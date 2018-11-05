На увольнение бастующих ответи всероссийской политической стачкой

Признаётся право на забастовку,

Конституция РФ, ст. 37

Бастуют шахтёры, докеры, горняки, строители, учителя, врачи, дальнобойщики, пилоты, работники коммунальных хозяйств, - короче говоря, бастует рабочий класс. Но эти забастовки разрознены и носят чисто экономический характер. Поэтому бастующие вряд ли добьются хотя бы частичного удовлетворения своих требований. Их просто используют для достижения своих корыстных целей дельцы от профсоюзов и заставят дальше ишачить на капитал.

Но это не значит, что рабочий класс должен отказаться от борьбы с грабительскими посягательствами правительства капиталистов и прекратить свои попытки использовать представляющиеся возможности для временного улучшения своего положения. Если бы рабочие так поступили, то они выродились бы в всплошную массу опустившихся босяков, которым уже нет спасения. Если бы рабочие малодушно уступали в своих повседневных столкновениях с капиталистами, они, несомненно, утратили бы способность начать какую-либо более широкую борьбу.

Но рабочий класс не должен преувеличивать конечные результаты этой повседневной борьбы. Он не должны забывать, что в этой повседневной борьбе он борется лишь против следствий, а не причин, порождающих эти следствия; что он применяет лишь полумеры, а не излечивает болезнь. Поэтому рабочие не должны ограничиваться исключительно экономической борьбой. Они должны понять, что причина их бедственного положения заключается не в налоговых вымогательствах правительства, не в законодательном увеличение тарифов ЖКХ, не в чиновничьем беспределе, √ всё это только следствие. Причина бедственного положения рабочего класса заключается в безраздельном господстве частной собственности. Частная собственность неизбежно связана с отношениями господства и подчинения, и поэтому никакое реформирование общества при сохранении частной собственности не может освободить трудящихся от эксплуатации. Последняя может быть уничтожена только на основе ликвидации частной собственности на землю и крупные средства производства.

Для того чтобы борьба рабочих (трудового народа) против капиталистов достигала цели, рабочие должны свои разрозненные экономические забастовки превратить во всероссийскую политическую забастовку; «политика есть концентрированное выражение экономики», √ сказал Ленин. Поэтому они должны к своим отдельным экономическим требованиям (повысить зарплату, сократить рабочий день, улучшить условия труда и т.д.) добавить требование решить в их интересах важнейшие вопросы общественной жизни.

Прежде всего, это земельный вопрос. Земля - это природой данное необходимое условие всякой жизни, и поэтому доступ к ней должен быть бесплатным, как это было при социализме!

Отсюда лозунги: «Долой куплю-продажу земли! Долой налог на землю!»

Далее, это вопрос о крупных средствах производства. Крупные средства производства могут быть созданы и приведены в действие исключительно трудом рабочего класса, усилиями всего общества. Отсюда следует, что никто в отдельности не может сказать о них: «Это я их создал, они принадлежат мне». Поэтому крупные средства производства должны находиться в общественной собственности и использоваться для удовлетворения материальных потребностей всего общества, как это было при социализме, а не для обогащения отдельного (частного) лица!

Отсюда лозунг: «Долой частную собственность на крупные средства производства!»

Наконец, это вопрос о банках. В условиях господства частной собственности банк является орудием эксплуатации трудового народа, всего общества. Эта эксплуатация заключается в торговле деньгами; при этом львиная доля денег, которыми торгуют банки - это деньги населения, всевозможных предприятий, а также государства. Банк берёт эти деньги взаймы по низким процентам, а отдаёт их в ссуду по более высоким процентам. Разница между процентом, взимаемым банком за ссуды, и процентом, уплачиваемым за вклады, является источником прибыли банка. За счёт этой разницы банк покрывает расходы, связанные с выполнением своих операций. Остающаяся сумма составляет прибыль банка. Говоря другими словами: банк даёт и получает больше, чем дал в займы, не пошевельнув даже пальцем для этого; а тот, кто взял в долг должен трудиться, чтобы вернуть долг и сверх того ещё уплатить проценты.

Отсюда лозунг: «Долой частные банки - торговлю деньгами (ростовщичество)!» Банки должны находиться в общественной собственности и осуществлять мобилизацию временно свободных денежных средств и использовать их для развития народного хозяйства, как это было при социализме!

К этим основным лозунгам необходимо добавить ещё лозунги.

Труд в России должен быть обязанностью и делом чести каждого способного к труду человека по принципу: «кто не работает, тот не ест», как это было при социализме.

Долой Совет Федерации и Государственную думу РФ! Высшим органов власти должен быть Верховный Совет рабочих, колхозников и трудовой интеллигенции, как это было при социализме.