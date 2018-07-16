Князь нового мира сего америка трамп Смеюсь, когда слышу о непредсказуемости Трампа. Это для постиндустриальных идиотов и тех, у кого мозги от кремлепропаганды усохли, он непредсказуем. А для нас, националистов и сторонников новой индустриализации, Трамп как раз вполне понятен. Это сборище европейских импотентов и пустых болтунов не может понять американского националиста у власти. Они никак не могут уяснить, что время пустопорожней либеральной болтовни о "ценностях" прошло, что теперь на первом плане - интересы национального выживания и развития. И что теперь миром правят не какие-то политкорректные бредни, а весомые экономические интересы.



Трамп все мерит исключительно ими. Кто - главные экономические конкуренты США, отбирающие у них рабочие места, доходы бюджета и само будущее? ЕС и Китай. Их и надо прессовать, бить протекционистскими пошлинами. То, что при этом из-за депрессии и падения цен на сырье пострадает РФ, Трампа нисколько не волнует. Это - проблема Москвы. Всякую солидарность с Европой - побоку. Денег больше нет. Америку важнее поднять.



С точки зрения Трампа, СССР больше нет, равно как и Варшавского договора. А значит, нет и никакой угрозы нашествия русских на Старый Свет. Тогда зачем тратить огромные средства бюджета США на защиту ЕС? Если советские дивизии больше не могут дойти до Ла-Манша, если больше нет угрозы создания Советами Евразийской империи (где европейские овощи послушно работали бы на Москву), то пускай теперь Европа платит Америке за прикрытие. НАТО не может быть реформировано. Значит, пусть европейцы либо покупают американский газ с переплатой, либо усиленно скидываются на оборону, либо платят повышенные пошлины на ввоз в Америку, либо открывают свой рынок для американских товаров. Очень здравая логика! Разговоры о "правах человека" и "демократических ценностях" оставьте себе - нам важнее доходы США и рост числа рабочих мест у себя дома.



Тем более, что китайские дивизии никогда не пойдут к Ла-Маншу, а для сдерживания Китая потребно не НАТО, а совершенно иной блок.



А если ЕС - экономический конкурент и ненужная внешнеполитическая обуза, то его можно пускать под откос любыми способами. Хоть пошлинами, хоть учинением политического кризиса во втором по значению финансовом центре мира - в Британии. Новый промышленный подъем Соединенных Штатов спишет все. Победителя не судят.



Отдать Сирию Путину? Да без проблем! Америке Сирия нужна, как щуке зонтик. Задачу запала для нестабильности и войн на Ближнем Востоке она решила и больше не нужна. Из нее на окружающий регион ползут хаос и раздоры, и это для США полезно. Чем хуже дела в Евразии - тем привлекательнее США как место приема капиталов всего мира. Идите, вкладывайтесь в нашу новую индустрию. А хочет Путин повесить себе камень на шею в виде огромных затрат на подъем огрызка Сирии из руин - флаг ему в руки. Трампу важнее нарастить добычу нефти у себя в стране. Тратить триллионы долларов на арабскую ... Черноухию, как делали Клинтон, Буш-сын и Обама, Трам не намерен. А если впереди - новый акт мировой экономической депрессии, так он - возможность для американцев, для возращения ими статуса великой научно-промышленной нации.



Так что для нас Трамп вполне предсказуем. Не пустить газ "Газпрома" в Европу, расчистить рынок для Америки. Не дать РФ подняться как новой промышленной силе. Разделать, аки мясник тушу, ЕС - и взять себе лучшие куски. Загасить Иран и повышением мировых цен на нефть ускорить впадение мира в новый спад. Учинить в Евразии как можно больше очагов войн и кризисов, превратить ее вообще в Океан Кризисов - и выдавливать капиталы из нее в США. Ради этого бросить Украину? Да тоже нет проблем. Наоборот, с точки зрения трамповцев, это только усиливает проблемы ЕС и РФ. Пусть занимаются этим, а не налаживанием своего протекционизма и разумной индустриальной политики. Кремль упустил возможность вернуть себе Украину в 2014-м? Ну, теперь пускай возится, причем с огромными затратами. Пускай мечтает "Нам нужна вся Украина".



Трамп вовремя понял, что постсоветский мир - всего лишь прогнившая пустая бутафория, где бал задают давно отжившие свое либеральные предрассудки. Прогнившее и бесполезное для национальных интересов США (Нового Иерусалима) нужно снести как можно скорее и перейти к логике "новых 1930-х". Где закон один: есть лишь имперские, собственные интересы, а сильный всегда прав. Эти интересы белых англосаксонских националистов совпадают с устремлениями части еврейства? Ну, так тому и быть. Любое внешнеполитическое начинание отныне рассматривается сквозь призму: "А даст ли это Америке экономические выгоды? Рабочие места для своих граждан? Доходы бизнеса и бюджета? Если не даст - то к хренам собачьим". И если пресловутая "евроатлантическая солидарность" теперь нерентабельна, то - на помойку ее. Новые заводы в Вайоминге и Техасе намного важнее.





В 2004 покойный ныне Самуил Хантингтон выпустил книгу "Кто мы?", где показал, что элита и масса в США в своих устремлениях диаметрально противоположны. Если элита одержима страстью открывать рынок настежь, не мешать уходу производства из Америки, подписывать договоры о зонах свободной торговли (типа НАФТА), маниакально наводняет страну мигрантами и свихнулась на политкорректности и "борьбе за демократию во всем мире", то народ в США хочет совершенно иного. Массам нужны протекционизм, работа, обустройство самих Соединенных Штатов.



Вопрос стояли лишь о том, когда произойдет "пробой диэлектрика", резкий разворот в политике США. "Пробой" случился в конце 2016-го, в виде Трампа-президента, ведущего себя как бешеный слон или таран. Причем политическая трансформация США имеет глобальные последствия. Она задает событиям националистическую логику.



Вот такой логике стоит поучиться и в Москве. Пока вы, кремлевцы, одержимы теми же предрассудками, что и постиндустриальные идиоты на Западе, никакие встречи тет-а-тет не помогут. Мир необратимо меняется. В новом порядке рациональная национальная выгода неизмеримо дороже, нежели "имиджевые мегапроекты" и пускание пыли в глаза, нежели внешне эффектные, но совершенно губительные для своей экономики шаги во внешней политики. Больше не проканывают трескучие пустые фразы вроде: "Если мы потеряем Сирию, то потеряем и Новороссию". Да нет, ослы, завязнув на Ближнем Востоке, вы как раз и теряете и Донбасс, и РФ. Править бал должны весомые и зримые национальные интересы. Просекаете новую-старую логику? Не постигнете ее - головы вам не сносить. Тупость и близорукость во все века наказываются, причем жестоко. Не понимать того, что та глобализация, что стала морковкой перед носом россиянских сановных ослов в начале 90-х, кончается на наших глазах - тоже наказуемо.



Пришел князь нового мира сего. И он, увы, не в Москве, а за Атлантикой.



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