О неэффективности предательства

Удивляемся, что дела в сегодняшней России идут не лучшим образом, не так, как мы мечтали, не так, как нам обещали. А чему удивляться?

Помните старый анекдот о том, что надо сделать для повышения эффективности публичного дома? Вот, а мы все мебель переставляем, все «реформируем», всё с теми же героями.

Если бы во главе страны после контрреволюционного переворота оказались не беспринципные демагоги и циники, карьеристы, многие годы притворявщиеся коммунистами, а, например, настоящие принципиальные противники марксизма и СССР, честно боровшиеся с ним, выросшие в условиях современного демократического общества с его уважением законов, разделением властей, свободами, наконец, просто честные, и это главное — честные люди и хоть один — честный лидер, вооруженные идеей, мечтой, целью построить в России современное демократическое государство, Лидер, для которого Россия не объект заработка и удовольствий, а главное содержание жизни, не временный правитель-грабитель, спешащий пока у власти набить карманы себе и сообщникам, а человек, ощущающий себя хозяином страны, всей страны с ее обитателями, ее прошлым и будущим, для которого самое главное в жизни построить великое государство счастливых граждан, чувствующий свою ответственность перед историей, страной и людьми. Такая элита и такой Лидер, используя огромные богатства, созданные и накопленные при Советской власти, благоприятную ситуацию в мире, подъем и готовность строить новое государство «с человеческим лицом» всего народа страны, имели бы реальные возможности построить могучее, богатое современное государство. И сегодня, как в КНР и КНДР обсуждали бы вопрос понижения возраста выхода на пенсию, чтобы увеличить свободное время граждан для самосовершенствования и развития личности.

Даже переход на частную собственность и рыночные отношения мог пройти спокойно, без потерь и конфликтов. Всего-то требовалось до внедрения продумать программу действий с минимальным хотя бы прогнозом последствий предлагаемых реформ. Вроде элементарно, если поверили, что частная собственность эффективнее, решили передать процветающие социалистические предприятия частным людям для повышения эффективности, так оформите хотя бы нормальный договор, фиксирующий взаимные обязательства сторон. Обязательным условием этой «приватизации» должно быть обязательство новых хозяев платить налоги, вкладывать заработанные деньги в промышленность России и другие, гарантирующие интересы государства условия, при нарушении которых должна следовать немедленная конфискация в пользу государства. И, конечно, никаких сроков исковой давности за выявленные экономические преступления.

Наши же «победители» первым делом рванулись жрать (вспомните приемы этих чубайсов на Давосском форуме, когда в стране был чуть ли не голод, поражавшие роскошью иностранных участников), делить и присваивать «советское наследство», строить себе дворцы и осваивать заграницу... И, понимая легитимность своих миллиардов, переводить их подальше и переписывать на фиктивных собственников, чтобы затруднить возврат государству, если оно одумается.

Невозможно представить, чтобы честный патриот России разрушил веками собиравшуюся страну, подарив независимость окраинам, не только никогда не боровшимся за отделение от метрополии, но никогда и не заявлявшим, не мечтавшим о таком. И что, как показало время, принесло образовавшимся государствам, возглавляемым такими же людьми, до поры притворявшимися коммунистами, такими же корыстными и неумелыми, только разорение и нищету, возможно разве кроме богатой природными ресурсами и трезвыми руководителями Туркмении.

Малограмотные нахалы и воры, честолюбивые и корыстные — главные герои и главное наказание современной России. Отнять — единственное, что они умеют. Нечали с конфискации трудовых накоплений, пришли наконец к ограблению пенсионеров.

Главное - на халяву, зарабатывать (не воровать) они не умеют. От этой логики придуман главный лозунг Гайдара, откровенного дурака и ничтожества : Рынок все наладит. Сам. Без нашего участияя, а мы будем только руководить бесконечным переходом экономики и делить не нами заработанное. Идеология тунеядцев, кем они всю жизнь и были, имитируя занятие наукой, «социалистической экономикой» и проектированием строительства коммунизма, не веря в свои труды ни на грош. Умея только рушить, по ихнему «реформировать». Не зря ведь главный реформатор Чубайс после успешного разрушения энергетической системы государства попытался, поверив в свою демагогию, реализовать эти рецепты сам, занялся частным бизнесом и мгновенно погорел, после чего срочно и навсегда вернулся на госслужбу, где реформировать и разрушать можно безнаказанно, на покрытие потерь бездарного руководства государство всегда без звука находит деньги, изымая их у нищего народа, прежних хозяев страны.

Они не предатели, они враги, всегда ими были, только притворялись до поры.

Оценка работы шпиона государством

И не правда, что страна созрела для таких «реформ» и распада. Вспомните первые лозунги: «социализм с человеческим лицом», Социализм! Раскрой они тогда свои планы, где бы они были? Первые выборы - кто в большинстве? А «Красный пояс», где губернаторы — члены КПРФ? Это была долгая кропотливая целеустремленная работа по обману. По воспитанию новых людей, главное для которых — деньги, единственный стимул и цель жизни. Это новым властителям, всю жизнь вравшим про коммунизм, переход никакого труда не составлял, заменили пластинку, и доктора научного коммунизма стали учить развитому капитализму, и с тем же успехом!

А люди привыкли верить той власти, что бы о ней сегодня ни врали. Тогда, в самом начале еще и интересно было. Думаю, абсолютное большинство не принимало все это всерьез и во всяком случае не боялось потерять имеющееся, мысли о таком не было. Надеялись получить вдобавое к имевшемуся еще что-то.

Сегодня нынешние хозяева не жалеют черных красок, чтобы оболгать былое. Будь сегодня лучше, чем было тогда для страны и народа, не надо было бы лгать о прошлом, мазать все черной краской, про плохое старое при прекрасной новой жизни никто бы не вспомнил.

Да, тогда критиковали, ругали все, была такая привычка у советских людей, но сравивали с идеалом, как по их мнению должно быть, а сегодня не до идеала, боятся сравнения с тем, прошлым, потерянным, потому тридцать лет клевещут. И гордиться теперь разрешено только чужой Победой, и жить на заработанное той эпохой и цивилизацией.