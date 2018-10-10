Оптимизация медицины. Сколько ещё можно терпеть?

Дожил до пенсии – обокрал олигарха!

Многократно писалось о том, что правительство не хочет, чтобы граждане РФ могли воспользоваться правом на пенсию. У него есть лучшее применение для пенсионных накоплений граждан. Ведь если яхты российских чиновников и олигархов будут короче, а дворцы ниже, чем у их иностранных коллег, это прямая угроза российскому суверенитету (любой НОДовец и ЕДРОС подтвердит). Пенсионный возраст уже повысили, но всё равно шансов у некоторых россиян дожить до пенсии и этим обокрасть олигархов (по мнению власти) слишком много. Власти ищут разные способы это исправить.

Врачи и пациенты, объединяйтесь!

6 октября 2018 года перед Минздравом прошел пикет, организованный профсоюзом «Действие», "Лигой защиты врачей" и профсоюзом «Альянс врачей».

Его участники, врачи и пришедшие их поддержать пациенты, развернули плакаты: «Остановите массовые сокращения медиков», «Население России вымирает! Верните нам наших уволенных врачей!», «Нет 12 минутам на приём больного», «Нет оптимизации медицины! Выходи 14 октября!», «Нет закрытию больниц», «Верните бесплатную ординатуру», «Дайте врачам лечить», «Врачи и пациенты объединяйтесь!»

А нам всё это представляют, как оптимизацию медицины для блага населения.

"Состояние российской медицины является отвратительным. У населения информация об этом отсутствует. Больницы закрываются. Врачей массово сокращают", –рассказывает автору материала одна из участниц акции протеста. "Я представляю пациентов центра патологии речи и нейрореабилитации. Из этого центра было уволено более 60 профессионалов менее чем за год. Люди, которые работали 40 и более лет, ушли или были вынуждены уйти, написать заявление по собственному желанию. Некому передавать новым докторам опыт.

Тоже самое творится в НИИ Вишневского, а это передовой хирургический институт. Также уничтожают НИИ глазных болезней им Гемгольца.

А нам все это представляют, как оптимизацию медицины для блага населения. Но на самом деле количество бюджетных услуг сокращается. Количество платных услуг растет, а профессионалов всё меньше и меньше. Всё это продолжается давно, но с 2014 года процесс пошел намного активнее. На данный момент здравоохранение пришло в глубокий кризис. Мы, доктора и пациенты, объединяемся против этого!"

«Если сейчас пройти чудом, путями, неведомыми простому пациенту, на ЭКГ – расшифровка будет не раньше, чем через неделю. Не хватает специалистов. Поэтому очередь очень длинная. Невозможно получить сразу помощь даже онкобольному. В Балашихе тоже самое. И в Москве тоже самое. Мало того, что дикие нормативы, совершенно не совместимые с заболеванием, но даже эти нормативы не выполнимы. Нет достаточных средств.

Пущинская больница будет закрыта. Это - наукоград. То есть, город будет без врачей. Где мы будем обслуживаться? Мы не знаем!" – комментируют происходящее другие пациенты, участники акции.

В поддержку митинга 14 октября

"Сегодняшнее мероприятие мы проводим, во-первых, в поддержку митинга 14 октября. Мы очень надеемся, что его согласуют", – говорит Анастасия Васильева, доктор офтальмолог. "Мы надеемся, что он привлечет большое внимание руководства нашего здравоохранения к тому, что происходит в наше время в медицине.

Мы хотим обратить внимание на то, что происходит массовое увольнение и сокращение врачей. Это может привести к сильным изменениям в структуре заболеваемости и смертности российского населения".

В соответствии с указом президента

"Например, в институте хирургии Вишневского, - описывает ситуацию А. Васильева, - по официальным данным уволили 137 человек. Работает там около тысячи.

Это вот так выполняется майский указ президента (президент обещал, что в 2018 году зарплата медиков возрастет вдвое). Что можно сделать, чтобы увеличить зарплаты медикам в два раза? Можно сократить их в два раза.

Я работала в институте глазных болезней. На моих глазах врачам (кандидатам наук, профессорам) выдаются уведомления с предложением покинуть рабочее место и перейти на место лаборанта, уборщика или бухгалтера».

И потом эти 50 человек пойдут вас лечить.

«Я ушла с преподавания полгода назад, потому что так больше не могу", - рассказывает Анастасия Васильева. "Если раньше я учила одну группу из 10 студентов, то могла этим 10 студентам всё разложить по полочкам. Сейчас (за счёт увеличения платных мест) у меня 50 человек. У меня для них ни места, ни приборов.

Как можно 50 человек сразу научить?

Сейчас экзамены упразднили. Только тесты, которые они сидят и все списывают. А потом эти 50 человек пойдут вас лечить.

У студента после окончания ВУЗа три пути. Он может пойти в поликлинику терапевтом. Может уйти из медицины. Чтобы продолжить медицинское образование, стать специалистом (хирургом, кардиологом, травматологом и т.д.) ему нужно пойти в ординатуру. Бесплатных мест в ординатуре сейчас почти нет. Платные - от 600 до 800 тысяч.

Если врач превращен в загнанную лошадь

«Вот фотография моего сына. Лёни Зайцева. Он умер 24 марта 2015 года в 81-й больнице. Попал туда с транзиторной ишемической атакой. У него начался сепсис», - как рассказала Марина Зайцева, медицинскую помощь в должном объеме сын не поучили. Не получил, несмотря на то, что мать бегала по всем инстанциям.

При вскрытии (осуществленном, благодаря усилиям М. Зайцевой в другой больнице) выяснилось, что её сын был заражен кучей внутрибольничных инфекций - «золотистый стафилококк, синегнойка, в общем всё, что сейчас убивает людей в больницах". «Уголовного дела по данному поводу я добилась только после обращения к Бастрыкину».

Наказания людей, непосредственно виновных в трагедии, матери не удалось добиться до сих пор.

«На этом мероприятии я добиваюсь того, чтобы медицину изменили в корне", – говорит она. - "Потому что медицина Москвы - это большое корыто, из которого кормятся очень много людей, которым абсолютно наплевать на врачей.

Я видела, что такое врач в больнице. Они носятся как челноки. Отделение неврологии, врач пешком не ходит - он ходит бегом. Быстро-быстро-быстро подбежал, проверил рефлексы, потрогал там пульс одного пациента, его микробы притащил к другому. После дурацкой оптимизации вместо 6 врачей на отделение остаётся трое.

У каждого врача, медсестры должен быть пузыречек с индивидуальными средствами обеззараживания. Обработать руки, обработать перчатки. Им некогда.

Это проблема (внутрибольничных инфекций) в геометрической прогрессии будет расти, потому что замотанный врач руки не помоет. Диагноз пропустит. Так у моего сына начался сепсис, они ничего не могли понять. Когда лежит пациент умирает, а в праздничный день - один дежурный врач на весь корпус, на отделении санитарочка и медсестра. Мой парень в пике ушел, у него септический шок, а они возят тележку с вонючей капустой - раздают пациентам. Когда у него ногти стали черные, я стала орать, чтобы вызывали реанимацию, а им же некогда было, вот так вот лечат в московских больницах.

С того времени (2015 года) стало ещё намного хуже. Надо понимать, что врач превращен в загнанную лошадь».

Когда же мы возьмёмся за ум?

И один вопрос напоследок. Один чисто риторический вопрос. Ну что ещё наши власти должны сделать, чтобы мы поняли, что у нас с ними нет общих интересов?

Что даже, как рабочая сила, большинство из нас (кроме тех, кто работает на нефтянке и ещё в паре ресурсодобывающих отраслей) их не интересует. Что сама мысль о том, что наше существование нужно как-то поддерживать, тратя на это некоторую часть прибылей от трубы, приводит их в неописуемое раздражение. Что нас постепенно лишают всех социальных прав и единственное, что немножко тормозит этот процесс – угроза социального взрыва. Так, после массовых перекрытий дорог в 1998 году (вызванных всеобщими невыплатами зарплаты) и в 2005 (вызванных монетизацией льгот) власти чуть сдавали назад. Даже немножко наводили порядок в сфере невыплат зарплат. Даже немножко отменяли монетизацию льгот (особенно в самых активных городах). А потом наступление на трудовые и социальные права начиналось с новой силой, только чуть с другого направления.

Ладно, говорили власти, зарплату больше красть не будем. По крайней мере, у всех сразу («единичные» случаи кражи зарплаты у рабочих встречаются, причём все чаще). Зато чуть позже примем Трудовой кодекс, по которому у вас будет намного меньше трудовых прав. И ещё за ЖКХ с вас намного больше слупим! И за медицину плату введем!

Ладно, ездите пенсионеры бесплатно. Только вы чуток подуспокоитесь и мы пенсионный возраст поднимем. Что вы до него не доживёте! И за медицину плату введём!

Что должно произойти, чтобы мы наконец поняли, что только постоянное сопротивление правительственным «инициативам» замедляет ухудшение нашей жизни.

И только полное изменение существующего конституционного строя может вернуть нам право жить по-человечески. Когда же мы, наконец, твёрдо осознаем это и возьмёмся за ум. А потом ещё за что-нибудь!