Инфляция: два определения, одно неправильное

Существуют два представления об инфляции. Первое, инфляция - это снижение покупательной способности денег. Второе, инфляция - это повышение цен. Одно из них неверное.

Первоначально стройную теорию денег и инфляции предложил К. Маркс. Он описал историю развития денег от их металлической формы до бумажной.

Согласно этой истории, условия для появления бумажные деньги возникают в процессе обращения золота в качестве денег, они замещают собой золото на рынке. Это значит, что бумажные деньги представляют то количество золота, которое требуется для обращения данной суммы товарных стоимостей. Если денежная масса увеличилась, то деньги обесцениваются и представляют только требуемое количество золота. Если денежная масса уменьшилась, то покупательная способность денег возрастает, но представляет она то же требуемое количество золота.

Отсюда вытекает первое определения инфляции - это снижение покупательной способности денег за счет увеличения денежной массы в обращении.

В мировой экономике наблюдается постоянная незначительная инфляция порядка 2-3 процентов. Это означает, что денежная масса постоянно возрастает быстрее, чем растет товарная масса на указанные 2-3%.

В СССР, с ее государственным ценообразованием, механизм инфляция развивался иначе. В ней тоже существовал процесс роста денежной массы по сравнению с товарной массой. Это заставило правительство пойти на денежные реформы 1947 г. и 1961 г. Обе реформы сопровождались десятикратным снижением денежных номиналов. Если бы цены на продукцию были рыночные, то это означало бы 1000 процентный рост цен за короткие сроки: с 1941 по 1947 гг., и с 1947 г. по 1961 г.

После 1961 г. явление переполнения рынка деньгами продолжилось меньшими темпами, при этом снижалась рентабельность предприятий, так как продукция оплачивалась обесценивающимися рублями.

Для повышения рентабельности в 1966-1967 гг. правительство пошло на увеличение государственных оптовых цен. Тогда средняя рентабельность была поднята до 16%. С тех пор у правительства появилась традиция периодически поднимать цены на ту или иную продукцию.

Таким образом, в СССР переполнение экономики деньгами протекало непрерывно, но цены менялись периодически. Непосредственным поводом к их повышению была борьба с низкой рентабельностью, отдаленной и скрытой причиной которой был рост денежной массы и обесценение рубля.

Отсюда и возникло представление советских экономистов, что не рост денежной массы влияет на повышение цен, что оно происходит беспричинно. Это было поверхностное, антинаучное представление об инфляции, которое перекочевало в современные учебники по экономике.

Таким образом, неправильно определять инфляцию, как повышение цен.

Если мы стоим на данной точке зрения, то причину инфляции в России обнаружить невозможно, так как на цены влияет множество факторов.

Правильно будет определять инфляцию, как снижение покупательной способности денег за счет увеличения денежной массы в обращении.

Последнее определение позволяет обнаружить главный фактор инфляции в России – высокие темпы роста денежной массы.