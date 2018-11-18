Маркс об отмене наемного труда

Сущностью капитализма является наемный труд. Это значит, что для ликвидации всех пороков капитализма необходимо отменить наемный труд.

Вот как Маркс видел отмену наемного труда и переход к социалистическому распределению и социализму:

“Наконец, представим себе, для разнообразия, союз свободных людей, работающих общими средствами производства и планомерно расходующих свои индивидуальные рабочие силы как одну общественную рабочую силу.

.. Весь продукт труда союза свободных людей представляет собой общественный продукт. Часть этого продукта служит снова в качестве средств производства. Она остается общественной. Но другая часть потребляется в качестве жизненных средств членами союза. Поэтому она должна быть распределена между ними. Способ этого распределения будет изменяться соответственно характеру самого общественного организма и ступени исторического развития производителей. Лишь для того, чтобы провести параллель с товарным производством, мы предположим, что доля каждого производителя в жизненных средствах определяется его рабочим временем. При этом условии рабочее время играло бы двоякую роль. Его общественно-планомерное распределение устанавливает надлежащее отношение между различными трудовыми функциями и различными потребностями. С другой стороны, рабочее время служит вместе с тем мерой индивидуального участия производителей в совокупном труде, а, следовательно, и в индивидуально потребляемой части всего продукта. Общественные отношения людей к их труду и продуктам их труда остаются здесь прозрачно ясными как в производстве, так и в распределении”. (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 23, с. 88).

Это значит, что для перехода к социалистическому распределению и социализму надо отказаться от оплаты труда по его продукту: от сдельной заработной платы и хозрасчетного дохода, как это было в СССР, и от доходов отдельных предприятий, как это существует в России сегодня. Зарплата работника должна непосредственно выплачиваться из дохода государства.