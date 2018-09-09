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Московский листок

Душераздирающий российский бизнес

Опубликовано 09.09.2018 автором А.Э.Краснов в разделе комментариев 1

путин выборы кремль
Душераздирающий российский бизнес

С 6 утра за моим забором трудятся бульдозеры.

Уничтожают лес.

Чтобы строить говнобетон.

 

Московская область. 12 км. От МКАД.

Я 3 года был главным инженером у Дерипаски.

Выгнали за конфликт с "солнцевскими".

Я не знал, что вся российская государственность откатывает блатным 50% доходов бюджета.

Сегодня в России бизнес один:

Оформил кредит - спи@дил.

Под строительство, свиноводство, ракетостроение...

Набиуллина компенсирует.

Спер - смылся в Лондон.

Весь бизнес в России теперь получить кредит и его спи@дить

На строительстве, на ремонте

Они просто оху@вшие.

Продажи жилья в Москве и области упали на 80% в сравнении с 2014 годом.

А они все строят и вырубают.

Они @бнутые.

Ничуть не жалею Вождя.

Пожрал вволю, вы@бал вволю, посрал, поуправлял Роиссей.

Вся ситуация в современной России описывается коротко: страна господствующего крмимнала.

Впервые в истории человечества бандиты управляют гигантской страной.

Поздравляю чики-пуки в натуре.

Пора Путину делать наколки.

Пахан на...



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Всего комментариев к статье: 1
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Такие статьи надо писать в частушках, а то скучно как-то
например так написал 09.09.2018 01:01
Вова Мишу посадил,
А потом помиловал -
Хорошо, что не убил
И не изнасиловал.
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