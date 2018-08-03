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Московский листок

Они не знают, чем управляют...

Опубликовано 03.08.2018 автором в разделе комментариев 5

сша война рф
Они не знают, чем управляют...

Считаю, что власть в РФ прошла точку невозврата. Страна вошла в начало тяжелого системного кризиса. Повышение пенсионного возраста сыграло роль только спускового крючка.

Сейчас все смешивается в кучу, что падает на голову Кремля. Ужесточающиеся американские санкции, собственные экономические провалы, удручающие воровство и неумелость госаппарата, рейдерство силовиков, начало выдумывания ими «дел» о шпионаже и экстремизме (посадки за картинки в Интернете) – все это налицо. Вкупе с повышением налогов, бьющих производительную экономику под дых, вкупе с обнищанием граждан.  Безобразная неряшливая куча, плод безделья и тупости власти, сейчас заваливается.

Уверен, что мы стоим накануне и нарастания массовых протестов, и деморализации самой «элиты».

*** 

С точки зрения Максима Калашникова, сегодня треснула по швам пропаганда. То, что давно говорят в Интернете (а власть его давно проиграла), теперь обсуждается и «телевизоросмотрящими». Разгул административной тупости и казнокрадства уже всем очевиден.

Знаете, что меня поразило? Моя младшая дочка – неполные 15 лет – с ужасом сообщила, что ее знакомых по соцсетям таскают на допросы, против них завели уголовные дела. Одна девчушка рисовала якобы «нацистские» аниме, кто-то еще попал под статью «оскорбление чувств верующих». Уже понятно, что законы об экстремизме и об оскорблении верующих специально делались расплывчатыми, без четких определений наказуемых деяний. Это – «законы» по добыванию звезд на погоны. Очевидно, что процесс вышел из-под контроля, ударяя по молодежи. Вы ее специально делаете революционерами? 

Непомерно распухший карательный аппарат откровенно ищет себе приятных занятий, не решаясь заняться ни делами о распилах и откатах на кремлевских «мегастройках», ни делами Пенсионного фонда, ни исчезновением эмитированных триллионов рублей в «оздоровлении» банковской системы. Правильно: надо хватать детей за картинки. Или вот кидать в Лефоротово больных и старых советских ученых (Кудрявцев и Тимирев), якобы передававших бельгийцам и вьетнамцам военно-технические секреты.

То есть, к той куче проблем, что мы перечислили в начале, добавляется еще и осатанение силовых структур. Они начинают пародию на 1937 год. 

*** 

Но дальше все будет только хуже и отвратительнее. Дальше пар в социальном котле начнет рвать его стенки.

Вот уже более десяти лет молодежь рвется учиться не на юристов-экономистов, а поступает на факультеты точных и естественных наук, получает инженерные специальности. Отличный порыв. Каждый год МГУ и МФТИ, Новосибирский и Питерский университеты, Бауманка, МИФИ, Воентех и прочие вузы с именами выпускают в жизнь тысячи умных, отлично образованных, амбициозных ребят и девчат. Вы бы видели, как напряженно они учатся! Как молодые из регионов, набирая огромные баллы по ЕГЭ и побеждая на олимпиадах, едут учиться в Москву и крупные города! И не надо мне про примитивность ЕГЭ: в профильном виде он НАМНОГО сложнее наших советских экзаменов, говорю сие как отец уже двоих студенток МГУ!

И каждый год, после почти десятка лет напряженной учебы (старшие классы школы плюс пять-шесть курсов вуза) огромная армия мозговитых молодых людей выходит в реальную жизнь РФ. В никуда. Ибо им нет работы. Примитивной сырьевой экономике Эрэфии не нужно столько физиков, прикладных математиков, биоинженеров и т.д.  Даже выпускиники знаменитой военно-промышленной Бауманки попадают в сложнейшее положение.

Студенты факультета "РТ" (Радиотехника) МГТУ имени Баумана. Можно сказать, сливки. Будущих технологов электронной промышленности отправляют на стажировку на одно из предприятий в Химки. Там им говорят: "Вы нам тут на х... не нужны, уже надоели. Сфотографируйте вот эти изделия - мы вам оформим стажировку". Студенты были потрясены: предприятие - почти пустое, от советских времен осталась лишь десятая часть коллектива. 

Зато поступили предложения стажироваться за рубежом? Где? В Германии и ... в Мексике. Блин, да скажи в СССР, что нам придется учиться работать у мексиканцев, мы бы того прибили! А вот Эрэфии приходится учиться у латиносов. Но как? Чтобы попасть на стажировку за границу, студентам Бауманки надо заплатить фирме-устроителю 60 тысяч рублей. Если не берут на стажировку - возвращается 80% суммы. А если берут - то едете за границу за свой счет. Но питание и жилье - за ваш счет. Конечно, что-то вам на месте будут платить. В Германии - 750 евро в месяц. Но триста придется отдавать за крышу над головой...

В общем, своей электронной промышленности молодые "бауманцы" не нужны: им нет места. Электроника в РФ настолько избита, у нее настолько маленький внутренний рынок, что молодые не нужны. Это ведь не Советский Союз, где все работало и расширялось. И куда нашим детям подаваться?

Таковы реалии "поднятой с колен", где "бурно поднимается ОПК". Реалии, а не пропагандистская лабуда. Весь подъем оборонки идет при убогой электронной индустрии. Интересно, в вашем оружии стоят китайские микросхемы? Вместо того, чтобы вкладывать миллиарды в электропром, власть спалила даром триллионы рублей в олимпиаде и мундиали. Мы уж не говорим о том, сколько вы украли, увели в оффшоры или "засолили" в финансовых резервах. 

А МГУ из пятидесяти молодых биоинженеров, выпускаемых ежегодно, лишь от силы 5-6 могут найти работу в стране. Остальным нужно уезжать за границу. Или – терять квалификацию где-нибудь в банке у Тинькова. В РФ нет развитой биотехнологической промышленности. А студенты прекрасно видят, что университету не хватает ни современного оборудования, ни современных реактивов, ни даже лабораторных животных. И они видят, как жирует расейская «элита», как триллионы уходят на футбол, как Собянин в Москве миллиарды тратит на вечное перекладывание уличной плитки… 

*** 

Куда пойдут эти ребята? Правильно – власть сама толкает их в ряды оппозиции. Ежегодно вузы РФ выпускают тысячи умных людей, кои становятся «лишними». Коим предлагают зарплату в 35 тысяч – на уровне узбека из «Макдональдса».

Власть не может решить главного – дать стране миллионы высококвалифицированных рабочих мест. Рабочих мест нет! Остатки советского ВПК, Росатом и «Яндекс», Сколтех и немногие уцелевшие исследовательские центры не могут занять работой всех выпускников лучших вузов. 

Для этого ведь нужно сперва поднять в РФ самую передовую промышленность, использующую технологии переднего края. Выстроить в стране умное сельское хозяйство. Протянуть трассы транспорта будущего. Будет производство – будут и щедрые гранты университетам и НИИ на подготовку кадров, на разработку новых технологий да перспективных изделий.

Но власть делает все, чтобы экономика состояла только из добычи сырья и производства оружия прошедшей эры, причем часто – на импортной электронике. Она не хочет применить протекционизма – непременного условия подъема русского реального сектора. Она душит производство налогами и высокими ставками по кредитам. (Льготные кредиты Фонда поддержки промышленности Минпромторга – капля в море). Он не желает использовать эмиссию, как это делают китайцы и янки. 

А нет достойных, хорошо оплачиваемых рабочих мест для исследователей, конструкторов, инженеров – и полнится армия умных, но озлобленных на эту власть. 

*** 

Нет, формально власть вроде понимает критичность положения. Вспомните предвыборную речь Путина в Манеже 1 марта 2018-го. Тут вам и модернизация, и научно-технический рывок, и необходимость каждому обеспечить применение его талантов.

Но это – лишь слова. ВВП допустил, уже в новом своем майском плане, фатальную ошибку. Чтобы найти более восьми триллионов на осуществление своих планов генерального ускорения в РФ, он и не думал задействовать таких резервов финасирования, как возврат триллиона долларов из оффшоров, как конфискация богатств у сановного ворья, как задействование инструмента внутренних займов у граждан (инфраструктурные облигации), как разумная эмиссия ради кредитования реального сектора. Нет! Путин тупо повышает налоги, тем самым вызывая падение производства и сокращение доходов казны. То есть, ворье пусть жирует, а страну будем поднимать исключительно за счет податного тягла для нищего населения и для того производства, которое как-то ухитрилось выжить.

Путин совершил взаимоисключающие действия. Его программа ускорения-модернизации обернется экономическим спадом. Чему еще помогут американские санкции и та торговая война, что сейчас наращивает Трамп.

А это означает одно: армия образованных и умных, но лишенных места в жизни людей будет расти, как на дрожжах. К ним добавятся новые озлобленные – и оставшиеся без работы с удушенных налогами предприятий, и малый бизнес, и средний, и самозанятые, которых попробуют обложить фискальной данью.

Это значит, что обнищание и озлобление масс тоже пойдет к красной черте социального манометра. А та куча мала нерешенных проблем, что породила сама власть, неминуемо повалится. Что, в общем, и случилось после хамски-циничного повышения пенсионного возраста. Ну, а вакханалия силовиков с их фальсифицированными «делами» довершит картину. Так сказать, бросит зажженную спичку в накопившийся горючий материал.

Потрясения в РФ уже неизбежны. Слишком тектонический сдвиг в общественных настроениях произошел. Лихорадочные, конвульсивные дергания власти лишь подольют масла в пламы. В отличие от волны протестов 2011-2012 годов, сейчас люди реально обеднели и озлобились…

 

(Продолжение следует)



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Всего комментариев к статье: 5
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
ВСТАВАЙ - страна Великая !
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 03.08.2018 01:04
```ЗДРАВСТВУЙТЕ!```
~~~ Вставай страна Великая!~~~
_Вставай - страна Великая!
Вставай - на Главный Бой!
С...внутренней силой Вражеской,
С...правящей(в РФ)О Р Д О Й!
_И пусть Ярость ОБОСНОВАННАЯ,
Вскипает как Очистительная Волна,
Революция Очищающая НЫНЕшнюю Россию,
НАЗРЕЛА в России - и Очень НУЖНА!
_Вставай - страна Великая!
Вставай на СМЕРТНЫЙ Бой!
С силой ВНУТРЕННЕЮ--с--ЧЁРНОЮ,
С...Кремлевскою "Ч У М О Й"!
``````````````[i Т.Д.41-100]
Ничего ни к кому
личного,так - мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО.
* Хорошего Вам(ВСЕМ...)настроения!
- Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 02-8-18.
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Таки Художник Петр Павленский попал в карцер во французской тюрьме!!!
!TOT!!!TOJAVASHBOGBLJ!!!&& написал 03.08.2018 00:53
"Вы бы видели, как напряженно они учатся! Как молодые из регионов, набирая огромные баллы по ЕГЭ и побеждая на олимпиадах, едут учиться в Москву и крупные города! И не надо мне про примитивность ЕГЭ: в профильном виде он НАМНОГО сложнее наших советских экзаменов, говорю сие как отец уже двоих студенток МГУ!"
- Ой,я Вас таки умоляю-юю! Таки абарзавание повреждает слабые моски гомосапа, используя для учебы те отделы, которые таки отвечают за социализацию таки личности и превращая моски человекообразины в гниломоски гав-нолика - то таки да! То абарзованые таким образом, кака пишет Калаш гав-нолики - будут еще глупее тех гав-ноликов, каторые паразитировали таки на СССР и тогда уж РФ - точно крантец таки присниться - то таки да!
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Чтобы начать развитие
Гаденыш написал 03.08.2018 00:53
Необходимо пожертвовать очень многим. Ввести безналичный рубль, резко ограничить импорт, прекратить вывоз сырья и свободное хождение валюты. А самое главное изменить общественный строй и сменить все ветви власти. Готово ли население пахать за 10-15 тыс. зарплаты, чтобы лет через 10 начался реальный подъем ? А другого пути нет. Если только договориться с ворами, но воры с мужиками разговаривать на равных не будут. Никогда.
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(без названия)
стоик1164 написал 03.08.2018 00:20
Зачем марать руки о сионистов - может выслать их в Израиль, там арабы их быстро поубивают?
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(без названия)
ромб написал 03.08.2018 00:09
Выпускникм МГУ и Бауманки? Отлично! Нам такие нужны в армии ДНР-ЛНР!
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