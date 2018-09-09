Душераздирающий российский бизнес

С 6 утра за моим забором трудятся бульдозеры.
Уничтожают лес.
Чтобы строить говнобетон.
Московская область. 12 км. От МКАД.
Я 3 года был главным инженером у Дерипаски.
Выгнали за конфликт с "солнцевскими".
Я не знал, что вся российская государственность откатывает блатным 50% доходов бюджета.
Сегодня в России бизнес один:
Оформил кредит - спи@дил.
Под строительство, свиноводство, ракетостроение...
Набиуллина компенсирует.
Спер - смылся в Лондон.
Весь бизнес в России теперь получить кредит и его спи@дить
На строительстве, на ремонте
Они просто оху@вшие.
Продажи жилья в Москве и области упали на 80% в сравнении с 2014 годом.
А они все строят и вырубают.
Они @бнутые.
Ничуть не жалею Вождя.
Пожрал вволю, вы@бал вволю, посрал, поуправлял Роиссей.
Вся ситуация в современной России описывается коротко: страна господствующего крмимнала.
Впервые в истории человечества бандиты управляют гигантской страной.
Поздравляю чики-пуки в натуре.
Пора Путину делать наколки.
Пахан на...
например так написал 09.09.2018 01:01
А потом помиловал -
Хорошо, что не убил
И не изнасиловал.