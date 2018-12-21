Инфляция: два определения, одно неправильное

Существуют два представления об инфляции. Первое, инфляция - это снижение покупательной способности денег. Второе, инфляция - это повышение цен. Одно из них неверное.
Первоначально стройную теорию денег и инфляции предложил К. Маркс. Он описал историю развития денег от их металлической формы до бумажной.
Согласно этой истории, условия для появления бумажные деньги возникают в процессе обращения золота в качестве денег, они замещают собой золото на рынке. Это значит, что бумажные деньги представляют то количество золота, которое требуется для обращения данной суммы товарных стоимостей. Если денежная масса увеличилась, то деньги обесцениваются и представляют только требуемое количество золота. Если денежная масса уменьшилась, то покупательная способность денег возрастает, но представляет она то же требуемое количество золота.
Отсюда вытекает первое определения инфляции - это снижение покупательной способности денег за счет увеличения денежной массы в обращении.
В мировой экономике наблюдается постоянная незначительная инфляция порядка 2-3 процентов. Это означает, что денежная масса постоянно возрастает быстрее, чем растет товарная масса на указанные 2-3%.
В СССР, с ее государственным ценообразованием, механизм инфляция развивался иначе. В ней тоже существовал процесс роста денежной массы по сравнению с товарной массой. Это заставило правительство пойти на денежные реформы 1947 г. и 1961 г. Обе реформы сопровождались десятикратным снижением денежных номиналов. Если бы цены на продукцию были рыночные, то это означало бы 1000 процентный рост цен за короткие сроки: с 1941 по 1947 гг., и с 1947 г. по 1961 г.
После 1961 г. явление переполнения рынка деньгами продолжилось меньшими темпами, при этом снижалась рентабельность предприятий, так как продукция оплачивалась обесценивающимися рублями.
Для повышения рентабельности в 1966-1967 гг. правительство пошло на увеличение государственных оптовых цен. Тогда средняя рентабельность была поднята до 16%. С тех пор у правительства появилась традиция периодически поднимать цены на ту или иную продукцию.
Таким образом, в СССР переполнение экономики деньгами протекало непрерывно, но цены менялись периодически. Непосредственным поводом к их повышению была борьба с низкой рентабельностью, отдаленной и скрытой причиной которой был рост денежной массы и обесценение рубля.
Отсюда и возникло представление советских экономистов, что не рост денежной массы влияет на повышение цен, что оно происходит беспричинно. Это было поверхностное, антинаучное представление об инфляции, которое перекочевало в современные учебники по экономике.
Таким образом, неправильно определять инфляцию, как повышение цен.
Если мы стоим на данной точке зрения, то причину инфляции в России обнаружить невозможно, так как на цены влияет множество факторов.
Правильно будет определять инфляцию, как снижение покупательной способности денег за счет увеличения денежной массы в обращении.
Последнее определение позволяет обнаружить главный фактор инфляции в России – высокие темпы роста денежной массы.
эюя написал 21.12.2018 03:31
Правильно будет определять инфляцию, как снижение покупательной способности денег за счет увеличения денежной массы в обращении.
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ну наконец то на левацком сайте люди начали умнеть. Инфляция это рост количества рублей в экономике - причем наебулинская шаражка ЦБ печатает с гораздо большей скоростью чем в развитых странах. По сути рубль это механизм государственного грабежа населения - перераспределения материальных благ от населения к чиновникам. Отсюда все разговоры у путинского режима запретить доллар - чтобы люди не могли укрыть свои сбережения от инфляции. Так как доллар тоже государственная(бумажная) валюта то он тоже подвержен инфляции но меньше чем любые другие бумажки.
Государство это инфляционный институт.
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"Если обесценение денег задумано для того, чтобы стимулировать производство, облегчить экспорт и затруднить импорт, то необходимо иметь в виду, что абсолютный уровень ценности валюты ее покупательная способность, выраженная в товарах и услугах, и ее курс обмена на другие валюты не имеют значения для внешней (как и для внутренней) торговли. Процесс изменения объективной меновой ценности денег оказывает влияние на бизнес только до тех пор, пока он не завершен. Обесценение денег оказывает на торговлю стимулирующий эффект только до тех пор, пока обесценение не затронуло все товары и услуги. С завершением процесса адаптации стимулирующий эффект& исчезает. Если цель состоит в том, чтобы придать ему постоянный характер, к понижению покупательной способности денег необходимо прибегать вновь и вновь. Совершенно недостаточно понизить ее один раз, осуществив какую-то одну серию мероприятий, как это ошибочно рекомендуется в сочинениях бесчисленных авторов сторонников инфляции. Только прогрессирующее обесценение валюты может обеспечить постоянное достижение провозглашаемых ими целей. Однако фактическое существование денежной системы, которая удовлетворяла бы этим требованиям, невозможно в принципе."
Людвиг фон Мизес "Теория денег и кредита"
эюя написал 21.12.2018 03:20
Но это воображаемое состояние дел находится за пределами возможного в реальной действительности. В долгосрочном плане деньги, имеющие постоянно падающую ценность, не будут иметь никакого коммерческого применения. Они не смогут использоваться в качестве стандарта отсроченных платежей, поскольку для осуществления любых сделок, при которых товары и услуги не обмениваются на наличные, люди найдут другое средство обмена. В действительности постоянно обесценивающиеся деньги станут бесполезными даже в сделках на наличные. Каждый будет стремиться минимизировать свои остатки наличности, являющиеся источником постоянных потерь. Денежные доходы будут тратиться как можно быстрее, причем при приобретении товаров со стабильной ценностью в обмен на обесценивающиеся деньги будут уплачиваться более высокие цены, чем те, которые сложились бы в данное время при обычных рыночных условиях. Когда публика начинает приобретать ненужные (в принципе или в момент приобретения) товары с целью выйти из позиции держателей банкнот, начинается формирование нового общего средства обмена. Таким образом запускается процесс демонетизации банкнот. Этот процесс будет идти с ускорением ввиду сопровождающих его панических настроений. Страхи, овладевшие публикой, можно будет успокоить один или два раза, может быть, три или четыре, но однажды дело примет необратимый характер и точка невозврата будет пройдена. Когда процесс обесценения пойдет с такой скоростью, что продавцы должны будут нести убытки, даже если они будут делать покупки на вырученные деньги мгновенно или так быстро, как только возможно, положение валюты станет безнадежным.
Во всех странах с быстрой инфляцией наблюдалось одно и то же явление, темп обесценения национальной валюты превышал темп увеличения ее количества. Если m номинальное количество денег, имевшееся в стране до начала инфляции, Р ценность денежной единицы в золоте, М номинальное количество денег в какой-то момент времени после начала инфляции, а р ценность золота в этот же момент, выраженная в денежных единицах, то, как часто показывают простейшие статистические исследования, mР > Мр. На этом основании предпринимались попытки доказать, что деньги обесцениваются слишком быстро и что сложившийся обменный курс необоснован. Одни приходили на этом основании к выводу, что количественная теория очевидным образом неверна и что обесценение денег не может быть результатом увеличения их количества. Другие признавали истинность количественной теории в ее примитивной формулировке и рекомендовали в качестве допустимой или даже необходимой меры продолжение увеличения количества денег в стране, с тем чтобы ценность их совокупного объема, выраженная в золоте, вышла на уровень, соответствующий тому, который сложился до начала инфляции, т.е. с тем чтобы стало выполняться условие Мр = mР."
Людвиг фон Мизес "Теория денег и кредита"