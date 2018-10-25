Беспрецедентный сеанс гипноза от министра труда Топилина

Кажется, членам медведевского правительства поручено секретное и дерзновенное задание - опровергнуть старинную русскую поговорку "Сколько ни говори "халва", во рту слаще не станет".

Один за другим министры-ведуны произносят публичные заговоры от всякой напасти, зависти, бед и болезней. Согласно их заявлениям, а также данным официальной статистики, россияне практически перестали пить, материться и умирать, живут по заветам Ноя, копят добро и плодятся. Однако министр труда Топилин намедни перещеголял таки всех.

Хотя зима ещё не началась, он выступил с поистине новогодним поздравлением к нации, огорошив её известием о беспрецедентном росте заработных плат вверенных ему дорогих россиян - более чем на 10%. Не знаю, что готовит в ответ министр здравоохранения Скворцова, почти одолевшая смертность, но именно после подобных откровений обнаруживаются по Руси-матушке бездыханные тела до того здоровых, гнущих подковы мужиков, внезапно подавившихся куском мяса (не капусту ведь им жевать с баснословными барышами).

В своей магической уверенности Топилин удивительно похож на телезвёзд 90-х - экстрасенсов Чумака и Кашпировского. Правда, те заряжали бутылочки с водой, а вот к "голубым экранам", передающим сеансы Топилина, гражданам следует подносить кошельки и матрасы. Сунул из заначки под телевизор "пятихатку", включил речь министра на полную громкость, глядишь, банкнота "полтешком" приросла. Если у кого сразу не получится, значит, веры с патриотизмом мало. Надо пост полгода держать и полгода узелки на вервицах пересчитывать.

Несколько дней назад агентство Bloomberg опубликовало информацию, что тяжёлый в экономическом плане 2018г. привёл к сокращению состояний богачей Германии, Франции и других европейских стран, Канады, Гонконга, Бразилии, Индии. Китайские миллиардеры потеряли сразу 27% капиталов. А вот в России, где денно и нощно партия власти заботится о благополучии народа, олигархи увеличили свои доходы как никто в мире - на 10,8%. Цифры с топилинскими совпадают до десятых. Уж не исключительно ли этот социальный слой имеет в виду медведевский кабинет, поминая россиян, а мы зря на свой счёт принимали?

Может быть, человек, отрицающий рост собственной зарплаты на 10%, уже вовсе не россиянин, а пятая колонна? Иначе как можно нас, пока стараниями Скворцовой топчущих эту бренную землю с её магазинами, рынками, автозаправками, квартплатой, налогами, штрафами и т.п., как можно нас убедить в невиданном росте зарплат? Разве что от слов "не видали".

Спрашивается, зачем всё это? Понятно, что министры работают и им хочется сказать что-то позитивное о результатах деятельности. Ну, так произнесите что-нибудь правдоподобное. Для чего какая-то запредельная, беспрецедентная ложь, противоречащая практическому опыту и здравому смыслу? Выйдите, господин Топилин, к людям на улицу, посетите трудящихся, чего не чурались в нашей истории и первые лица. Поинтересуйтесь хотя бы у прохожих, насколько лучше им стало жить. Что останется от вашего "экономического чуда" в 10% после первого разговора, что останется от средних зарплат?

Если представить такую несбыточную картину, то явственно слышится только одно: "Хватит заливать!". А Скворцовой вообще лучше не появляться, потому как "хватит заливать" крикнет и пьяный, и матерщинник, и даже мёртвый не выдержит.