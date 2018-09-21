Рабочие и банкротства

Капитализм - это всегда конкуренция. На стадии накопления капиталов "молодая" буржуазия ожесточенно пожирает друг друга. Разумеется, путь к успеху лежит не через качество, о чем говорит буржуазная пропаганда, а через мошенничество, основанное на желании и возможности перешагнуть через все на свете за каждый дополнительный процент прибыли. От конкурентного капитализма буржуазное общество переходит к империализму (государственно-монополистическому капитализму). Но и в империализме не стихает конкуренция! Она продолжается между наиболее жесткими дельцами, разорившими и подмявшими под себя менее расторопных или более слабых конкурентов. В этих разборках неминуемы сговоры и союзы одних буржуев против других.

Поэтому в капитализме всегда происходили и будут происходить банкротства. Конкуренты стремятся скупать долги друг друга, чтобы немедленно потребовать их погашения, и при неимении такой возможности - наступает банкротство. Частная собственность обанкротившегося капиталиста изымается буржуазным государством и направляется на реализацию (перераспределение среди класса буржуазии); производство при этом обычно не сохраняется, а дробится на элементы и по частям расходится среди буржуев. Рабочие оказываются выброшены на улицу, реже, как крепостные, переходят в наемное рабство к новому буржую.

Бывают и преднамеренные банкротства: буржуй понимает, что его прибыль не максимальная и быстро перестроиться на новое "дело" у него не выйдет (нужно сокращать рабочих, пусть и по буржуазному трудовому законодательству, но все равно с сохранением каким-то "прав"; нужно реализовывать средства производства, которые могут сильно подешеветь из-за неприбыльности выпускаемой продукции и т.д.), тогда буржуй целенаправленно набирает кредитов, и "испаряется" со всеми деньгами, включая зарплаты рабочих, которые честно и тяжело отработали оговоренное в договоре найма рабочее время. Короче, разборки идут у буржуазии друг с другом, а больно бьют они как всегда по пролетариату. При любом из вариантов банкротства, основной удар всегда приходится на рабочих. Это рабочие остаются без копейки денег, зато с долгами (за еду, жилье, одежду...). Долги рабочих не идут ни в какое сравнение с долгами капиталистов друг перед другом (в частности перед буржуазным государством). Но именно эти мелкие долги пролетариата выбиваются из рабочих бандитами (коллекторами) всеми немыслимыми способами.

Рабочий не виноват, что ему не платят зарплату и вынужден занимать деньги для поддержания своей жизни и жизни своих детей. Однако "чудодейственная" буржуазная конкуренция, воспеваемая всеми пропагандистами капитализма, оборачивается для обанкротившегося буржуя островом и яхтой за бугром, а для кинутых этим буржуем рабочих - бандитским террором с отъемом всего последнего личного имущества.

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Поэтому нет ничего удивительного в том, что рабочие всячески сопротивляются банкротству "своего" предприятия. Недавний тому пример: ОАО "Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь". 17 сентября прошел суд, на котором решался вопрос о банкротстве. На заседание суда пришли рабочие, и в итоге решение не было озвучено, а было отложено на октябрь. История началась в 2012 году с банкротства завода, которому предшествовало похищение кредита ВТБ, на 65 миллионов долларов, собственником завода Дмитрием Герасименко. Завод при этом не был закрыт и разодран на части, а был передан новому частному собственнику. Почему же так произошло? Как пишет "Кавказский Узел" (http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/325494), на заводе сильный профсоюз и около трех тысяч работников. Вот почему в 2012 году данный завод не был остановлен и разодран на части, буржуазия испугалась рабочих протестов. Но сильный профсоюз - это проблема для буржуазии, с ним надо считаться.

Вот что пишет на VK анонимный рабочий с данного завода:

"Вот я электриком работаю 2/2 и получаю за, получается, полмесяца 23-25 чистыми плюс подрабатываю в свои выходные на калымах! Выходит ещё примерно 15-20! Ну и кто мне подскажет работу 5/2 с зарплатой в 50 тыс!?Единственное, что мне не нравиться, это задержки зарплаты и аванса, и то это последние 2-3 месяца".

Это означает, что, хотя рабочие и подвергаются эксплуатации (а по-другому на частном предприятии, всегда присваивающим себе часть наемного труда, просто не может быть!), но их эксплуатация не максимальна. Буржуазия здесь действует хитро: рабочего используют несколько капиталистов, и он получает в сумме около 50 тысяч рублей. И рабочему это нравится, так как его коллеги работая на одного эксплуататора - получают меньшую зарплату. Однако такое положение дел явно не нравится буржуазии, поэтому действуя на рабочего страхом лишится средств к существованию, он может согласится тратить такое же количество рабочих часов на одного буржуя, который при этом будет «платить» зарплату уже 25-30 тысяч в лучшем случае. Большое количество труда будет присваиваться капиталистом, то есть возрастет эксплуатация рабочих.

Поэтому буржуазии выгодно данное банкротство, а, чтобы рабочие приняли ухудшение своего положения без существенного сопротивления - на заводе уже сейчас устраиваются перебои с выплатой заработной платы. Буржуазия показывает наличие "проблем" и предлагает "потерпеть".

Однако есть и другая сторона медали. Вот что пишет генеральный директор предприятия АО "Златоустовский электрометаллургический завод" (скупившего долги "Красного Октября") Александр Кретов: "АО "ЗЭМЗ" обеспокоен возможностью введения на предприятии конкурсного производства... В связи с этим возникает угроза увольнения всех работников комбината, а также угроза прекращения производственной деятельности и, как следствие, срыва государственных оборонных и иных заказов, по которым АО "ВМК «Красный Октябрь" является исполнителем. При введении конкурсного производства предприятие не сможет поставить государственному заказчику изготовленную металлопродукцию, так как данное имущество станет конкурсной массой, подлежащей реализации на торгах".

Итак, произойдет срыв госзаказа. А это значит дефицит и, как следствие, подъем закупочных цен. Кому это выгодно? Ответ ясен - конкурентам, которые обогатятся за счет этого банкротства.

Подводя итог можно сказать, что банкротство волгоградского "Красного Октября" оказывается одинаково выгодно и волгоградским буржуям (так как резко подешевеет "рабочая сила"), и капиталистам в сфере металлургии, которые получат возможность сбывать свою продукцию государству дороже. Единственное чего боятся буржуи - это гнева пролетариата. Поэтому банкротство начинается постепенно, внимание пролетариата усыпляется буржуазными судами, а помня о сильном профсоюзе, на время заседания буржуазная власть стянула к заводу десять полицейских машин и машину с "глушилкой" связи, фотографии которых публиковали рабочие завода в своей группе в социальной сети. То есть власть была готова подавить стихийные или организованные действия пролетариата, возмущенного своим увольнением или резким снижением уровня зарплат на предприятии. Однако этого не потребовалось, так как суд решил пока отложить вопрос с банкротством. Буржуазия либо целенаправленно морально гнетет пролетариат (чтобы рабочие согласились на ухудшение условий труда), либо испугалась объявить о банкротстве, взяв себе передышку на изучение соотношения классовых сил.

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Как к подлобным ситуациям относится сознательный пролетариат (коммунисты)?

Коммунисты знают, что в капитализме постоянно будут происходить банкротства, кризисы, будет расти инфляция и отменяться пенсии... Буржуазия без этого не может. И подобные действия всегда будут нести существенное и резкое ухудшение положения рабочего класса. Это не чисто российские реалии, вызванные "неправильным" капитализмом, а всеобщая практика капитализма во всем мире, достаточно просто следить за новостями из разных стран.

Отсюда следует вывод, сознательный рабочий всегда знает, что в капитализме его эксплуатируют. Эта эксплуатация может ослабевать (в условиях организованной борьбы рабочих за свои права в капитализме), а может усиливаться (когда такая борьба не ведется или, наоборот, положение буржуазии слишком зыбкое и она решает идти вразнос, используя все имеющиеся рычаги принуждения в своих руках). При этом основная тенденция буржуазного общества - усиление эксплуатации. Так как в буржуазном обществе господствуют капиталисты и в максимальной эксплуатации рабочих заключен их главный общеклассовый интерес.

Поэтому коммунисты должны бороться, и призывать к борьбе весь пролетариат, - против капитализма и частной собственности во всех их проявлениях. За свержение диктатуры капиталистов и установление диктатуры пролетариата. Кто к этому не призывает, кто отмалчивается или призывает к улучшению капиталистического строя (как в случае с "Каркасным Октябрем", где не видно и не слышно революционных речей представителей КПРФ и подобных ей буржуазных партий) - тот не коммунист, а злейший враг рабочих, помогающий капиталистам.

Только установлением власти пролетариата и национализацией (при власти рабочих!) бывшей частной собственности буржуазии, можно действительно коренным образом улучшить наше с вами положение. Уничтожив класс эксплуататоров (как группу людей, занимающих определенное привилегированное положение в процессе производства и распределения), обобществив всю частную собственность в качестве собственности пролетарского государства одинаково принадлежащей сразу всем рабочим, некому будет подрывать производство, вносить в его работу анархию, наступать на права рабочих. Пролетариат, организуя производство и сам же на нем работая, сможет полностью преодолеть анархию капитализма социалистической планомерностью развития. И тогда то, что кажется нам обыденным в капитализме - нищета рабочих масс, банкротства и безработица - уйдут навсегда в прошлое, оставшись в истории и других капиталистических странах, которые точно также будут гибнуть в классовой борьбе, превращаясь в итоге в социалистические республики победившего буржуазию пролетариата.

Понять это самим, и донести наше понимание до максимального числа товарищей по рабочему классу - вот главная задача сегодняшнего дня!