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Московский листок

Что делать простым людям?

Опубликовано 04.10.2018 автором в разделе комментариев 0

Что делать простым людям?

Меня все время спрашивают о том, что должны делать простые люди в нынешнем кризисе во имя спасения страны. 

Детальный ответ на сей вопрос - это сегодня уголовная статья. Так что сами понимаете. То. что пока можно сказать, говорю. 

Из того, что можно сказать. Итак, верхи повели РФ к новому 1991 году и пресекают всякие попытки их поправить, наглухо блокируя все законные возможности (те же выборы) для изменения социально-экономического курса. В этих условиях мы должны:

- снабжать себя всем необходимым для выживания в острой фазе кризиса, запасаясь и валютой, и остальным, причем на совершенно легальных основаниях (лучше не пиво дуть, а выправить себе охотничье оружие);

- обеспечивать массовое протестное голосование против "Единой России" и ее выдвиженцев на выборах всех уровней (к чему это приводит - см. пример приморцев и хабаровчан, причем вместе с "ЕР" в кризис попадает и бутафорская оппозиция в лице КПРФ, СР и ЛДПР);

- вместе с протестным голосованием участвовать в максимальном числе легальных митингов протеста, всячески оказывая давление на власть и принуждая ее менять социально-экономический курс и отправить в отставку по уши заделавшееся правительство;

Это - для начала. При этом нужно не терять ни священной ярости, ни воли, ни способности к долгим усилиям. Потому что все равно наступит момент (если верхи попробуют оставить "все по-прежнему, а это - скорее всего), когда пирамидальная система, выгнив изнутри, повалится стремительно. Особенно под ударами внешних сил, к чему она (Система) прилагает все усилия. Чего стоит лихорадочная "дедолларизация" после 19-ти потраченных зря лет! Чего стоят упущенные годы и триллионы нефтедолларов, утраченные для новой индустриализации РФ и избавления ее от сырьевой зависимости! Чем дальше будет заходить кризис и чем свирепее станут санкции - тем нелепей и бестолковей станут метания верхов РФ. Они уже сами себя топят. Чудес не бывает: бомонд РФ сам много лет заводил страну в ловушку, не предпринимая элементарных шагов. Теперь отдельные части российской власти пытаются действовать вразнобой, чем только ухудшают свое положение. Мне очевидно, что попытка содрать три налоговые шкуры с граждан и предприятий сыграет самую роковую роль и для экономики, и для государственной машины. Чем дальше - тем оглушительней ожидаются провалы власти, и Солсберийское дело - лишь самое начало. 

Исторический опыт говорит, что дальше могут последовать деморализующие катастрофы. Вспомним гибель КПСС. 1986 год - ужасающие Чернобыль и гибель "Нахимова". Осенью - гибель атомарины К-219. Потом - Уфимская катастрофа 1989 г, гибель лодки "Комсомолец". Сегодня крахи носят не техногенный, а морально-психологический характер (эпоха изменилась). Все эти позоры ГРУ-ГУГШ, унизительные потери в Сирии, банкротство РПЦ на Украине, провалы на Донбасском направлении и во внешней политике, позор с Белоруссией, "успехи" в космосе и т.д. Но не исключаю и повторения техногенной стадии провалов - ибо аппарат управления деградирует неудержимо. Ни одна его часть не может избежать общей дегенерации. Выдержит не выродившийся аппарат управления удары американских свирепых санкций, которых даже СССР в 80-е не знал? Вопрос чисто риторический. 

Если все пойдет так и дальше, неизбежен переломный момент, когда гнилая "илитка" утратит дееспособность и откроется "окно возможностей". Когда судьба страны будет полностью зависеть от воли и способности патриотических сил к мобилизации. Когда можно будет быстро сойтись под поднятые знамена. Главное - не попасть в положение парализованных и оглушенных, как это было осенью 1991 года.



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