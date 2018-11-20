Либералам высокие должности не прибавили ума

Читая и слушая чиновников правительства возникает навязчивое утверждение, что это отбросы общества, которых пригрел президент. Сказать, что они полные идиоты не могу. Запад их уважает и на них не распространяются санкции. Может они завербованы ЦРУ? И этого утверждать не могу потому что они открыто выступают против существования страны и естественно против народа. Предатели обычно ведут себя тихо и скрытно, гадят из под тишка.

Вот новое выступление министра финансов. "Государство сейчас очень активно в плане поддержки населения". Формулировка мысли безграмотного человека. "Необходимо сократить поддержку для того, чтобы было справедливое перераспределение средств, то есть чтобы было больше средств для того, чтобы выгодно для государства инвестировать деньги, а не просто их раздавать населению. Из 100 человек 70 получают что - то от государства". А как насчёт вывода капитала за границу? По одним данным вывод составил три бюджета страны, по другим два. Эксперты говорят, что компании российские держат за рубежом до 500 миллиардов долларов. А Силуанов разве ничего не получает от государства? И за какие достижения получает миллион семьсот тысяч рублей зарплаты. Почему бы государству не сократить зарплату министра на половину и направить на инвестирование в производство. Ваш кумир неоднократно заявлял, что разница между рабочим и чиновником не должна превышать 7 - 8 раз. Зарплата Силуанова превышает зарплату рабочего более чем в 60 раз, а сельского рабочего почти в сто раз. И он этого не замечает. У него что голова мякиной набита? Он где живёт? Думаю что не в России. Президент сказал, что в стране 20 миллионов имеют доход ниже прожиточного минимума. Значит меньше 11 тысяч рублей в месяц. Миллион семьсот тысяч и одиннадцать тысяч разница есть или Силуанов такую разницу не воспринимает? Но ведь министр не назвал по каким позициям народ получает поддержку? Может безработные по 4 500 рублей. Это он имел ввиду. Надо подсказать безработным чтобы они выслали ему эти деньги и заткнули его говорильник. Может он имеет материнский капитал. Так не срабатывает эта поддержка. Страна вымирает. За год в России умрёт на 200 тысяч больше чем родится. Силуанов, вы знаете, что страна плодит инвалидов. Моя дочь работает детским доктором и говорит, что в стране на каждые 10 человек 8 новорождённых появляются на свет с патологиями. Скоро инвалидов будет больше чем пенсионеров. Вы задались вопросом, почему дети рождаются больными? Питание практически отравлено химикатами, женщина - мать, как и простой народ живут постоянно в стрессовом состоянии. Они не знают что будет завтра. Экология убивает плод матери в утробе. Побывайте в городах на Урале, в Сибири. А теперь большие города забиты автомашинами и летом дышать нечем. Большинство чиновников живут за пределами городов. Системные пожары, страшные наводнения в разных регионах страны держат народ в напряжении. Кто же может родиться в такой обстановке. И ведь горят не только леса, но и Москва в первую очередь и почти каждый день. Это проблема больших городов. За 19 лет вы ликвидировали тысячи экологически чистых деревень, народ вынужден переехать в города, где умирает от постоянного смога. Организм сельского человека не может приспособиться к постоянной атмосферной грязи. Начинаются болезни и деревянный макинтош в последний путь. На днях президент собирал очередную правительственную сходку по поводу обеспечения лекарствами особенно тех кто получает их по льготным рецептам. Все 19 лет президент говорит, что надо повышать зарплаты, пенсии, замораживать тарифы, не разрушать медицину на селе, наоборот обеспечивать медицинские учреждения современной медицинской техникой. О лекарствах говорит десятки раз в году, однако улучшения нет. Умирает народ от отсутствия лекарств и от того, что больной не может месяцами получить рецепт. Президент много говорит о развитии экономики, о производстве собственных лекарств. Но всё остаётся как было. Нет своего сырья и никто не заинтересован его производить. Вот куда нужно инвестировать, а не вывозить в США миллиарды долларов. Президент не либерал он консерватор, но ваша политика ему больше нравится. Говорит хорошо, но ничего не делается для исполнения тех же указов.

Либеральная политика власти разрушит страну и ведь большинство журналистов уже думают и говорят как закоренелые либералы. Например, бывший телеведущий, а ныне депутат Е.Ревенко говорит: "Оппозиционер Навальный делал свои антикоррупционные расследования на деньги Ходорковского. Как он прекратил финансировать, так расследование закончилось". А вы будете сидеть в думе если вас перестанут финансировать?" Если власть не даёт денег, то Навальный нашёл временный выход. Он что украл эти деньги? Он своим расследованием открывает глаза народу, власть об этом не говорит. Хороший журналист и телеведущий попал в стадо либералов с очень большой зарплатой и сразу стал другим человеком. Попробовал бы сам рассказать народу о жизни бывшего охранника президента , а ныне командира Россгвардии. Там есть чему удивиться.

Либеральные чиновники не только издеваются над народом, но и показывают на сколько они бестолковы и просто комичны. Г.Греф выдаёт такое соображение ума, призывает женщин рожать на пенсии. Он болен головой? Кто ему доверил наши сбережения? Придётся гробовые снять.

Кремль снова поднял вопрос Курильских островов. К чему бы это? Д.Песков от лица президента заявляет: "Кремль исключил возможность автоматической передачи Курил Японии". Смотрите какая подготовительная фраза для народа. Значит автоматически нельзя передать, а по переговорам можно. И почему постоянно идёт никчёмный торг президента России и премьера Японии о Курилах. Я не политик и мне трудно судить о системных и бестолковых встречах двух лидеров. Почему бы не сказать один раз: "Вы объявили войну на Дальнем Востоке в результате которой СССР потерял сотни тысяч солдат и офицеров, стране нанесён значительный материальный ущерб и за это вы наказаны. По вашему мы должны вам всё это простить, а вот родственники погибших не простят меня. И на этом разговор о Курилах прекратим. Вы сами этого хотели и получили". Что здесь сверхъестественного. ГДР профукали и теперь Германия в первых рядах поддерживает санкции. И на её территории десятки баз США. Они могут активизироваться. Зачем заниматься бестолковщиной. Ведь этот вопрос наказания никогда и ни кем не ставился. А я считаю его главным.

Год кончается, экономика топчется на месте. Орешкин выискивает какие - то подвижки на 0,5 процентов, но это на уровне погрешности. Давайте вспомним некоторые цитаты президента озвученные в Послании. "В предстоящем году мы должны (Путин и Медведев- автор) совершить настоящий прорыв в экономике, инфраструктуре, технологиях, науке и социальной сфере - прежде всего, чтобы обеспечить благополучие и новое качество жизни граждан, широкие возможности для самореализации каждого". Для этого он запланировал выделение на 6 лет 28 триллионов рублей. В марте он произнёс это послание и что изменилось. Стали жить хуже, народ задавили ценами, тарифами, штрафами, старыми и новыми налогами. При этом ворьё в лице олигархов поимели за год более 18 миллиардов долларов. Может президент их имел ввиду? В этих сферах ни одна страна с капиталистическим укладом не смогла сделать за такой короткий срок прорыв. Только социализм мог расти на 16 и более процентов в год, при разрушенном хозяйстве. В нынешней России нет ни денег, ни патриотически настроенных чиновников. Они заботятся только о собственном кармане и выжидают время, чтобы выехать за пределы России. Конечно кое что сделано для улучшения жизни народа. Про олигархов они же тоже народ я написал. Народу добавили 5 лет работать на тех кто уже поимел 18 миллиардов. Вот она новая жизнь. Отрабатывают методику сбора налогов на самозанятых - это тоже новая жизнь. Прорыв в инфраструктуре и технологиях не получится. 28 триллионов на 6 лет это гроши. Нужно сперва создать элементную базу, нужны технически образованные специалисты, а они все работают в США у наших врагов и отток умов продолжается. Чтобы выполнить прграмму президента нужна не просто говорильня, нужен план развития экономики страны. Соединить в один документ материальные средства, инженерные головы, возможности регионов, оценить то что имеем на сегодня и где будем закупать или сами создавать элементную базу и на её основе делать рывок. Ничего этого нет и не будет при этой власти никогда. Более того планы грандиозны, средства серьёзные и президент знает на практике о том, что чем больше выделяется средств тем больше воруют. Или в эти 28 заложено воровство? Майские указы 2012 года практически остались на бумаге, например, медицину эти указы разрушили окончательно, что и добивались и добиваются чиновники либерального толка. Никто не наказан и даже не уволен и не посажен. Более того подводя итоги президент в думе поблагодарил правительство и лично премьера за хорошую работу и в узком кругу ему была вручена государственная награда. Я бы добавил за развал экономики. К 2024 году подойдём с ещё худшими показателями. Правительство кроме грабежа народа больше ни на что не способно. Народ оценивает работу правительства на своей шкуре. Лучше стали жить значит правительство работает хорошо, плохо живётся значит правительство надо убирать. У нас никого не убирают, а только тасуют. Вот президент после Сингапура проводи в фармацевтической фирме совещание. А что там делает бывший министр транспорта Левитин? Кто скажет?

Медведев подписал документ по которому Россгвардии выделяется 2 миллиарда рублей на закупку бронированного и тяжёлого транспорта типа "Урал" и "Тигр". Эта контора работает внутри страны и зачем ей такой транспорт. Оказывается власть основательно готовится встретить народ, который не согласен с внутренней политикой Кремля. Всё для народа, чтобы чиновников не беспокоили.

Бестолковщина захлестнула не только либералов. Весь тираж газеты "Правда" начинается статьями Геннадия Андреевича. И статьи на целую страницу. Когда он работает в думе? Или теперь с ними не считаются. Конституционное большинство у партии власти. Теперь коммунисты просто занимают места, чтобы дума имела 450 депутатов, которые нажимают кнопки. В номере 126 с лидером КПРФ беседует журналистка по поводу победы коммуниста на выборах в Хакасии. На один из вопросов Геннадий Андреевич отвечает так: Вывод первый: если предложить реальную команду и программу созидания, то граждане нам поверят, они готовы прийти на выборы и поддержать нас. Читатель, вы поняли о чём сказал лидер партии? Он сказал, что после 1996 года коммунисты не могли предложить реальную команду и программу и поэтому проигрывали постоянно.

Второе: если бороться мужественно, достойно, при этом строго соблюдая закон, то можно побеждать эту власть. А в чём заключается мужество и достоинство при выборах? Значит коммунисты не были мужественны и не достойны или не соблюдали закон, поэтому всегда оказывались на задворках. И третье: как бы олигархи ни бесчинствовали, люди уже не боятся. Они хотят смены руководства, хотят честных, достойных выборов. Олигархи здесь ни при чём. Люди не их боятся, а Золотова и его церберов, которые получать бронированный транспорт. Действительно народ хочет смены власти, однако нет достойного кандидата. Коммунисты выставили чужого кандидата, которого народ вообще не знал. Вы сознательно это сделали. Но вы же не глупый человек. Прикормленные журналисты вывернули Грудинина на изнанку. Вы могли заранее его предупредить, чтобы он разобрался с иностранными вкладами и недвижимостью. Я Грудинина не виню. Такова политик правительства. Есть возможность воруй, но не обижай своих рабочих. Во что вы превратили партию, не могли найти кандидата на должность президента. Вы сами понимаете что это такое? Либо партию надо распускать, однако есть возможность сохранить если сами подаёте заявление об отставке. Если останетесь и будете проводить политику штрейкбрехера то вас не простят даже потомки.

Чем отличается политика нынешних коммунистов от политики либералов? Только говорильней. Да они говорят и пишут всё правильно и даже когда Геннадий Андреевич выступает на пленарном заседании думы. Хорошо говорит и президент, но ничего не делается. Ваша политика точь - в точь повторяет политику президента.