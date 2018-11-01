Победить в себе шимпанзе

Прочитал на «ФОРУМе.мск» статью своего давнего единомышленника Валерия Короневского «Рынок отрегулировал», в которой автор вспоминает: «Мы практически построили коммунизм, выполнив главное условие — воспитав Советского человека, коммунистического человека, сумевшего ограничить свои потребности до разумного уровня и быть счастливым, заменив пошлое коллекционирование денег, бессмысленное и бесконечно ненасыщаемое, другими, понятными, разумными целями, смыслами, ценностями». Заканчивается статья такими словами. « А «будущее поколение», пришедшее сегодня, разрушает, разворовывает и прожирает накопленное теми, «строителями коммунизма», понося при этом создателей этих богатств».

В комментариях натыкаюсь на слова представителя этого самого прожорливого «будущего поколения». «Только в этой "процветающей стране" была натянута проволока по границе, чтобы не убежали».

Не буду спорить с «будущим поколением», скажу только - у этого прожорливого поколения никакого будущего просто нет и бежать ему некуда. Недавний доклад ООН утверждает, что у человечества осталось всего двенадцать лет, чтобы успеть предотвратить необратимые изменения климата. Что значит предотвратить? Это значит отказаться от сверхпотребления, отказаться от капитализма. Способно ли «будущее поколение» совершить такой подвиг? Нет, нет и нет. Почему?

Дело в том, как установили ученые, что набор генов у человека практически на 100% идентичен набору генов шимпанзе, наиболее вздорной м воинственной представительнице обезьяньего мира. И если раньше бесконечные войны и бесконечное насилие можно было объяснить борьбой за выживание, борьбой за ограниченные ресурсы, то бесконечные региональные войны и бесконечные разговоры о новой мировой войне сегодня только подтверждают – поведение человека разумного, не разумней поведения шимпанзе.

Особенно ярко сходство с шимпанзе заметно у людей, стремящихся к власти или богатству. Для этих особей хороши любые средства, любые способы. И так было всегда.

Любая власть, в конце концов, держится на общественном мнении - говорил Бисмарк. Это же подтверждает сегодня и госпожа Меркель. В древнем Риме общественное мнение в пользу правящих родственников шимпанзе склоняли хлебом и зрелищами, а также обещанием сравнять Карфаген с землей. Общественное мнение американцев не менее воинственные родственники обезьяны склоняют в свою пользу обещанием победить безработицу и Китай. А также всех, кто будет сомневаться в праве США на мировое господство. И в древнем Риме и в современной Америке рядовые родственники шимпанзе с восторгом поддерживали и поддерживают своих воинственных вожаков стаи.

Правители всех стран с незапамятных времен склоняли общественное мнение в свою пользу, объявляя своих подданных то богоизбранными, то арийцами и разрешали им убивать или порабощать унтерменшей, говорящих на других языках или имеющих других богов. Нынешние политические обезьяны так же щедры на комплименты своему электорату, а некоторые шимпанзе призывают утопить евреев в москальской крови.

Если капитализм не успеет расправиться с климатом за двенадцать лет, то среду обитания и человечество в исторически короткий срок уничтожат политики ближайшие родственники шимпанзе. Дело в том, что решение о пресловутом ответном ударе, который, якобы, предотвращает мировую ядерную войну, теперь человек принять не успевает и это уже поручено компьютеру, способному совершать ошибки. Теперь существование человека разумного на планете земля зависит от технической ошибки бездумного прибора изготовленного научными родственниками шимпанзе и непомерной жадности производителей оружия, готовых штамповать атомные бомбы, как сосиски. Недавно Президент США заявил, что у нас много денег и мы будем делать бомбы до тех пор, пока противники не испугаются и не сдадутся, естественно. Шимпанзе в Африке аплодируют такой мудрости своего собрата.

Религия и наука в цивилизационном процессе тысячелетия пытались заставить родственников шимпанзе вести разумный образ жизни, используя в основном кнут, под названием богобоязнь. Потомки шимпанзе , включая представителей королевских кровей доказали свое бесстрашие, развязав первую мировую войну, столетие окончания которой нынешние родственники шимпанзе на днях будут праздновать. Они не только не поумнели, но и стали глупее тех, которые затевали первую. Те поджигатели не имели атомного оружия и не боялись полного уничтожения, а нынешние обезьяны жонглируют атомной бомбой, как погремушкой.

«Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен».

А.Эйнштейн.

Глупость шимпанзе объясняется малым объемом мозга, глупость человеческая -жадностью, неистребимой при капитализме. Советский социализм не смог воспитать человека, лишенного обезьяньей жадности, поэтому его элита перебежала на сторону строя, основанного на животных инстинктах.

Воспитание человека разумного, чрезвычайно трудоемкий, дорогой и сложный процесс, требующий огромных ресурсов и целеустремленной деятельности всего народа.

Ничего этого не было и не могло быть у первых строителей коммунизма, поэтому с такой легкостью ближайшие правящие родственники шимпанзе отказались от первых завоеваний социализма и перебежали к тому корыту, где корм жирнее.

Сегодня цивилизация достигла уровня, при котором можно воспитывать людей, способных вести образ жизни, основанный не на инстинктах шимпанзе, а на человеческом разуме. Единственным препятствием остается капитализм. Никакого социализма не будет, пока капитализм не исчезнет. История двадцатого века показала, что в конкурентной борьбе капитализм победить нельзя, как травоядным нельзя победить хищников. Капитализм победит себя сам, уничтожив среду обитания человека разумного. А уж сумеет ли человек разумный победить в себе шимпанзе и уцелеть, зависит только от него.