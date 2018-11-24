Упрощенная модель российской экономики

Годовой объем производства страны выражается в ее ВВП. Это вновь созданная стоимость, которая состоит из оплаты труда рабочих V и прибыли промышленности М: ВВП= V + М.

Для простоты изложения вводится допущения, которые не влияют на суть дела. В прибыли М содержится и налоги госбюджета. Не учитываются амортизационные расходы и денежные накопления рабочих.

Вновь созданная стоимость сначала появляется в виде готовой продукции, за которою выплачена заработная плата в размере V руб.

Капиталисты к затратам V набавляют свою прибыль M и стараются продать продукцию внутри страны. Но рабочие могут купить продукции только в размере заработной платы - V.

Поэтому капиталисты вынуждены вывезти массу продукции на сумму М и продавать ее за границей. Там они покупают виллы и живут на свою прибыль.

Если этот цикл будет совершаться из года в год, то и рабочие и капиталисты получат свою долю, инфляции не будет и все будут довольны.

Если капиталисты попытаются продать часть своей прибыльной продукции внутри страны, то вынуждены будут поступиться частью прибыли, так как рабочие могут купить товаров только на сумму V. Рабочие за те же деньги V получат больше продукции – это будет дефляция, капиталист потеряет часть своей прибыли на ту же величину, на которую выиграют рабочие в виде подешевевших товаров.

А теперь рассмотрим явление абсолютного перенакопления, которое не замечает правительство и оппозиция.

Предположим, что занято все население, которое желает работать. А капиталисты решили расширить свое производство в России. Они строят заводы, но откуда взять рабочую силу, все заняты. Тогда они увеличивают размер предлагаемой заработной платы на V+ и переманивают рабочих с действующих заводов.

В этом случай общая сумма заработной платы увеличится на V+, но продукция с новых заводов еще не произведена. Тогда на прежний объем товарной массы появится дополнительный денежный спрос V+. Произойдет обесценение денег, инфляция, так как объем денежной массы возрастет, а товарная масса останется прежней.

Рабочие, которых переманили, этого даже не заметят, теперь у них большая зарплата, а у кого зарплата не изменилась - станут беднее.

Те предприятия, которые потеряли рабочих, будут предлагать повышенную зарплату в ущерб своим производственным фондам. Так будет запущен процесс снижения рентабельности производства, который происходит в России, начиная с 2000 года, когда рентабельность продаж составляла 18%, и которая сейчас снизилась до 7%.

Здесь надо еще обратить внимание на инвестиционный налог, который возникает для всего население страны. Когда запускаются новые производства, то рабочим платят за такие работы, которые еще не создали предметы потребления, а значит денежная масса возрастает, в то время как товарная масса остается неизменной, получается, что за инвестиции платит все население страны, а прибыль потом получат только инвесторы.

В современной России, таким образом, возникают два фактора, которые разоряют население страны, и которые можно назвать инфляционными налогами. Во-первых, это постоянный спрос на рабочую силу со стороны промышленности. Во-вторых, огромные инвестиционные расходы государства, которые создают инвестиционный налог.