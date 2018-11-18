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Московский листок

Маркс об отмене наемного труда

Опубликовано 18.11.2018 автором Петлюк Владимир в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Маркс об отмене наемного труда

Сущностью капитализма является наемный труд. Это значит, что для ликвидации всех пороков капитализма необходимо отменить наемный труд.

Вот как Маркс видел отмену наемного труда и переход к социалистическому распределению и социализму:

“Наконец, представим себе, для разнообразия, союз свободных людей, работающих общими средствами производства и планомерно расходующих свои индивидуальные рабочие силы как одну общественную рабочую силу.

.. Весь продукт труда союза свободных людей представляет собой общественный продукт. Часть этого продукта служит снова в качестве средств производства. Она остается общественной. Но другая часть потребляется в качестве жизненных средств членами союза. Поэтому она должна быть распределена между ними. Способ этого распределения будет изменяться соответственно характеру самого общественного организма и ступени исторического развития производителей. Лишь для того, чтобы провести параллель с товарным производством, мы предположим, что доля каждого производителя в жизненных средствах определяется его рабочим временем. При этом условии рабочее время играло бы двоякую роль. Его общественно-планомерное распределение устанавливает надлежащее отношение между различными трудовыми функциями и различными потребностями. С другой стороны, рабочее время служит вместе с тем мерой индивидуального участия производителей в совокупном труде, а, следовательно, и в индивидуально потребляемой части всего продукта. Общественные отношения людей к их труду и продуктам их труда остаются здесь прозрачно ясными как в производстве, так и в распределении”. (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 23, с. 88).

 

Это значит, что для перехода к социалистическому распределению и социализму надо отказаться от оплаты труда по его продукту: от сдельной заработной платы и хозрасчетного дохода, как это было в СССР, и от доходов отдельных предприятий, как это существует в России сегодня. Зарплата работника должна непосредственно выплачиваться из дохода государства.



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