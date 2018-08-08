Как капитализм права "потребителя" блюдет

1 августа в поезде акционерной компании "РЖД", следующем по маршруту Москва - Волгоград, умер мужчина. Как говорят очевидцы, умер он от того, что в новом вагоне не работал кондиционер (поясню, что в старых вагонах вне зависимости от наличия кондиционера всегда есть форточки; в новых вагонах, для сокращения расходов на электричество, которого требуется меньше за счет охлаждения только ограниченного стенами вагона воздуха, и продления срока службы кондиционера - окна глухие, без форточек). Пассажиры долго не могли найти проводников, а когда все же нашли - движение поезда остановлено не было, взрослые и дети ехали вместе с трупом две остановки.

Единственная причина случившегося - жажда максимальных прибылей акционеров компании "РЖД". Из-за сокращения расходов "на эксплуатацию" вагона он оказался сконструирован таким образом, что в миг превращается в газовую камеру для пассажиров. Из-за нежелания владельцев "РЖД" терять свою прибыль от прогона поезда, в рейс отправился технически неисправный вагон. Для достижения максимально возможной эксплуатации проводников (пролетариата), в "РЖД" сократили их количество. Из-за нежелания "РЖД" судиться и выплачивать потом компенсации другим капиталистам (отправившим по железной дороге "свои" товары), пассажирский поезд с покойником следовал четко по графику.

Поэтому первым и последним правом человека труда в капитализме - является право на обогащение капиталистов. А сами капиталисты при этом обязаны только высасывать из пролетария максимум труда, воплощенного в денежном эквиваленте. Пролетарий подвергается эксплуатации со всех сторон: и как наемный работник, производящий товары и услуги для капиталиста, а затем уже как потребитель этих самых товаров и услуг.

Причем, по буржуазному праву, вся ответственность за случившееся ляжет на наемных работников! Проводники и начальник поезда будут наказаны за то, что под страхом стать безработными, действовали в интересах компании "РЖД", заботясь о прибыли ее акционеров. Вся соль ситуации в том, что даже если бы они наплевали на себя и действовали бы не в интересах "РЖД" (остановив поезд) - они все равно бы оказались виноваты в недополученной акционерами прибыли, и были бы наказаны уже за это. Как не поступи - а все равно виноват наемный работник, но только не буржуй!

И только решительно покончив с капитализмом, установив диктатуру пролетариата вместо свергнутой диктатуры капиталистов, отняв у капиталистов и обобществив все средства производства, перейдя таким образом к социалистической республике - рабочий класс сможет самостоятельно организовать общественный строй сообразно своим классовым интересам, где высшей ценностью станет не ограбление человека человеком, а сам человек труда!