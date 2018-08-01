Вот он, поворот-то...

Массовое неприятие пенсионной «реформы» вынуждает власть заниматься тем, чего она боится как огня: делами в собственной стране. Ее экономикой. Сирия больше не прокатывает, спортивных «потлачей» и «карнавалов» более не ожидается. Показ картинок с несравненным оружием тоже – не очень…

А что делать-то в принципе? И сможет ли власть что-то предпринять?

***

По разумению Максима Калашникова, ключевая проблема – рост числа квалифицированных рабочих мест в РФ. Чтобы везде требовались грамотные, технически подкованные работники. Для этого и должны открываться все новые и новые производственные предприятия – и частные, и государственные, и кооперативные. Есть новые заводы и фабрики – вокруг них появляются «вторичные» рабочие места. В сервисе и торговле, в транспорте, в общепите, в медицине, образовании и так далее. Промышленность – это как плодородный чернозем.

Промышленность – это бурное развитие малого и даже среднего предпринимательства. В этой сфере как раз и могут найти приложение таланты и пожилых, и молодых. Здесь будут рождаться новые изделия и смелые проекты, которые могут развиваться в крупное Дело. Частное предпринимательство очень гибко и маневренно, оно в силах использовать научно-технические новинки без промедлений и волокиты (печальный опыт СССР об этом говорит).

А если государство, как в странах Запада, будет субсидировать – наполовину финансировать – НИОКРы в частных фирмах, то они станут особенно активно брать на работу талантливых студентов. Тогда начнет возрождаться прикладная наука. Ибо в ходе работы частные предприятия обнаруживают интереснейшие эффекты.

Начав такой процесс, государство не только развивает образование и прикладную науку, но и получает все новые и новые предприятия. В биотехе и машиностроении, в электронике и производстве новых конструкционных материалов. А это – и рабочие места, и новые налоги, и новый экспортный товар. Да и внутренний рынок насыщается. Такова прелесть не чисто частной и не полностью огосударствленной, а СМЕШАННОЙ экономики. Поднимаясь, производство создает мощный спрос на специалистов и хорошо образованных работников. Значит, поднимаются наука с образованием. И – по цепочке – медицина, сфера досуга, жилищное строительство, внутренняя торговля. Больше налоговых поступлений, больше богатых предприятий – больше научно-технических клубов, станций юных техников, авиаклубов, секций аквалангистов и т.д. В 60-е предприятия в СССР спонсировали создание даже подводных домов, акванавтику. Читайте «Гомо акватикус» Чернова, 1970 года…

Это же элементарно! Добейся такого процесса – и зарплаты устремятся вверх, и люди везде будут требоваться. Они сами не захотят уходить на пенсию. Начни подъем реального сектора – и только потом приступай к решению пенсионной проблемы. Тогда и люди отнесутся к ней совершенно иначе.

А Кремль решил повышать пенсионный возраст на фоне стагнирующей экономики, где число рабочих мест не увеличивается. И столкнулся с озлоблением социума.

***

Но вот загвоздка, друзья мои. Вернее, даже не одна. Чтобы запустить благотворный процесс новой индустриализации, чтобы породить бурный рост производительной экономики, в РФ нужно восстановить рентабельность производства. В промышленности и агросфере. То есть, нужно сделать то, что творит Трамп в Америке. То есть, наплевать на нормы ВТО и поднять ввозные пошлины на то, что мы, русские, можем производить сами. Это даст и рост в промышленности, и приток инвестиций в нее. (То же самое верно и для умного сельского хозяйства).

В рамках той же покровительственной (протекционистской) политики РФ обязана поднять вывозные пошлины на необработанное сырье, обеспечить реальному сектору длинные кредиты под низкий процент, использовать разумную эмиссию. При – как у Трампа – снижении налогов на предприятия.

Тут-то и коренится первая загвоздка: Владимир Путин – ярый враг протекционизма. То есть, он с порога уничтожает возможность стремительного роста реального сектора. Он не собирается обеспечивать производство дешевыми кредитами, всецело одобряя Набиуллину. И он не понижает, а повышает налоги. И на граждан, и на предприятия. И вызывает рост цен на топливо.

Вам нужно объяснять, какие последствия для экономики это возымеет? То-то и оно!

***

Нужно снизить налоги. А это значит, что необходимо отказываться от дорогой и ненужной войны в Сирии, внятные цели коей не может объяснить сам Кремль. Ибо в случае «победы» Москве придется истратить половину своих валютных резервов (не менее двухсот миллиардов долларов) на восстановление той части Сирии, что останется под властью Асада.

Но Владимир Владимирович повторяет все ошибки Леонида Ильича Брежнева конца 70-х и начала 80-х годов. То же распыление сил и средств по массе проектов и внешнеполитических начинаний вместо концентрации их на самом важном. Та же бесполезная и разорительная внешняя война. То жнее стремление вооружаться всем, чем можно – вместо рациональной гонки вооружений. Брежнев тоже делал экономику жертвой идеологического маразма. Правда, коммунистического, но маразм либерально-монетаристский – еще горше.

Знаете, дорогой читатель, Максиму Калашникову давно кажется, что мы живем в каком-то растянутом 1982 году. Правда, в очень ухудшенном виде – страна все-таки вдвое меньше. (Мне 1982-й памятен очень живо, в цветах, запахах и звуках). Кремль наступает практически на те же грабли. Хотя Леонид Ильич все-таки не додумался тратить миллиарды долларов на футбольное первенство во время войны в Афганистане, надо признать…

***

Наконец, есть главное препятствие – российская (эрефянская) «илитка» смертельно враждебна новой индустриализации. Что понятна: сборище из чиновников-казнокрадов, ростовщиков и торговцев сырьем не хочет породить тех, кто его сметет. Левые товарищи, конечно, любят все упрощать и называют нынешнюю власть «министрами-капиталистами». Но в том-то и дело, что они – не капиталисты. Они – феодалы. Капитализма в них не более, чем в городничем из Гоголева «Ревизора», чем в чиновниках времен Николая Первого. Капиталисты нынешней «илитке» РФ враждебны. Поведение «илитки» как раз антикапиталистическое. Леностью мысли страдаете, левые товарищи. Россиянское кошмарное месиво из сырьевой экономики, «управляемой демократии» и произвола силовиков, сдобренного садизмом сислибов – это никак не капитализм. Это нечто неизлечимое и тупиковое изначально. Нет никаких надежд на то, что нынешняя система сможет самостоятельно поднять новую индустрию, очистить страну от коррупции, развить самоуправление, оздоровить госаппарат грамотными, толковыми кадрами. Да у нее даже отбора нормального нет!

А если так, то спасительная для страны индустриализация сегодня невозможна. И даже если брать уже: индустриализация как выход из теперешнего пенсионно-политического кризиса. Внутриполитический кризис в РФ, который, аки лавина, был сорван повышением пенсионного возраста, будет лишь развиваться.

***

Коли так, если мы живет в «ухудшенном 1982-м», то в РФ будет новая перестройка. Сие неотвратимо. Отдадим должное политическому гению ВВП: он максимально смог оттянуть момент слома. Закручивание гаек, дикие манипуляции на выборах плюс административный произвол, умелое использование репрессивного аппарата, изумительно отупляющая пропаганда, вышедшая из всех берегов – все это действительно помогла надолго подморозить ситуацию. Да и высокие цены на нефть помогли – нефтедоллары заливали все провалы и дурости.

Но теперь видно, что поворот пройден. Хотя нефть еще относительно дорога (стоит на уровне середины2007 г.), экономика стагнирует. Налоги приходится взвинчивать. Да и пропаганда сломалась тоже. На фоне повышения налогов, цен на топливо и пенсионного возраста как-то больше не срабатывают Сирия и пустословные международные «саммиты». Как и образы чудо-оружия. Горячая война с Западом, которую истошная пропаганда обещает вот уже второе десятилетие, никак не начинается. Да и не начнется, как не началась она в 1980-е. Запад-то бьет Москву экономически, совершенно не желая начинать самоубийственную ядерную битву. Больше не будет ни нового Крыма, ни новых спортивных карнавалов ценою в полтора триллиона целковых. Отвлекать массы нечем. Даже если принять в состав РФ Южную Осетию, не поможет. Это будет, на фоне страданий русского Донбасса и повышения налогов, сущим издевательством.

Да и электорат теперь обратил взор на дела домашние. Телевизор больше не застит взор, пропаганда проваливается. Люди прямо говорят: деньги в стране есть, просто они расхищаются или уходят в «черные дыры». Люди видят, какого скверного качества в РФ управление государством. И задают неприятные вопросы. Даже барабанить в милитаристские литавры уже не получается: армия не хочет закупать ни танков «Армата», ни Су-57. Дорого слишком!

Так что новая перестроечка в РФ началась. Вот так, явочным порядком. Считаю, что осенью мы увидим ее продолжение. Тем паче, что «илитка» совершенно не готова к внешнему удару, идущему из США. Я не о санкциях, а о мировом кризисе, что станет неминуемым результатом той торговой войны, что форсирует Дональд Трамп. А кризис становления глобального протекционизма есть смертельное (для Кремля) дешевение сырья. Причем не на полгода, как в 2009-м, и не на пару лет, как после 2014-го, а лет этак на семь.

Кремль вступил в свою черную полосу. Напомню, что горбачевская перестройка начиналась с бодрых лозунгов и наполеоновских планов ускорения. В этом смысле мартовскую речь Путина 2018-го можно считать аналогом речи Горби на XXVII съезде КПСС в феврале 1986-го. Дальше будет только нарастающая неспособность власти справиться с внешними кризисными волнами и внутренними социально-экономическими проблемами.

Добро пожаловать домой, Кремль!

А мы в ходе новой перестройки постараемся не сплоховать. Ибо уже воробьи стреляные, опытные.