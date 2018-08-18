Почему немощна российская оппозиция... или о НТР

Единение оппозиции является важнейшим вопросом любой политики. А уж про российские реалии и говорить нечего. Сколько КПРФ организовывала «народных фронтов»; сколько было инициатив на базе хоть «Яблока», хоть «патриотов» всех мастей - не перечесть. Однако ж, воз и ныне там. И автор этих строк не думает, что проблема только в спойлерах. Спойлеры были, есть и будут. Проблема все же глубже. Каждый тянет одеяло на себя – поэтому и союз накрывается медным тазом. Договорной дисциплины не хватает.

Казалось бы, а причем тут научно-техническая революция (НТР). А притом, что лучшей базы для объединения оппозиционных усилий и не найти. Кроме кучки властвующих компрадоров в России, в частности - все остальные хотят НТР. В ней заинтересованы и часть промышленной буржуазии, и «левые», и агропромышленники, и трудовые бюджетники, и так далее. И вроде бы подобное прощупывание почвы можно разглядеть здесь https://forum-msk.org/material/economic/14921583.html если автор этих строк не обманывается. Мол, если бы не «левое сектантство», то мы таких дел наворотили... Да кто ж против! Но тогда и насчет договорной дисциплины надо определиться в виду прошлого опыта. То есть, во-первых, надо уточнить позиции сторон по поднятому вопросу; и во-вторых, найти ясные точки соприкосновения.

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Что думает часть промышленной буржуазии насчет НТР, видно из программных документов «Партии дела» сотоварищи, а также из публикаций фактически штатного журналиста этой организации М. Калашникова. А вот что НАСТОЯЩИЕ «левые» думают в этом аспекте, звучало не так уж часто; поэтому стоит определиться еще раз.

Но все же надо уточнить, что не только среди либероидных «правых», но и сектантствующих «левых» имеется определенная шиза. Давно замечено, что крайности сходятся. Однако нормальные «красные» уже со времен большевиков! предлагали различные союзы и «легальным марксистам», и энесам (трудовикам), и эсерам, и меньшевикам; и партия не гнушалась брать деньги у Мамонтова со старообрядцами и Шаляпина с компанией. И если бы преобразования пошли мирным путем с относительно равными позициями сторон, то соответствующие встречные условия пришлось бы выполнять. То есть, сам Ленин предлагал, и настойчиво, не только эсерам с меньшевиками, но даже левым кадетам (через правых эсеров все равно доходило) - объединиться против попыток реставрации монархизма после февраля семнадцатого. Это исторические факты и ничто иное! Однако «правые» уперлись рогами в землю - и получилось, что получилось.

Но возвращаясь к выяснению позиций. «Красные» имеют следующее представление о НТР - и стоит рассмотреть вопрос в парадигме факторов производства; спроса; кластеров и экономического соревнования - для полноты картины.

Во-первых, для НТР нужны факторы производства как природные ресурсы, инфраструктура, финансы и главное, образование. Ну, про природные ресурсы и инфраструктуру настолько очевидно, что не стоит повторяться (тем более они передаются по наследству и меняются не сразу) - а вот насчет финансов и человеческого потенциала как более оперативного момента очень даже нужно вспомнить. А вот тут-то уже «военный коммунизм» создал неплохую структуру образования! Что признано даже западными конкурентами; и полет Гагарина тому доказательство. Тогда зачем разбрасываться таким опытом?!.. Другое дело, что этот момент надо модернизировать. В этом смысле надо усилить оптимум между восьмилеткой и техникумом в советском измерении – и десятилеткой и ВУЗом. (Никакого одиннадцатого класса не нужно. И фальшивые учебные заведения в топку. Но пока разговор в целом.)

Перекосы начинаются, когда не совсем способный подросток лезет в университеты и становится плохим специалистом вместо того, чтобы быть уважаемым и профессиональным рабочим - и наоборот, когда способный ученик выталкивается в ПТУ или техникум «по семейным обстоятельствам» (как сейчас принято называть нищету) с упущением соответствующих результатов для общества. Конечно, проблемы в образовании можно считать десятками. Но если подходить к делу социально, то означенная развилка должна быть под главным контролем. Если этот клапан работает - то прогресс течет более-менее плавно.

А вот здесь и нужно говорить о финансах, и автор протестовал всегда, когда эти темы разрывают. Если доход семьи нормальный, то способные ребятишки идут дальше и выталкивают посредственных. Но «парадокс» в том, что первые, работая успешным специалистом и развивая экономику соответствующим образом, и молодым рабочим дают заработать, отчего и последние отнюдь не бедствуют. Всему обществу хорошо, потому что каждый занимается своим делом. И еще раз: проблем насчет развития человеческого потенциала всегда огромное количество. Здесь и экология, и питание, и медицина, и психология, и педагогика, и черт ногу сломит. Но если подходить к делу в социальном масштабе, то проблема Митрофанушек и Ломоносовых всегда будет в первом ряду. То есть, финансовые «семейные обстоятельства» и условия поступления должны быть равными в целом и общем – а уж потом по списку.

А вот насчет финансов советская система никогда не станет «обменным пунктом» по причине отсутствия «разделения властей»! «Разделение властей» - это всегда чуть замаскированное доминирование исполнительного (чиновничьего) аппарата, подконтрольного только монополиям. Кто не понимает этого, то для «лечения» нужен опять-таки отдельный разговор. А если совсем коротко: то при Советской власти госбанк подчиняется министерству финансов – оное правительству – таковое Верховному Совету – а последний всему народу с соответствующим хоть бюджетом, хоть кредитно-денежной политикой, хоть казначейским и банковским исполнением. И если с помощью фабзавкомов (развитой советской производственной демократии наряду с территориальной) усилить контроль над этой прямой и ясной системой - то реальная демократия и создает передовые факторы производства от рубля как самостоятельного инвестиционного ресурса и до правильного образования; и далее от воспроизводства природных ресурсов и до быстрого создания инфраструктуры.

Во-вторых, общеизвестно, что спрос обеспеченных граждан подталкивает к созданию высокотехнологичных продуктов. Когда уже есть жизненно необходимое типа хлеба с маслом, - то можно прикупить тостер, посудомоечную машину, кофемолку, соковыжималку, не говоря о машине-жилье-холодильнике-телевизоре, - а все это создать без развития НТР невозможно. Но здесь две проблемы: финансы опять-таки, но этот вопрос мы уже затронули – но также должная структура спроса. Это весьма важно; и речь о гастарбайтерах в нынешних условиях, проще говоря. Если последний находит работу в массовом количестве, но с маленьким доходом, то сбыт высокотехнологичной продукции осложняется. Мигранту нужен тостер, как лыжи в Африке; а если и деньги отсылает на родину из своего скудного заработка, тем более. А также доступный и дешевый труд не напрягает насчет трудосберегающих средств производства – и пошло-поехало по наклонной.

Кстати, именно такая проблема внесла лепту в отставание США от Евросоюза. Казалось бы, парадокс. Если станок ФРС работает; спрос, тем более местный, гарантирован; то вкладывай в тостеры с телевизорами и получай технологическую мощь; и вторгайся даже на чужие рынки. Но и структура спроса должна быть «квадратной» для продукции НТР, образно, но очень верно говоря; а не «прямоугольной». Общий объем спроса может быть и большим, но этаким прямоугольным; то есть, трансформированный на меньшинство богатеев и большинство бедных. И вот хлеб или сок и можно продавать с наваром, так как каждый может купить; но для инвестиций в НТР возникает ситуация «ни мясо, ни рыба», так как бедная семья не прыгнет выше крыши для покупки качественной кофейной машины, к примеру, и тогда никакого толку в количестве таких семей; а спрос богатеев узок все равно, ведь даже самый богатый человек не будет покупать кофейную машину каждый день не только из-за жадности, сколько из-за бессмысленности. Тогда как общий объем спроса может быть и немного поменьше, но гораздо близкий к квадрату; когда потребитель и достаточно широк, и с нормальными деньгами, и растущие дети такие же - что и обеспечивает сбыт именно высокотехнологичной продукции.

И гастарбайтеры, отнимая работу у местных в массовом порядке, подтачивают таковой спрос. Да, и кстати, пролетарский интернационализм – абсолютно другая история. Это когда помогаешь «там» вплоть до спецопераций – а не создаешь ужасные условия работы «здесь», что завуалированный расизм. (Вот именно штатовский расизм довел и до этого. Сейчас шарахнулись в другую сторону, но поезд ушел.) Кто не понимает этого, лечиться надо. Но возвращаясь к теме. Да, много мигрантов сейчас и в Европе; но тамошние фирмы успели застолбиться на штатовском рынке, соединив их богатеев со своими для преодоления порога отбивки инвестиций. Всякие там мерсы, бошевские кухни, французские коньяки, итальянские беретты, бельгийские посуда и шмотки уже прижились. Конечно, не все потеряно, и Трамп рвет и мечет; и проблема именно в качестве рабочих мест по большому счету насчет мексиканского и прочего нашествия – но это их история. А наша история такова: кто-нибудь сомневается, что Советская власть будет существовать ради большинства «местных» трудящихся, поэтому и спрос сделает оптимальным в свете сказанного?.. Риторический вопрос. И не забудьте про трудосберегающий характер средств производства, что также имеет огромную важность. Поэтому социализм и НТР - друзья-товарищи и в этом аспекте.

В-третьих, продукцию на базе НТР невозможно сделать без комплексности развития. Высокотехнологичное изделие требует соответствующие комплектующие; иначе одна плохая деталь сломает даже лучшее остальное. Для того же современного самолета нужно и качественное пятое-десятое от турбин до стоек шасси – то есть, высокую продукцию смежных и родственных отраслей. А вот здесь советская система на базе балансов буквально собаку съела. Территориально-производственные комплексы (ТПК) – черт с ним, кластеры для краткости, большей разницы нет – зародились на полную мощь именно в Советском Союзе. Это настолько очевидно и общеизвестно, что не требует подробностей. А накрылся Союз потому, что кластеризация приняла чрезмерно централизованный характер. Здесь Калашников прав, что «вал» въелся в кровь. Но причем тут только частная собственность?!.. А что, про монополизацию с загниванием НТР сей автор забыл?!.. Не комильфо, так сказать?!.. А стоит напомнить, что и «Юнайтед Стил», и почти весь английский автопром, и «Дженерал Моторс» накрылись медным тазом по этой причине в подавляющей степени. И сколько вбухали денег в последнюю, чтобы оная хотя бы задышала – на ближайшей памяти. Так что хрен редьки не слаще.

Поэтому гармоничную кластеризацию можно сделать гораздо эффективнее на базе советской демократии; то есть, на базе преодоления рудиментов «военного коммунизма» настоящими основами социализма. И об этом автором говорено-переговорено и в аспекте федерального столичного округа, и поголовных советских республик. Следовательно, что исправит ситуацию быстрее – более полная советская демократия или «реформы» капиталистических монополий – это еще надо посмотреть.

И в-четвертых, и чуть ли ни самое главное, как итог – необходимость реального экономического соревнования и режим появления современных предприятий, что для НТР манна небесная. И, казалось бы, прежнее «социалистическое соревнование» проиграло вчистую. Но автор не уверен, мягко говоря, что это было социалистическое соревнование, отсюда и кавычки. Все, что угодно – только не оное. Если я на свои кооперативные тапочки наклею красивый лейбл «Адидас» - они не превратятся в кроссовки. Что-то подобное и в этом аспекте.

Но уже соединяя первое, второе и третье на предложенных основах; то есть, амбициозных работников на базе правильного образования, демократические финансы, оптимальный спрос, и гармоничную кластеризацию на основе советских республик – можно предположить и широкое экономическое соревнование с соответствующими инвестициями в новые производства. Но даже не уподобимся увиливаниям некоторых, и посмотрим на самый трудный вопрос – на конкуренцию между советскими государственными предприятиями и кооперативами-колхозами. Да, это верно – если госпредприятия задавят опять деревню (понимая шире как кооперативный сектор) хреновыми ценами и прочими ограничениями – НТР забуксует. У госпредприятий не будет стимула развиваться, чтобы выжить – и опять двадцать пять. Настоящие «левые» знают это, не пудрят мозги себе и другим, и не собираются наступать на грабли.

Поэтому вот вам советские принципы с большинством депутатов по месту работы с рядовой зарплатой, и лишь с меньшинством на штате, которое можно скинуть за день чрезвычайным съездом ущемленного большинства, не говоря о сессиях; вот вам фабзавкомы, в которых вы можете пригрозить уволить и депутатов по месту работы, чтобы воткнуть шило в зад для чрезвычайного съезда; вот вам советские республики, которые могут надавить на зажравшийся «центр» правом на самоопределение; и вот вам федеральный столичный округ с особым статусом, чтобы «столичные» предприятия не получали преимуществ из-за большого спроса не по труду. Берите и пользуйтесь. И если деревня-кооперативы возглавят муниципалитеты как главные производительные агенты на местах в таких условиях; те надавят на регионы; те на ФПГ разного толка – тогда и город в социальном смысле не сможет заниматься волюнтаризмом. Конечно, он и помыкать собой не позволит в целом и общем – но это и создаст подлинную соревновательную среду; и кто не любит НТР в таких условиях, тот и «не любит кинематограф». (Хотя, современный читатель и не смотрел «Человека с бульвара Капуцинов»). Короче, тот не есть гуд. И еще раз: вот вам и первое, и второе, и третье, и четвертое как стимулы НТР.

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И где в вышесказанном «левое сектантство» в виде рудиментов уравнительного «военного коммунизма» ?.. Где прежний «вал» ?.. Где скачки на граблях?.. Стоит надеяться, под микроскопом не видно. И это ни какое-то подлизывание, а объективный процесс развития в виде диалектического отрицания.

Да и вообще, не сказать, что российские «левые» страдали сектантством и прежде так уж сильно. И даже если иметь в виду красный бойкот насчет Грудинина – и кто оказался прав в итоге?!.. Грудинин вытер руки об НПСР с «Партией Дела» - Зюганов об Грудинина – а Путин… не стоит сыпать соль на раны. А если бы НПСР, наоборот, объединилась хотя бы тактически с ОКП, РКРП, Рабкором, РСД и так далее в этом смысле, то и авторитет «Партии дела» поднялся бы на новую высоту.

Потому что, и еще раз: кто ж бы дал Грудинину приемлемые проценты?!.. Эллочка-людоедочка?!.. Не смешите мои калоши. Значит, смысл был лишь в узнаваемости Грудинина для последующей агитации и пропаганды. А где оная?.. Где наш любимый оппозиционный вождь, так его за ногу?.. Поэтому уже сейчас несерьезно делать широкие выводы о «левом сектантстве». Не надо перекладывать с больной головы на здоровую.

Значит, нормальные «левые» имеются, и в достаточном количестве. Пожалуйста, хоть умные люди в НПСР (Болдырев), хоть в «Партии дела» могут выходить на таковых «левых», и доказавших свою взвешенную позицию и ранее. Кагарлиций, Баранов, Бузгалин, даже Маленцов, и еще куча неглупого народу, если поискать – кажется, не отрицают возможность периода буржуазной промышленной революции против совсем уж дебильного путинского режима. И договаривайтесь хоть насчет сентябрьских выборов, хоть далее. А если все это бла-бла-бла; если тень на плетень, чтобы наименее устойчивых вырвать из-под влияния нормальных «левых», и одних олигархов заменить другими - ну, семнадцатый вы уже упустили, упустите и восемнадцатый.

Но не будем останавливаться на грустном. Общая точка соприкосновения в виде любви к НТР имеется, и еще какая. Назовите это хоть футуризмом, хоть кубизмом, хоть протекционизмом – но настоящие «левые» как были выразителями рабочего класса и отсюда разумными индустриалами, так и остались. Единение оппозиционных сил возможно, особенно насчет парламентской республики в пику путинскому монархизму. Хотя можно обсудить и другие варианты, но дальше надо посмотреть. Что уж тут лукавить. Но первый шаг можно сделать вполне – опять-таки, если посыл текста по ссылке правильно понят. Тогда и извечная немощь российской оппозиции закончится.