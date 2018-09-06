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Московский листок

Социализм и равенство

Опубликовано 06.09.2018 автором Метик Сергей в разделе комментариев 0

экономика рынок
Социализм и равенство

Нашел в интернете занятную байку про социалистическую «уравниловку». Некий «профессор», чтобы доказать своим студентам утопичность равенства, предложил группе выставлять всем среднюю оценку, независимо от уровня знаний каждого. Когда затея с треском провалилась, сей муж науки торжественно заключил – равенство лишает стимула к учебе. Значит и к труду. Следовательно, социализм, основанный на равенстве нежизнеспособен.

 

В истории и до этого «профессора», глупцов-«теоретиков» хватало. Достаточно вспомнить перестроечную «ученую» бузу, в которой главным виновником назначалась та же пресловутая «уравниловка», убивавшая всякую «здоровую», шкурническую мотивацию к труду. Для неискушенного советского обывателя брехня эта, к тому же донесенная из солидных многотиражных изданий, солидными, респектабельными господами, выглядела вполне убедительной и казалась верной. Действительно, разве справедливо, когда человек добросовестно, в поте лица своего трудится, а получает наравне с лодырем и прогульщиком?

 

Заметили жульничество? Увидели логическую ошибку? Ловкие демагоги свели требования равенства лишь к распределению, допустив неравенство трудового участия. На самом деле людей возмущала не «уравниловка», а строго противоположное – отсутствие равенства! Один работает, другой «халявит» - какая же здесь «уравниловка»? Социализм это не только равенство в распределении, это также и равенство в труде. Поэтому все доводы насчет пьяниц и бездельников обращаются в доводы именно против неравенства.

 

Такая демагогия широко использовалась и до Горбачева, уводя внимание в сторону от действительного неравенства, от привилегированности руководящих видов деятельности, от углубляющейся социальной стратификации, от вызываемых всякими экономическими экспериментами и новациями общественных проблем.

 

Вернемся к нашему профессору с его простодушными студентами и раскроем механику «ученого» жульничества. Профессор представил дело так, будто оценка есть аналог вознаграждения за добросовестность в учебе. Но как быть в том случае, если учебный процесс вообще не предусматривает никаких оценок? Люди даже платят свои кровно заработанные деньги, чтобы получить специальность и стараются использовать каждую минуту обучения с пользой для дела, получая как бы равные «нулевые оценки», что ничуть их не расхолаживает.

 

Как быть в случае если все студенты равно внимательно слушали лекции, равное время уделяли домашним заданиям, но в силу различных природных способностей и дарований показали в учебе различные результаты? В таком случае оценка будет дана не уровню знаний студента, а опосредованно, его физическим качествам, естественной человеческой индивидуальности. Насколько это приемлемо из этических соображений? Допустимо ли педагогу ставить одного добросовестного студента в униженное положение относительного другого столь же добросовестного студента на основании разных способностей?

 

Ученые проповедники неравенства всегда пребывали в великом множестве, начиная с античных мыслителей и до современных продвинутых фейсбучных и твиттерных пользователей, щебечущих на философические темы. Главный их «аргумент» – люди неравны от рождения. Уже это утверждение ложно. Действительно, все люди разные, все они глубоко индивидуальны в своих возможностях, дарованиях и наклонностях. Однако эти различия физического порядка не могут быть перенесены на этические сферы равенства и справедливости, не превратившись при этом в отвратительную социальную химеру.

 

Социализм имеет дело не с роботами, не с идеальными «особями» из пробирки, а с реальными людьми, бесконечно разными в своих бренных формах, но равно стремящимися к счастью, к полноценной жизни, к радости, к любви, к продолжению рода. Это высокое объединяющее равенство, тысячекратно сильнее всех разъединяющих факторов. Различие индивидуальных способностей не может быть основанием для дискриминации по роду деятельности в системе общественного разделения труда, в котором равно востребован любой человек, и сильный и слабый, талантливый и бесталанный, дерзновенный и осторожный. Равенство не «равняет» людей, не стрижет всех под одну гребенку. Напротив, фактическое равенство означает равно индивидуальный подход к каждому.

 

Научный социализм отвергает все формы неравенства, в том числе и обосновываемые физическим различием людей. Это не только равенство людей разных рас, национальностей, силы, роста, способностей, талантов, но и экономическое равенство, т. е. равенство в отношении трудового участия и равенство в распределении потребительских благ. Что же мешает воплощению этого принципа в современном обществе?

 

Если коротко, то это «священная и неприкосновенная частная собственность», обманом навязанная советским людям политбюровскими дегенератами. Именно институт частной собственности не только препятствует обеспечению социального равенства, но и резко тормозит развитие производительных сил, обрекает общество на регресс и разложение. Требование преодоления такого анахронизма изложено еще в «Коммунистическом манифесте»: «…коммунисты могут выразить свою теорию одним положением: уничтожение частной собственности».

 

Следствием упразднения института частной собственности будет и отмирание товарно-денежных отношений, свободного рынка средств производства, наемного труда, выравнивание социального и экономического положения трудящихся, ведущее в перспективе к бесклассовости общества. Человек перестает быть живым товаром, вынужденным продавать свою рабочую силу в целях элементарного выживания. Люди перестают вести борьбы друг с другом за своё место под солнцем. Вражда и конкуренция уступают место солидарности и единству.

 

Вместе с тем, лишившись своей товарной сути, человек не может продавать обществу свой труд, свои таланты и способности. Труд при социализме становится непосредственно общественным, не принадлежащим никому персонально. Поэтому попытки советской партийной бюрократии воздать каждому «по труду», были чистейшей воды авантюризмом, политэкономической утопией с ожидаемым и закономерным итогом.

 

Экономической оболочкой равенства является нетоварное, нерыночное, плановое производство, ориентированное на удовлетворение общественных потребностей в натуральных продуктах и услугах. Можно запланировать производство тысяч самолетов, но нельзя запланировать выпуск самолетов, предположим на миллион рублей. В самолете есть много различных материалов, приборов, на его производство требуются сырьевые и энергетические ресурсы, нужны тысячи часов труда специалистов, но монтаж рублей или долларов его конструкторской документацией не предусмотрен.

 

Экономическое превосходство нетоварного социалистического производства определяется, во-первых, высокой степенью использования творческого, созидательного потенциала человека, освобожденного от унизительной и изнурительной борьбы за выживание, от работы на «дядю», на «хозяина». Моральный климат в трудовом коллективе в условиях равенства качественно превосходит отношения взаимной подозрительности, зависти, обиды, характерные для капиталистических предприятий.

 

Во-вторых, экономика, организованная в виде единого народнохозяйственного комплекса, позволит избавиться от массы потерь стихийного производства, ориентированного на извлечение максимальной прибыли.

 

В-третьих, устранение капиталистической конкуренции, победителем в которой оказывается не лучший продукт, не самая совершенная технология, а тот, кто смог произвести товар с наименьшими издержками и продать по максимально возможной цене. Хваленая капиталистическая конкуренция ведет лишь к снижению качества и повышению цены товара, что особенно нетерпимо в вопросах, касающихся безопасности и здоровья людей.

 

В-четвертых, всесильный частный интерес диктует сокрытие информации, ноу-хау, оплаты миллионов лицензий, авторских прав, патентов, что препятствует свободному использованию знаний и новых идей в производстве, не лучшим образом влияя на качество и цену продукции.

 

В-пятых, при социализме не нужны огромные армии работников, занятых непроизводительным трудом – вся сфера финансов, налогов, силовых структур, охранников, юристов и т. п. – десятки миллионов людей, которые смогут заняться реальным, нужным и интересным делом в реальном производстве.

 

Разумеется, одномоментным актом декретирования социализма здесь не обойтись. Это долгая и нелегкая работа по трансформации всей экономики, путем последовательного продвижения от рыночной анархии к рационально организованному народному хозяйству в интересах всего общества. Дорога к вершине всегда сложнее скатывания вниз…



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