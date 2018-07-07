Опять поверим на слово?

Вялая реакция. Как только правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении возраста выхода на пенсию, тут же изо всех ведущих СМИ полились потоки лжи про неизбежность этого шага, про то, что никуда нам от него не деться, что «проблема» уже давно созрела и перезрела.

Главный аргумент этих мошенников, прикидывающихся чиновниками и экспертами таков: население стареет, поэтому число пенсионеров растёт, а доля работающих сокращается. Из чего делается «неоспоримый» вывод: якобы тем, кто трудится, уже не под силу содержать растущее число пенсионеров, и денег на это взять попросту неоткуда.

Вот профессора мориарти из правительства РФ и придумали, как решить эту «проблему». Надо, мол, просто поднять возраст выхода на пенсию. Тогда число пенсионеров сократится. Во-первых, в результате того, что людям пожилого возраста перестанут платить пенсии, заставляя их работать ещё в течение 5–8 лет. Во-вторых, – и это главное – половина мужчин и четверть женщин просто не доживут до нового возраста выхода на пенсию, и им вообще не придётся ничего платить. Одновременно за счёт тех, кому удастся выжить, число работающих вырастет.

Почему же народ так вяло реагирует на откровенный грабёж? Потому, что согласен с этими профессорами мориарти? Вряд ли. Причина совсем в другом, и она банальна. Происходит сие вследствие всенародной нелюбви к арифметике. Ведь если проверить на цифрах выкладки этих мошенников, масштаб лжи будет очевиден каждому. Давайте попробуем сделать простейшие расчёты, используя официальную статистику, хотя она и сильно приукрашивает действительность.

Сказки про бюджетную немощь. Громче всего эта публика кричит о всё возрастающей нагрузке на федеральный бюджет. Мол, денег в нём и так ни на что не хватает. Чтобы заплатить пенсии, приходится урезать все расходы. Потому терпение у правительства и лопнуло.

В прошлом году бывший министр финансов, а ныне глава Центра стратегических разработок, который содержится на бюджетные деньги, Алексей Кудрин привёл «убийственный» аргумент, «доказывающий» неизбежность пенсионной реформы. За последние 7 лет расходы на пенсии выросли на 3% ВВП, что составляет около 2,5 триллиона рублей в год – «почти столько же, сколько мы тратим на всё образование в стране. Получается, чтобы платить даже нынешние пенсии, нам нужно отказаться от инвестиций в образование, медицину, строительство новых дорог, будущее наших детей», причитал он.

Но, если мы заглянем в отчёты Минфина, то обнаружим, что за упомянутые Кудриным 7 лет расходная часть федерального бюджета выросла на 9 триллионов рублей: с 10,1 в 2010 году до 19,1 триллиона в 2016-м. Если даже вычесть из этой суммы рост пенсий на 2,5 триллиона рублей, то на увеличение инвестиций в образование, медицину, строительство новых дорог у правительства в 2016 году оказалось в распоряжении дополнительно 6,5 триллиона рублей в одном только федеральном бюджете.

Однако из федерального бюджета платятся пенсии лишь госслужащим и служащим силовых структур, которые составляют 9,2% от общего числа пенсионеров. Пенсии всем остальным платятся не из бюджета, а из страховых взносов работодателей в Пенсионный фонд. Так что к финансированию образования, медицины, строительства новых дорог рост их пенсий вообще никакого отношения не имеет.

То есть к 6,5 триллионам рублей, дополнительно полученных правительством на эти цели в 2016 году, надо добавить, по меньшей мере, ещё 2 триллиона. Вопрос только в том, куда они исчезли. Как видим, нам просто вешают лапшу на уши. А российскими финансами заправляют отъявленные мошенники.

Однако, если перейти от распределения бюджетных расходов к распределению валового внутреннего продукта (ВВП), то получим ещё более впечатляющую картину.

Распределение ВВП. В 2017 году, по данным Росстата, валовой внутренний продукт (ВВП) составил 92,1 триллиона рублей. Росстат включает в него валовую добавленную стоимость и чистые (за вычетом субсидий) налоги. Иными словами ВВП – это стоимость товаров и услуг конечного потребления как во внебюджетном, так и в бюджетном секторах экономики.

Согласно отчёту Пенсионного фонда РФ, в 2017 году страховых взносов было собрано 4,5 триллиона рублей. Взносы уплачивались в размере 22% от начисленной зарплаты. То есть начисленная зарплата составила 20,5 триллиона рублей, а на руки – за вычетом налога на доходы физических лиц (НДФЛ) – работники получили 17,8 триллиона. Это составляет 19,3% валового внутреннего продукта. На все виды пенсий было потрачено 7,2 триллиона рублей или 7,8% ВВП.

Как видим, лишь пятая часть ВВП, то есть стоимости товаров и услуг конечного потребления, попадает в карманы работающих, которые их создали. Вместе с пенсионерами – чуть больше четверти. Стипендии и пособия у нас составляют сотые доли процента ВВП и не ощутимы при таких расчётах. А кому же достаются остальные 3/4 валового внутреннего продукта? Они уходит в бездонные карманы разного рода паразитов, которые, как вампиры, высасывают кровь из российской экономики.

Речь идёт в первую очередь о наших долларовых миллионерах и миллиардерах. Их число, согласно докладу World Wealth Report финансовой компании Capgemini, выросло за 2016 год на 19,7% до 182 тысяч человек (данных за 2017 год пока нет). Есть среди них, конечно, нормальные и даже хорошие предприниматели, пользующиеся заслуженным уважением. Такие, например, как Евгений Касперский или Павел Грудинин.

Однако подавляющее большинство этой публики составляют паразиты, прикидывающиеся бизнесменами, вроде Владимира Потанина или Романа Абрамовича. Они паразитируют на общенародной собственности, захваченной преступным путём в ходе приватизации и её последующего криминального передела. И пока доходы этих паразитов растут, благосостояние работающих и пенсионеров, даже по данным Росстата, неуклонно сокращается пятый год подряд.

Об этом мошенники, прикидывающиеся чиновниками и «экспертами», заполонившие телеэкраны, скромно умалчивают. Зато западная пресса переполнена возмутительными примерами «фантастической платёжеспособности россиян». Вот одно из сообщений: пятеро россиян в Лондоне, зайдя в бар при гостинице, выпили на 54 тысячи долларов, да ещё дали бармену 15 тысяч на чай. Но это – так, всякая мелочь чудит.

Причуды более состоятельных россиян обходятся в десятки и сотни миллионов долларов, которые они выкладывают за исторические замки и роскошные дворцы в самых дорогих городах и весях Европы. Жители Ниццы на Лазурном берегу во Франции вынуждены даже учить русский язык. А что уж говорить о наших олигархах? Затраты на их причуды исчисляются многими миллиардами долларов.

Реальная проблема. Как видим, денег в стране предостаточно. Но на зарплаты и пенсии их «не хватает». Спрашивается, почему работающие должны чуть ли не драться с пенсионерами из-за четверти создаваемого ими валового внутреннего продукта, и не обращать никакого внимания на то, как наша паразитическая «элита» растранжиривает остальные три четверти? Ведь достаточно поумерить её аппетиты на треть, чтобы удвоить зарплаты и пенсии!

Но из этих своих 3/4 ВВП «платёжеспособные граждане» делают инвестиции, развивают экономику, вешают нам лапшу на уши «эксперты». Да делают. Вопрос только в том – во что они вкладывают свои деньги.

Основная масса вложений производится этими паразитами, прикидывающимися бизнесменами, в зарубежную недвижимость. Вторая главная сфера их инвестиций – недвижимость российская. А ещё – в дорогие отели, в покупку игроков для зарубежных и российских спортивных клубов, в яхты и персональные самолёты за сотни миллионов долларов и т.д.

В отечественное производство ими не вкладывается почти ничего. А если что-то и вкладывается, то на заёмные деньги. Кредиты предприятия вынуждены возвращать с немалыми процентами, ухудшая показатели своей работы в течение нескольких лет.

Таким образом, реальная проблема заключается в том, чтобы основная часть финансовых ресурсов страны шла на развитие экономики и социальной сферы, а не вывозилась из России этими паразитами, распихивающими их по своим оффшорным заначкам и проматывающими халявные деньги всевозможными, порой экзотическими способами.

Но у наших властей совсем иные ориентиры. Именно рост благосостояния этих паразитов является главной целью правительства России. Почему? Да потому что основная часть тех, кто прикидывается крупными государственными чиновниками, сами принадлежат к их числу. Вот и расстраивает эту публику тенденция последних лет.

«Пугающая» тенденция. Давайте сравним нынешнее распределение ВВП, скажем, с 2012 годом. Тогда он, по данным Росстата, составил 66,9 триллиона рублей. По отчёту Пенсионного фонда, страховых взносов было собрано 3 триллиона рублей при тех же 22% от начисленной зарплаты, которая таким образом составила 13,6 триллиона рублей, а за вычетом НДФЛ – 11,8 триллиона. Это составило 17,6% ВВП. На пенсии было израсходовано 4,5 триллиона рублей или 6,7% ВВП. Если сложить их доли, то работающие и пенсионеры вместе получили 24,3% ВВП. Меньше четверти!

Если провести такой же расчёт за 2016 год доля работающих в ВВП выросла до 18,9%, доля пенсионеров – до 7,6%, а вместе их доля возросла до 26,5%. В 2017 году тенденция продолжилась, хотя и сбавила темп. Напомню, доля работающих в ВВП выросла до 19,3%, доля пенсионеров – до 7,8%, а вместе их доля увеличилась до 27,1% валового внутреннего продукта.

И эта тенденция совершенно не устраивает паразитов и российскую власть, выражающую и защищающую их интересы. Видите ли, 72,9% ВВП совершенно недостаточно для удовлетворения растущих запросов этих вампиров. Они хотят больше. И намного. Для того и затеяли очередную пенсионную реформу.

Только не подумайте, будто за эти годы благосостояние работающих и пенсионеров существенно выросло. Происходило это не в реальном, а только в бумажном выражении. На бумаге всё с виду красиво. В 2012 году работающие россияне получили 11.8 триллиона рублей, а на пике кризиса в 2016-м – 16,2 триллиона.

Но при этом среднегодовой курс рубля в 2012 году был 31,09, а в 2016-м – 67,03 рубля за доллар США. Таким образом, доход работающих в 2012 году составил 380 миллиардов долларов, а в 2016-м – только 242 миллиарда. То есть реальнее благосостояние работающих граждан в России сократилось (даже если не учитывать долларовую инфляцию) на 36,3%.

То же самое произошло и с пенсиями. На бумаге доходы пенсионеров выросли с 4,5 до 6,5 триллиона рублей. Но с учётом обрушения рубля грабителями, прикидывающимися руководством Центробанка, в 2012 году доход пенсионеров составил 145 миллиардов долларов, а в 2016-м – только 97 миллиардов. То есть их реальное благосостояние снизилось на 33,1%. Поэтому о каком-то «слишком быстром» росте расходов на пенсии в стране, речи не идёт вообще. Реально имело место их сокращение на треть.

О теневых доходах. Однако в рукаве у мошенников, прикидывающихся чиновниками и экспертами, припрятан ещё один козырь. Это «теневые» доходы. С их помощью Росстат проводит «дооценку» валового внутреннего продукта. Регулируя размер этой «дооценки» он обеспечивает (когда нужно начальству) рост ВВП при отсутствии такового. В 2017 году, например, долю теневой экономики в России Росстат оценил в 15–16% ВВП, сообщил глава ведомства Александр Суринов.

«Теневой» сектор в российской экономике, действительно, имеет место быть, хотя его фактический размер никому не известен. В Минфине уверяют, что это – зарплата «в конвертах» и доходы самозанятых граждан. Вот только очень трудно представить себе, что случайные, по большей части грошовые, приработки самозанятых в ремонте квартир и частном извозе вместе с ничтожной долей зарплат «в конвертах» сравнимы с доходами всех официально работающих граждан. Последних у нас всё-таки подавляющее большинство.

Да и заработки у многих категорий госслужащих, а также служащих в корпоративном секторе исчисляются сотнями тысяч и миллионами рублей в месяц, а то и в день. Только в Москве, где сосредоточено большое количество таких высокооплачиваемых должностей, по последним данным Мосгорстата, «белая» средняя зарплата работников столичных предприятий и организаций всех форм собственности (кроме малого бизнеса) составила в среднем почти 92 тысячи рублей в месяц.

В реальности «теневые» доходы, по меньшей мере, на 90% состоят из казнокрадства, коррупционных и других криминальных «заработков» нетрудового характера. Их настоящий размер никому не известен, но масштаб, как все признают, огромен. А те 1–2% ВВП, приходящиеся на самозанятых и получающих зарплату «в конвертах» граждан, никак не меняют общую картину распределения созданного в стране валового внутреннего продукта.

Самообслуживание по-путински. Такая вот картина получается, если смотреть с высоты птичьего полёта. А если присмотреться поближе? Согласно социологическим опросам, половина наших пенсионеров (по оценке профсоюзов – треть) продолжает работать после выхода на пенсию. В основном, потому, что по-человечески прожить на установленную для нас пенсию невозможно. Официальная статистика на этот счёт предусмотрительно помалкивает. И понятно, почему.

Дело в том, что работодатель платит за работающего пенсионера все виды налогов, которыми обкладываются как его зарплата, так и созданная им прибыль предприятия. И сумма выходит совсем не маленькая. Только на зарплату, получаемую работником, «накручивается» 77% прямых налогов.

Чтобы заплатить работнику 100 рублей, предприятие должно ему начислить 115 рублей (тогда после вычета НДФЛ в 13%, человек на руки получит 100 рублей). Затем на эту сумму накручивается 30% взносов в государственные социальные фонды. В результате получается уже 150 рублей. На эту сумму накручивается 18% налога на добавленную стоимость (НДС). Получается 177 рублей, в том числе 77 рублей – прямые налоги на зарплату.

Но ведь работника хозяева нанимают не для того, чтобы просто получать зарплату: он должен давать прибыль. А она, в свою очередь, облагается налогом на прибыль в размере 20%, а также НДС. И это – не считая массы косвенных налогов, которые платит человек, приобретая товары и услуги.

Ведь в их цену входят затраты предприятий на другие налоги (на имущество, землю, добычу полезных ископаемых и т.д.), на пошлины, акцизы, всевозможные поборы (плату за лицензии, сертификаты, разрешения и т.д.). А поскольку статья 264 Налогового кодекса РФ требует, чтобы все налоги, другие обязательные платежи и поборы включались в себестоимость продукции, то они ещё обкладываются и НДС.

Поскольку размер средней пенсии составил в 2017 году 36% от среднего размера заработной платы, то на одни только прямые налоги, уплаченные за работающего пенсионера предприятием, можно содержать двоих пенсионеров. А с учётом косвенных налогов – минимум трёх.

Иными словами, нашему государству содержание пенсионеров вообще ничего не стоит. Они содержат себя сами! По сути, очередная пенсионная реформа сводится к тому, чтобы выжать у работающих и пенсионеров ещё больше средств для содержания сонма паразитов, которые и без того бесятся с жиру.

Так что учитесь, граждане, считать! А не верьте на слово таким профессиональным лжецам, как наши высшие госчиновники, а также своре их штатных и заштатных мошенников, прикидывающихся экспертами и учёными.

Об авторе. Дектерёв Владимир Иванович. Пенсионер. До выхода на пенсию работал в редакции газеты «Правда» редактором социально-экономического отдела.