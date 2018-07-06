О революционном значении социализма

Между капитализмом и коммунизмом лежит период социализма. Это период перехода от более низшей к наивысшей формации человеческого общества. Все предыдущие переходы от одной формации к другой сохраняли частную собственность на средства производства, сохраняли угнетателей и угнетенных, а также прослойку между ними. С момента разложения первобытной коммунистической общины и до наших дней менялись лишь формы классового общества. Но даже такие, казалось бы, «незначительные» переходы всегда сопровождались грандиозными классовыми битвами и социальными революциями, сотрясающими «незыблемые» («традиционные») устои, складывавшиеся веками. Каждый такой шаг продвигал общество к подлинной свободе, борющийся угнетенный класс поднимался все выше в своем развитии, приближаясь к своим угнетателям. И вот сегодня настал тот момент, когда разница между эксплуатируемым и эксплуататором может быть преодолена полностью, то есть общество вновь станет бесклассовым, но уже на высокоразвитой производственной основе, которая становится доступна всем и каждому.

Человек – продукт своего окружения. Он становится личностью только в процессе общественного воспитания, которое начинается с рождения и длится до смерти. Следовательно, личное сознание — это часть общественного сознания, которое формировалось веками. Поэтому с переворотом в производственных отношениях, когда уже нет особой роли эксплуататоров (они отсутствуют как класс), еще существуют общественные сознания эксплуататоров и эксплуатируемых. Опираясь на производительные силы общества, которые точно так же моментально не исключают эксплуатации человека человеком (если бы они абсолютно не предполагали эксплуатации человека, то мы бы сегодня не могли жить в буржуазном строе), эти сознания создают угрозу контрреволюции. Другими словами, когда в силу привычки одни хотят «по-старому» и для этого существуют объективные условия, то «по-старому» может вернутся в масштабах всего общества. Что и произошло в Союзе ССР – сохранение мелкобуржуазного общественного сознания обеспечило общество новоявленными буржуа и пролетариями (готовыми к эксплуатации), а производительные силы допускали как социалистические, так и капиталистические производственные отношения.

Чтобы этого не допустить, чтобы «по-старому» больше не вернулось – необходим период социализма. В этот период активно развиваются производительные силы общества (вспоминаем развитие науки и промышленности в СССР), чтобы абсолютно исключить возможность эксплуатации человека, а это возможно лишь при полном переходе от физического труда к использованию машин. С другой стороны, в этот же период активно воспитывается человек будущего – то есть такой человек, который имеет привычку жить и мыслить по-новому.

Таким образом период социализма является важным и необходимым этапом строительства коммунизма. В социалистическом обществе силой прежних традиций, но применяемых иначе чем прежде, активно искореняются остатки буржуазного строя. При господстве буржуазии принуждение служит неволи, а при господстве пролетариата принуждение необходимо для завоевания свободы. На этом пути были и еще будут перегибы (вспомним статью «Головокружение от успехов»), когда прежние методы начинают работать по-старому, несмотря на это, осознанное и целенаправленное движение непременно приведет нас к коммунизму. Но как только мы расслабимся, как пустим процесс строительства коммунизма на самотек – контрреволюция неизбежна. Без борьбы с вековыми общественными привычками в общественном сознании, без болезненного выкорчевывания непригодных для социалистического общества отношений (таких как «традиционная» буржуазная семья, к примеру) – в обществе постоянно будут появляться несознательные контрреволюционеры, не желающие гибели социализма, но активно отравляющие его буржуазными пережитками, которые для них «хорошие» и «естественные». Мировая буржуазия всеми силами будет пытаться получить контроль над этими несознательными контрреволюционными элементами социалистического общества, чтобы использовать их как инструмент своей классовой борьбы против пролетариата и его власти, затормозить и повернуть вспять движение рабочих масс к коммунизму. При увеличении буржуазных пережитков, в социалистическом обществе рождается буржуазное классовое сознание, которое непосредственно изнутри социализма организует сознательно контрреволюционный класс, ненавидящий социализм и жаждущий его уничтожить. Прикрываясь фразами абстрактных свобод и устоев, этот сплоченный и организованный класс непременно ввергнет расслабленные и неготовые к борьбе рабочие массы во все ужасы капитализма. Несколько поколений пролетариата вынуждены будут снова тащить на себе ярмо наемного рабства, унижений и полного бесправия.

Помня об этом, сознавая социализм именно как период агрессивной борьбы нового со старым, а не как незыблемое и вековое состояние общества, - наша победа над капитализмом неминуема!