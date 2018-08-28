Доллар - чмо деньги банк Интересно, а каким банком пользуется Президент России? Наверняка или банком ..... гея или банком мордатого. А может вообще банками не пользуется. Ему зарплату голуби в клюве приносят. В бассейн во время послеобеденной проплывки. Я к чему: Мы всех победили и санкции нас только бодрят. Однако деньги вещь серьезная, посерьезней мультиков про крылатые торпеды с ядерным двигателем В недрах Земли. Я вам расскажу о хохме с деньгами, Которую устроили мордатый Костин и голубой Греф. 21 век. Не могу перевести деньги из Сбербанка в ВТБ. Три года мог, а тут Маккейн помер. Пипец. Платежи не проходят. Из одного ключевого банка страны в другой ключевой банк РФии. Намекаю: Санкции против мордатого и гомосека еще не введены. Каждый день звонки из ВТБ: Вы должны ... Таки я пытаюсь перевести, а Сбербанк с ВТБ не согласуется. 20 лет согласовался, а из -за Трампа пипец. Путину не до банков ессно. Но ему под зад лежит бомба. Типа: Костин, а где мои деньги, которые перевел Сидор Сидорович. Из ВТБ Михал Иванычу голубому Грефу? А. Владимир Владимирович, у нас в ВТБ ИНН из 10 цифер, а в Греф требует 12 цифер в ИНН. Платеж не проходит. Костин! Где моя зарплата?! Какая зарплата? Смехом-смехом, А эти поцы собрались бороться с финансовой системой Запада. Они три копейки из Сбербанка в ВТБ перевести не могут. И эти идиоты Рулят российскими финансами. ЦБ горел. Там где надо. На всех автобусных остановках Москвы. Реклама за счет мэрии: Записывайтесь в мытищенский клуб любителей скандинавской ходьбы. От себя: Идите на ..,,,



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