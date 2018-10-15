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Московский листок

У разбитого корыта

Опубликовано 15.10.2018 автором в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
У разбитого корыта

Не стану, друзья, участвовать в коллективной истерии по поводу аварии «Союза». Чего мусолить тему, коль выводов комиссии по расследованию еще нет, а то, что в руках правящей «илитки» все деградирует – и так ясно? 

По той же причине не собираюсь ничего писать по поводу уголовного дела двух пустоголовых пинателей мяча, коим платят миллионы долларов в год. Как и по поводу того, что некогда славное ГРУ обделалось по полной программе. Надоело. Разве неясно, что в грязи всеобщего вырождения и разведка превращается в гнилье? 

Отлично вижу, что ситуация поехала и впереди – новые провалы. Второй раз за жизнь переживаю подобное. И плевать на то, что теперь у руля – не Меченый, а ВВП. История никогда ничему не учит. 

Обращаю внимание на то, что пытаются скрыть за шумовой завесой. 

 *** 

В РФ начался кризис недоинвестирования в реальный сектор. Прямые инвестиции в Росфедерации упали с 2016 года на 17%. До 31 млрд. долларов в 2017-м. По сравнению с 2013 годом положение вообще аховое – в том, далеко не идеальном году, вложения составили 94 млрд. долларов. Зато отток денег из страны в 2018-м составит 55 млрд. долларов. 

Что делает команда ВВП? Правильно – пытается справиться с кризисом недовложений тем, что взвинчивает налоги и пытается инвестировать из бюджета. Чем просто топит экономику страны. Ибо умные люди (президент Рузвельт в США 30-х) для этого не увеличивали налоги, а продавали долговые бумаги государства ФРС (центральному банку). То есть, использовали, по сути, нормальную эмиссию. (Чтобы выпущенные деньги не утекли за рубеж, вводится деоффшоризация и протекционизм). 

Команда ВВП поступает наоборот – и тем самым обеспечивает кошмар в 2019-м. Частный бизнес не хочет вкладываться в инфраструктуру. Во всякие автострады. Оно и понятно: только протекционизм, обеспечивая подъем производства, делает инфраструктуру нужной. Во-вторых, частный бизнес желает доходности в 10% в год. 

Умные люди давно выпустили бы инфраструктурные облигации под 10% годовых, заставили бы частный бизнес их купить. Потом вложили бы эти деньги в инфраструктуру, а проценты платили бы за счет эмиссии ЦБ. Тем самым в строительство были бы вовлечены триллионы частных сбережений, коим сейчас некуда деться. А введение протекционистских пошлин (как у Трампа) и прочих инструментов экономического национализма обеспечило бы прибыльность производства в РФ. Отчего частные деньги сами бы хлынули в заводы и фабрики. 

Но мы отлично знаем, что нами правят ослы. И что их действия экономику просто добивают. 

 *** 

Когда власти нефтедоллары девать было некуда, они их помните на что транжирили. Вместо того, чтобы вкладывать в дело. Тут и без протекционизма видно, куда вкладывать надо было. 

Ведь, например, даже при нынешних условиях в РФ все больше узких мест на железных дорогах. Их расшивать надо, ибо дефицит провозных возможностей мешает росту производства. Итак, как пишет «Эксперт»,  надо расширять БАМ – пропускная способность Северомуйского туннеля (32 млн. тонн груза в год) уже вдвое превышает проектную и не справляется с потоком вагонов. Нужно строить второй туннель, дабы довести пропускную способность до 100 млн. тонн в год. Но мы же помним, куда шли деньги с 2000 года: на олимпиаду, футбол, в резервы и оффшоры – только не в дело. 

Если в 2010 году протяженность «узких мест» на железных магистралях РФ (общая протяженность сети – 85,3 тыс. км) составляла 5,5 тысяч километров, то в2015 г. достигла уже 13,3 тыс. км. А к 2020 году, по прогнозам Института проблем естественных монополий, протяженность «узкоместья» дойдет до 19 тысяч км. То есть, в РФ не стадионы надо было строить, а железные дороги. О чем Максим Калашников просто охрип говорить все эти годы. Ну, теперь уж поздно. 

А если взять электроэнергетику? В РФ острейшим образом не хватает магистральных линий электропередач. Об этом мне в конце 90-х рассказывал Виктор Кудрявый. Например, мощная Саяно-Шушенская ГЭС могла бы перебрасывать в другие регионы 6,4 гигаватт мощностей. Дешевое гидроэлектричество. Но ЛЭП не хватает – и СШГЭС нагружается лишь до 4,4 гВт. 

Нехватка ЛЭП, равно как и Чубайсово раздробление «Единой энергосистемы» на множество частных компаний, привели к тому, что электроэнергия в РФ подчас дороже американской. Помню, как наши промышленники в 1997-м выли от того, что киловатт-час стоит 2-3 цента. По итогам2017 г. средняя цена в РФ выросла уже до 5 центов. А по итогам 2018-го дойдет и до 5,7 цента. 

Читаю тот же «Эксперт». Для дальних передач в мире строят ЛЭП постоянного тока сверхвысокого напряжения, от 1150 киловольт (что позволяет перебрасывать электричество на несколько тысяч километров). В СССР эти линии планировались, но их построить не успели.  Оказывается,Ю в РФ по сему направлению ведутся только теоретические исследования. Деньги, как вы помните, всякие ослы вложили в олимпиаду с мундиалью. Видимо, футболисты будут обеспечивать перетоки энергии в стране? Новые стадионы, видать, зальют РФ дешевой энергией? 

И так – по всем направлениям. Включая сюда проблему износа местных электросетей в РФ. В каковые нужно вложить 15 триллионов рублей. 

*** 

То есть, в разгар Второй Холодной выяснилось, что некоторые болваны, прежде буквально тонувшие в нефтегазовых триллионах, гоняли страну на износ. И вот теперь учинили кризис недоинвестирования. Вполне в духе 90-х. 

Так что готовимся, товарищи, к финалу сей «мудиали». Придется драться за единство страны и за ее возрождение. Ибо нынешняя «илитка» понятно, чем кончит…



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