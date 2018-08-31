Четыре главных причины, по которым у власти денег больше нет

Наша первая маленькая победа в борьбе против повышения пенсионного возраста показывает: мы можем и должны усилить легальное давление на власть!

И отказаться от веры в "доброго царя".

Когда в июне правительство предложило повысить пенсионный возраст, мы - эксперты и аналитики левого спектра - сказали: в ближайшем будущем власть разыграет известный еще с времен фараонов сценарий "злые министры - добрый царь".

Писали мы и о том, что "доброта" властей будет прямо зависеть от силы протеста нас с вами - граждан РФ.

Уличные акции и Интернет, переполненный негативом по поводу инициативы Правительства и "Единой России" отчасти сделали свое дело: президент пошел на уступки.

Уступки символические.

Но сам по себе этот шаг говорит: протест важен. Если мы усилим давление, то власть "вдруг" обнаружит, что-то вроде следующего: "В правительстве не в полной мере учли возросшие возможности Российской экономики и мы можем ... далее еще некоторые уступки" Вариации объяснений могут быть разными суть будет одна: уступки - не результат действий низов, а "добрая воля" и "забота о народе" "верхов" плюс сверхвысокая компетенция правительства, которая за эти месяцы еще более повысилась, что помогло еще больше заботится о народе.

Но мы-то с Вами, уважаемые сограждане, знаем: это не "доброта" власти, а наши действия заставляют их идти на уступки и делать то, что им не выгодно и то, что для нас жизненно необходимо.

Даже если уступки будут минимальны, они значимы уже тем, что власть вынуждена была на них пойти.

Да и лишними миллиарды рублей для пенсионеров не будут. Или лишний год пенсий.

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Но мы должны ориентироваться не на минимум, а на максимум: чем сильнее будет легальное (не будем подставляться!) давление на власть, тем больше будет пользы не только для пенсионеров - для всех нас. И дело не только в деньгах, которые не потеряют десятки миллионов людей. Важно еще и то, что это будет наша пусть маленькая, но реальная победа.

Это докажет: мы - граждане россии - не лохи, а борцы, которые могут отстаивать свое достоинство и побеждать.

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И еще: я очень надеюсь, что чем дальше, тем больше, граждане нашей страны будут понимать: все ветви власти обсудили и приняли тот проект, который представило правительство. все ветви власти сейчас идет на уступки. В России и правительство, и правящая партия, и президент проводят одну и ту же согласованную линию в области экономической и социальной политики. Безусловно, разные течения в этой системе есть, но это одна и та же река.

Пора бороться не против "либерального блока в правительстве", а против стратегии и тактики власти. Причем не только политической, а и экономической - миллиардеры и топ менеджеры, их эксперты и аналитики - все они авторы антисоциальной, не ведущей к развитию социально-экономической политики в стране. Да, в их среде есть некоторая толика критиков неолиберализм. И это хорошо, что они есть. Но это именно и только некоторые фигуры... Власть остается вот уже четверть века неизменна в своем экономическом курсе на коммерциализацию и приватизацию всего и вся в интересах правящего класса.

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И напоследок - то ли анекдот, то ли констатация факта:

1. Мы преодолели последствия ужасных 90-х

2. У нас устойчиво растет экономика

3. Финансы стабильны, резервы велики

4. Государство всемерно заботится о социальной поддержке людей.

Это были четыре главных причины, по которым у власти денег больше нет даже на нищенские пенсии.