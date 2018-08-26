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Московский листок

Мурло "ветхого человека"

Опубликовано 26.08.2018 автором в разделе комментариев 0

прогресс дегенерация
Мурло "ветхого человека"

Продолжим наше исследование относительно того, почему нынешняя РФ не может ответить на вызов тотальной роботизации и почему сталинская модель экономики не сумела обеспечить первенство страны в прорывных новациях (https://forum-msk.org/material/economic/14921583.html). 

СССР погиб не только потому, что его экономика оказалась косной и негибкой. Нет, проблема лежит и глубже. Она – в антропологии. В засилье Ветхого Человека, который и Советский Союз погубил, и создал нынешние тупиковые «вымираты» - РФ и Украину. 

 

ИХ ПСИХОЛОГИЯ НЕ МЕНЯЕТСЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯМИ

Описания кораблей-дворцов античности просто поражают воображение. Плавучая роскошь! Открою книгу Александра Кондратова «Века и воды» 1976 года, подаренную мне бабушкой. Вот описание корабля для тирана Сиракуз, построенного Архимедом в III веке до нашей эры. 

Три коридора имелись внутри оного чуда. Самый нижний вел в трюмы. Второй коридор вел к тридцати роскошным каютам по обоим бортам, в каждой – по четыре ложа. Третий коридор предназначался для воинов. Капитанская каюта имела 15 лож, при ней – еще три помещения с тремя ложами в каждом. На корме морского дворца помещалась кухня. 

Все эти каюты имели пол, выложенный мозаикой из разноцветных камней, изображавших весь миф «Илиады». Изумительными были убранство, двери, потолки-подволоки. У верхнего прохода устроили зал для гимнастических упражнений и место для прогулок. Здесь имелись разнообразные сады с поразительным разнообразием растений, и орошались они системой из свинцовых труб. Здесь был покой, посвященный Афродите, где пол состоял из агатов и других прекрасных камней. Стены и кровлю сделали из кипариса, двери – из слоновой кости и туи. Здесь были прекрасные вазы, статуи и картины. 

Имелась на борту и трехместная баня с тремя медными кранами, и  бак с водой на пять метретов – в200 литров, разукрашенный мрамором из Тавромения. Оборудованы были кубрики для морской пехоты и для тех, кто занимался откачкой воды. Были даже десятиместные стойла для коней – по одному с каждого борта. Имелся закрытый бассейн, что вмещал 200 метретов воды. Рядом с ним сделали рыбий садок. 

Восемь боевых башен защищали эту кричащее богатство. На каждой – по четыре воина и по два лучника. У бортов, с каждой стороны, были выступы, где размещались дровяные сараи, хлебные печи, кухни, мельницы и ряд других служб… 

Все это долго считалось сказкой, пока в Италии, на дне озера Неми, не нашли два древнеримских корабля, оказавшиеся уменьшенными копиями сиракузского плавучего дворца. При Муссолини в 1928-1932  годах Неми чуть осушили с помощью мощных насосов. Найденные суперъяхты, принадлежавшие императору Калигуле, имели по 70-80 метровв длину и по 20 – в ширину. Их полы действительно покрывали мозаика и разноцветный мрамор, колонны из мрамора поддерживали кровлю. Борта увеселительных кораблей обшивались листами из бронзы. И было там, судя по ставням, множество отдельных кают. Может, сам августейший дегенерат, правивший в Риме с 37 до 41 год нашей эры, и приказал затопить эти дворцы на воде? Неизвестно. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ВЕТХИЕ: ВКУСЫ ОБЫВАТЕЛЕЙ С МИЛЛИАРДАМИ 

Но важно здесь совсем иное. Пронеслось над миром почти две тысячи лет. Открываем современный журнал «Яхты». У меня как раз завалялся номер за ноябрь 2011-го. Что мы видим? Все та же кричащая, умопомрачительная роскошь. Да, корпуса судов теперь иные, вместо гребцов и парусов – мощные моторы. Но все остальное… 

Вот суперяхта итальянского конструктора Энрико Гобби.75 метровдлиной. Шесть палуб, включая и палубу для солнечных ванн, с вертолетной площадкой. Одна палуба отведена под апартаменты владельца – с прогулочным местом и спа-бассейном, с личными салоном и огромной спальней с панорамным остеклением. Вот британская 70-метровая яхта «Каспиан» о трех палубах-деках. В кормовой части главного дека – 7-метровый плавательный бассейн, на солнечной палубе (сандеке) – джакузи. 

Листаю дальше. «Наута 60» - снова с личной палубой хозяина, скайлаунж с баром и бассейном. Вот турецкая «Чизги яхт», строилась голландцами. Огромная кровать в каюте владельца – в магическом кругу из подсвеченного полупрозрачного оникса. 

Вот яхта компании «Хесен». Дам отрывок описания ее салона. 

«…Обеденные кресла снабжены памятью: как бы ни крутились в них, стоит встать – и кресло возвращается в исходное положение. Зеркальная передняя переборка салона скрывает в себе телеэкран. Потолок в главном салоне отделан палладием, благородным металлом платиновой группы, и белым кленом…» 

 Прошло почти двадцать веков, а тяга к кричащему потреблению, к неимоверной роскоши – та же самая. Глядите, каков я, хозяин! Я урвал свое, жизнь моя удалась. Завидуйте мне. Немудрено, что своими яхтами в таком стиле обзавелись и олигархи РФ, и глава госкомпании «Роснефть» Сечин. Вкусы двуногих не изменились. В том же журнале (2011 г.) читаю интервью Франса Хесена, хозяина одноименной яхтенной верфи: 

«Русские гораздо быстрее принимают решения. Они приходят с твердым намерением построить яхту и хотят ее уже завтра. В каждом мужчине сидит маленький ребенок. Вы когда-нибудь пробовали сказать маленькому ребенку, который выпрашивает у вас игрушку, что он получит ее на следующей неделе? Со взрослыми то же самое, особенно с русскими… 

Первый русский клиент появился около 15 лет назад (около1996 г. – М.К.). Тогда все говорили: «Франс, ты играешь с огнем, ты связался с русской мафией». На сегодняшний день мы построили для заказчиков из России больше двух десятков яхт, и никакой мафии. Все эти клиенты – хорошие и приятные люди…» 

Путину бы стоило вывести эти два с лишним десятка яхт на главный морской парад в Питере. Пускай расеяне видят красу и гордость постсоветского флота. А заодно и то, куда делись их пенсии, новейшее оборудование для заводов, современное лабораторное оборудование для вузов. Да вот сюда… 

Но и это в данном случае неважно. Что мы видим что в античных, что в нынешних морских виллах? Вкусы и психологию Ветхого Человека. Именно ветхие люди и погубили Советский Союз…  

 

УБИТЫЙ МИР РАСЫ ТВОРЦОВ 

Ветхий Человек, с точки зрения Максима Калашникова – субпассионарная нелюдь. Итак, никаких великих идей, никакой возвышенной мечты или дум о национальном величии. Нет, главное – грести к себе. Урывать свой кусок. Сладко жрать и пить, покрывать самых гладких самок. А все остальное – неважно. Пускай даже твоя страна разваливается и гниет. Психология Ветхого ни на гран не изменилась со времен Гиерона Сиракузского. Или Калигулы. 

Отделка из палладия в бортовом сексодроме, говорите? Давайте совершим путешествие в тот мир несостоявшегося советского будущего, что любовно сконструировал Георгий Гуревич в своем «Рождении Шестого океана» (1960 г.). Мы попадаем в мир, где наука – могучая созидательная сила. Где главный – Человек-Творец, созидатель. То есть, новый Сверхчеловек, социальная «высшая раса». А не ветхий дегенерат. Итак, вот вымышленный Энергетический институт в Новосибирске. 

«Он был выстроен совсем недавно по последнему слову техники. Здесь все было сделано для того, чтобы ученые могли работать,  не отвлекаясь на мелочи, — житейские и деловые. Двухкомнатная квартирка Новиковых, которая скромно называлась общежитием, напоминала роскошный гостиничный номер. Правда, мебели было немного — письменный стол, кровать, кресла, шкаф для одежды, тумбочка для бумаг. А все остальное — кухню, буфет, библиотеку, сундуки — заменяла полированная дверца внутренней почты. Стоило только позвонить по телефону, и через несколько минут слышалось постукивание конвейера, дверцы распахивались, и жильцы снимали с подноса обед, чай, бутерброды, книги из библиотеки или приборы с лабораторного склада. Тем же путем отправлялись назад прочитанные книги, грязные тарелки, белье в прачечную, письма на почту. «Волшебной лампой Аладина» называл Валентин лакированные дверцы. В первые вечера — что греха таить! — друзья сидели и придумывали: что бы такое пожелать еще? И с радостным удивлением обнаруживали, что каждое желание исполняется. 

Такая же внутренняя почта обслуживала и великолепные лаборатории: просторные, светлые, с раздвижными перегородками. Здесь каждый опыт можно было ставить щедро. Не институтом, а исследовательским заводом был Новосибирский энергетический институт. Каждый проект, каждая идея проверялись на громадных моделях. Но люди были избавлены от кропотливой работы в мастерских. Модели по чертежам изготовлялись автоматическими станками, а ход испытания записывался автоматическими приборами. Автоматические вычислительные машины по записям производили расчеты, печатали таблицы... А человеку оставалось только сделать выводы. 

К этому конвейеру изобретений и были приставлены рядовыми инженерами Валентин и Сергей…» 

Вот такой институт-завод Будущего, где люди избавлены от бытовых забот – твори! – и где рутинные научные операции роботизированы. Такова мечта сверхчеловека-творца. А у ветхого «суба» - яхта с баром и сексодромом. С отделкой из палладия. 

Увы, ни сталинская модель экономики, ни более поздняя модель «развитого социализма» по Брежневу не могли создать таких чудес. Такой реальности, где СССР может – и, главное, не боится! – создавать новации первым в мире. Рискуя и не оглядываясь на Запад. Сталинская модель, к сожалению, могла выигрывать войны, но при этом проигрывала мир. Про теперешнюю ельцинско-путинскую «модель» вообще молчу: она проигрывает все, что только можно и вообще рассчитана на мертвый застой. 

Вопрос – в другом. Почему «ветхие люди» заполонили СССР и погубили его? Мой покойный отец как-то по-крестьянски грубовато сказал мне в 1981-м: Советский Союз создавался в расчете на людей высшего порядка. Культурных, благородных, тянущихся к высотам знания и воли. Ставящих общее неизмеримо выше частного. Мечтающих о звездах. 

А большинство – это тупое обывательское стадо. Им не хочется думать о звездолетах и приобщаться к высочайшим достижениям культуры. Нет, им подавай бухло, журналы с голыми бабами, шмотки и «тачку». Они и губят все. 

Теперь я понимаю, что батя говорил именно о Ветхом Человеке. Яром враге высшей расы – расы творцов и мечтателей. Так что несовершенство экономической модели СССР – лишь полбеды. Есть еще и огромная антропологическая, психоисторическая проблема – засилье Ветхого. Одержимого примитивными вожделения. Знаете, проблема никуда не делать. Ведь РФ, как и Украина – страна победившего Ветхого Человека. 

СССР мог сохраниться, лишь кардинально изменив свою политику и занявшись положительной евгеникой, создавая анклавы Новых Людей. Той самой расы творцов. Фактически запустив очередной виток эволюции гомо сапиенс. Ибо без этого «ветхие» подавили творцов и погубили страну. А что построили? Посмотрите на постсоветский кабак. Теперь ветхие, простите, сидят в Кремле. 

Никогда гегемония Ветхого Человека не сможет ответить на нынешний вызов роботизации и породить то Общество досуга и развития всех, о коем мечтали советские фантасты еще в середине ХХ века. Как победить Ветхого Человека? 

Но об этом мы поговорим дальше.

 

(Продолжение следует)



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