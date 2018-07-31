Как в Казахстане убивали независимые профсоюзы

Как так получилось, что документы и печать организации ОО «Отраслевой профессиональный союз образовательных и научных учреждений», изъятые следователями у руководителей Конфедерации Независимых Профсоюзов Казахстана попали в руки провластного деятеля Андрея Пригоря и послужили основанием для регистрации лжепрофсоюза «Аманат»? Этим вопросом задается руководитель данного отраслевого объединения Ольга Рубахова, которая описывает в своей статье подробности уничтожения Конфедерации Независимых Профсоюзов и гонений на ее руководителей и активных деятелей.

До сих пор вызывает большие сомнения загадочная гибель предшественника Ольги Рубаховой на посту председателя отраслевого профсоюза Якуба Мухиддинова, который якобы попадает 20 августа 2017 года в ДТП именно в самый разгар противостояния с властями и КНБ, стремившихся любыми путями осудить активных участников КНПРК. После его гибели, которое многие его соратники расценивают как убийство, подстроенное и организованное сотрудниками спецслужб, и началась операция по использованию документов этой членской организации КНПРК в целях регистрации лживой организации «Аманат».

Мы представляем читателям статью Ольги Рубаховой и продолжаем цикл публикаций и видео материалов с подробностями уничтожения независимых профсоюзов в Казахстане.

Айнур Курманов

Что произошло на самом деле с членскими организациями РОП КНПРК? Принудительная ликвидация государством республиканского объединения профсоюзов соразмерна с преступлением квалифицированным в уголовном кодексе, как особо тяжкое. Преступление признается совершенное согласно ст.10 УК РК подлежит наказанию, но в нашем случае, понесли наказание, как всегда лидеры профсоюза и их членские организации. Ни один высокопоставленный чиновник, который принимал непосредственное участие в уничтожении независимых профсоюзов не наказан, а наоборот уведен от ответственности сменой кабинетов и повышением в должности.

Власть всегда находит крайних и наказывает простых безоружных людей, не имеющих отношения к тем преступлениям, за которые они были осуждены. Так произошло в 2011 году Жанаозене и в 2017 году в Актау и Шымкенте. Власть осудила незаконно трех лидеров Харькову Л.Н., Кушакбаева Н., Елеусинова А. В том же 2017 году 20 августа трагически погиб лидер ОО «Отраслевого профессионального союза образовательных и научных учреждений» Мухиддинов Яхуб, на которого в 2016 года власть организовала травлю, с помощью директора школы, который подал на него заявление в суд за клевету.

Клеветой называются в Казахстане факты, изложенные в письменном виде в виде обращения на действия каких-либо органов, государственных служащих и иных лиц, на которых не надо писать, будешь наказан за инициативу. У Яхуба так и получилось, он по своей наивной простоте написал жалобу в ГОРОНО г.Туркестан на директора школы в поселке Орангой, где он работал и изложил все, что посчитал нарушением прав учителей, наивно полагая, что его поддержат в этой схватке учителя, права которых он стал защищать. Более полугода длились судебные разбирательства, которые привели к смерти мамы Мухиддинова Я. и стрессам в семье.

А учителя, которых он защищал, предали его, замолчали, стали сторонними наблюдателями в данном процессе. В результате Яхуб был лишен работы в Отраслевом Профсоюзе, власть постаралась вывести всех членов из состава Отраслевого Профсоюза, запугивая учителей тюрьмой и увольнениями. Представители акиматов, внутренней политики и силовых структур навязывали учителям свое мнение, о том, что лидеры независимых профсоюзов РОП КНПРК преступники, которых финансируют Америка и Европа для свержения власти. Так началось уничтожение отраслевой структуры РОП КНПРК в ЮКО.

После того, как Мухиддинову удалось выиграть суды и отстоять себя, он в конце 2016 года стал заниматься снова Отраслевым Профсоюзом, провел конференцию и его из заместителя председателя избрали председателем ОО «Отраслевой профессиональный союз образовательных и научных учреждений». Учредительные документы Отраслевого Профсоюза находились в офисе РОП КНПРК вместе с печатью. После ухода из РОП КНПРК председателя Сулеймена Г., практически деятельность была остановлена, без лидера Отраслевой Профсоюз не работал.

В РОП КНПРК все понимали, что ОО «Отраслевой профессиональный союз образовательных и научных учреждений» власть не даст развиваться. Но председатель Мухиддинов Я. не остановился и стал заниматься агитацией, развивать деятельность Отраслевого Профсоюза. Так как печать Отраслевого Профсоюза была в офисе РОП КНПРК, ее использовала бухгалтер для сдачи налоговой отчетности. Мухиддинов Я. приехал за печатью в марте 2017 года, так как Отраслевым Профсоюзом было принято решение открыть счет в банке и собирать взносы перечислением. Но к сожалению, старшим следователем подполковником Елмурзаевым Б была изъята печать у Харьковой Л. для каких целей, мы выяснили значительно позже.

Печать удерживается следствием на протяжении всего 2017 и по сегодняшний день 2018 года. Обращения по возврату печати во все органы, в том числе в Енбекшинский суд горда Шымкента, который вынес приговор Харьковой Л. ничего не дали. Печать никто не собирался возвращать Мухиддинову Я. Мы надеялись, что все же разум придет во власть, но глубоко ошиблись.

В мае 2018 года к нам попадают документы по регистрации РОП «Содружество Аманат», где учредителем выступает наш ОО «Отраслевой профессиональный союз образовательных и научных учреждений». Махинации со стороны силовых структур нас не особо удивили, а вот поведение председателя РОП «Содружество Аманат» Пригоря А. привело в шок. Так гадко поступать в профсоюзной среде могут только те, кто работает на силовиков.

Пригорь А. оказался лгуном, который старался проникнуть в оставшиеся после уничтожения профсоюзы РОП КНПРК и затем провести грязную работу с помощью тех же силовиков по присвоению наших организаций, скорей всего не членов а документов. Ему не было стыдно, за его незаконные действия, которые он совершил под руководством силовых структур и прибрал документы наших профсоюзных организаций для яко бы численности, называясь независимыми профсоюзами. Подлость не знает границ и Пригорь А. это подтвердил своими действиями.

После смерти Мухиддинова Я. председателем в Отраслевом Профсоюзе была избрана Рубахова О., которая обратилась по данному факту в Министерство юстиции с просьбой предоставить нам ответ, по поводу ОО «Отраслевой профессиональный союз работников образовательных и научных учреждений», которое без участия его членов стало учредителем республиканской профсоюзной организации Содружество «Аманат».

В то время, когда лидеров РОП КНПРК одного за другим сажают в тюрьмы по ложным доносам и фабрикуют дела, А. Пригорь совместно с активом псевдопрофсоюза «Аманат» используют печать ОО «Отраслевой профессиональный союз работников образовательных и научных учреждений», которая каким то волшебным образом попадает к ним в руки без уставных документов, отдают на регистрацию в Министерство юстиции РК. Что же дальше, с помощью того же Министерства юстиции РК Республиканское объединение профсоюзов «Содружество Профсоюзов Казахстана «Аманат» 3 мая 2017 года получает регистрацию. А 4 мая Абдибаева Сауле подает заявление на Харькову Ларису в СУ ДВД ЮКО г. Шымкента от несуществующего профсоюза, документы которого находятся в Департаменте Юстиции ЮКО на ликвидации. Все происходило при жизни Мухиддинова Я. Беспрецедентный факт подлога документов со стороны органов власти в том числе и Министерства юстиции РК, Министерства МВД РК, Генеральной прокуратуры РК.

Выписка из документа.

Департамент регистрационной службы и организации юридических услуг, рассмотрев Ваше обращение от 3 марта 2018 года № 03/03-3, касательно регистрации профессиональных союзов, в пределах своей компетенции сообщает, следующее.

Согласно Национального реестра бизнес-идентификационных номеров общественное объединение «Отраслевой профсоюз работников горнорудной, угольной и металлургической промышленности «Заря» (далее – Профсоюз) зарегистрирован 2 июня 2014 года с местным статусом.

Данный профсоюз создан в соответствии со статьей 8 Закона «О профессиональных союзах» (далее – Закон) по инициативе группы граждан Республики Казахстан не менее десяти человек. 14 июля 2015 года произведена государственная регистрация внесения изменений в связи с изменением статуса на республиканский. Профсоюз имеет один филиал.

Общественное объединение «Отраслевой профессиональный союз работников образовательных и научных учреждений» зарегистрирован 15 января 2016 года. Профсоюз создан 10 гражданами учредителями. Данный профсоюз имеет два филиала.

Как получилось, что два отраслевых и с одинаковыми БИНами и одинаковым названием и еще в один и тот же день и год прошли регистрацию в Министерстве юстиции РК, у обоих профсоюзов по два филиала в одних и тех же регионах Казахстана? Либо это один и тот же отраслевой профсоюз, либо Министерство юстиции совершило подлог и служебное преступление, по иному не назовешь такие действия. Посмотрим учредителей отраслевого профсоюза, очень интересно и не профессионально сработано. В первой строчке списка инициаторов стоит та же Абдибаева С., заместитель главного врача по сестринской работе скорой медицинской помощи г.Шымкент. одна из заявительниц на Харькову Л. которая не задумываясь подала два заявления в СУ ДВД ЮКО на возбуждение уголовного дела на Харькову Л. и была признана следствием и судом потерпевшей, у которой хватило совести предстать перед судом лидером несуществующих профсоюзов и требовать от Харьковой Л. профсоюзные взносы, которые перечислял в 2011 по март 2013 года профсоюз под ее руководством в КСПЮКО. Вторая заявительница на Харькову Л. признанная следствием и судом потерпевшей, у которой не было полномочий председателя СНПС ЮКО не оплатила ни копейки в КСПЮКО и так же претендовала на огромную сумму в 19000000 тенге Нурбекова С., тоже стала инициатором в отраслевом профсоюзе. Удивляет тот факт, что Бейсенбаев Б. отсутствует в этом списке, который первый подал заявление на Харькову Л, не являющийся членом какой-либо профсоюзной организации РОП КНПРК и тоже по версии следствия был признан потерпевшим почти пять месяцев, затем переведен в свидетели.

Республиканское объединение профсоюзов Содружество «Аманат» не ликвидируется почему-то Министерством юстиции, как наше РОП КНПРК. На момент уничтожения отраслевого профсоюза здравоохранения у него на учете было 6 филиалов, четыре локальных и три первичных организации, отраслевой домашних работников имел семь филиалов и 11 первичных организации. Благодаря усилиям Министерства юстиции и силовых структур КНБ, были уничтожены через суды РОП КНПРК и три отраслевых профсоюза. Министерство юстиции регистрирует республиканский профсоюз «Содружество «Аманат», в котором нет людей и статус не был подтвержден более года. А как же ст.10 Закона РК «о профессиональных союзах», из-за которой были ликвидированы РОП КНПРК и три отраслевых профсоюза? Почему такое отношение к законам и их исполнению? Мы полагаем, что Министерство юстиции замешено в рейдерском захвате организаций РОП КНПРК и уничтожению его лидеров.

Профсоюзы являются общественными объединениями, некоммерческими организациями и в профсоюзах свои положения и уставы организаций. Согласно п.1 ст.25 Закона РК «О профессиональных союзах» Запрещаются любые действия, целью которых является прямо или косвенно подчинить профсоюзы каким-либо органам и организациям или ограничить их в правах, а также препятствующие предусмотренной настоящим Законом и уставом деятельности профсоюзов.

Согласно п.1 ст.1 Конституции РК: Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. Конституция –это договор между народом страны и государственной властью. (ст.5 Конституции РК, Конвенция МОТ №87, запрещает государству вмешиваться во внутренние дела общественных организаций). В соответствии с п.1 ст.6 Конституции РК: В Республике Казахстан признаются и равным образом защищаются государственная и частная собственность. Ст.26 Конституции РК защищает права собственности и никто не имеет права лишать собственности, только по решению суда. В данном случае следственные органы лишили права собственности профсоюзную организацию, захватив печать и по всей видимости, передали Пригорю А. на пользование, нарушив права профсоюзной организации, а начальник следственного управления Жалгасова Н. не видит в действиях подчиненных нарушения законодательства РК, в том числе и Конституции РК.

В нарушении ст.154 и ст. 384 УК РК государственными органами удерживается печать профсоюзной организации ОО «Отраслевой профессиональный союз работников образовательных и научных учреждений», наносится существенный вред отраслевому профсоюзу, который не мог развиваться и вести свою деятельность.

Все, что было затеяно для уничтожения РОП КНПРК и уничтожения председателя РОП КНПРК Харьковой Л., было связано с рейдерским захватом наших организаций, тому подтверждение данная печать и действия органов по незаконному захвату печати, незаконному удержанию для того, чтобы передать в руки Пригорю А. для регистрации «Аманат» Как такое может быть в государстве, где Президент РК Назарбаев постоянно говорит о верховенстве законов и Конституции РК, а что происходит в Министерстве юстиции РК, под руководством министра, подлог и фальсификация. Еще и еще хочется спросить чиновников у власти, принимающих решения, кто позволил играть судьбами людей и при этом оставаться без наказания?

Ольга Рубахова