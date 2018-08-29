В преддверии черной осени

Судя по всему, осень 2018 года станет временем острейшего политического кризиса в РФ. Вступление в силу нового пакета жестоких американских санкций, превосходящих таковые даже санкции против СССР в начале 80-х, станет мощным фактором опрокидывания «путинского равновесия».

Надо быть готовым к действиям по защите целостности РФ и спасению национальной экономики. Мы не собираемся сдаваться Западу. Если проиграл нынешний Кремль – то должны выиграть мы. Уж если война – то война! Капитуляция в наши планы никак не входит.

КАК НЫНЕШНИЙ КРЕМЛЬ ВСЕ ОШИБКИ БРЕЖНЕВА ПОВТОРИЛ

Все, теперь случившееся, живо напоминает Максиму Калашникову его юность начала 80-х. Путинская команда, как по заказу, повторила все ошибки тогдашнего маразматического Политбюро ЦК КПСС (компартии СССР), фактически подыграв Соединенным Штатам. Как и тогда, в восьмидесятые. А чудес не бывает. Судите сами.

В 1981 году администрация Рейгана выстроила основную стратегию сокрушения Советского Союза. Она сводилась к подрыву экономики нашей страны путем:

- сбивания мировых цен на нефть;

- втравливания СССР в огромные военные затраты;

- втравливания СССР в дополнительные затраты во внешней политике (война в Афганистане и огромная помощь на спасение режима Кани и Ярузельского в Польше), причем с четкой целью – уничтожить в этих «черных дырах» те средства, что русские могли бы потратить на подъем и развитие собственной страны;

- отрезания СССР от новейших технологий, нужных для развития нефтегазового комплекса и оборонной индустрии:

- лишения СССР доступа к дешевым и длинным кредитам европейских банков.

Эта стратегия, как мы знаем, сработала. Более того, огромными, бессмысленными и непроизводительными затратами на тогдашние «имиджевые мегапроекты» (Олимпиаду-85 и Фестиваль молодежи-85) Кремль сам помог Америке себя подорвать. Он также продолжал тратить огромные средства на содержание нищих коррупционных режимов в Африке.

Что сделала команда Путина? Обладая всего половиной от возможностей СССР, она точно так же спалила уйму средств на «имиджевые мегапроекты» Сочи и мундиаля, создала себе второй Афганистан (Сирию), причем с потенциально куда большими затратами на восстановление Сирии. Она в качестве аналога Польши создала себе конфликт на Украине. Который не разрешила, а подвесила в воздухе (с огромными для себя затратами) и при этом полезла и в Сирию, и в ту же Африку.

Она точно так же нарвалась на падение нефтяных цен, не имея и десятой доли от возможностей Советского Союза по снабжению себя всем необходимым. Но, в отличие от СССР, эта команда начала отыгрываться на народе поборами и налогами.

Она точно так же впала в идеологический маразм (только некоммунистический) в экономическом курсе, сделав все для УГНЕТЕНИЯ развития отечественной индустрии. И, в отличие от СССР, кредитовала экономику врага – США.

Скажите, какой исход будет для РФ во Второй Холодной, коль некоторые балбесы не выучили уроков Первой Холодной?

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Наши враги-американцы велосипеда изобретать не стали и сейчас применяют против Москвы практически те же санкции, что и в 80-е. Только в более суровом варианте.

Как и СССР, Америка отрезает РФ от дешевых кредитов западных банков. Да еще (чего в Союзе не было) – и ударить по личным «кубышкам» расейского начальства на Западе. И если в 80-е США наполовину сорвали постройку газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород»ив Европу (построили только одну нитку вместо двух), то теперь – пробуют сорвать постройку «Северного потока-2» и вытеснить часть российского газа из ЕС с помощью Южного газового коридора (через Каспий, в обход РФ).

США снова отрезают Москву от поставок современной электроники, причем это будет для РФ намного страшнее, чем для СССР. Подробнее –

https://m-kalashnikov.livejournal.com/3599123.html

Так же идет отрезание Кремля от поставок современных технологий нефтегазодобычи, от поставок газовых турбин.

Янки четко показали: если Москва не сдастся (в виде покаяния в невыполнении договора1991 г. о запрете химического оружия), то в ноябре наступит ужесточение санкций. То есть:

- сворачивание дипломатических отношений, вплоть до их разрыва (как до1933 г.);

- запрет на поставки в РФ всех товаров, кроме продовольствия:

- запрет на вывоз из РФ всех товаров, включая нефть и нефтепродукты;

- прекращение прямого авиасообщения между РФ и США;

- полное блокирование выдачи РФ кредитов от международных финансовых организаций.

Опасный момент: запрет на долларовые операции для крупнейших госбанков РФ – в условиях глубокой долларизации экономики Эрэфии, несуверенности местной кредитно-финансовой системы и ее зависимости от притока валюты извне – грозит параличом расчетов внутри страны и дезорганизацией экономики, глубоко зависимой от импорта. Перестройка системы расчетов, поиск обходных путей расчетов – все это может успеть буквально опрокинуть внутриполитическую ситуацию в РФ вверх дном.

ДАМОКЛОВ МЕЧ МИРОВОГО КРИЗИСА

У Вашингтона остается еще один неиспользованный козырь, что может пойти в ход: «иранизация» санкций против РФ. Включая отключение Москвы от системы межбанковских расчетов «SWIFT» и замораживание валютных резервов РФ.

Добавим к этому Дамоклов меч, висящий над всем полем боя – угрозу срыва всей мировой экономики в новый виток экономического спада. Тем более, что Трамп своим протекционизмом и торговой войной явно приближает такой мировой спад. А он, в свою очередь, может сбить цены на нефть и сырье до смертельных для РФ пределов. Подробнее –

https://m-kalashnikov.livejournal.com/3598947.html

Кстати, угроза американцев ввести санкции и против тех компаний ЕС, что продолжат работать с РФ (по линии того же «Нордстрима-2»), против немцев и французов, тоже работает на срыв мировой экономики в затяжной спад. И если в нем США и Китаю придется туго, но они имеют все шансы справиться, то для РФ дело обстоит совершенно иначе.

Все это позволяет сделать вывод: наступающая осень для Москвы становится буквально «черной». А новый 2019 год – зловещим. Боюсь, что экономический кризис начнет стремительно обращаться в политический. Учитывая то, что часть «илитки» РФ почти в открытую работает против команды Путина, выдумывая все новые способы обобрать население и довести его до бунта.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

В этих условиях вопрос «Кто виноват?» неактуален. Все и так ясно. Власть сама протренькала и годы, и триллионы, годами прилежно и упорно работая на подрыв РФ и ее бесславный конец в Холодной войне-2. Кремль уже едет на мертвой лошади.

Нам очевидно, что в финале всего этого наступит неизбежных слом «вертикали» и хаотизация обстановки в стране. Совокупная воля главной социальной опоры ВВП – сырьевой вахтовой «илитки» РФ – принудит к «отречению от трона». А дальше может создаться ситуация сродни концу 1917-го, когда власть буквально станет валяться на земле. Какое-то время. Ибо на быстрый ввод войск НАТО по просьбе какого-нибудь временного боярского правительства рассчитывать не приходится. Как показал опыт 2014 года, Запад на решительные действия готов с изрядным запозданием.

Вот в этих условиях мы и должны «перевернуть переворот» (идеология «Комитета 25 января» Игоря Стрелкова). То есть, создать правительство национального спасения.

Экономическую часть программы «чрезвычайки» излагал не раз, позвольте не повторяться. Тут не обойтись ни без разрыва норм ВТО и введения протекционизма, ни без мобилизационных мер. Народ все поймет и потерпит. Главное при этом – учинить открытые процессы, отправляя на свалку истории не только зажравшихся, потонувших в коррупции чинуш и генералов-псевдопатриотов, но и профессиональных «либеральных реформаторов», с 1991 года уничтожавших и экономику, и наш народ. Обе разновидности «чужих» и вредителей – на одну свалку. Придется создавать блок патриотов всех цветов, национальных несырьевых промышленников, аграриев и силовиков, что ныне – в ранге максимум полковников.

Мы не намерены капитулировать, отдавая Крым и бросая Донбасс. Наоборот, мы присоединим к РФ ЛДНР. Ибо там – русские. Для этого мы уйдем из Сирии (там нам делать нечего, незачем палить ресурсы в бессмысленной войне). Сирией пусть занимается Иран, клан Асада мы готовы приютить у себя. Потоки беженцев из Сирии, хлынув в Европу, сделают ЕС более сговорчивым. У нас появится шанс торговать с европейцами мимо Соединенных Штатов.

Нашими главными задачами станут предотвращение развала страны (второго 1991-го), ускоренная индустриализация ее и объединение всех русских земель. Потому мы начнем готовить умный, некровопролитный и молниеносный разгром группировки ВСУ, осаждающей Донбасс. (Об этом напишу позже. Разгром будет не изнутри «котла», а извне его, причем самыми новаторскими методами).

Если американские санкции будут грозить полной дезорганизацией РФ, голодом и распадом, мы готовы перейти в военно-психологическому ответу. Нам не нужен мир, где мы погибаем. У нас нет иллюзий насчет того, что Запад сделает с нами после расчленения и разоружения. В ответ на угрозу экономического уничтожения, на замораживание активов страны и отказ выдать украденное «илиткой» мы будем готовы применить:

- предупредительные высотные ядерные взрывы над Северным полюсом или над Атлантикой;

- предоставление ядерных технологий Ирану и ряду государств, готовых за это платить.

Мы предупредим, что любая агрессия НАТО против нас нарвется на ядерный ответ, мы пойдем на создание ядерно-дуэльной ситуации, столь страшной для нашего гедонистически-изнеженного врага. Этим мы расколем НАТО и предотвратим участие трусливой Европы в операциях против нас. Наше предложение: прекращение санкций и нормальная торговля в обмен на деэскалацию. Признание права Великой России на воссоединение и жизнь. На Развитие.

Рискованно? Страшно? Да. Но иного выхода не останется. А победителя, знаете ли, не судят. Мы должны быть готовыми ко всему. Ибо грядет, судя по всему, просто ад. Этого не взяли в толк платные «патриёты»? Это их проблема. Понты и игрушки кончились, граждане. Все пошло очень всерьез. Само собой уж не рассосется, как думали некоторые в 2014-м.