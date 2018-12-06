ФУТУРОМОСКОВИЯ В ОСАДЕ: 4-Й КРИЗИС КАПИТАЛИЗМА

Нет, не сможет кремлевская (правительственная) братия создать программу для многолетней жизни под санкциями и в кризисе. Ибо умишком и фантазией скудна. Ибо начинать нужно с элементарного: протекционизма, экономического национализма.

В ответ слышу: «Да Путин как сидел, так и сидеть будет!». «Попробуете ввести протекционизм – нарветесь на санкции относительно товаров из РФ, ничего не сможете купить, задохнетесь от нехватки технологий!»

Отвечу сим сорокам-воронам: а вы вообще понимаете, что происходит в мире? Что на подходе такой вал глобокризиса, в ходе коего на планете можно будет купить буквально все и вся? Ну, как в Танжере времен Второй мировой. И не будет спокойной жизни у Путина, все. Ведь пришли в движение силы поистине тектонические. Вы сего до сих пор не поняли?

РАСЧЕТЫ МЫШЕК НА ВУЛКАНЕ

Представьте себе такую картину. Живут мышки на вулкане. Строят какие-то альянсы с интригами. Что-то отбирают друг у друга. Пропагандистски пищат. Считают себя пупом Вселенной. Но в один прекрасный день вулкан просыпается. Земля трясется, извергаются лава и пепел. И мышки ничего не могут поделать. Да и вулкану они – до лампады. Он просто извергается и трясет землю. С мощью десятков водородных бомб. А если еще тектонические плиты сдвигаются, то…

Мышки – это политики и «элитки». Причем не только россиянские. И западные тоже. А извержение с землетрясением – тот удар мирового кризиса (следующий, с 2008-2010 годов), что ждет нас в ближайшем будущем. Причем намного более тяжкий, нежели предыдущие. Просто по причине того, что печатный станок, как с осени 2008-го, больше не включишь – не поможет. Как и сверхнизкие ставки по кредитам. Глобальный смутокризис покончит с мышиной возней.

Немного опережу то, что скажу ниже. Впереди нас ждет острейший мировой кризис, Великая Депрессия-2. Четвертый кризис капитализма, Выйти из него с помощью классической, горячей мировой войны, не выйдет. Это тогда удавалось превратить возможную революцию и гражданскую войну в войну мировую. С появлением ядерного оружия (оружия массового поражения) сие стало невозможным. Потому грядущий глобокризис выльется в череду переворотов, бунтов, смут и распадов, причем уже в странах самого Запада, в бывшем «золотом миллиарде». Бунт «желтых жилетов» во Франции считайте прологом внутризападных смут. Не только российско-федеративной. Начинает восставать БЕЛОЕ КОРЕННОЕ население западных стран, раздавливаемое катком глобализации и выноса производств в «дешевые страны». Уничтожение среднего класса, идущее последние тридцать лет (о котором так ярко пишет и говорит историк Андрей Фурсов) выливается в возмущение и восстания тех, кому уже нечего терять. Превратить сей бунт в патриотическое уничтожение друг друга миллионами на правильных фронтах (с колючей проволокой и окопами) уже не получится. Франция стала первым слабым звеном в странах Большой семерки, только и всего.

В мире уже есть кризис перепроизводства. Планета кончилась – расширять рынки сбыта попросту некуда. А воплощенная мечта глобализации (доведенное до абсурда разделение труда между странами) сделала совершенно ненужным 80% населения, причем и в некогда благополучных государствах того же Запада. Когда грянет кризис, наша гипотетическая Футуроссия с ее протекционизмом сможет купить все, что пожелает. Ибо все вокруг будут выживать и рады окажутся каждой возможности чего-то заработать. Никакого ВТО попросту не останется.

Но – давайте уж по порядку. Максим Калашников предлагает постичь логику новейшей истории.

ЧЕГО НЕ ПОНИМАЮТ СЛАБОУМНЫЕ: ИСТОРИЯ КРИЗИСОВ КАПИТАЛИЗМА

В школе и моем университете в СССР нас крепко учили стадиям кризиса капитализма. И, надо сказать, схема-то была правильной. Только тупые верхи КПСС ее не смогли понять.

Итак, первый этап мирового кризиса капитализма – от начала Первой мировой до возникновения Советского Союза. Он вылился в кошмарную глобальную бойню, в разрушение четырех империй (одна возродилась – это мы) и в создание первой страны системного антикапитализма – Советского Союза.

Второй этап – Великая Депрессия, начавшаяся в 1929-м и вылившаяся затем не только в пришествие нацизма, но и в еще более страшную мировую войну с пятикратно большим числом жертв, нежели в 1914-1918 годах. В итоге оной стадии кризиса человечество получило ракетное и ядерное оружие, а СССР обрел своих союзников-сателлитов в Восточной Европе. С победой коммунистов в Китае оная страна оказалась объединенной – и на планете возник Красный миллиард населения. То есть, СССР со странами Варшавского договора плюс КНР. Началась схватка за то, кто кого свалит окончательно: Красный миллиард или Западный мир.

С конца 1940-х советская наука отсчитывала Третий этап кризиса капитализма. Предполагалось, что мы победим, свалим Запад (фантаст Александр Казанцев в романе «Сильнее времени» 1973 года пророчил социалистическую революцию и гражданскую войну в Соединенных Штатах). В любимой мною в детстве «Книге будущих командиров» (1974 г.) Митяев пророчил: если в итоге Второй мировой мы получили мировую систему стран социализма, то – коль грянет Третья мировая – мы весь мир превратим в социалистический.

Во многом жизнь подтверждала выводы обществоведов СССР. На Западе с 1971-1973 годов действительно начался сильнейший кризис. И вопрос стоял так: кто упадет первым? США или СССР? В 1970-е годы были все основания полагать, что Западу не выдержать. Тяжкий психокризис настал после поражения во Вьетнаме и после импичмента президента Никсона (1974, Уотергейт), который готовил диктатуру в Америке (имперское президентство, отсылаю к «Циклам американской истории» Шлезингера-мл.). Взвинчивание цен на нефть после октября 1973-го, потоки нефтедолларов хлынули в Советский Союз. Америка была надломлена морально, все западные страны угодили в стагфляцию (сочетание инфляции с замедлением экономического роста). Да и сами народы Запада оказались деморализованы, они только и говорили о засилье корысти, глупости и коррупции в своей «элите», о грязных спецслужбах, о грядущем экологическом апокалипсисе. Сворачиваются программы полетов людей на Луну, откладываются в долгий ящик планы марсианских миссий. Идет наркотизация молодежи и даже вооруженных сил США, дисциплина в них падает…

Причем «разрядить» сей кризис в новой планетарной войне хозяева Запада оказались не в силах. На дворе стояли никак не 1914 и не 1939-й годы. Появился мощный фактор – ракетно-ядерное оружие. Как ни старайся вести войну, но победителя не будет. Русские в любом случае успевали ответить и превратить в пепел Запад. Вместе с его хозяевами, вместе с их дворцами и богатствами. Даже если и удавалось отсидеться в глубоких убежищах – кому потом улыбалось жить в зараженном радиацией мире новых троглодитов и мутантов, где деньги уже ничего не стоили?

И вот тогда хозяева Запада рискнули и решили разрешить кризис капитализма иначе: повергнув и разрушив оплот системного антикапитализма, Советский Союз. Китай-то они уже успели оторвать от нас, заключив с ним в 1972-м союз против нас, а с 1978 года – сподвигнув КНР на строительство своего «красного капитализма». Если же разрушить Советский Союз и Варшавский договор, то можно еще и колоссально нажиться на его разграблении и включении в западную систему в роли сырьевой периферии. Заодно уничтожив сильного научно-промышленного соперника со своей технологической системой. То есть, победить нужно было без ядерной войны, в войне холодной.

Именно оное и произошло. Надо сказать, что сгнившая советская верхушка сильно помогла Западу спастись и развалить Советский Союз. Часть советских верхов откровенно устала от противостояния и желала договориться с Западом, приватизировав социалистическую собственность и превратившись в «чистых господ» (сценарий «Скотного двора» Оруэлла). Такие особи опирались на миллионы низовых дебилов-обывателей, твердивших: «Капитализм все погибает, да никак не погибнет… Он загнивает – но с каким ароматом!»

А часть советских верхов страдала откровенным узколобием и редким идиотизмом. (Здесь Максим Калашников фактически пересказывает свои книги).

Сановные тупицы так и не поняли, что на новом этапе борьбы не нужно клепать горы оружия и доводить численность армии до 5 миллионов – это только надрывает экономику страны. Они продолжали клепать, не понимая простого: что Запад никогда не решится напасть на нас, защищенных могучим ракетно-ядерным потенциалом. И что борьба пошла в совершенно ином пространстве. Что в такой борьбе СССР должен повести гонку в виде самых смелых научно-технических новаций, причем опережая всех в мире, не боясь быть первопроходцем. Что в этой борьбе важна не куча дивизий, пораженных дедовщиной и уголовщиной (свидетельствую как служивший срочную в 1985-1987 гг.), а новая энергия, полеты в дальний космос, новый транспорт, революция в урбанистике, самоуправление, создание ПРИНЦИПИАЛЬНО нового в науке и технике, построение свободной от социалистического догматизма смешанной экономики. (Если вы читали мои книги, то понимаете, о чем веду речь). Советские верховные тупицы так и не поняли, что нужно не тратить ресурсы на помощь всем этим арабским и африканским Чернозадиям, а строить дороги, архисовременные заводы и современное жилье в собственной стране, ликвидируя весь этот позор в виде изнуряющего людей дефицита и вечных очередей в замурзанных магазинах. Что надо свои города из скопища серых бетонных коробок превращать в сказочные футурополисы. Советская верхушка трусила футуризма, боясь предпринимать что-то прорывное, рабски копируя вчерашний день Запада в технологиях, модах и вкусах.

Итог этой глупости вы знаете: приход Горбачева, расчленение СССР, крупнейшая геополитическая катастрофа ХХ века. А к ней – катастрофа чудовищной сверхсмертности, фактического геноцида (13 млн. – РФ, 7 млн. душ – бывшая Украинская ССР, не менее миллиона – в Белоруссии). Чудовищные обнищание, оскотинивание и дебилизация выживших, потери научного и промышленного потенциалов, сырьевизация и «латиноамериканизация» общества. Приход к власти сырьевых уголовников и ростовщиков. Да что вам рассказывать? Сами, чай, не беспамятные, не слепые…

Мимоходом отмечу, что нынешний режим оказался тупее советских начальственных тупиц. Получив несколько нефтедолларовых триллионов с 1999 года, он их профукал на сущую ерунду, так и не построив в РФ сверхсовременной индустрии, оставив страну сырьевым придатком, захолустьем, копировщиком всего западного. А потом Кремль и вовсе стал копировать поздний СССР в клепании оружия и тупой милитаризации. Тут минобороны Шойгу на днях заявил, что, мол, ВС РФ готовы к войне к технологически развитым противником. А разве Запад собирается кончать жизнь самоубийством, нападая на нас? Все эти воинственные заявления нынешней РФ все больше напоминает бормотание старухи, выжившей из ума.

Но вернемся к главной теме. Справившись с третьей фазой кризиса капитализма без мировой горячей войны, с помощью разрушения СССР и вписывания Китая в систему мирового капитализма, хозяева Запада не только невиданно нажились на этом. Они еще и выиграли более четверти века времени.

Но теперь время вышло. И пришла Четвертая стадия мирового кризиса капитализма. Каковая, увы, грозит гробовой крышкой для сырьевой РФ, что запаслась грудами нового оружия, но так и позабыла создать технотронную цивилизацию Будущего. Оставшись по структуре общества и по психологии «илитки» аналогом Гаити времен Папы Дока. Лишь протекционистская Футуромосковия с новой индустриализацией имеет шансы выстоять в Четвертой волне глобального кризиса, чреватого смутами и распадами по всему Земшару.

Но об этом мы поговорим позже. Чай, здесь не форум «Россия зовет!», а сообщество умных. Мышки на вулкане могут воображать себе все, что угодно – тектонический процесс уже стронулся с места. Ни Путин, ни следователи Бастрыкина, ни Росгвардия Золотова, ни Старая площадь вместе со всей ратью официозного агитпропа здесь сделать ничего не могут. Движение учетной ставки ФРС США Кремлю никак не подвластно. Как и торговая война между великанами – Америкой и Китаем. От этого, а не от кремлевских шоу, сегодня зависит будущее мира. Старому миру уже не быть…

(Продолжение следует)

Начало:

Кремль упорно сохраняет открытость экономики настежь

Полюс должен притягивать других

Футуромосковия в осаде



