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Московский листок

Работовзятели, работоотниматели, работоотбиратели.

Опубликовано 27.10.2018 автором Марат Мартов в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Работовзятели, работоотниматели, работоотбиратели.

А ведь так и происходит – «работодатель» (прям, похоже на слово «благодетель»!) назначает зарплату, штрафы за надуманные провинности, да ещё решает платить или повременить… Почему же продавец не назначает себе зарплату – цену своего товара?

Уважаемые марксисты! Не пора ли поработать над терминологией, чтобы она не искажала суть?

Вот набрал в Гугл-переводчике слово «работодатель» и получил такое определение: «Тот, кто предоставляет работу, нанимает рабочую силу». Так, кто это? Кто «предоставляет» или кто «нанимает»? А почему не написано «покупает рабочую силу»?

«Работодатель» по-аглицки это, оказывается, «employer», что в переводе обратно на русский: «работодатель, наниматель, предприниматель».

Синонимом «employer»а является «hirer» (какие-то нехорошие ассоциации в русском языке), который обратно на русский переводится как «наниматель, работодатель, съемщик».

А вообще, первым вариантом перевода исходного слова (глагола) «employ» Гугл поставил «использовать», т.е. аглицкие буржуи более честно говорят рабочим, что их «используют», ну, а потом, как и положено, выбрасывают…

Определение «employ»ю Гугл даёт так: «Воспользоваться кем-чем-н., употребить ( -реблять ) с пользой. Например, «И. специалиста.»

Синонимы слова «employ» такие: use, utilize (! надеюсь, без перевода понятно?!), apply, make use of, take, use up, exercise, put to use, reclaim, avail oneself, put on.

 

А по факту, никакой это не «датель», а «взятель», «отниматель» и даже «отбиратель» работы, выполненной рабочим. В общем, использователь, эксплуататор.



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