Власть "интеллектуальной элиты"

Прочёл что-то вроде рекламы об успехах картофелеводства в Рашке, и очень меня прочитанное разозлило. Но сначала вот о чём.

Вот вы видите в телевизоре различные лица, которые что-то рассказывают, в чём-то убеждают зрителей. А почему к общению с гражданами России допускают только этих людей? Ответ: потому, что они интеллектуальная элита России, они самые умные люди в ней. Разумеется, они умные по мнению СМИ, но ведь именно в СМИ у нас элита такая умная, что дальше просто некуда!

А ведь до перестройки мы практически ничего не слышали про эту элиту - в те годы сопливых гениев до общения с народом не допускали, тем более, в СМИ. И благосостояние народа неуклонно повышалось, промышленность развивалась, а СССР по темпам экономического роста занимал второе место в мире после Японии, а по ВВП - после США.

А потом Горбачёв допустил к управлению государством интеллигентов - самых умных в СССР, в той же экономике дал возможность засиять звёздам ныне забытых за ненадобностью Абалкина, Аганбегяна, Шаталина и «несть им числа». А у Ельцина госсовет вообще практически полностью был составлен из академиков, мало этого, вся президентская команда Ельцина на две трети состояла даже не из кандидатов, а из докторов наук.

И что мы получили от этих умных? Журнал Счетной палаты РФ «Финансовый контроль» за июль 2007 года сообщил:

«Национальный доход России в 1991-1993 гг. уменьшился на 40% (а в военные 1941-1945 гг. лишь на 23%). По оценке Минэкономразвития, за годы ельцинских реформ из России было вывезено свыше 210 млрд. долларов. По некоторым же другим данным -700 млрд. долларов, то есть десять годовых бюджетов ельцинской России. Производство сократилось вдвое, а численность россиян, выброшенных за черту выживания, увеличилась более чем в два с половиной раза.

По прогнозам демографов, к концу XXI века население Земли увеличится вдвое. А в России через 70 лет останется в лучшем случае 100 млн. человек. При этом русские уже не будут составлять большинства населения страны. Смертность здоровых мужчин сопоставима с потерями СССР в Отечественной войне.

Список утрат можно продолжить, но и без того ясно, что в мирное время (в отличие от военного) они были неоправданными, а значит, и более глубокими и невосполнимыми».

Короче, если вам необходимо в чем-либо ухудшить положение, обязательно пригласите тех, кто считает себя интеллигентами, и посему - элитой, поскольку российская интеллигенция это незаменимые специалисты, чтобы обосрать своей дебильной тупостью любое нужное народу и государству дело!

Это было вступление, а теперь о картошке.

Лет 30 назад, где-то в конце 80-х или начале 90-х меня пригласил к себе председатель (директор?) пригородного толи колхоза, толи совхоза (?), специализирующегося на выращивании овощей. (К сожалению, уже всё забыл - и как называлось это предприятие («им. Гагарина»?) и зачем я им понадобился. Помню, что директор был немец, помню «фрегаты» на полях).

Однако поразило меня иное, но это требует объяснений.

Хотя к тому времени я практически не успевал заниматься дачей, но меня, всё же, огорчало, что картошка у меня с годами всё хуже и хуже. А незадолго до посещения этого колхоза я прочёл в каком-то научно-популярном журнале объяснение, что при выращивании на одном месте, картофель заражается микробами, снижающими урожай, и что советские учёные (это важно!) разработали метод получения семенного картофеля, суть которого вот в чём.

Когда картофель при хранении или при создании ему для этого условий прорастает такими длинными белыми ростками, то они растут настолько быстро, что микробы с поверхности и объёма клубня картофеля за ростками не успевают. В результате кончики этих ростков являются стерильными. И вот учёные СССР брали и срезали эти кончики, помещали их в пробирки с питательной средой, эти частички прямо в пробирке давали такие маленькие зелёные растеньица, затем маленькие клубеньки - меньше горошинки. Эти клубеньки сажали в стерильную почву, получали маленький кустик, но уже с приличной картофелинкой. Ту снова сажают в стерильную почву и получают уже нормальный посадочный картофель, который при посадке в любой заражённой почве года три даёт высокий урожай.

Так вот, этот председатель этого глухого (для москвичей) казахстанского колхоза, пытаясь заинтересовать меня в сотрудничестве, упомянул, что его колхоз является не просто овощеводческим, но и семеноводческим по картофелю. Я вспомнил о собственной даче и картошке с дачи, типа поумничал и спросил его, как они отбирают клубни на семена, и тогда он предложил мне это посмотреть. И поехали мы к длинному одноэтажному зданию, которое я раньше принял за коровник. И тут оказалось, что в этом здании находится производство по той технологии, о которой я совсем недавно читал в журнале, как о последнем достижение учёных!

Особенно меня поразили колхозницы, которые в блестящей белизной помещении, в белых халатах, через закрытые длинными резиновыми перчатками отверстия в стерильных стеклянных боксах срезали кончики с ростков картофеля и помещали их в пробирки с питательной средой. А также проводили дальнейшие операции. Вот это меня поразило! Сами посудите: тут читаю в журнале про эту технологию, как о выдающемся достижении какой-тот там московской науки, а тут колхоз под моим носом уже на её основе выращивает семенной материал картофеля (вспомнил - картофель сорта «Невский»).

Итак, это было сельское хозяйство СССР.

А теперь о том, что я прочёл в Интернете, и что меня разозлило. Это был рекламный материал фирмы, выращивающей картофель по западной технологии и западной же техникой. И начиналась реклама так.

«Сегодня я расскажу о промышленном выращивании картофеля. Все фото – с площадок агрохолдинга, в котором работаю.

Среднее потребление картофеля на душу населения в России составляет 120–130 кг в год. Согласно статистике, на территории нашей страны ежегодно выращивается порядка 33 млн тонн картофеля. 24 млн из них выращивает население. И всего 9 млн – промышленное выращивание.

В теории, технология начинается с пробирки, куда положили чистейшие клетки и вырастили мини клубни, из которых в свою очередь выросли Супер-Супер элитные семена. Следующая репродукция - Суперэлита, далее просто Элита, и потом по номерам – первая репродукция, вторая и т.д. В России эта часть не развита, поэтому семена элиты и суперэлиты закупаются в Европе, а в производстве для потребителя используются клубни не ниже первой репродукции».

Вы поняли? Тридцать лет назад к власти в СССР пришли интеллектуалы - самые рафинированные интеллигенты, - тридцать лет они «торгуют своими рожами» в Думе и по телевидению, и в результате «в России эта часть не развита»! То есть мы уже не умеем делать то, что умел заштатный казахстанский колхоз 30 лет назад - вырастить чистые семена картофеля! Теперь мы эти семена картофеля закупаем в Европе!

Зато эти рожи в телевизоре, ой, какие умные! А в Думе!