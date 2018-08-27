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Московский листок

"Советский социализм" - современный оппортунизм?

Опубликовано 27.08.2018 автором Сергей Копылов в разделе комментариев 2

капитализм социализм
"Советский социализм" - современный оппортунизм?

Заголовок шокирует многих «левых». Но как там у Шопенгауэра – сначала крутят пальцем у виска, потом задумываются, а потом говорят, что всегда так было. Или Маркс сказал нечто подобное – если бы форма совпадала с содержанием, то и не нужна была бы наука. Тем более, что тов. Двуреченский напросился на такой разговор.

https://www.youtube.com/watch?v=nh_v9BsUrV0

Это к тому, что внешне можно быть сверхреволюционным наподобие КПРФ, якобы борясь «за идеалы советского социализма». Но фактически это означает в глазах народа, что социализм проиграл капитализму в связи с крушением Советского Союза, и поэтому весь этот марксизм-ленинизм «в топку» с соответствующим подчинением капиталу. А можно говорить правду, что никакого социализма не было, и его еще надо построить – но фактически это означает, что социализм, будучи построенным на самом деле, и угробит нынешний капитал. Как говорится, разница в том, что один только дразнится, а другой и занимается любовью (или это только сибирская поговорка, не помню). Следовательно, почему многие российские «левые» не понимают эту не весть какую, но диалектику – не очень понятно.

***

Это факт, что российские «левые» возбуждены борьбой с пенсионной аферой медведевского правительства. Проснулись, так сказать. Но что предлагается взамен?!.. Что в конечном итоге?!.. Оставить как есть. То бишь, путинский режим все равно идиллия. Как «левые» дошли до жизни такой?.. А потому что не представляют до сих пор - что такое социализм. Парадоксально, но факт. А не ясна цель как новый общественный строй – не ясны и современные способы ее достижения.

Даже вспомнился характерный эпизод по этому поводу. Один товарищ любил при встречах обрушиваться с критикой на путинский режим. Но автор стал прерывать длинные речи вполне резонным вопросом «а что взамен». И оказалось, оратор ничего нового предложить не может; и разговор идет по кругу с явным маразматическим оттенком. И кончилось тем, что сей товарищ стал обходить эту тему стороной не только в фигуральном, но и буквальном смысле. Коль беседы происходили на дорожке городского парка, идущей примерно по диаметру оного, то наш герой стал ходить по окружной тропинке; видать, избегая встреч с «неблагодарным слушателем».

Но здешние читатели, стоит надеяться, эмоциями покрепче; и увидят, что вопрос о социалистических основах отнюдь не так прост, как кажется, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

***

Автор этих строк даже не понимает очень часто, в каких весях обитают многие левые. Без обид на фамилии – а как этакий социальный феномен. К примеру, хотелось бы посмотреть, как хоть Тюлькину, хоть Кагарлицкому сотоварищи приходится выкручиваться из ситуаций при общении с трудящимися; потому что автору, в частности, просто стыдно оправдывать крах Советского Союза лишь происками предателей. Несерьезно как-то для самого Союза.

Сидит профессиональный рабочий напротив тебя, который отвечает за электрику центрифуг для производства радиоактивных составляющих; который уже не с первым директором за руку здоровается; который и депутатом был, и в народном контроле состоял, так что торгаши узнают его «по старой дружбе» до сих пор; и который и в родительском комитете командовал, и дачное сообщество возглавлял с соответствующим сгустком проблем; у которого дети, а то и внуки работают от прокуроров до инженеров, и все проблемы вываливают после дачной бани и «ста грамм»; короче, который знает изнутри и советскую жизнь, и нынешнюю – а ты ему про «происки бибиси», «диссидентов», «сионский протокол», «агентов разведок» и подобное. Курам на смех. Джеймса Бонда не хватает для полного антуража.

Никто не говорит, что вышеперечисленные не пакостили. Но давным-давно известно, что враг силен ровно настолько, насколько слаб ты сам. Вирусы проникают ровно настолько, насколько слаб иммунитет. А раз так, вполне резонно предположить, что Советский Союз не дозрел даже до основ социализма. В этом вся суть! И только тогда крах возможен.

Во-первых, и если по порядку, то нельзя незрелость какого-либо качества доводить до исчезновения самого качества. Это абсурд а-ля метафизика. К примеру, каким бы незрелым ни был апельсин – он все равно будет апельсином, а не абрикосом, грушей, дыней и так далее. То есть, каким бы незрелым ни был социализм – но если это РЕАЛЬНЫЙ строй с сущностным признаком распределения по труду – то победа капитала невозможна из-за низшего стимула стоимости рабочей силы. Ну, или посылайте к черту само учение Маркса! Или одно – или другое. Поэтому, и во-вторых, если было бы семьдесят лет хоть какого, но социализма – победа капитализма была бы невозможной.

И я вас уверяю: профессиональные рабочие улавливают такой бардак чуть ли ни на генном уровне. Разумеется, они не говорят учеными терминами; но как акула чует одну молекулу крови на миллион, так и рабочий чует подобную фальшь. Поэтому между рабочими и «левыми» - дистанция огромного размера. Но «левые» врут опять, объясняя эту дистанцию «докружковостью» рабочих. Мол, это не мы такие тупые – а они такие неразвитые. Переваливание с больной головы на здоровую.

Поэтому речь может идти не о количественной незрелости якобы социализма – а о качественной незрелости все того же первично-уравнительного «военного коммунизма» эпохи Гражданской. Это совершенно разные вещи! И последний дожил до перестройки лишь из-за огромных ресурсов страны. И вот эту вторую незрелость многие рабочие видели собственными глазами и щупали собственными руками. О ней готовы говорить с чувством, толком, расстановкой; и с чем автор сталкивался не единожды. Итого, в каких весях обитают многие «левые», не известно - но только не в рабочих. И уже очевидно, причем тут оппортунизм. Но еще несколько замечаний для полной ясности.

***

Две крайности сбивают темп современной экономики. Одна, ясен пень, связана с капиталистическими кризисами. Через каждые десять лет или подобное подъем сменяется депрессией; и тяни мочало, начинай сначала. Но вот парадокс – такое выпускание пара предохраняет котел от взрыва. Поэтому темп экономики все же высокий в целом и общем; и государственно-монополистический капитализм и скаканул внушительно после второй мировой, и разрушил Советский Союз.

Но можно создавать рабочие места и на длинный отрезок времени - допустим, на семьдесят четыре года (намек очевиден, стоит надеяться) - с вытекающей отсюда социальной стабильностью. Но достигается это и сохранением широких сфер ручного труда, и экстенсивными средствами производства. Да, спокойная жизнь обеспечена на целую эпоху - но отсутствие передовых средств производства приводит к низкому качеству жизни рано или поздно; то бишь, к широкой инфляции в виде повсеместного дефицита при удержании цен; теневой экономике; и к развалу потребительского рынка особенно. И взрыв происходит все равно, но внушительный. И, разумеется, последний вариант весьма свойственен экономикам на принципах «военного коммунизма». (Кстати, уравнительное большинство и предполагает номенклатурное меньшинство для надзора за общей «благостью» как единое целое в таких условиях.)

Наглядный пример последнему был в образе Советского Союза; но даже его дети еще сохранились в виде Кубы и Северной Кореи. То есть, можно не сомневаться, что и Северная Корея проиграет историческое соревнование Южной и будет поглощена последней. Через пять, семь, десять лет – один черт. Куба отказывается от военно-коммунистических принципов также, коль принимает конституцию с частной собственностью.

Обидно слышать эти слова для многих «левых» ?.. Обидно. Хотелось бы одним махом всех побивахом?.. Хотелось бы. Но и отчаиваться не стоит! Ни в коей мере; потому что после всякого спада, даже крупного, начинается подъем. То бишь, всякое капиталистическое развитие подводит к настоящему социализму; и никуда, как говорится, с подводной лодки не деться. А социалистический трудовой коллектив отличается и от «военно-коммунистического», и от капиталистического тем, что может уволить и меньшинство работников для внедрения интенсивных средств производства на базе фабзавкомов, поэтому избегает недостатков низкого качества жизни - но и сохраняется голосующее большинство с соответствующим спросом, поэтому нет и кризисов относительного перепроизводства. И происходит не безработица в таком случае - а ротация меньшинства по другим отраслям. Темп экономики ни только убыстряется, но и не прерывается – и капиталу окончательный каюк.

Поэтому, коль спрос ни только не угасает, но растет – то появляются и многочисленные кооперативы с индивидуальным предпринимательством. Кстати, куда тоже уходит уволенное меньшинство и достаточно быстро, только поворачивайся. И скорее всего, вся структура народного хозяйства изменится в виду интенсивных средств производства и довлеющей социальной составляющей следующим образом: очень много предприятий будет на районном уровне для близости к потребностям людей; чуть менее на региональном; и гораздо менее на федеральном (ВПК, авиакосмос и подобное) – что снизит бюрократизм прежнего Советского Союза с соответствующими ведомственными и местническими перекосами весьма заметным образом. Вот что такое социализм, если совсем кратко, но верно.

***

А теперь насчет заголовка. Российский капитализм существует уже двадцать пять лет. А российские «левые», которые имеются вроде бы в немалом количестве, лыко не вяжут до сих пор. Почему?.. Да потому что безграмотные, как стоеросовая чурка. И безграмотность приводит уже к оппортунизму.

К примеру, предатели не с неба падают, а являются классовым продуктом. Это азбука левого движения (настоящего). Но коль «предатели» оказались сильнее, то они и представляют прогрессивную классовую силу; и эта сила называется современным государственно-монополистическим капиталом по сравнению со ставшим уже реакционным к концу прошлого века «военным коммунизмом». Ан нет – неохота смотреть правде в глаза. Обидно, понимаешь, как капризной девочке; хотя рост капитала объективен после реформ Рузвельта-Кейнса. Поэтому да плевать хотели сторонники «советского социализма» на классовую теорию Маркса. Предатели, понимаешь, во всем виноваты. Выходит, личности творят историю – а не массы. Идеализм вместо материализма. То есть, уже очевидно, что речь идет о разновидности современного ОППОРТУНИЗМА.

Или еще пример: ни одно предприятие Советского Союза не было объявлено неплатежеспособным за все семьдесят четыре года. Ни одно! Тогда одно из двух. Или все предприятия работали эффективно – но тогда опять мифические предатели, прилетевшие с неба, оказались настолько сильными, что читай в БСЭ понятие «идеализм» (даже точнее «субъективизм», но хрен редьки не слаще); или средства перекачивались как посредством «вала», так и поголовным списанием-пролонгацией кредитов, что суть банальная уравниловка и ничто иное. И ради бога, не надо приплетать сюда общественные фонды потребления. Никто даже не думает отрицать их необходимость – но, разумеется, это абсолютно другая история.

И наоборот, гипотетически допустим, что программы РКРП-ОКП-РСД-ВКПБ и так далее и тому подобное меняются и гласят следующим образом: мы врать не будем, поэтому признаем, что основы социализма построить не удалось. Перебор по первичной глупости. А как принципы «военного коммунизма» появились в горниле Гражданской, так, лишь мутируя, но просуществовали, особенно в виде «вала», низких цен для крестьянства, а также бесконечного списания или пролонгации кредитов, вплоть до развала Союза. Впрочем, почему и развал. А социализм еще надо построить так-то и так-то (автор писал об этом не раз). И ВСЕ ИЗМЕНИТСЯ К ЛУЧШЕМУ ОЧЕНЬ БЫСТРО! В течение одного года максимум.

Потому что гибельная идеологическая каша в виде забегания вперед с ложью о чуть ли ни развитом социализме исчезает – и грамотные рабочие и интеллигенты повалят в подобные партии огромной толпой. Ну, а дальше дело техники. Массовая поддержка и приведет к эффективным действиям хоть в борьбе за настоящие пенсии, хоть в борьбе за высокий МРОТ и деофшоризацию, хоть за слезание с сырьевой иглы и так далее и тому подобное.

Поэтому «советский социализм» - форма современного оппортунистического то ли самообмана, а то ли сознательного обмана российских трудящихся. Потому что под видом «советского социализма» протаскивается все тот же «военный коммунизм» с неплохой жизнью для номенклатурной бюрократии. И вы, глупые российские «левые», думаете, что рабочий класс эту уловку не видит?!.. Чует, как акула одну молекулу крови на миллион.

И для него прошлый хрен в виде «военного коммунизма» не слаще нынешней редьки в виде путинского режима ни на йоту. Ни на микрон! Поэтому и такая апатия к нынешним российским «левым». Но тогда даешь реальный социализм в виде Российского Социалистического Союза http://maxpark.com/community/7978/content/5598005 ! Поэтому настало время переписывать сами программы «левых» организаций, и давным-давно – а не заниматься ерундой про плохой «докружковый» народец, который, видите ли, не хочет менять шило на мыло.



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Всего комментариев к статье: 2
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Как говорят, таки помер Максим, И х. его остался нах. с ним! Таки подох маккейн к ебе-не-ма-ть -
!!!Q!VASPRIVETSYVUETBOGTOTTAKIDA!!!&& написал 27.08.2018 01:07
Таки не Нам об этом горевать!
"Но фактически это означает в глазах народа, что социализм проиграл капитализму в связи с крушением Советского Союза, и поэтому весь этот марксизм-ленинизм &#171;в топку&#187; с соответствующим подчинением капиталу."
- То таки именно так и выглядит ситуация в залитых воткой таки зенках бы-дла - то таки да! Таки тут мы вспомним старого пророка ближневосточного, который таки заметил. что "Каждый получит по вере его!" То таки да! - в смысле - Дикобразу - дикобразово!" То таки да...
"Сидит профессиональный рабочий напротив тебя, который отвечает за электрику центрифуг для производства радиоактивных составляющих; который уже не с первым директором за руку здоровается; который и депутатом был, и в народном контроле состоял, так что торгаши узнают его &#171;по старой дружбе&#187; до сих пор; и который и в родительском комитете командовал, и дачное сообщество возглавлял с соответствующим сгустком проблем; у которого дети, а то и внуки работают от прокуроров до инженеров, и все проблемы вываливают после дачной бани и &#171;ста грамм&#187;; короче, который знает изнутри и советскую жизнь, и нынешнюю &#8211; а ты ему про &#171;происки бибиси&#187;, &#171;диссидентов&#187;, &#171;сионский протокол&#187;, &#171;агентов разведок&#187; и подобное. Курам на смех. Джеймса Бонда не хватает для полного антуража."
- То таки в том-то и цымус, что этот тупой вечнопьяный робот-матаголик - таки за 70 лет разгула и свирепствования таки в стране самой лучшей в мире системы образования - таки человеком не стал, а кака был бы-длом - таки и остался - то таки да! Это говорит о чем? таки о том, что для человекообразин то, что потребовал Великий Ленин - таки не пьянствовать, не воровать, и честно работать - таки оказалось слишком сложной таки задачей! Поэтому - "Дикобразу - дикобразово!" То таки да!
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(без названия)
**** написал 27.08.2018 00:35
Военный коммунизм - это, конечно, не курорт, но все ж меньшее зло, чем его отсутствие.
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