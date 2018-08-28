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Московский листок

Доллар - чмо

Опубликовано 28.08.2018 автором А.Э.Краснов в разделе комментариев 0

деньги банк
Доллар - чмо

Интересно, а каким банком пользуется Президент России?

Наверняка или банком ..... гея или банком мордатого.

А может вообще банками не пользуется.

Ему зарплату голуби в клюве приносят.

В бассейн во время послеобеденной проплывки.

Я к чему:

Мы всех победили и санкции нас только бодрят.

Однако деньги вещь серьезная, посерьезней мультиков про крылатые торпеды с ядерным двигателем

В недрах Земли.

Я вам расскажу о хохме с деньгами,

Которую устроили мордатый Костин и голубой Греф.

21 век.

Не могу перевести деньги из Сбербанка в ВТБ.

Три года мог, а тут Маккейн помер.

Пипец.

Платежи не проходят.

Из одного ключевого банка страны в другой ключевой банк РФии.

Намекаю:

Санкции против мордатого и гомосека еще не введены.

Каждый день звонки из ВТБ:

Вы должны ...

Таки я пытаюсь перевести, а Сбербанк с ВТБ не согласуется.

20 лет согласовался, а из -за Трампа пипец.

Путину не до банков ессно.

Но ему под зад лежит бомба.

Типа: Костин, а где мои деньги, которые перевел Сидор Сидорович.

Из ВТБ Михал Иванычу голубому Грефу?

А. Владимир Владимирович, у нас в ВТБ ИНН из 10 цифер, а в Греф требует 12 цифер в ИНН.

Платеж не проходит.

Костин!

Где моя зарплата?!

Какая зарплата?

Смехом-смехом,

А эти поцы собрались бороться с финансовой системой Запада.

Они три копейки из Сбербанка в ВТБ перевести не могут.

И эти идиоты

Рулят российскими финансами.

ЦБ горел. Там где надо.

На всех автобусных остановках Москвы.

Реклама за счет мэрии:

Записывайтесь в мытищенский клуб любителей скандинавской ходьбы.

От себя: Идите на ..,,,



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