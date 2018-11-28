80 процентов трат "благотворителей" - зарплаты сотрудников

Пока без имен. Просто хочу понять. Есть такой известный благотворительный фонд с очень известным руководителем. Я волею случая почитал отчеты этого фонда и внезапно обнаружил, что львиная доля собранных средств (на вскидку около 60-70%) тратятся на 1 (!) благотворительную программу. Мне стало очень интересно, что же это за программа такая. И выяснилось, что это... обслуживание сайта самого фонда. Причем процентов 80 трат - зарплаты сотрудников как бы редакции сайта - то есть по сути распил по карманам.

Еще раз - закон запрещает тратить благотворительной организации на себя более 20% собранных средств (например в Фонде "Подари жизнь" этот показатель не превышает 10%). Тут же мы имеем ловкое жонглирование юридическими терминами и трату на себя любимых более половины денег, собранных на больных детей, причем именно в форме прямых выплат по карманам.

Был бы это никому не известный фондишка с зиц-председателем, вопросов бы не возникло. Но это, повторюсь, крайне известная организация с ОЧЕНЬ известным руководителем. Отсюда вопрос - это теперь так принято? Как это называют "профессиональный подход к благотворительности" как в книге Дэна Паллотты «Неблаготворительность»? Или это все же адский зашквар и надо вытаскивать это на свет?

PS. Пост вызвал странный резонанс, даже с телевидения звонили. По сути мы подошли к некоему парадоксу благотворительности. Вот смотрите - есть два фонда. Первый работает в основном на волонтерах, привлекая средства по мере сил и возможностей. И за год привлек 10 миллионов рублей, из которых миллион был потрачен на аренду скромного офиса и минимальную зарплату руководителя, бухгалтера, юриста и уборщицы. Остальные 9 пущены в дело - на операции больным детям. И есть второй фонд, который арендует хороший офис в центре, ведет широкую рекламу, PR все дела, руководитель - медийная персона, в аппарате работают серьезные менеджеры по привлечению средств, сайт, СММ, соцсети - все на высоком уровне. Привлекают на порядок больше, но из 100 миллионов половина уходит на всю вот эту обвязку, в основном зарплаты эффективным менеджерам. Зато больных детишек можно вылечить в 5 раз больше, как ни крути. У меня к вам два вопроса: