Надежды на просвет впереди нет

ФУТУРОМОСКОВИЯ В ОСАДЕ: ГРЯДУЩЕЕ ГЛОБОТРЯСЕНИЕ

Почему нынешняя власть не в силах обеспечить нам будущее? И что ждет нас в обозримой перспективе? Без нашей Футуромосковии? Извольте. Продолжим описание возможного хода Четвертого кризиса капитализма. Ждать осталось очень недолго.

В РАСЧЕТЕ НА ЛЮДЕЙ РАЦИОНАЛЬНОГО УМА

Глупо строить какие-то планы своего народа на будущее, не имея представления о внешней реальности. Ведь летчики, собираясь в рейс, как минимум поинтересуются погодными условиями по трассе перелета. А нам придется жить и бороться буквально в бушующем океане. Или, если хотите, в условиях потрясающих тектонических сдвигов да сотрясений.

Те процессы, о коих скажу далее, носят почти полностью безличный, объективный характер. Понимаю, что люди вокруг деградировали, их разум впал в архаику. Как историку мне отлично ведома средневековая психология. Тогдашним людям было не под силу понять, что ветер дует, а гром гремит в силу движения масс воздушного океана, из-за перепадов давления и температур. Нет, они свято верили в то, что бури и грозы должны вызывать колдуны и ведьмы, и не иначе. Современному расеянину нравится верить в заговоры Ротшильдов и Рокфеллеров, они для него – аналоги ведьмаков и кудесников. Глупцам страны, впавшей в дикость деиндустриализации, как и средневековой черни, нравятся диковины и тайны. Ему нравится верить в козни Ротшильдов, хотя на самом деле они (после стольких поколений близкородственных браков!) просто выродились.

Продолжу писать для людей с мышлением не архаическо-магическим, а критически-рациональным. В движение сейчас приходят действительно колоссальные силы, вырываются наружу острейшие противоречия. Здесь действия тех или иных игроков из элиты скорее подобны спусковым крючкам. А вот дальше начнется нечто, действительно подобное стихийному бедствию.

БУНТ «ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ» - ПОВОРОТНЫЙ МОМЕНТ

Бунт «желтых жилетов» во Франции, отчетливо отдающий Майданом – явление эпохальное. Джинн вырвался из запечатанного кувшина. Впервые с 1968 года мы видим такое широкое возмущение КОРЕННОГО БЕЛОГО населения одной из крупных стран Запада, Западной Европы. Нет, это уже не буза цветных мигрантов, сидящих на пособиях. Нет, тут возмутились и пошли жечь покрышки работающие белые французы. Признаться, Максим Калашников с друзьями ждали «майданоподобных» выступлений в странах старого «золотого миллиарда» еще в 2009 году. Ну, чуток ошиблись. Тенденция была уже тогда очевидной. Особенно после погромных возмущений в Греции несколько позже. Но греки – это все-таки периферия мирового капитализма, а вот Франция – уже сердцевина. Это уже третий бунт белого населения стран Запада. Отнесем сюда голосование британцев за выход из ЕС (брекзит) и приход к власти националиста-протекциониста Трампа (2016) в Соединенных Штатах. Ибо что есть приход власти Трампа в Заатлантической республике? Соединенных бунт работяг и промышленных капиталистов против старой глобалистской «элиты», не желающих помирать и нищать из-за ухода производства в Азию. Даешь новую индустриализацию в Америке! Даешь новые рабочие места – и хватит кормить Китай!

Причина крайне проста. После разрушения СССР столпы общества Франции, как, впрочем, и хозяева других стран, стали активно переводить промышленность в Китай, а потом в иные «дешевые страны». Ибо так выгоднее. Это обернулось тем, что большинству коренного населения западных стран просто негде зарабатывать. Оно теперь вынуждено тянуть от получки до получки, по утрам делая по 40-50 километровдо той работы, которую удалось отыскать. При этом белым коренным приходится платить тяжелые налоги, в том числе и на топливо. Дабы содержать и зажравшуюся верхушку, и орды мигрантов из Африки и Азии. Рабочих же мест – все меньше и меньше. Теперь рядовому французу действительно приходится экономить на всем, отказываясь от тех благ, что были так доступны в семидесятые. Теперь ему не съездить на курорт, не посидеть в ресторане с семьей. Послушайте гневные тирады «желтых жилетов» Франции: зарплаты не растут. Приходится действительно выбирать, что покупать ребенку: новые ботинки или еду. Как и на всем Западе, покупка дома или квартиры теперь по зубам лишь миллионерам. Все, разрушается социальное государство, так прельщавшее совков-обывателей в 1970-1980-е. Безработица среди молодежи доходит до 30-40%. (Привет влажным фантазиям укроевропейцев!) Так что планы администрации Макрона ввести новые налоги на топливо стало лишь поводом, только последней каплей для взрыва.

Нарыв во Франции зрел давно. Как пишет известный Жак Аттали в «Краткой истории будущего» (русское издание –2014 г.), Франция – в упадке. Он приводит данные на2009 г. Из населения в 63,4 млн. человек работают лишь 27,5 млн. При этом производительность труда падает с 2000 года. Отрицательное сальдо торгового баланса у страны – с 2004 года. Реальная безработица в стране – не официальные 7%, а вдвое больше. Государственный долг страны с 35% ВВП в1991 г. дорос до 80% в 2009-м. (90% - в 2017-м).

Это ведь не только во Франции происходит. Поглядите на Испанию – положение весьма схожее. Или на Италию. Там бизнес новый не откроешь: огромные налоги, на фонд оплаты труда – 110%. Рабочих мест отчаянно не хватает, озверевшие от проблем массы голосуют за безответственных шутов, обещающих низам холяву – ежемесячный безусловный доход. Это при безнадежно дефицитном-то бюджете! При распухающем государственном долге, поедающем затраты на социальные нужды. При росте доли пенсионеров (седые сумерки), требующих для своего содержания все больше и больше. В сущности, все те же проблемы, что и в РФ. Только еще не такие острые, но прогрессирующие.

Надежды на просвет впереди нет. Власть имущие повторяют, в общем, тот же бред, что несли нам Гайдар и Чубайс (и продолжает нести нынешняя власть). Дескать, заморозим зарплаты, уменьшим налоги на богатых, снизим социальные затраты – и к нам придут инвесторы. Они не в Китае или Индии, не в Таиланде и не во Вьетнаме, а, мол, в родных Оверни или Иль-де-Франсе примутся фабрики строить. Верят ли они сами в сей бред? Вряд ли. Потому что быть дешевле, чем китайцы, индийцы или индонезийцы французы никак не смогут. Не откажутся французы от пенсий и социальных гарантий, не смогут работать за такие же гроши, как тайцы или вчерашние сычуаньские крестьяне. Ибо попросту сдохнут.

Точно так же нельзя уравнять стоимость рабочей силы во Франции и Азии, введя компенсирующие таможенные пошлины. Ни-з-зя! Ибо сие – проклятый протекционизм, противоречащий священной свободе торговли и глобализму. Да и какие таможенные границы внутри Евросоюза? Свое дело во Франции открыть – трудно. Налоги давят, да и граждане нищают. Что-то производить без субсидий государства – невозможно, все душит дешевый импорт из Китая. Даже фокуса с девальвацией валюты ради восстановления конкурентоспособности не проведешь, ибо национального франка бильш немае. А евро – валюта наднациональная. Остается одно – подыхать, жить на гроши. Или же бунтовать. Причем даже полиция во Франции сочувствует «желтым жилетам» - ей-то зарплату фактически заморозили на уровне 2010 года. Нация раскалывается на немногие богатые города и запустевающую провинцию, социальный тупик.

Те же самые проблемы существуют во всех странах Евросоюза. И в Соединенных Штатах тоже. Об РФ и Украине, о постсоветиях разных даже не говорю. Но в Америке низы смогли пробудиться, войти в союз с промышленниками, ненавидящими финансистов и «аутсорсеров» производства – и выдвинули президента Трампа. Каковой возглавил настоящий бунт: стал вводить протекционизм ради возвращения реального сектора в страну. Заявив: «Хватит экспортировать в Китай рабочие места и ввозить из него безработицу! Не должны мигранты отнимать рабочие места у белых американцев!». Нам неизвестна дальнейшая судьба Трампа, но если ему удастся опереться на народ и промышленников, то он спасет Америку – ценой краха глобализма и мирового кризиса. Как видите по картам, поддержка у него куда больше, чем у южан во время войны 1861-1865 годов, весь Юг и Средний Запад – за экономический национализм и возвращение промышленности в страну. Большинство американцев погибать не желают, не хотят превращаться в нищую пыль под ногами циничных господ-садистов. Старые северо-восточные штаты во главе с Нью-Йорком отделиться не смогут – у них нет ни хлеба, ни толкового производства. А сецессию Калифорнии всегда можно подавить силой. Благо, тут на помощь Трампу придут миллионы злых добровольцев с оружием.

Ни французам, ни русским (ни испанцам, ни разным прочим шведам) так не повезло. Во всяком случае, пока. У них остается один выход: бунтовать. Поэтому сейчас на Западе вызревает сильнейший системный кризис. Поднимается волна популизма и национализма, отнюдь не левые ее возглавляют. Покатились к банкротству старые, выжившие из ума, партии. Грядет эпоха нового фашизма, разделения мира на блоки, империи-экономики. Каждая со своим обводом протекционистских границ. Лишь в Кремле сего не хотят замечать, цепляясь за труп глобализации.

ВРЕМЯ РАСКАЛЕННЫХ НЕБЕС

Сдается Максиму Калашникову, что 2019-й год станет началом новой Великой Депрессии – и началом величайших мировых потрясений. Может, и ошибаюсь, но не критично. Срок уже близок. Глобальный смутокризис просто неотвратим. Как неотвратимо падение авиалайнера, у коего отломился киль. Никакого алармизма – один трезвый расчет. Для особо одаренных: ниже пойдет речь не о событиях ОДНОГО ГОДА, но о неумолимых цепочках последствий глобокризиса.

Мировой экономический спад может грянуть из-за торговой войны США и Китая, из-за введения 25-процентных пошлин на ввоз товаров из Поднебесной в Америку. Это сразу же вызовет спад производства в КНР. (Сравнимый спад поначалу испытает и Америка – на время строительство новой промышленности). Масса китайских товаров, вытесненных с рынка Соединенных Штатов, яко потоп, хлынет на другие рынки. Уничтожая тамошнее производство. В ответ и иные страны начнут, спасаясь от социально-политических катастроф, вводить таможенные барьеры против китайского импорта. Одновременный спад в Китае и США породит не менее болезненный спад в Европе. Ибо основные торговые партнеры европейцев – Америка и Китай, туда идет львиная доля экспорта Евросоюза. Спад в крупнейших экономиках мира приведет к экономическому кризису и в Индии, и в Бразилии. А самое главное – сокращение производства и потребления повсюду собьет спрос на сырье. На нефть и газ. И тогда социально-экономические судороги начнут ломать и нефтяную РФ, и монархии Персидского залива, и Иран, и Ирак, и Нигерию, и Австралию заодно. Ибо углеводороды, руды, металлы, лес, зерно – все это намного упадет в цене на долгие годы вперед.

Социально-экономический крах грозит вызвать смуту в сырьевых и «первопередельных» РФ и Украине (родится одна зона хаоса – Укрос, в которую упадет и Белая Русь). А еще нас ждет невиданный рост сил исламских бунтарей-фундаменталистов на Востоке. Потонет в кровавой мешанине Ближний Восток, из Афганистана в Среднюю Азию хлынут вооруженные банды. Не будет никакой глобальной ядерной войны – получится повсеместная мешанина революций, хаоса, гражданских войн, распадов стран. Останутся лишь две твердыни, которые имеют шанс устоять – защищенная океанами Америка-Остров (с Канадой и Мексикой в качестве имперского рынка), да Китай – если избежит внутреннего взрыва (новой крестьянской войны) и подавит сепаратизм. А вот в странах Европы весьма возможны (см. нынешнюю Францию) возмущения и бунты местного белого населения, доведенного до отчаяния. Евросоюз просто развалится, к власти в Европе один за другим станут приходить националистические, протекционистские режимы. Вернутся национальные валюты. И везде восстановление национальных экономик пройдет через свой первоначальный спад, через болезненную ломку. Мигрантов станут просто расстреливать и топить при попытке прорваться в евространы. Возродится расизм. Мир прочно войдет в новые 1930-е. И если какие-то из европейских стран распадутся (Испания, Бельгия, Великобритания, Италия), то на обломках их возникнут диктатуры. Как и в уцелевших странах.

Особая «зона риска» - пояс из бывших стран «южного фашизма», Италии, Испании, Португалии и Греции. Всплывут реликты первой половины ХХ века. Свои диктатуры получат Румыния, Венгрия, Польша. Хотя и Германия может быть в сем ряду… Пускай новый фашизм и окажется старческим, оборонительным (слишком низкая доля молодежи в коренном населении по сравнению с 1933-м).

Впрочем, мировой пожар выгоден Соединенным Штатам. Еще до Трампа, с 2010 года, янки принялись за стратегию поджога и взбаламучивания Евразии. Из очень простого соображения: если везде будет ад, то Америка на его фоне, даже со всеми ее проблемами, покажется островом спокойствия для капиталов и мозгов. Трамп с его протекционизмом просто на новом уровне осуществляет ту же самую стратегию.

Даже если глобокризис не разразится по причине Трампова протекционизма (скажем, 45-го президента США убьют или сместят), то и тогда от судьбы не уйти. Тогда в самой Америке начнется экономическая депрессия – из-за лопания пузырей на фондовом рынке и гигантского объема государственного долга. Причем теперь печатание долларов страну не спасет – «количественное смягчение» практически не прекращалось с2008 г. Сие лекарство более не действует. Крах экономики США, ее тяжелейший кризис перекинется на экономики Китая, ЕС, Японии и Индии. А потом – как цепная реакция – и дальше. С тем же дешевением углеводородов и концом для Кремля.

Если же в Соединенных Штатах разразится некое подобие гражданской войны, то она неминуемо приведет к чудовищному спаду американской экономики. С той же «цепной реакцией» для прочих экономик. И с тем же бесславным концом для нефтегазовой РФ и для аграрно-первопередельной Украины (она тоже выживает за счет экспорта). Коллапс Америки – это глобальное потрясение, и кердык - прежде всего для неразвитой промышленно Российской Федерации.

При нынешней «модели антиразвития» в сырьевой РФ развал Соединенных Штатов повлечет за собою не автоматическую победу Москвы (как грезят пропагандистские льстецы), а такой же автоматический развал самой Российской Федерации. При бытующей социально-экрономической системе и правящей «элите» РФ даже толком воспользоваться распадом США не успеет.

Тут уж Москве не помогут ни ядерный щит, ни горы нового оружия. Оно скорее может стать арсеналами гражданской войны на просторах Укроса. Да еще исламские боевики из Афгана (вернее, Афпака) через Среднюю Азию пожалуют, подхватив по пути местные буйны головушки. Басмачи близ Нижнего Новгорода? Вполне может статься.

Ну, и будут разные «приятные мелочи». Такие, как «Тайваньнаш» в Китае, как захват Курил и Сахалина Японией, как создание КНР пояса безопасности – с введением войск в Приморье и Забайкалье, с оккупацией Казахстана и восточной части Средней Азии. Мобилизация даст Китаю миллионов двадцать солдат, сил хватит. Заодно КНР и нефть себе пригребет, и немалые сырьевые запасы, и неплохие аграрные угодья.

УТРАЧЕННАЯ ПОБЕДА

Никакой глобальной ядерной войны не будет. Это бред. А вот подобный хаос в ходе Четвертой фазы кризиса капитализма – перспектива вполне реальная. В нем могла бы выжить Футуророссия, а вот у РФ шансов – около нуля.

Обидно. Ведь впору говорить именно об утраченной победе. Это к вопросу о качестве кремлевских мозгов, об их «стратегических талантах». Если бы с 2000 года РФ, используя колоссальные потоки нефтедолларов, упорно строила бы новый реальный сектор, свою кредитно-финансовую систему, обновляла инфраструктуру, то сегодня стала бы крепким оплотом. Пускай остальные падают – я устою и продолжу развиваться. Не завися от цен на «черное золото». Развиваться – и возвращать свои земли. А вот США будет не до гонки вооружений: их кризис скрутит так, что будет уже не до ракет средней дальности. Будучи сильной научно-промышленной державой, такая Россия действительно могла бы стать центром притяжения для ряда стран бывшего Евросоюза. Хоть для той же Италии. Мы бы уже стояли крепкой ногой и на северном побережье Черного моря, и Азовское море (Меотийское озеро) превратилось бы во внутренний водоем новой Империи, и на Днестре стояли бы наши порубежники. В разрушающемся старом порядке русские могли прихватить самые лакомые куски.

Но в итоге получили совершенно обратное. Желеобразная РФ – на ходящей ходуном поверхности. А чего еще ждать от царствования туповатых бездельников? Главное, никак они повлиять на дальнейшие события не могут. Не подчиняются они (как и западные центры принятия решений) ни адмнисттрации президента РФ на Старой площади, ни грозным окрикам из Кремля. Не пришлешь к ним ни громил из Росгвардии, ни Бастыкиных молодчиков из СКР…

События повлекли за собою Кремль, как горный поток – жалкую щепку. Кстати, то будет действительно кризис капитализма, ибо хоть на обломках старых государств, хоть в возникших империях будет все, что угодно, но не капитализм. Спектр получится – от родо-племенного варварства и рабовладения – до национал-социализма со смешанной экономикой и планированием, перонизма, аналога режима Франко в Испании.

В любом случае, в этом мире не будет никакого «путинского царства». РФ вместе с Украиной и Белоруссией превратятся в добычу. Конечно, лучше всего было бы встречать такую планетарную смуту, будучи промышленно и научно развитой державой, потратившей нефтедолларовые триллионы на заводы и фабрики, на технологическое и демографическое возрождение. Но вы же знаете, куда ушли эти триллионы с 2000 года!

Вы не верите в такое будущее? Ваши проблемы. Уже видно, что громадный системный кризис разрядится в совершенно не классическую мировую войну. В глобальную гражданскую смутовойну и в серию локальных войн. Американская экономическая бомба уже отсчитывает время до взрыва. Но об этом – дальше…

(Продолжение следует)

Начало:

Мышки на вулкане

Кремль упорно сохраняет открытость экономики настежь

Полюс должен притягивать других

Футуромосковия в осаде



