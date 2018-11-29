Футуромосковия в осаде

На минувшем в ноябре 2018-го форуме «Россия зовет» Путин снова задал вопрос истеблишменту: а где стратегия жизни страны в условиях санкций и нарастающей изоляции со стороны Запада? Ведь санкции и холодная война пришли на долгие годы.

В самом деле, как? Ведь теперешняя «элита» так же способна создать стратегию жизни и победы во Второй Холодной, как рыбы – написать инструкцию по жизни в безводной пустыне Каракум, раскаленной солнцем. Скорее Дунай потечет вспять и небо упадет на землю, чем правительство РФ и Центробанк родят такую стратегию. Как, впрочем, и ближний круг самого Путина.

Но мы все-таки попробуем такую стратегию обрисовать.

СВЕРХЗАДАЧА И САМЫЙ РЕАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ

Если уж кратко, то выжить в условиях санкций можно лишь так, как Максим Калашников и Сергей Кугушев описали в «Третьем проекте» (2006 г.) – стать страной Грядущего. Китежем. Футуроссией или Футуромосковией. Потому что просто отсиживаться, глухо обороняясь есть вернейший путь к поражению и распаду. Надо переносить борьбу в совершенно иные пространства: создавать новую цивилизацию, способную ответить на вызовы времени и задать каноны возникающего нового мира. Нужно создавать справедливую, качественную жизнь – и заниматься «подрывным» научно-техническим прогрессом. Это именно то, чего не сумел совершить Советский Союз, поплатившись за это жизнью.

И тут на пути такой стратегии лежит самый главный фактор теперешних неудач и кризисов – сама правящая «элита» РФ. Вы всерьез считаете, что все эти Кудрин, Греф, Набиуллина, правительство РФ и прочие системные либералы способны породить такую стратегию? Не смешите нас. Обрюзгшая сырьевая мафия, эта амальгама из полоумных прозападных монетаристов, алчных дебилов-чиновников и шпаны 90-х, способна выстроить высокотехнологичный Китеж с раскованной творческой фантазией? Мы корчимся от хохота. Да у этих существ комплекс национальной неполноценности – просто в крови. Как и всякого обывателя. Обывателю дали миллиарды долларов, но он так и остался жалкой душонкой, что пресмыкается перед всем иностранным и презирает все свое. В этих особях нет главного – безграничной веры в наш национальный гений. Только полный глупец может ждать от тех, кто тридцать лет загонял нас в клоаку сырьевой экономики, создания сверкающего и дерзкого Мира Будущего. Эти людишки читали не «Юный техник» и не «Технику-молодежи» в юности, а листали засаленные «плейбои». Нет, мы тоже их листали и собирали фото нагих дам в юности, но не это было для нас главным. Мы все-таки грезили о русских звездолетах. А эта шваль – о позолоченных «мерседесах» и яхтах.

Самый реальный сценарий грядущего состоит в том, что Путина, ставшего столь неудобным для правящей «знати», просто принудят к отречению от трона. Ради замирения с Западом. А к власти приведут того, кто сможет с Западом замириться, Крым отдать и все прочее. Мы даже знаем, кто это будет. Но как-нибудь потом о сем поговорим.

Так что самый реальный сценарий – распри в «элите» сырьевой, все более отстающей страны. Ее разворовывание, экономический упадок – и в финале сдача в ходе Второй Перестройки с «новым мЫшлением».

Ну, об этом автор сих строк написал достаточно. Призывал и призываю в тот момент, когда это случится, не хлопать ушами и не дать «илитке» развалить еще и Российскую Федерацию. Но сегодня речь идет о другом: мы сами должны представлять, как строить тот самый Китеж. Футуроссию. Футуромосковию.

ОСОБОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Для начала рублю в лоб: не отношусь к тем идиотам, что требуют покаяния перед Западом и сдачи ему. Слишком хорошо знаю, что от него ждать. Мы ему понравимся лишь в случае коллективного самоубийства. Мое неприятие нынешнего режима не означает, что я готов отдаваться вековечному врагу. В его санкциях – наша благодать и Русский шанс. Мощнейший стимул для нашего развития.

Для начала ударом кулака в лоб отбросим всех тех, кто ноет о том, что без Запада нельзя, что все под санкциями сломались, что нам никуда не деться без западных технологий и их советников. Цену их «советникам» мы узнали еще в 90-е. Запомните: РФ – не Ирак и не обломок Югославии. И не Северная Корея. Мы слишком велики, чтобы нас можно было изолировать. И хотя у нас есть далеко не все полезные ископаемые, в основном мы можем обеспечить ими свое производство. Русские обладают советским ракетно-ядерным потенциалом, каковой Запад нейтрализовать не сможет еще очень-очень долго, и с нами придется считаться. А внешний мир отнюдь не монолитен, и он вступает в жестокий кризис фазового перехода между эпохами. Даже в условиях санкций наши углеводороды продолжат покупать. И кризис, как в 1930-е – не тетка. Тогда СССР продавали технологии (в ходе Великой Депрессии приходилось выживать и немцам, и янки, и прочим западникам) – и сейчас будут продавать. Всегда есть тьма лазеек и обходных путей.

Запомните еще: осада и санкции – это не полная изоляция с замкнутостью. Никакого непроницаемо-железного занавеса не предвидится. Внешняя торговля будет. Если мы посылаем к черту фритредерство по Всемирной торговой организации и вводим экономический национализм (протекционизм), то все равно продолжаем торговать. По двусторонним соглашениям с разными странами. При этом у нас нет тупого, неповоротливого «казарменного социализма». Нет, наша юдоль – многоукладная экономика, где есть и планирование, и частный сектор, и госпредприятия, и кооперативы трудящихся. Монополия государства – только на оружие и на ископаемое сырье, да и то не на все. А вот готовыми изделиями пусть торгуют не чинуши, а те, кто их производит. Моторы, станки, самолеты, комбайны и тракторы – никто не продаст их лучше, чем те, кто их сам делает.

Нам не нужен монополизм внутри нашего имперского мира-экономики. Емкости рынка (население РФ как минимум) на первый период хватит. У нас оно больше, чем в Соединенных Штатах 1940 года. Глубокую переработку сырья мы сами отлично наладим у себя дома. Да, поскромнее жить придется – но сие лишь на пользу. Нам не нужно всевластие бюрократических самодуров, мы отлично выстроим свои народовластие и независимый справедливый суд. Возьмем самое ценное из опыта СССР – но выбросим за борт его провалы и маразм. Мы знаем, что сможем жить своим умом, и мы никак не глупее тех, кто создавал – еще в аграрном обществе – Соединенные Штаты в 1783-м. Опыта у нас явно поболее будет.

Главное – самим понять образ своего будущего. В Кремле любят разглагольствовать о том, что мы должны быть одним из полюсов многополярного мира. Но каким полюсом? Полюсом чего? Вот об этом и поговорим, как выражаются малороссы, «у наступному рази».

(Продолжение следует)