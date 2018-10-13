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Московский листок

Рынок отрегулировал

Опубликовано 13.10.2018 автором Валерий Короневский в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Рынок отрегулировал

И ведь действительно отрегулировал, все отрегулировал, все решил. Кто сказал, что должно обязательно стать лучше всем? Мы практически построили коммунизм, выполнив главное условие — воспитав Советского человека, коммунистического человека, сумевшего ограничить свои потребности до разумного уровня и быть счастливым, заменив пошлое коллекционирование денег, бессмысленное и бесконечно ненасыщаемое, другими, понятными, разумными целями, смыслами, ценностями. И жили и всесильный Генеральный секретарь и рядовой инженер и учитель в стандартной государственной двух-трехкомнатной квартире и без частной собственности. И без забот и страхов, без железных дверей и решеток на окнах. Строили страну и будущее, боролись за мир и имели множество друзей и последователей во всем мире. Учились, чтобы приносить пользу другим людям, воспитывали детей, помогали развивающимся странам, приходили на помощь попавшим в несчастье... В жизни нашей были смысл и интерес. И были достижения, видимые всему миру. И жизнь улучшалась последовательно год от года. И думали о будущем, порой отказывая себе, помните «Преимущественное развитие тяжелой промышленности для построения базы развития будущих поколений». Так жили, полноценно, интересно, безопасно. Показалось мало. Позавидовали. И вот результат. Рынок отрегулировал : Россия на обочине, никому не нужная, всем враг, с разрушенным хозяйством, живет только за счет подаренного Богом и заработанного тем прежним народом, нацеленным на счастливое будущее для всех, с сотней миллиардеров, не создавших за тридцать лет ничего, чем можно гордиться, похвастаться, кроме купленного и построенного за украденные деньги, с миллионами бедных и с грандиозными планами сократить количество бедных на сколько-то процентов в год, уменьшить количество ветхого жилья и переселить ветеранов войны в приличное жилье к следующим выборам.

Рынок выбросил процветающее счастливое государство на обочину прогресса. Естественный процесс, рынок отбирает способных и сильных и выбрасывает слабых, давая дорогу сильным и умным, прогрессивным, строящим будущее на земле. Слабому нет места в рынке. Разве на вспомогательных работах, низкоопачиваемых и не очень уважаемых. И никакие ракеты и бомбы не помогут, не насытят, не накормят, не согреют. Рынок безжалостен и рационален. Неудачники, неумехи не нужны. Что же делать тем мечтателям, которые завели страну в это? Если они, конечно, мечтали о чем-то другом кроме своего личного процветания. Этого они добились. Но оказалось, что даже накопленные поколениями советских людей и подаренные богом богатства исчерпаемы и навсегда на всех их не хватит, а зарабатывать, создавать новые богатства они не умеют, и начинается экономия, естественно начинают с бедняков, с пенсионеров, защитить которых сегодня некому.

А «будущее поколение», пришедшее сегодня, разрушает, разворовывает и прожирает накопленное теми, «строителями коммунизма», понося при этом создателей этих богатств.



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