги (вложенный капитал + прибавочная стоимость). Процесс обмена товарами (торговля) не является целью буржуазии и не обогащает ее (исключая покупку товара «рабочая сила», которая своим трудом сама себя оплачивает и сверх того создает богатство для буржуазии), но является необходимым элементом буржуазных отношений в обществе. Именно потому, что чем больше людей вовлечены в процесс обмена, тем быстрее оборачивается капитал, – буржуазия создала мировой рынок. Но капиталистическому способу производства присуща еще и анархия производства из которой все время вытекают кризисы перепроизводства, что в условиях мирового рынка, грозит гибелью всей капиталистической системы. Полностью устранить анархию производства при господстве буржуазии невозможно, но общий классовый интерес вынудил капиталистов максимально упорядочить «свое» производство, к тому же это диктовалось и стремлением к извлечению сверх прибылей: из более непросвещенного пролетариата менее развитых стран проще выколотить сверх прибыли, чем из европейского, который с XIX века привык к организованной борьбе с буржуазией. Но так как рынок мировой, то вся «национальная» буржуазия сговорилась друг с другом относительно доли прибыли той или иной «национальной» буржуазии от всего мирового производства.

Короче говоря, мировой пролетариат уже сегодня занимается полноценным общественным производством в масштабах планеты. Одни добывают, другие перерабатывают, третьи совершенствуют и т.д. и т.п. Марксизм определенно прошел проверку временем и в данном вопросе. Но работает это производство еще не для человека, а все также против него, так как сегодня цель мирового хозяйства буржуазная – прибыль, то есть эксплуатация человека. Частичное объединение национальных производств в мировое производство на буржуазной основе не устраняет общественных классов и классовых противоречий. Для устранения противоречий необходимо полностью уничтожить частную собственность, только тогда мировая «фабрика» сложится полностью и ей станет возможно управлять на плановых началах, исключив стихийность развития. Но такое объединение стран уже не буржуазное, а коммунистическое.

Мировая буржуазная система кажется продуманной и прочной. Но это иллюзия:

Во-первых, каждая «национальная» группировка стремится к максимальной прибыли (мировому господству). Наиболее крупные империалистические хищники то и дело ставят весь мир на грань новой войны из-за претензий друг к другу за большую долю прибыли;

Во-вторых, внутри каждой «национальной» группировки идет грызня между ее составными частями. Каждая олигархическая группа старается занять монопольное положение внутри «своей» страны, в результате чего происходят так называемые «майданы» (буржуазные перевороты в рамках капитализма, которые существенно ухудшают положение рабочего класса в этих странах);

В-третьих, мировой рынок не решает проблему анархии производства и его затоваривания, а лишь увеличивает «площадь», которая все равно остается ограничена.

Это лишь самые ключевые пункты.

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Из рассмотренного мы можем сделать вывод: формирование мировой империалистической системы лишь временно продлило жизнь капитализму. Сегодня капиталистические общественные противоречия приняли мировой масштаб, но ресурсов для дальнейшего затягивания их разрешения нет (были бы другие менее развитые планеты, жителей которых можно было бы эксплуатировать как машины – это бы, при определенных обстоятельствах, могло затянуть продолжительность капитализма на Земле, но мы материалисты – таких планет нет). Затоваривание мирового рынка рано или поздно разразится новым, но уже всемирным кризисом. Предвестник этого кризиса – уничтожение «санкционных» товаров, включая еду и животных. И виной всему не конкретные страны, пролетариат которых наиболее сконцентрирован в том или ином подразделении мировой «фабрики», и не сама мировая «фабрика», которая сложилась объективно как логический итог предыдущего развития человечества, а способ производства и функционирования данной «фабрики» – буржуазный общественный строй.

Решить проблему можно только переходом от капитализма к коммунизму (процесс такого перехода называют еще социализмом). В коммунизме не будет товарного производства, следовательно, производство будет реализовывать другую цель: «максимальное удовлетворение постоянно растущих материальных и культурных потребностей всего общества» (И.В. Сталин). По-другому никак. Но реакционная буржуазия (а сегодня она может быть массово только такой) изо всех сил сопротивляется уничтожению товарного производства, ведь именно в нем заключено ее величество и могущество. Это отчаянное нежелание подчиняться объективной реальности, заставляет буржуазию искать утопические теории своего сохранения. Всё как и ранее в мировой истории, реакционный класс пытается вернуть прежние порядки в обновленном виде. Сходящие с арены истории феодалы и их идеологи видели альтернативу капитализма в утопическом мелкобуржуазном (крестьянском) «социализме». Современная нам буржуазия и ее охранители-идеологи видят альтернативу коммунизма в фашистском национальном капитализме, то есть в становлении «хорошего», как они сами говорят, госкапитализма, изолированного от внешнего мира, противостоящего объективному процессу слияния всех наций (и неизбежно национальных хозяйств) в единое общество (с одним хозяйством). Но это чистая утопия, мир глобален уже сегодня, а те неразрешимые противоречия, которые возникли в процессе глобализации, есть лишь противоречия капитализма, который непригоден в качестве строя для объединенных в одно общество всех наций мира. Для устранения современных противоречий ненужно откатываться в прошлое, а нужно уверенно шагнуть в будущее – покончив наконец с частной собственностью и буржуазией как классом в каждой отдельно взятой стране и как следствие – в мировом масштабе. Именно к этому призывает нас «Манифест Коммунистической партии», написанный гениальными основоположниками научного коммунизма – Марксом и Энгельсом. Это же диктует нам материалистический подход к современности.

Сегодня для уничтожения буржуазии у мирового пролетариата гораздо больше ресурсов и возможностей, чем было в начале XX века, когда в борьбе и ценой больших жертв было завоевано первое в мире Социалистическое государство. Триумф Великого Октября доказывает правоту нашей борьбы, новая Социалистическая революция имеет все шансы стать мировой революцией, смести капитализм на всей планете, проложив освобожденным народам путь к единственно возможному счастливому будущему без грабителей и эксплуататоров!