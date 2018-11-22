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Московский листок

Кооперация против акционерщины

Опубликовано 22.11.2018 автором Сергей Копылов в разделе комментариев 0

рабочие капитализм правительство
Кооперация против акционерщины

Олег Шеин в недавнем стриме «Рабкора» проиллюстрировал коренную ошибку российских левых. То есть, автор этих строк берет не себя смелость критиковать одного из немногих вменяемых депутатов Госдумы и борца с пенсионной аферой – но что ж поделать. Федот мне друг, но истина дороже.

Стрим шел хорошо, пока гость ни «поплыл» от вопроса о рабочей кооперации. Он залез в дебри интеллектуальной собственности сбоку-припеку, и бабахнул на этой основе, что кооперация осталась в прошлом. Отсюда оторванность от народа даже самых лучших думцев вылезла не так, так этак. Потому что социалистическая революция с индустриализацией и кооперацией есть вещи неразрывные ни то что до сих пор - а еще актуальнее! И нужен именно диалектический упор на кооперацию, и в чем вся суть исторического момента.

***

Враг силен ровно настолько, насколько слаб ты сам. Поэтому автору осточертела голая критика капитала. Васька слушает да ест. А нужна, наоборот, жесточайшая САМОКРИТИКА «левых». Но, пережив подобный катарсис; понимая свои слабости и исправляя их - автоматически умаляешь силу врага. Элементарно, Ватсон.

К примеру, путинский режим посылает девяносто девять и девять десятых процентов упреков «левых» по адресу краха Советского Союза. Мол, мы можем хоть фарш делать из подобных оппонентов, потому что оные оказались банкротами. У них было все – армия, МВД, КГБ, ВПК, золото, нефть, газ, лес - но народ толпился колбасными очередями в магазинах и так далее. А сейчас красота. Вот тебе антрекоты, вот штаны с тремя карманами, а вот бананы с кофием десяти марок. Поэтому пусть все эти красные горлопаны идут лесом. И что здесь нелогично, если смотреть с учетом самокритики?!... Был крах Союза?!.. Был!

И хватит всякой херней маяться, уж извините за моветон. Хрущев подпортил, Брежнев не выспался, Сталин недоглядел, и подобный бесконечный старческий пердеж. А правда ясна, как натертый медный пятак. Так ринулись строить город, что угробили деревню почти моментально. Но развитый город без развитой деревни не существует - поэтому и рухнуло все и вкупе.

Десятки (если ни сотни) миллионов крестьян оказались в городе в течение почти одного поколения. И получилось ни мясо – ни рыба. Не в постель, не в Красную Армию. И рабочий класс оказался примитивным – и в деревне пусто. Поэтому хреновый рабочий производил хреновую продукцию для деревни в целом и общем – а малочисленный совхозник-колхозник не мог вырастить и сохранить соответствующую продукцию. В частности, это действительно нонсенс, когда зерно стало импортом. Не менее, а даже более все это касалось легкой промышленности с промыслами как тесно взаимосвязанными явлениями.

Никто не спорит, что урбанизация и обезлюдение деревни были общей тенденцией двадцатого века. Но в том-то и дело, что этот процесс произошел в Союзе КАТАСТРОФИЧЕСКИ примитивно и быстро. Да, получили космос, КГБ и балет. Но об этом и разговор! Кто к диалектической середине единства города и деревни, умственного и физического труда добежал быстрее – тот и выиграл. Получилось, что государственно-монополистический капитал того времени и ракеты делал, и колбасы кушал без очередей. Поэтому надо или смотреть правде в глаза, учитывая исторически-материалистические, то есть классовые и социальные причины – или такой-то агент японской разведки ….. прополз ночью между рядами колючей проволоки на дачу Сталина, и подсыпал яд последней разработки ЦРУ в любимое вино вождя. (Вместо многоточия поставьте любимый аватар и играйте на здоровье. Только марксизм здесь причем?!..)

Нет уж, инфантилизм надоел. Пора мыслить именно диалектически! Без грабель. Ах, у вас антрекоты со штанами и бананами?!.. Неплохо. А давайте сделаем еще лучше и посмотрим, какие цена и качество всего этого при нынешней акционерщине; и какие будут при нормальных кооперативах. И очень интересные вещи выяснятся. От слова «очень».

Акционерная братия монополизируется достаточно быстро при своей малочисленности в масштабе общества. Отсюда и низкие доходы трудящихся по отсутствию реальной конкуренции и внедрения новой техники; и качество зачастую только в форме красивой этикетки. Тогда как кооперативы и распределяют доходы справедливо по самой своей трудовой структуре, и отсюда постоянный спрос, под который можно расти; но и монополизировать кооперативы весьма трудно по их большему числу и широкому вовлечению трудовых масс в управление.

К примеру, часть трудового коллектива кооператива имеет квартиру-машину-дачу и не хочет рисковать сильной конкуренцией, что толкает на монопольный сговор; но другая (молодая, как правило, хотя всяко может быть, некоторые старики ради внуков пашут за троих) не имеет пятого-десятого и очень даже готова рискнуть угрохать конкурента интенсивной работой, но зато завоевать рынок с последующими выгодами. А так как это не акционерный монополизм, где «упакованная» кучка крутит всем – а именно трудовая демократия, где голоса равны – «договорняки» становятся весьма проблематичным делом. А раз так – получай вполне приемлемые качество и цену при вполне приемлемом спросе. Поэтому будут на прилавках ни только кофий десяти сортов с ананасами – но и в большем количестве за ту же цену, или с большим качеством. Короче, их же салом (потребительским рынком, как правило, так как промышленность уже запорота) – но им по мосалам. Преимущества врага превращаются в его недостатки.

Следовательно, никто не говорит, что крупные общенародные предприятия типа Кировского завода и тому подобное не нужны. Да чур меня. Никто не говорит, что не нужна Советская власть и лидерство марксистской партии для завоевания и создания таких предприятий. Никто не говорит, что колхозы не должны платить дифференцированную ренту в пользу государства; и никто не отрицает, что уйма кооперативов будет лишь субподрядчиком таких социалистических монстров. Разговор совсем о другом. Обмен между умственным и физическим трудом должен быть справедливым наконец-то. Если тот же Кировский завод будет делать технику, не выгодную колхозу, то извини-подвинься и никаких денег. Ты можешь бить себя мозолистой рукой в широкую грудь на трибуне в красных лентах и утверждать, что являешься рабочим с младых ногтей, но, если крестьянин не хочет покупать твою технику, а предпочитает немецкую или японскую даже за большие деньги – только твои проблемы. И если опять пригонишь отряд солдат и будешь впихивать хреновую технику за большие деньги насильно – будет лишь второй крах Советского Союза скорее рано, чем поздно, и ничего другого.

Поэтому «со второго захода» и кооперация должна стать наконец-то реальной. С индустриализацией руку набили в целом и общем – осталось набить вторую руку насчет кооперации. Вот тогда будет и реальный социализм; и капиталу окончательный каюк.

Но уже и более конкретно можно двигаться в этом направлении. То есть, всякий посыл должен избегать крайностей прожектерства и соплежуйства (что-то стал ругаться часто, но «партнеры» достали идиотизмом, и об этом по оказии). Про прожектерство уже ясно многим. Но если кому-то хочется с гаечным ключом наперевес и в одиночку кинуться на Кремль, да пожалуйста. На смерть героя и так далее. Но некоторые авторы стали делать другую ошибку, потакая лености читателя. Мол, поднимите верхнюю челюсть и положите кусочек на язык. Теперь осторожно закройте и медленно пожуйте. Нет уж, все предугадать невозможно; и в каждом деле должно быть рвение читателя. Если этого нет – ничто и не поможет. У Егорки всегда отговорки.

Поэтому в целом и общем захват «левыми» власти в муниципалитете и попадает в эту золотую середину. За Кремль бороться еще рано – но за советские муниципалитеты уже можно. Приморье, Прибайкалье, Владимирщина и Хакассия намекают на это явно. Народ созревает быстро в этом отношении. Если проявить достаточную энергию и смелость, и главное, совместить с точной пропагандой и агитацией – то можно стать красным мэром в лучшем случае и муниципальным депутатом в худшем. Про конкретные приемы в следующий раз, а сейчас стоит поговорить хотя бы об идеологическом принципе.

А главный принцип тот же – кооперация против акционерщины. Этот принцип может работать эффективно уже сейчас. Берете генеральный план муниципалитета и смотрите, сколько свободных промышленных зон, сельскохозяйственных угодий, рекреационных мест. Многое из этого пустует и поныне. То бишь, с одной стороны, фактическая безработица, прикрытая фиговым листком нищенской занятости – а с другой стороны, очень многие ресурсы простаивают аж со времен Советского Союза. И, соединяя одно с другим на платформе кооперации со всеми преимуществами выше и с помощью советского муниципалитета (аренда, кредиты и прочее со стороны последнего) – можно работать эффективнее всяческих ООО-ОАО в разы. Народ скумекает такой расклад скорее рано, чем поздно, ведь хотя бы детей надо устраивать. Но для этого и нужен советский муниципалитет как отправная точка. А если советизация приведет и к лучшему надзору за трудовым кодексом на своей территории, то во власть не введут, а внесут на руках.

И хватит «левого» бла-бла-бла. Единственно, в чем прав Калашников на все сто процентов, так о наличии «интернет-шизы», к большому сожалению. Некоторым так называемым левым реально что-то делать неохота и боязно – даже хотя бы учиться – поэтому таковые маскируются крайностями от якобы возвышенных чувств до мнимого профессионализма, скажем помягче. Или, мол, подайте гранату да стакан с водкой; а раз не хотите, взятки гладки и все по-прежнему – или, когда прижмет, да там положите соломку, да там; да то обеспечьте, да третье. Ах, не можете?!.. Фи, какие любители; это «несерьезно» и прочее в таком духе. Где бы ни работать – лишь бы не работать, как говорили в оные времена.

А вот кто хочет заниматься реальным красным делом – плюньте на уловки. Лучше выходите на сайт местной администрации и качайте генплан (как правило, в отделе градостроительства и архитектуры). А также качайте программу местной стратегии типа «Экономическое развитие и эффективное управление» плюс-минус частности. А затем, может быть, прочтете список приватизации и поймете, как нас грабят; затем оставшийся перечень муниципальных предприятий и учреждений; порядок передачи муниципального имущества в аренду; прогноз бюджета; отчет за прошедший год мэра и председателя думы и тому подобное – и картина реальной битвы раскроется перед вами, как военная карта перед генералом. И если спланировать красные стрелы наступления в виде кооперации и советской муниципализации на этом поле – тогда и будет настоящее дело.

Научитесь на уровне муниципалитета с годик-другой – заинтересуетесь губернией. Узнаете многое на уровне губернии – начнет злить неимоверно столичный произвол, но и пути борьбы с ним нащупаете. Сделайте губернию красной еще через год-два-три – сами будете новым Коноваловым. Только так и никак иначе. От взвода до армии. Но если идти верно, можно идти быстро. А ждать у моря погоды и изводиться на «левый» интернет-треп – потерять время гораздо больше и без толку.

***

Но все же насчет заголовка. Олег Шеин и сам ошибается, и путает народ. Относительно кооперации в России еще конь не валялся. Его позиция по этому вопросу стратегически неверна. Все ровно наоборот – кооперация та серебряная пуля в револьвере советизации, которая убьет олигархического оборотня и внутри страны, и внешне. Она побьет его фактически единственный козырь – более-менее устойчивый потребительский рынок.

Другое дело, и еще раз, что без советской муниципализации гребаные акционерщики не дадут подобным смертельным конкурентам подняться на ноги. Но если пробить оборону хотя бы раз, пользуясь кризисными явлениями, и о чем опять-таки последующий разговор – то первым делом надо строить свою промышленную, финансовую и социальную базу в виде кооперации. Это тяжело, но возможно в условиях даже путинского режима. А дальше выше, выше и выше по упомянутой лестнице от взвода до армии. И в том-то и все дело, и даже если кто неосознанно болтается в крайностях «бла-бла-бла» - если произойдет крупный кризис, оный лишь ускорит подобный курс, но никак не отменит. Никакого другого стратегического левого курса - нет. Никакого чуда помимо это трудной работы – не будет.



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