Есть ли выход из нищеты?

Конечно есть, но только при условии. Во - первых власть должна соображать по государственному. Во - вторых советоваться с гражданами если не хватает своего разума. Хотя нынешняя Конституция РФ написана под кремлёвскую власть, однако есть статьи, которые нарушаются президентом и это ведёт к застою в экономике и нищете народа.

Бывший пресс- секретарь Ельцина В.Костиков пишет, что за последние 20 лет Москва со стран, которые сегодня лишь с большой натяжкой можно назвать друзьями, списала 140 миллиардов долларов внешних долгов. Он ведь был тоже чиновником поэтому и пишет как чиновник. Хотели подружиться не получилось. Костиков это заметил, а то что олигархи, чиновники и просто воры вывезли за этот же период более триллиона долларов не видит. И не Москва, а президент, который у власти 19 лет. Как раз это списание приходится на его период властных полномочий. Сумма списанных составляет чуть больше половины бюджета России. Списаны по дурости, думая о том, что списание поспособствует более тесным отношениям между Россией и бывшими должниками. Получилось всё наоборот. А то что вывезли сами составляет несколько бюджетов страны и это никто не видит ни президент, ни премьер, ни депутаты правящей партии. Коррупция царствует в стране. Если бы долг висел, то многие страны не смогли вступить в НАТО. Более того они хотя бы делали вид дружеского отношения к России. А теперь они свободны и дружат с теми у кого сильная экономика и от кого можно получить экономическую помощь. Есть ещё один момент, который наши руководители упустили. Горбачёв и Ельцин в силу недостаточности извилин в голове, а может продались США не могли сообразить, что Союз развалили, Варшавский договор перестал существовать и Россия осталась одна с огромной территорией и природными богатствами, на которые всегда нацелены лидеры капиталистических стран. Такова политика капитализма. Сохрани экономику России, которая была при Союзе и развивай такими же темпами и бывшие республики пришли бы с поклоном к России. У президента нет друзей на уровне государства. Китай и тот отвернулся от России. Если бы после расстрела Советской власти у руля остались коммунисты, то Китай был бы самый надёжным партнёром России. И теперь в тесном содружестве с Китаем мы могли диктовать политику всему миру, в том числе и США. Читатель, я Америку не открываю, то что народ живёт в нищете а бюджет России в пятнадцать раз меньше чем бюджет США виновата наша власть, хотя в большей мере мы сами и особенно бывший Союзный генералитет, который расстрелял Советскую власть. Это мы народ позволили армии, которая содержится на наши денежки поменять общественно - политический строй в стране в пользу чиновников, генералитета и просто воров.

Мы забыли, а многие наверное и не знают, что в статье 3 Конституции РФ говорится, что единственным источником власти в стране является её многонациональный народ. Когда нибудь мы воспользуемся своими правами? Это написано для нас для народа. Есть претензии и к президенту. По этой же конституции он является гарантом её исполнения. Однако раздел 1 "Основы конституционного строя" им полностью игнорируется. За это он подлежит импичменту. Президент не исполняющий Конституцию должен быть отстранён от управления страной. Практически власть запретила референдумы. И мы и с этим согласились, хотя Конституция позволяет такие мероприятия. Поэтому живём в нищете. В Москве все-таки народ выходит на демонстрации против политики президента, но специальные службы жёстко пресекают волеизъявление народа и нет информации о таких мероприятиях в СМИ и даже в интернете, а организаторы даже попадают на скамью подсудимых. Вот это и есть демократия и свобода, которые навязал президент.

В.Путин продлевает срок выхода на пенсию. Фракция партии "Единая Россия", которую создал президент торопится принять закон о пенсиях даже прерывает депутатам каникулы. Почему власть торопится? Да только потому что президент не уверен в сентябрьских выборах. Но это не предвестник победы народа. Президент, премьер, Госдума и всё правительство останутся на своих местах. Данные выборы ничего не изменят даже если оппозиция наберёт больше голосов. Президент хороший психолог, не зря получил образование кроме гражданских вузов ещё и в КГБ. А там образование было поставлено на широкую ногу. Президент почти каждый день смотрится на экранах телевидения, посещает предприятия, принимает в Кремле чиновников, проводит прямые линии и никогда ничего дурного не сказал о народе. Наоборот иногда говорит губернаторам, чтобы они при принятии важных решений советовались с народом. Ну прямо отец родной. А что происходит на самом деле? Например, принимая решение о пенсионной реформе Песков почти месяц вешал лапшу на уши о том, что это происходит без участия президента. Кстати, Песков имеет за границей недвижимость и его ближайшие родственники живут за бугром, что запрещено законом. Все законы принимаются только для народа. Дойти до такой шизофрении надо быть дураком или считать народ рабами. Пенсионная реформа коснётся всех за исключения самих чиновников. И такое мероприятие без президента не могло обойтись. В стране не хватает средств и думаю, что эту идею правительству толканул именно президент.

Сколько было разговора об открытии в Екатеринбурге предателю и убийце Ельцин - центр. Даже Н. Михалков, который долгие годы рукоплескал Ельцину и Путину провел несколько передач о пагубном влиянии этой конторы на народ и экономику страны. В то время я ему писал письмо на которое он ответил тем, что я не вижу перспективы. Теперь я его спросил: " В настоящее время вы видите перспективу?". Ответа не последовало.

Разговор на кухнях затих, а этот центр продолжает принимать не только молодёжь но и взрослых, вдалбливая в головы сомневающихся и тех кто ещё не знает жизни преимущества бандитски - воровского капитализма. Не все москвичи и гости столицы могут посетить этот центр. Надо что - то сообразить поближе.

Прошло много лет, некоторые депутаты и политики, писатели такие как В.Бушин не только не поддержали инициативу президента, но и высказались: как можно предателю и убийце возводить памятник, называть улицы, площади и даже библиотеки именем преступника? И вот появилась новая инициатива президента. В столице, в исторической усадьбе Бобринских - Долгоруковых площадью в 2 тысячи квадратных метров раскинется музейно - выставочный комплекс деяний первого президента России. Разместятся ресторан, офисы, кабинет дочери Ельцина Татьяне, ныне гражданки Австрии. И конечно в подземелье кроме парковки винный погреб. Без этого никак нельзя. Надо показать посетителям всё, что любил первый президент России. Бардака в стране было много, а алкоголь снимает напряжение. Вот и расслаблялся президент. И всё это обойдётся народу через бюджет в 1,3 миллиарда рублей. Для Кремля это копейки, а для народа ?... Следует спросить президента и Татьяну, а где миллиарды долларов, которые Татьяна переводила в банки Швейцарии и о которых говорил депутат думы. О разворовывании займов с указанием суммы и конкретного вора действительно было заявлено на заседании думы, однако реакции никакой. Это было во второй думе. Почему нет реакции ни депутатов, ни прокуратуры, ни милиции? Да потому что в думу уже в то время попали коррупционеры и это для них был звоночек. Президент ворует миллиарды, что явилось примером для остальных. И это происходит до сих пор. А ведь воровство миллиардов было на самом деле. В.И. Илюхин направлял по этому поводу депутатский запрос В.Путину и Генпрокурору Устинову, но ответов так и не получил. У меня есть письмо В.Илюхина. О какой борьбе с коррупцией можно говорить если президент ворует миллиарды и об этом на всю страну заявляет депутат, а другой депутат направляет руководству запрос на который не получает ответа. Для власти не существует ни Конституция РФ, ни Уголовного кодекса. Президент заменяет главные законы страны. И к чему мы пришли или ещё на половине пути?

А к тому, что молодёжь - наше будущее по суицидам занимает первое место среди цивилизованных стран. Рождаемость падает сказываются годы Ельцина, смертность растёт в годы Путина, а молодёжь не видит перспектив травит себя алкоголем и наркотиками, что и приводит к суицидам. Более того молодёжь стаёт жестокой по причине того, что она как и простой народ брошены на произвол судьбы. Ими практически никто не занимается. Педагогический коллектив школ заняты писаниной отчётности, тоже самое и в детских садах. Однако чиновники образования понимают, что в школах детвора живёт по своим законам, которые навязывает капитализм. Они мало обращают внимание на учителей. Надо что - то делать, чтобы ученик вступая во взрослую жизнь был человеком. Поэтому педагогические чиновники рекомендуют учителям выявлять детей, склонных к агрессивному поведению и направлять их активность в социальное полезное русло. Кроме того педагогам предлагают помочь подросткам самореализоваться и определиться с будущей профессией. Детский лепет. Как понимать предложение "направлять их активность в социальное полезное русло"? А в школах знакомят учеников с профессиями, которые востребованы в стране? Может их водят на заводы, конструкторские бюро, предприятия лёгкой промышленности, вывозят в сельскую местность на уборку урожая. Может кто - то из старших классов уже посидел в кабине комбайна или даже проехал круг, как президент и премьер? Ничего подобного в современных школах нет. Одна говорильня, которая уже осточертела ученикам. И нет возможности у педагогов хоть как - то разнообразить процесс образования. Только смена общественно - политического строя может вернуть молодёжь на позитивные рельсы. Читатель, смотрите канал "Домашний"? Девочки режут взрослых как мясники. Посмотрите как школьница на суде рассказывает свою и историю родственников. Не каждый взрослый так сформулирует мысль. Они как будто беседуют с врачом, такая откровенность на людях.

Между прочим не только нищета приводит к преступлениям подростков, но и богатство. Такие дети считают себя как и их родители вершителями судеб. Вот так мы и живём и никто не может сказать что будет завтра или через годы. Выход один надо менять власть в пользу социализма как в Китае.