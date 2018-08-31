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Московский листок

Четыре главных причины, по которым у власти денег больше нет

Опубликовано 31.08.2018 автором Александр Бузгалин, профессор в разделе комментариев 6

путин правительство пенсионеры
Четыре главных причины, по которым у власти денег больше нет

Наша первая маленькая победа в борьбе против повышения пенсионного возраста показывает: мы можем и должны усилить легальное давление на власть!

И отказаться от веры в "доброго царя". 

Когда в июне правительство предложило повысить пенсионный возраст, мы - эксперты и аналитики левого спектра - сказали: в ближайшем будущем власть разыграет известный еще с времен фараонов сценарий "злые министры - добрый царь".

Писали мы и о том, что "доброта" властей будет прямо зависеть от силы протеста нас с вами - граждан РФ.

Уличные акции и Интернет, переполненный негативом по поводу инициативы Правительства и "Единой России" отчасти сделали свое дело: президент пошел на уступки.

Уступки символические.

Но сам по себе этот шаг говорит: протест важен. Если мы усилим давление, то власть "вдруг" обнаружит, что-то вроде следующего: "В правительстве не в полной мере учли возросшие возможности Российской экономики и мы можем ... далее еще некоторые уступки" Вариации объяснений могут быть разными суть будет одна: уступки - не результат действий низов, а "добрая воля" и "забота о народе" "верхов" плюс сверхвысокая компетенция правительства, которая за эти месяцы еще более повысилась, что помогло еще больше заботится о народе.

Но мы-то с Вами, уважаемые сограждане, знаем: это не "доброта" власти, а наши действия заставляют их идти на уступки и делать то, что им не выгодно и то, что для нас жизненно необходимо.

Даже если уступки будут минимальны, они значимы уже тем, что власть вынуждена была на них пойти.

Да и лишними миллиарды рублей для пенсионеров не будут. Или лишний год пенсий. 

*** 

Но мы должны ориентироваться не на минимум, а на максимум: чем сильнее будет легальное (не будем подставляться!) давление на власть, тем больше будет пользы не только для пенсионеров - для всех нас. И дело не только в деньгах, которые не потеряют десятки миллионов людей. Важно еще и то, что это будет наша пусть маленькая, но реальная победа.

Это докажет: мы - граждане россии - не лохи, а борцы, которые могут отстаивать свое достоинство и побеждать

*** 

И еще: я очень надеюсь, что чем дальше, тем больше, граждане нашей страны будут понимать: все ветви власти обсудили и приняли тот проект, который представило правительство. все ветви власти сейчас идет на уступки. В России  и правительство, и правящая партия, и президент проводят одну и ту же согласованную линию в области экономической и социальной политики. Безусловно, разные течения в этой системе есть, но это одна и та же река.

Пора бороться не против "либерального блока в правительстве", а против стратегии и тактики власти. Причем не только политической, а и экономической - миллиардеры и топ менеджеры, их эксперты и аналитики - все они авторы антисоциальной, не ведущей к развитию социально-экономической политики в стране. Да, в их среде есть некоторая толика критиков неолиберализм. И это хорошо, что они есть. Но это именно и только некоторые фигуры... Власть остается вот уже четверть века неизменна в своем экономическом курсе на коммерциализацию и приватизацию всего и вся в интересах правящего класса. 

*** 

И напоследок - то ли анекдот, то ли констатация факта: 

1. Мы преодолели последствия ужасных 90-х

2. У нас устойчиво растет экономика

3. Финансы стабильны, резервы велики

4. Государство всемерно заботится о социальной поддержке людей.

Это были четыре главных причины, по которым у власти денег больше нет даже на нищенские пенсии.



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Всего комментариев к статье: 6
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Re: тов. Бузгалин, уж вам бы дальше смотреть
Рафик Кулиев написал 31.08.2018 08:34
Копылов, чтобы что-то делать, сперва надо взять власть.
Ты как был болтуном-провокатором, так им и остался.
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Re: тов. Бузгалин, уж вам бы дальше смотреть
СергеЮ КопыловУ написал 31.08.2018 07:30
Какие задачи у коммунистов на современном этапе?
Строительство коммунизма сверху провалилось, доверие народа к коммунистам утрачено.
Вместо ежедневных упражнений в классовой ненависти к буржуазии, учитывая, что худой мир лучше гражданской войны, коммунистам следует создавать производства и рабочие места, а всю прибыль отдавать трудящимся, как указал Маркс.
Ведь буржуазия росла и крепла под гнетом феодализма!
Так почему бы коммунистам не начать экономическую войну с буржуазией, помогая трудящимся в реальной жизни, а не обещать улучшения после захвата власти?
Ведь у буржуев экономическая деятельность получается! Неужели коммунисты не способны составить им конкуренцию? Ума им не хватает?
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Re: Копылов,
и почему хоть как-то написал 31.08.2018 07:06
смогли упереться с пенсиями? Да потому, что это касается всей массы трудящихся! А зарплаты касаются каждого коллектива отдельно и по зарплатам способность упереться - ноль.
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Копылов,
я тебе в одном комменте написал 31.08.2018 06:56
расскажу гораздо лучше Бузгалина. Россиюшка - бюрократическая страна! Здесь все хотят быть чиновниками. Поэтому и нет профсоюзов человеческих, что все друг друга продают сразу же за минимальную благосклонность администрации. Что нет что ли? Да, Копылов, да, Бузгалин, да, читатели, продают оптом и в розницу наши трудящиеся своих братьев за минимальный посул, а увидев хмурую бровь администрации, сразу же бегут сдаваться. Поэтому нет профсоюзов, потому что каждый умственно, ментально на стороне администрации, каждый хочет стать чиновником, хотя бы самым мелким!
А нет профсоюзов, нет и ничего остального со стороны трудящихся и со стороны всей левой политики и левых партий.
И сосиализм в СССР был точно такой же бюрократический, партократический.
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(без названия)
Бог написал 31.08.2018 04:57
Какие уступки? Если бы Вам снизили пенсионный возраст до 58 лет это были бы уступки. А так Вас пока давят по всем фронтам.
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тов. Бузгалин, уж вам бы дальше смотреть
Сергей Копылов написал 31.08.2018 02:01
Да кто ж спорит! Не в этом уже проблема. Проблема в социалистической АЛЬТЕРНАТИВЕ! Проблема в разработке экономики альтернативного социалистического государства. А так, ну давайте бороться - а куда, зачем, не выйдут ли обыкновенные нанайские мальчики - неизвестно. В девяностых тоже были не хилые демонстрации - и что?!.. А ничего! Тяни мочало - начинай сначала.
Вот если бы тов. Бузгалин выпустил короткую, но ясную статью с базовыми причинами крушения Советского Союза, из которой стало бы ясно, что уже не надо делать, чтобы не наступать на грабли - это была бы суперборьба. Борьба за цель. Так что и борьба борьбе рознь. Конечно, надо идти на сентябрьские митинги - но с новыми лозунгами. Вот это было бы дело.
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