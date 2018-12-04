ФУТУРОМОСКОВИЯ В ОСАДЕ: КАКОЙ ПОЛЮС?

Как бы ни повернулась судьба нынешней власти (а дело идет к отречению ВВП от «престола»), а все равно придется отвечать на один из главных вопросов. То есть, в чем смысл существования Российской Федерации, страны явно переходной.

Теперешняя власть нам уши прожужжала словесами о том, что мир должен быть многополярным, и РФ – один из таких полюсов. Но что это значит: быть полюсом? И вот тут нашим незадачливым бонзам сказать-то и нечего. Одно невнятное бормотанье раздается.

Мы же знаем, что такое быть полюсом.

ПОЛЮС ПРИТЯГИВАЕТ, А НЕ ОТТАЛКИВАЕТ!

Полюс должен притягивать других. РФ же – отталкивает. Даже своих ближайших союзников. Даже Белую Русь и Казахстан. Тот, кто претендует на статус полюса, должен обладать смыслом своей государственности. Остальные, как правило, стремятся подражать такому Ведущему гонки. Ищут его благорасположения.

Хотите примеры? Извольте. В первой половине XIX века таким полюсом служила Британская империя. Весь мир завидовал ее господству в Мировом океане, ее военному и торговому флотам. Британцы выступали законодателями мод в науке и технике, в передовом производстве, в государственной организации. Мир уважал английское правосудие, с уважением взирал на деловые предприятия британцев, на их деловую же хватку. Туманный Альбион первым в мире начал промышленную революцию, дав человечеству и фабрики с паровыми двигателями, и железные дороги, и современную банковскую систему.

Как ни крути, а Соединенные Штаты сейчас – тоже полюс. Как-никак вторая (фактически) экономика планеты. Именно американцы задают темп в научно-техническом прогрессе, в технологиях, в модах, вкусах и желаниях (они умеют внушать их другим). Весь свет с нетерпением ждет их фильмов из Голливуда, пользуется их социальными сетями и рассчитывается в долларах. Это не считая военной мощи Соединенных Штатов. Их влияние на Европу и часть прочего мира неоспоримо, за доступ на американский рынок просто сражаются. Да и вообще мир глядит на реальность сквозь американские очки.

Китай – тоже полюс геополитики. Он заявляет о себе как о де-факто первой экономике мира, завоевал место лидера в производстве, стремительно выдвигаясь на роль ведущей силы в новых технологиях и финансах. КНР на деле становится организатором Евразии, выстраивая свой вариант пояса развития (новой империи) – Шелкового пути.

Качества полюсов мира есть у Евросоюза и Японии. Они ведь тоже дают миру новые технологии и обладают сверхсовременной промышленностью.

А нынешняя Москва, голося о многополюсном мире, что ему дать может? Кроме оружия, уже сомнительно современного, да сырья? Ничего. РФ не входит в лидеры по науке и технике (это не СССР). Даже для добычи нефти и газа приходится прибегать к чужим технологиям. Даже чтобы газопроводы по дну морскому тянуть.

Кого может прельстить царство совершенно спятивших от спеси и безнаказанности чинуш, сырьевиков и ростовщиков? Кто захочет жить там, где в судах вообще не нужны адвокаты – ибо доводы защиты никого не интересуют? И так далее? Возможно, РФ показалась бы привлекательной подданным императора-людоеда Бокассы или гражданам Уганды времен Иди Амина. Сюда еще могут бежать из-под власти династии Кимов в кошмарной КНДР или из-под пяты новых ханов в Средней Азии. Но вот уже для населения Украины привлекательности явно не хватает. Мол, зачем нам ваши жулики и воры, коль у нас такие же? Если у вас – те же деиндустриализация и невозможность подняться на социальных лифтах, выбиться в люди, «сделать жизнь»? Поэтому «российский» полюс отталкивает и Украину, и Белоруссию, и Казахстан.

Попытка играть в моральный центр планеты, в стража духовности, в защитника традиционных семьи и морали, тоже ведь провалилась. Ну, против гомосексуализма ты, Москва. Но разве у тебя крепость семьи и уровень рождаемости выше, чем в толерастической Скандинавии? Нет. И в итоге выходит, что позлащенная гниль, каковой является нынешняя РФ, вызывает отвращение даже у собственных граждан. Я уж молчу об экономике: никакой альтернативы садистскому либеральному монетаризму в РФ нет. Более того, монетаризм Вашингтонского консенсуса – официальный курс Кремля, Путин все время показывает приверженность ему. Он – сторонник людоедской теории «свободы торговли», делающей ненужной 80% населения не только РФ, но и прочих стран. Тут, простите, Трамп вне конкуренции – именно он возглавил движение против Вашингтонского консенсуса.

Даже по части воссоединения собственного – русского – народа теперешняя РФ села по уши в грязную лужу. Она на весь мир объявила русских Донбасса (как и всей Новороссии) «нерусскими». Она раздавала российские паспорта осетинам и абхазам, но только не русским вне РФ. Вы скажете, что раздача паспортов Росфедерации велась для русских Приднестровья? Да, было такое – только при Ельцине. Само же Приднестровье так и не было признано Москвой, несмотря на все референдумы в ПМР о вхождении в состав Российской Федерации.

Свой шанс добиться воссоединения нации «быстрым мечом» Москва упустила весной 2014 года. И последствия этого – хлебать еще долго-долго…

НАСТОЯЩИЙ ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

Устав от всего нынешнего россиянского лубочно-«патриотического» балагана, включу настольную лампу с ее уютным светом. Поставлю себе «Портрет Дориана Грея» 1968 года. Прекрасный, сочный тембр голоса Юрия Яковлева успокаивает и уносит во времена, когда мы жили и творили в великой стране. Отгорожусь от нынешнего шизофренического балагана.

Настоящим полюсом нового мира РФ может стать, лишь превратившись в Великую Россию. А смысл ее – в решении двух ключевых задач.

Во-первых, нам не надо никому насильно навязывать свой образ жизни. На своей земле мы должны (показав сие всему человечеству!) решить те проблемы, перед коими спасовали все прочие. То есть, построить общество, где люди не превращаются в туповатую скотину, а выступают как сильные и умные граждане, реально управляющие своей страной. Мы должны показать всему миру, что можем иметь крепкие многодетные семьи белой расы, не сваливаясь в архаику, совмещая троих чад у каждого домашнего очага со звездолетами и роботами. Что мы в силах построить индустрию будущего, не превращая свой народ в подобие азиатских «человейников», где люди вкалывают сутками за гроши. Что мы знаем, как не уморить своих граждан в мертвящих бетонных джунглях мегаполисов. То есть, в реальности создать альтернативную технотронную и футуристическую цивилизацию огромной жизненной силы. А это несколько посложнее, чем изображать будущее с помошью Грефовой клоунады или громоздя (с помощью западных архитекторов) здания причудливой формы.

Нам нужно реально создать свое Царство счастья и всемерного развития личности. Так, как эту задачу поставил не последний мыслитель и практик цивилизационного строительства, Иосиф Сталин. В своей работе «Экономические проблемы социализма» 1952 года. Мы должны воспринять логику этой книжицы и, не превращая ее в догму, добиться тех же целей. Да-да, применяя для этого самые прорывные технологии с изобретениями, веря в собственные творческие способности и не преклоняясь рабски перед всем иноземным. Об этом не устает говорить Сергей Сухонос.

Нет ничего более далекого от такого Будущего, нежели реалии теперешней РФ. Но такую задачу придется решать нам. Если мы не хотим уйти в небытие, угаснув навсегда. Нынешняя кошмарная власть здесь не вечна, она идет к своему банкротству, и это очевидно для любого умного человека. Так что – по мордасам всем, орущим о том, что «сраная Рашка» должна погибнуть. Полоумных, обуянных мазохизмом саморазрушения – за борт! Им – батоги и пули. Как и тем, кто сейчас кучей паразитов выпивает из нашего народа последнюю кровь. Наша задача – жить и побеждать. И если РФ суждено пройти через новую смуту, то в ней должны победить смелые творцы. Какими бы малыми шансами на победу мы ни обладали, надо бороться до конца.