Съезд партии, которая сделала страну и народ нищими

На днях в столице прошёл съезд партии "Единая Россия". Естественно с часовой речью выступил её руководитель и бессменный премьер правительства Д.Медведев. В интернете есть выдающаяся речь партийца, но я приведу только несколько выражений, которые характеризуют политику партии власти. "В этом веке все ключевые события в истории страны - связаны с партией "Единая Россия". Таких событий было немало и в уходящем году. И главное из них - это выборы главы государства, что позволило двигаться вперёд - в экономике, в медицине, в образовании и конечно в современных технологиях, развитии городов и сёл, сохранении природы и в строгом соответствии с масштабными задачами, поставленными в указах президента". Думаю дальше цитировать нет смысла. Всё что он сказал на данный момент не сделано и даже многое из этого разрушено и при этой власти никогда не будет сделано. Но так врать мало кто решится, ведь всю речь прочитают люди и будет новое падение авторитета премьера, которое уже подходит к нулевой отметке. Действительно все события разрушающие страну происходили под непосредственным участием чиновников партии власти. На выборах главы государства проголосовало чуть менее 50 - ти процентов избирателей. Это должно было напрячь и президента, и главу правительства, но только не в России. Наши руководители на народ вообще не обращают внимание, да и народ сам не даёт повода обратить на себя внимание. Только по этой причине президент и премьер протаскивают антинародные законы, направленные на уничтожение народа, особенно тех, кто честно отработал на производстве или в сельском хозяйстве. Для них это отработанный материал.

Если посмотреть не вдаваясь в детали о росте экономики, то она топчется на одном месте. Например, во Владимирской области закрывается тракторный завод, который был создан на заре создания Советского Союза. Выкинули на улицу 20 тысяч рабочих. А теперь он власти не нужен. Что будет с рабочими? А кого это интересует? На грани закрытия Челябинский тракторный завод. В месяц завод работает 10 дней, зарплата 6 тысяч. Пятьдесят лет назад я проходил практику на этом заводе. На грани банкротства многие металлургические предприятия, в том числе гигант алюминиевой промышленности. США не нужен наш алюминий и нам тоже он не нужен. Премьер что - нибудь понимает в экономике? Он знает положение в стране? Партийный лидер с высокой трибуны перед тысячами партийцев и гостей, журналистов, откровенно говоря, врёт и не крестится. Неужели все согласны с его выступлением. Значит они тоже живут в другой стране и приезжают только за получкой и проверить свой бизнес.

А что происходит с медициной. Молодые люди трудоспособного возраста умирают от отсутствия дорогих лекарств и ошибочных диагнозов. Бастрыкин вынужден создавать специальную группу для расследования ошибок врачей. Оптимизацией и нищенской зарплатой разогнали профессионалов и это по мнению Медведева медицина двигается вперёд. На телевидении прошла передача в которой затронули медицинскую помощь больным. Месяцами пациенты не могут получить рецепт от врача либо таких лекарств нет, либо есть указание сверху экономить средства. Женщина 28 лет прошла три медицинских учреждений и говорила вместе с бабушкой, что у неё аппендицит. Врачи не верили и выписывали лекарства и только патологоанатом подтвердил диагноз. Такого дурдома даже в разрушенной Сирии нет. А у нас всё нормально, медицина развивается с приоритетом кладбища.

На днях на радио обсуждали лекарственное обеспечение. Принимали участие адвокат и врач. Большинство лекарств производится из сырья заграничного. Доллар крепчает и крепчает цена. Не может лидер партии власти и премьер огромной страны наладить производство лекарств из отечественного сырья и на отечественном производстве. А если Трамп закроет поставки, что делать нам простым гражданам? Об этом думает премьер? Так и не решили вопрос с импортозамещением. У нас в стране власть не решает глобальные проблемы. Она просто их не знает. Всё отдано в регионы и на усмотрение местных предпринимателей. Чиновники говорят, что собственник лучше руководит производством. У нас нет. Власть ему ставит десятки препонов , а он доволен тем что имеет. Не уверен в завтрашнем дне. Поэтому никакого развития нет и не будет. Надо менять всю систему, однако она несменяема. Чтобы менять надо отстранить и президента и премьера.

Я не силён в проблемах образования, однако вижу как это происходит в реальности. Закончил человек институт с отличием, получил диплом бакалавра вышел на улицу и оказался никому не нужен. При этом надо учесть, что учился на бюджетном месте. Получал 1500 рублей стипендии. За 4 года стал прозрачным, позвоночник можно почесать через живот. Это и есть настоящее образование. Об этом говорил лидер? Откуда же в стране такие руководители. Ну Медведев же вообще не представляет как руководить экономикой такой страны, которая богата природными ресурсами. Томская журналистка спросила его на счёт использования лесных богатств, которые разворовываются. И что? А ничего. Он не знает как и что делать. Прекратить разбазаривание лесов проблема не для слабоумных. Нужны огромные средства и порядочные люди. А это напрямую связано с экологией, о чём он затронул на съезде.

И что же партия власти за год сделала в городах и на селе? В городах подбелили, подкрасили центр, засыпали ямы на дорогах и на этом деятельность партии закончилась. В деревнях вообще ничего не делается. Нет средств, а те что появляются забирает регион. Вот у нас посёлок на станции Ночка большой. Три улицы, школа, небольшой детский сад. Работают два предприятия. Более 30 лет стоит будущий дом культуры. Возведены стены, крыша, установлены железные двери и повешен пудовый замок. Нет денег произвести внутреннюю отделку. Что знает Медведев о городах и жизни на селе? Деревни вымирают. Дома построенные в Советском Союзе стареют и разрушаются. Ремонтировать не на что, да и люди уезжают нет работы, хотя природа позволяет жить пока ещё в благоприятной экологической обстановке.

В правительстве есть все министры для нормального развития государства. Естественно есть и министр сельского хозяйства - бывший банкир. Что он знает о крестьянской доле. Да и вряд ли в его обязанностях есть указание заниматься жизнью села. В этом посёлке я живу с сентября 1999 года. Летом рано утром по деревне пастух гнал около 80 коров на пастбище. По году каждая приносила приплод, сегодня всего две коровы. Вот так развиваются сёла. Вся политика премьера построена на лжи. Он ничего не знает ни об экономики, ни о жизни народа, но хорошо ориентируется в собственном благополучии и благополучии олигархов и друзей. При необходимости готов помочь миллиардами, которые заработал нищий народ.

У меня не хватает слов чтобы точно сформулировать используя литературные эпитеты о премьере как руководителе экономикой государства. По народному могу выразиться и читатель меня поймёт, что я имею ввиду. В докладе Медведев хвалит свою партию и говорит: "Только за неделю в партию обратилось 450 тысяч человек. Представьте сколько обращений за год. Это не достижение, а позор для партии. Значит в год около 20 - ти миллионов. Это говорит только о том, что правительство не работает. У народа масса вопросов, которые никто не решает, да и обращение ни к чему хорошему не приводит. А для Медведева это норма существования партии власти. Хорошо тогда, когда народ не обращается. И эта истина Медведеву не известна. О чём с ним можно говорить? У него всё вывернуто на изнанку. И выходит , что и президент не понимает Медведева. Верне понимает по своему.

Никчёмность премьера и лидера партии власти подтверждает Генеральная прокуратура. Пресс - служба прокуратуры информирует народ и, наверное правительство, что за этот год количество взяток возрастает. По октябрь зафиксировано 3171 случай, рост на 10 процентов. А сколько не зафиксировано?

Весь год телевидение мусолит сериал "Ментовские войны". Эпизоды из жизни чиновников после двухтысячного года, то есть при нынешней власти. Идёт гражданская война в самой полиции. Интересный эпизод, когда к большому полицейскому чиновнику врываются два бандита и успокоив подполковника - взяточника кулаками добиваются получить шифр от сейфа. Его больше ничего в жизни не волновало, только хапать, хапать и хапать. Там пачки валюты и рубли, золото в разных формах. Есть на что посмотреть. И это не единичный случай. Им мешает порядочный сотрудник и они сами стараются его убрать физически. И это всё показывают десятки раз гражданам страны, чтобы они ещё крепче любили свою полицию.

На съезде выступил и создатель партии власти. Одна цитата: "Если нет чёткого понимания, что нужно делать и как нужно делать для развития страны, нечего приходить во власть, нечего там делать". А что разве двери во власть открыты, приходи и садись в тёплое кресло? Отбор производится Кремлём. Действительно в правительстве нет чёткого понимания что и как надо делать. Значит президент о себе говорил. Он ведь тоже был в правительстве и до Кремля и после. И что изменилось? Вот в этом и проблема и Кремля и правительства. И никто не скажет им, что они не могут руководить страной. Ну разве не так? И дальше президент продолжает: "Крайне важно сверять все планы с интересами и запросами людей. "Единая Россия" много лет доказывает свою состоятельность и способность принимать ответственные решения". Президент попал в точку. Когда это он сверял планы с интересами людей? Сколько лет идёт разговор о налогах по ЖКХ. На прямых линиях неоднократно задавались такие вопросы и президент, сверив повышение с людьми, принимает решение. Всё отдано на откуп предпринимателям. В Ростовской области вся правительственная кодла летала в Италию якобы изучит работу на селе. А фактически отметить день рождения чиновника за бюджетные денежки. Сверил с людьми пенсионную реформу и миллион людей оставил на 5 лет без пенсии. И какие же ответственные решения принимала партия власти? Рост цен на моторное топливо? Казак сказал, что до марта расти не будет. А цена растёт и Казак сидит на месте. С.Вострецов говорит, что надо запретить совмещение должностей, пусть работают за 10 - 15 тысяч рублей. Штрафовать безработных. Мало в стране преступлений, будут расти от таких умных предложений. Отбирать детей у родителей если они дважды выходили на несанкционированные митинги и первый раз их штрафовали. И это предложение члена партии власти. Читатель, скажите есть у такого депутата голова? Да, голова есть, но набита мякиной. Действительно в нашей стране уже давно стаёт страшно жить. Не знаешь, что будет завтра, а тем более через год.

Премьер говорит, что экономика подрастёт по году на 1,7 %. 1,7 % в нашей стран и 1,7 % на Западе и в США имеют совершенно разные значения. Давайте разберём на одном примере. В этом году власть освоила колесо и поставило его на ступицу, что соответствует 1,7 %. Читатель скажет, а как же так ведь на наших ракетах летают в космос американцы и канадцы. Да это так, но ракеты не российские их создал Советский Союз, которого нет и экономика Союза разрушена. Допустим, что Запад и США тоже подросли на 1,7 %. От какого состояния экономики считать? Они первую ступень космической ракеты садят на платформу и используют её повторно. Это равносильно из рогатки попасть километров на пять в воробья. У них экономика на двадцать, а то и на 50 лет впереди нашей, так что 1,7 % совершенно имеет разные значения.