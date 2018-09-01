О солидарной пенсионной системе

Почему мы изобретаем, а не применяем действующие?

Например – в ФРГ. Думаю, что проблема в личной заинтересованности.

По уровню обеспеченности граждане Германии пенсионного возраста находятся на третьем месте в мире. Выше лишь благосостояние пенсионеров в странах Скандинавии — Швеции и Норвегии. Как формируется пенсионный фонд и на какие дополнительные источники доходов может рассчитывать пожилой человек в ФРГ?

Бодрые, довольные, ухоженные пенсионеры - чуть ли не первое, что бросается в глаза туристам в Германии. Их можно встретить в курортных местах по всему миру. Но старики живут все дольше, а детей в ФРГ рождается все меньше. Ожидаемая средняя продолжительность жизни в Германии по данным за прошлый год - 77,5 лет у мужчин и более 82 лет у женщин.

Пенсионная система в Германии сформировалась раньше, чем в остальных странах. Соответствующий «Пакт поколений» в 19 веке был принят по инициативе канцлера Бисмарка. Все трудоустроенные граждане обязывались выплачивать часть собственных доходов в казну, из которой полученные средства затем распределялись между немцами, утратившими работоспособность в силу различных обстоятельств.

На момент принятия закона (в 1891 году) в страховой фонд переводили лишь 1,7% от суммы заработка. В сумме с дополнительными факторами (невысокой продолжительностью жизни в Германии и низким уровнем безработицы) минимальная налоговая ставка для трудящихся позволяла обеспечить гражданам пенсионного возраста достаточный уровень пенсионных выплат. К 2016 году обязательные выплаты в бюджет выросли до 18,7%.

Регистрация в системе страхования проводится при первом трудоустройстве. Зарегистрированному лицу открывают персональный счет и присваивают индивидуальный номер, с которым в дальнейшем гражданин может обращаться в Deutsche Rentenversicherung (организацию, занимающуюся контролем выплат и сборов в фонд). Тот же номер сотрудник сообщает нанимающей компании при устройстве на должность. Если по какой-либо причине личный счет в системе гражданину еще не открыт, оформление берет на себя работодатель, служба медицинского страхования или государственная биржа труда (в зависимости от причин, по которым гражданин Германии претендует на получение пенсии). Государственное учреждение ежегодно информирует каждого застрахованного старше 27 лет об ожидаемом уровне пенсионных выплат.

Государственный страховой фонд выплачивает три типа пенсионных дотаций:

• по возрасту;

• по нетрудоспособности (получению инвалидности);

• по потере кормильца (пенсия иждивенцам).

На получение пенсионных выплат в связи с достижением преклонного возраста могут рассчитывать немцы, чей ежемесячный доход составляет до 3900 евро (таких граждан большинство). Пенсионеры, чей заработок превышает сумму лимита, прибегают к помощи частных финансовых учреждений.

Многие предпочитают комбинированный вариант и в дополнение к обязательным пенсионным выплатам в государственный страховой фонд переводят часть заработной платы на личный счет, оформленный в частном банке. Такие вклады являются добровольными, сумма отчислений устанавливается самим трудоспособным гражданином и правительством не регулируется.

Наполнение государственного пенсионного фонда

Пенсионный сбор обязаны выплачивать все официально трудоустроенные лица. Облагается налогом лишь сумма до установленного законодательно лимита. На исторических территориях ФРГ (в Западной Германии) максимальная сумма к налогообложению составляет 5600 евро. В Восточной Германии (на бывшей территории ГДР, или «новых землях») часть заработной платы, из которой высчитывается сумма сбора в пенсионный фонд, ниже — 4900 евро.

Заработок свыше лимита налогом не облагается, однако периодически правительство предпринимает попытки увеличить ставку налогобложения или поднять лимит. Связаны такие инициативы как с ростом уровня безработицы, так и с повышением средней продолжительности жизни немцев. В сочетании эти факторы приводят к уменьшению общего фонда и увеличению числа пенсионеров, рассчитывающих на получение ежемесячного пособия.

Из установленного лимита в 18,7% половину выплачивает сотрудник, половину — нанимающая компания. Сумма сбора вычисляется на основе базовой ставки (заработной платы до вычета других налогов). Если гражданин Германии работает на минимальную зарплату (так называемый «базис» или «minijob») и сумма его доходов ниже 450 евро в месяц, распределение финансовой нагрузки происходит иначе: большую часть вносит работодатель (его доля — 15% от ставки сотрудника), а трудоустроенный оплачивает остаток (3,7% от дохода).

Налог с трудоустроенных граждан — не единственный источник пополнения страхового фонда. Часть поступающих в фонд сумм — нефиксированные выплаты и дотации из основного государственного бюджета. Так, в пенсионный страховой фонд перечисляется часть «экологического сбора» на топливо. По состоянию на 2015 год пенсионный бюджет примерно в равных долях формировали выплаты трудоустроенных граждан и государственные дотации.

Право на пенсию по возрасту

В зависимости от года рождения пенсионный возраст для гражданина ФРГ наступает в 65-67 лет. Рожденные до 1947 года имеют право уйти на покой в 65 лет с сохранением полной пенсионной ставки. С 1958 года пенсионный возраст в Германии повышается до 66 лет, с 1964 — фиксируется на уровне 67 лет. Для рожденных в промежутках между фиксированными законодательно периодами пенсионный возрастрассчитывается по схеме «1 год — плюс 1 месяц к возрасту выхода на пенсию».

Повышение пенсионного порога (с 65 лет для мужчин и 60 до женщин) до текущего уровня было введено в 2012 году. С некоторой периодичностью рассматриваются проекты о пересмотре законодательства и поднятия пенсионного возраста до 70 лет.

В Германии предусмотрено право на более ранний выход на пенсию. При наличии 45-летнего трудового стажа (с выплатой налогов в страховой фонд) гражданин получает право уйти на покой на 2 года раньше (в 63-65 лет). Для женщин, рожденных ранее 1952 года и соответствующих ряду других требований, позволителен выход на пенсию по достижению возраста 60 лет. Возможностью отказаться от трудовой деятельности раньше установленного срока могут воспользоваться инвалиды и представители некоторых других категорий.

У подсчета трудового стажа в Германии есть некоторые особенности. Формально более ранний выход на пенсию возможен при длительном или особенно длительном участии в формировании пенсионного фонда (35 и 45 лет соответственно). То есть учитывается не продолжительность пребывания гражданина на фиксированной должности, а период, в рамках которого он вносил некоторые суммы в общий пенсионный бюджет.

В общий «стаж» включают и время получения государственных дотаций по безработице, и периоды ухода за недееспособными членами семьи или детьми до 3 лет. Фактически при оформлении ухода за ребенком (или тяжелобольным) дополнительных сборов с граждан не взымают, размер взносов за этот период рассчитывается на основе средней зарплаты в Германии.

Право на получение регулярных выплат из бюджета получают лишь те, кто минимум 5 лет участвовал в общегосударственной системе страхования. Для лиц с меньшим стажем пенсия в Германии не оформляется.

Сумма пенсионных выплат

Минимальная пенсия по возрасту составляет 300 евро. Лица, чьи пенсионные выплаты ниже прожиточного минимума, могут обратиться с просьбой о дополнительной финансовой поддержке в социальные фонды.

Схема подсчета пенсионных выплат в Германии достаточно сложна. Кроме заработной платы (размера выплат в общий страховой фонд) и стажа, учитывается ряд дополнительных факторов, в совокупности формирующих определенных «пенсионный балл». При подсчете такого балла во внимание принимаются в том числе возраст гражданина, совокупный период его обучения в вузах (снизивший продолжительность стажа), период службы в вооруженных силах, количество и детей и ряд других критериев.

За стандарт принимается размер пенсионных выплат условному гражданину, в течение 45 лет делавшему отчисления со средней заработной платы в страховой фонд и ушедшему на покой по достижению возраста 67 лет. Пенсия, определенная на основе такого «стандарта», составляет 1250 евро. Фактический средний размер пенсии в Германии ниже и различается по регионам. В Западной Германии мужчины получают в среднем 1052 евро, женщины — 521 евро. В восточной части ФРГ пенсии ниже (1006 евро и 705 евро для мужчин и женщин соответственно). Разница в уровне обеспеченности пенсионерок в разных частях государства объясняется тем, что на территориях, принадлежавших ГДР, женщины на равных с мужчинами участвовали в трудовой деятельности — их общий стаж выше, чем у ровесниц с западных земель.

При разводе супругов, не достигших пенсионного возраста, проводится автоматических перерасчет пенсионных взносов. Сумма вкладов в государственных страховой фонд рассматривается как общий актив, отчисления обоих супругов за время пребывания в браке складываются и распределяются в равных долях. Для вдовцов и вдов предусмотрена выплата двойной пенсии.

Дополнительные льготы

Кроме определенной финансовой поддержки, граждане пенсионного возраста могут рассчитывать на дополнительные льготы и бонусы. При наличии медицинских показаний (документально подтвержденных соответствующим учреждением) пенсионеры имеют право на ежегодную бесплатную поездку в профильный санаторий. Немцы часто в качестве места лечения выбирают Карловы Вары.

Медицинские услуги, в том числе проведение операций, для граждан Германии при достижении пенсионного возраста бесплатны. Социальные службы бесплатно предоставляют услуги горничных, парикмахеров и медсестер. Оплата жилья и коммунальных услуг пересчитывается по сниженному тарифу. Льготы для пенсионеров в Германии включают скидки при посещении бассейнов, оздоровительных и культурных учреждений (музеев, театров и т. д.), а также возможность льготного проезда в общественном транспорте.

Примечание:

НДФЛ в ФРГ взимается по прогрессивной ставке от 0 до 45 процентов, налог на корпоративный доход – по фиксированной 15%-ной ставке. В дополнение уплачивается сбор солидарности в размере 5,5% от суммы подлежащего уплате налога. Отдельные лица уплачивают также церковныйналог.28 и

Можем мы и сами шевелить ушами

- Сумма указана до вычета налогов, поэтому на руки депутат Госдумы в среднем получает 347,4 тыс. рублей. При этом пенсия рассчитывается не от этой большой зарплаты, а от так называемого денежного вознаграждения депутата Государственной думы, которое с учетом индексаций в 2018 году составило 84 тыс. 774 рубля.

100 тыс. могут откладывать самостоятельно.

МЫ ЗАНИМАЕМ ТРЕТЬЕ МЕСО В МИРЕ ПОЧСЛУ МИЛЛИАРДЕРОВ.

При числе почти 20 млн. живущих ниже черты бедности!