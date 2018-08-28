Доллар - чмо

Интересно, а каким банком пользуется Президент России?
Наверняка или банком ..... гея или банком мордатого.
А может вообще банками не пользуется.
Ему зарплату голуби в клюве приносят.
В бассейн во время послеобеденной проплывки.
Я к чему:
Мы всех победили и санкции нас только бодрят.
Однако деньги вещь серьезная, посерьезней мультиков про крылатые торпеды с ядерным двигателем
В недрах Земли.
Я вам расскажу о хохме с деньгами,
Которую устроили мордатый Костин и голубой Греф.
21 век.
Не могу перевести деньги из Сбербанка в ВТБ.
Три года мог, а тут Маккейн помер.
Пипец.
Платежи не проходят.
Из одного ключевого банка страны в другой ключевой банк РФии.
Намекаю:
Санкции против мордатого и гомосека еще не введены.
Каждый день звонки из ВТБ:
Вы должны ...
Таки я пытаюсь перевести, а Сбербанк с ВТБ не согласуется.
20 лет согласовался, а из -за Трампа пипец.
Путину не до банков ессно.
Но ему под зад лежит бомба.
Типа: Костин, а где мои деньги, которые перевел Сидор Сидорович.
Из ВТБ Михал Иванычу голубому Грефу?
А. Владимир Владимирович, у нас в ВТБ ИНН из 10 цифер, а в Греф требует 12 цифер в ИНН.
Платеж не проходит.
Костин!
Где моя зарплата?!
Какая зарплата?
Смехом-смехом,
А эти поцы собрались бороться с финансовой системой Запада.
Они три копейки из Сбербанка в ВТБ перевести не могут.
И эти идиоты
Рулят российскими финансами.
ЦБ горел. Там где надо.
На всех автобусных остановках Москвы.
Реклама за счет мэрии:
Записывайтесь в мытищенский клуб любителей скандинавской ходьбы.
От себя: Идите на ..,,,