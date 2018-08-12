Последняя конвульсия: имитация 1937 года

Рассмотрев с вами управленческо-экономический кризис, развивающийся в РФ в темпе рок-н-ролла (https://forum-msk.org/material/news/14896493.html), давайте обсудим его последнюю конвульсию.

Попытку режима сыграть в имитацию 1937 года. В разгул репрессий.

Дело в том, что распухшие силовые структуры в РФ уже превратились в фактор экономического кризиса. А завтра они могут стать детонатором социально-политической смуты!

Предупреждаю власть: если вы посмеете поиграть в «1937-й номер два», вас уже ничего не спасет.

СТРАНА СЫРЬЯ И ОХРАНКИ

Самую главную опасность для Кремля сегодня представляют не американские экономические санкции, а его собственные, Кремля, действия внутри страны. Одно из таких – намечающаяся пародия-имитация на 1937 год. Правда, с реальными посадками тысяч человек, с изломанными судьбами, с паранойей всеобщего доносительства. Причем в условиях не роста, а застоя и даже падения экономики бело-сине-красный «второй 1937 год» грозит пустить под откос саму нынешнюю власть. А то, что силовые структуры могут получить от Кремля полную свободу рук, так сказать – карт-бланш, уже видно. Именно оный пароксизм и станет предсмертной конвульсией, что обеспечит и надежный раскол «элиты», и разгорание массового внутреннего протеста.

Эрэф сегодня – страна сырья и охранки, коррумпированной пародии на жандармерию.

Раздувшийся, распухший карательный аппарат в РФ превратился в страшную угрозу для безопасности страны. В реальное орудие уничтожения производительной экономики. Непомерно разросшаяся структура, живущая целиком за счет казны, она обеспечивает сытное содержание, звезды на погоны, возможность вымогательства и захвата чужого добра. Она закрыта и неподконтрольна никому, давая возможности фактически бессудных расправ. Тем паче, что суд в РФ – издевательская фикция. Немудрено, что в карательную систему устремился поток выродков, желающих сладко жрать и обогащаться, прилагая минимум усилий. Да еще и жить на шее у общества, и неплохо жить! Они ведь месяцами, получая нехилые оклады, ведут «следствие» по поводу картинок в Интернете. Ничем не мешая сановным ворам красть из казны вагонами и составами, приближая поражение РФ в Холодной войне-2.

Как оправдать существование карательной орды? Как быстрее всего зарабатывать звезды на погоны, лампасы – на штаны? Как оправдать собственное содержание за казенный счет? Правильно – ничем не рискуя, плодить придуманные, высосанные из пальца «дела» об экстремизме, оскорблении чувств верующих, о работе на иностранные разведки. Как там сказал пьяный шарфюрер СС Папке из классического советского кино «Щит и меч» 1968 года? Сейчас можно быстро выдвинуться на евреях.

Вот и будут выдвигаться – на «экстремистах» и «шпиёнах». На «расследованиях» по поводу картинок и карикатур в соцсетях. Это же намного легче и безопаснее, чем вскрывать реальные террористические сети исламских фанатиков. Чем заниматься махинациями высоких начальников в РФ, крадущих триллионами. Или чем искать, куда делись те триллионы, что пошли на «оздоровление» банковской системы в РФ. Нет, проще, обрядившись в псевдосталинские мундиры со стоячими воротниками, хватать студентов и престарелых советских ученых. Или находить «хищения» в частном бизнесе, который хочется отнять у тех, кто сей бизнес поднимал.

Очень уважаю тех в спецслужбах, кто реально гоняется за террористами и диверсантами. Игорь Стрелков – из таких. Но их работа и невидима, и тяжела. А вот тех, кто сажает «за картинки», ненавижу. И именно они могут задать тон «новому 1937 году». Огромному тупому Голему поставили задачу: искоренять крамолу. Огромная туша набрала ход и теперь давит людей. Кстати, самых беззащитных. Тех, кто ничем ответить не может. Тем паче, что верхи одержимы страхом перед «майданом». Стало быть, пароксизм становится уже неизбежным. Готовы и доносители – из нынешних студенток юрфаков, из «непоротого», совсем уж не советского поколения. Полно молодых мерзавцев, желающих выдвинуться на доносах.

Только к чему это приведет?

СИСТЕМА ВЫСТРОЕНА И ЗАВЕДЕНА

В сущности, все компоненты для того, чтобы начать вакханалию «хватай и сажай», есть. Мегамашина «следствия», закрытая, обладающая возможностью расправ без суда и безжалостной ломки людских судеб. Мегамашина, способная вмиг разрушить плоды многолетних трудов любого делового человека. Причем, в отличие от советских времен, никакой Большой Идеи здесь нет. Но зато, как и во времена Сталина, здесь хорошо платят за чины, дают неплохой соцпакет и ранний выход на пенсию.

А оные условия магнитом тянут в карательный аппарат целые рати подонков и садистов, у коих одна «идея»: набить личный карман и выслужиться любой ценой. Причем без особых усилий. Это поднять свое производство или ферму – жилы рвать надо, ночей не спать, терпеть лишения. А тут можно вымогать с людей огромные взятки и иметь столько, что какому-нибудь промышленнику и не снилось. Деньги в мешки собирая. Отбирая бизнес, созданный и взращенный другими.

Помимо этого своеобразного сообщества, в РФ есть не судебная власть, а «судебная система». Состоящая из существ, спящих на процессах, не слушающих доводы защиты и послушно проштамповывающих все, что написало следствие. Эти «судьи» тоже без зазрения совести могут отправлять несчастных за решетку и годами держать их в СИЗО. А потом – сплавлять в колонии-лагеря. Их непонятно как делают судьями и как сменяют.

Наконец, есть переполненная садистами и моральными уродами тюремно-лагерная («исправительная») система, УФСИН. Там, где любят пытать и убивать. Помните, как в 70-е описывали пытки водой в подпольных тюрьмах аргентинской хунты? Ну, когда привязанному к доске человеку завязывали глаза и потом лили ему воду в рот и ноздри? То же самое делают в УФСИН. Или вот просто душат заключенных, как в Брянске. Если вы читали о пытках после 2001 года в американской тюрьме на Гуантанамо, то тоже узнаете привычки расейских тюремщиков. Они, кстати, тоже умеют вымогать последнее у семей заключенных, используя пытки и издевательства.

Да, махина вышла на редкость стройной и последовательной. Вы бы, правители, с такой бы стройностью создали бы промышленную политику и механизмы поддержки научно-технического прогресса!

ЕСЛИ МАШИНА РАЗВЕРНЕТСЯ

Даже сейчас, когда полная свобода рук еще не получена, этот Молох-Ваал жрет людей. Ему ведь надо все равно кого-то постоянно сажать, ибо лейтенантам хочется стать капитанами, майорам – полковниками, а последним – в генералы выбиться. Молох питается нашими жизнями. И коли недовольных не хватает, коль за решетку метнули даже Барабаша, Соколова и Парфенова за попытку готовить ЗАКОННЫЙ референдум, коль система зажевала гвардии полковника Квачкова и организатора Русского марша Диму Демушкина, то дальше надо самим создавать заговоры и заговорщиков. Коих потом можно разоблачать и бросать в застенки. Так случилось с группой «Новое величие», созданной профессиональным провокатором.

https://meduza.io/feature/2018/07/18/novoe-velichie-kak-politseyskiy-provokator-vnedrilsya-v-kruzhok-po-interesam

Под нож пошли уже восемнадцатилетние девчонки. Кого-то сажают за «экстремизм», кого-то – за «оскорбление чувств верующих». И так далее. Законы-то приняты нарочито расплывчатыми. Уже сейчас престарелого аэродинамика Кудрявцева кидают за решетку и месяцами не предъявляют конкретных обвинений. Всего лишь за то, что в 90-е годы прикладная наука развалилась и пришлось выживать, сотрудничая с бельгийским Институтом фон Кармана. По части входа в атмосферу (на гиперзвуковой скорости) многоразового космического корабля. Причем Кудрявцева, больного сахарным диабетом, обрекают на смерть. Только ради того, чтобы какие-то мерзавцы в ФСБ получили продвижение по служебной лестнице…

А теперь представьте себе, что власть, испуганная экономическим кризисом (с коим она сладить не может) и призраком «майдана», даст карательному Молоху полную свободу действий.

Тогда масса провокаторов (см. Мальцева) примутся создавать большие и малые сообщества в соцсетях, за членами коих потом поедут воронки. Начнется эпидемия доносов: как всегда, найдутся те, кто начнут катать их в «органы» из зависти и злобы. Или чтобы убрать конкурента в бизнесе. Или чтобы занять освободившееся начальственное кресло. Это ведь – хрестоматия. В Великую Отечественную мы получили горький опыт на оккупированных территориях. Те, кто писал «сигналы» в НКВД, потом продолжали писать доносы – только уже оккупантам.

Вот и в РФ по мере нарастания кризиса появятся тысячи придуманных революционеров, террористов и агентов иностранных спецслужб. Начнутся инсценированные покушения на начальников. Естественно, пресеченные доблестными «органами». Под толстыми, слоновьими ногами Молоха затрещат все новые и новые человеческие жизни. При том, что бомонд РФ продолжит грабить страну, истощая ее в новой Холодной войне.

Но это будет последней конвульсией феодально-сырьевого режима.

РАЗВАЛ И ПОЖАР

Дело в том, что тот, изначальный 1937 год (за который Сталин, уверен, терзал себя до самой смерти) творился в пору сверхдинамичного роста Советского Союза. На фоне грандиозного подъема экономики и уровня жизни в стране. Люди не только делали стремительные карьеры (была возможность самореализации) – они жили все лучше и лучше. Максим Калашников отлично помнит стариков, поминавших 1938-1940 годы как пору стремительного улучшения жизни, благосостояния. (Мне об этом рассказывали не только родные, но и русские антисоветчики из Аргентины, уехавшие туда после 1945 года).

Теперешняя имитация («второй 1937-й») пойдет на фоне столь же стремительного падения уровня жизни масс, роста массового озлобления, при застое в экономике. И при полностью уничтоженных социальных лифтах, на фоне отчетливой передачи власти-собственности от старых начальников их сынкам.

Арестовывая совсем уже юных «экстремистов» уже сейчас, силовики раскаляют Интернет-сообшество, состоящее из самых максималистски настроенных и молодых, коим нечего терять. А представьте себе, что будет, если такие репрессии возрастут на порядок? Они очень скоро коснутся семей самих силовиков нижнего и даже среднего звена, их родственников. Затем заработает еще более страшная тенденция: падение экономики вызовет нехватку финансирования самих силовых структур. Внутри них и между силовиками разных ведомств вспыхнет борьба за казенную кормушку и «хлебные должности». Да и мы и сейчас видим, как ФСБ нападает то на СКР, то на МВД. А если придется схлестнуться с Росгвардией? С налоговой службой?

Социум очень скоро придет в состояние хаоса и войны всех против всех. Это лишь скорее утопит экономику и дезорганизует управление в стране. Затем репрессии коснутся и «элиты» - и внутри нее начнут писать доносы друг на друга. По мере того, как кормушка будет оскудевать, и корыта на всех хватать перестанет. Это еще хорошо, что в РФ смертная казнь отменена! Трудно представить себе, какие вымогательства творились бы, какие фантастические мзды сдирались силовиками! При нынешнем-то «правосудии»…

И все это время гнилые, пораженные цинизмом и алчностью спецслужбы будут тупо разрушать экономику РФ. Выступая в роли катализатора окончательного краха. Дело даже не в том, что уже сейчас засилье полицейщины уродливо искривляет попытки развить РФ. Возьмите для примера хотя бы «пакет Яровой». Итак, триллионы рублей будут потрачены не та то, чтобы всю страну покрыть сетью мобильных связи/Интернета, а на то, чтобы громоздить мертвые хранилища пустых данных, коими и воспользоваться будет трудно. (Это как если бы вместо заводов и фабрик Сталин строил бы мертвые монолитные пирамиды из бетона. Или футбольные суперарены).

Полицейщина у власти гораздо хуже военной диктатуры. Военные хотя бы вынуждены соревноваться с технически и промышленно развитым противником. Они все-таки понимают, что в стране требуется строить передовые заводы, финансировать науку и технологии переднего края. А полицейские всегда имеют дело с противником, который неизмеримо слабее их, у коего нет никакой возможности превзойти силовиков технически. Оттого полицейщина выливается в мракобесие, поповщину, уничтожение развитой индустрии и науки. Идеал полицейщины – Страна Дураков.

Но эта тенденция, также несущая крах РФ в Холодной войне-2 и гибель от системного кризиса, все же носит долгоиграющий характер. Есть опасности и гораздо более скородействующие. Это – сращивание коррумированных карательных структур с организованной преступностью (дрыманизация) и превращение оных структур в орудие хищного рейдерства. Безусловно разрушительного для национального реального сектора. Еще одного вида геноцида – уничтожения самых умных, честных и энергичных, способных вести Дело. Это тоже поможет крушению той системы, что зародилась при Ельцине и окостенела при Путине.

Но об этом – дальше речь пойдет…