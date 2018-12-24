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Московский листок

В Путинской России даже пенсионеры живут теперь в кредит

Опубликовано 24.12.2018 в разделе комментариев 3

либералы банки реформа пенсионеры кредиты
В Путинской России даже пенсионеры живут теперь в кредит

Российские пенсионеры за 10 месяцев 2018 года получили ссуд на 403,3 млрд рублей. Это на 42% больше, чем в прошлом году, показало исследование Объединенного кредитного бюро для «Известий». За это время на рынке появилось 3,5 млн новых заемщиков пенсионного возраста — почти 11% от общего числа. При этом кредиты им одобряют чаще, чем молодым, — в 68,7% случаев против 47,6%. Доход пенсионера невелик, но стабилен и ни от чего не зависит, поясняют эксперты. Банки готовы давать таким клиентам потребительские займы, а ипотеку старшее поколение берет крайне редко.

Пенсионеры присоединились к кредитному буму 2018 года. По данным ОКБ, с которыми ознакомились «Известия», за январь-октябрь объем выдач займов людям старше 60 лет вырос на 42% и достиг 403,3 млрд рублей. За аналогичный период прошлого года банки выдали им 283,2 млрд рублей. Более молодая часть населения за это же время набрала кредитов на 6,4 трлн рублей. Это объясняется взрывным ростом рынка ипотеки, где молодежь является лидером по количеству выдач.

Однако банки охотнее оформляют займы пожилым, показывает статистика. В этом году финансовые организации одобряли заявки на кредит от пенсионеров в 68,7% случаев, от молодых — только в 47,6%. По данным ОКБ, на рынок вышли 3,5 млн заемщиков пенсионного возраста, на 8% больше, чем годом ранее.

При этом старшее поколение предпочитает потребительские займы, отметил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. На их долю приходится 73,1% общего объема кредитов, выданных этой категории клиентов банков. 16,1% взяли новые кредитные карты, 8,4% автокредиты и всего 2,4% — ипотеку. Таким образом, 89,2% всех займов пенсионеров — необеспеченные, пояснил Алексей Волков.

Средний размер потребительского займа для пенсионера составляет 103,18 тыс. рублей, лимит по карте — 35,5 тыс. рублей, автокредит — 618,9 тыс. рублей, а ипотека — 950,4 тыс. рублей.

Это одни из самых низких значений среди всех возрастных групп, пояснил Алексей Волков. С одной стороны, такие данные свидетельствуют о том, что граждане старшего возраста подходят к кредитованию более осторожно и взвешенно и не стремятся брать «крупные» займы, полагает эксперт. С другой стороны, очевидно, что кредиторы предлагают им значительно меньшие суммы исходя прежде всего из их невысоких, хотя и стабильных, доходов, пояснил он.

Основной источник дохода возрастного клиента, очевидно, пенсия. В среднем в России она составляет 14 тыс. рублей, а средняя зарплата 41 тыс. рублей. Однако у старшего поколения ситуация с платежной дисциплиной и кредитной историей лучше, чем у людей трудоспособного возраста, пояснила руководитель проекта «Финшок» в рамках национальной программы повышения финансовой грамотности граждан Минфина России Ольга Дайнеко.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- Умиляют меня эти господа эксперты, с профессиональным спокойствием рассуждающие о национальном бедствии, о хронической нехватке денег, которая даже пенсионеров заставляет залезать в кредиты! Сами-то эти руководители национальных проектов финансового ликбеза - сколько получают от государства? Двести, триста тысяч в месяц? Умышленно взращиваемое либерал-реформаторами в РФ социальное неравенство - даёт свои закономерные плоды. Бедные беднеют, богачи штурмуют списки "Форбс". Если средняя пенсия 14 тысяч - при стабильно растущих, как в Москве и Сибири, коммунальных тарифах, прожить на эту сумму нереально, десять тысяч вы отдадите только за ЖКУ. Ну, а далее остаются те самые 3500, на которые недавно пытался прожить в месяц "на макарошках" депутат-зюгановец. Вот и лезут в кредиты - и наши высоколобые эксперты хладнокровно делают вывод, что размер кредита определяет банк, исходя из "финансовых возможностей" пенсионера! Пенсионер ближе к вожделенной путинской стабильности, чем работающий - это ещё одна катастрофа. Человек трудоспособного возраста ведь, согласно внедряемому либералами и Путиным мифу, "кормит" пенсионеров... Что-то тут не сходится! Кредитный бум иными словами называется - нищета. И граждане Путинской России лезут даже в заведомо непосильные кредиты, чтобы выжить сегодня - понимая, что теперь-то даже украденные Путиным, Медведевым и всем "ЕдРом" пенсии не могут быть гарантией выплаты. Зато вот 36 топ-менеджеребцов Роснефти, Газпрома и Сбербанка выписали себе под новый год премий на одиннадцать миллиардов рублей. Вот у кого денег-то много - с таким излишком, что хоть самим кредиты населению выдавай... Государство банкиров и реформаторов даёт ещё кредиты? Будем брать, а вот будем ли отдавать - решит ближайшее будущее, потому что терепеть всё новые реформы и поборы народ вряд ли станет. И в эти решающие дни будущего пенсионерам придётся помолодеть!

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Всего комментариев к статье: 3
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Главстерх Пу и его Кремлевская гоп-банда передали американцам алюминиевую отрасль РФ
арпнет написал 24.12.2018 11:42
На прошлой неделе, кремлевский олигарх Дерипаска, подписал договор с американскими и английскими евреями о снятии санкций со "своей" прихватизированной алюминиевой империи, в обмен на передачу полного контроля за всеми соответствующими предприятиями (расположенными на территории российского зауралья) в руки западных кукловодов. Естественно Дерипаска передавал алюминиевую отрасль РФ в иностранное владение не один, а после решения на общей сходке кремлевских упырей.
Вот оно как - раньше одни только либерало-Чубайсы передавали активы РФ западным кукловодам, а сейчас к этому процессу присоединились и патриото-Путиноиды.
Самое интересное, что все эти заводы ускоренно строили простые работяги, под призывы красных. При этом простой народ от коммунистов получал только гроши, да бараки, а также гулаги, кгб, бесконечную ложь. И все эти коммунисты (типа папы Зю и дяди Пу) в лихие 90-е быстро перекрасились в демократов и начали пожирать ресурсы бывшей страны и людей, превращать социум в помойную яму, превращать СМИ в рассадник чернухи и фашизма.
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(без названия)
Чингачгук написал 24.12.2018 10:56
Понятно,что человек у которого есть деньги и которому их "хватает"-не будет влезать в кредит,тем более,в "российский"-с его нереальными для нормальных стран процентами и феодальными способами "выбивания долгов".А если уж он на это все же решается,значит,на самом деле "сильно прижало".Не говоря уже о микрозаймах,чем сегодня занимаются не безобидные "старушки-процентщицы"времен г-на Раскольникова,а те,которые и сами кредитуемого влегкую пришибут.И все об этом прекрасно знают,но все же деньги в кредит берут,что само по себе говорит,насколько "хорошо и богато" в России сегодня живет электорат,что пенсионеры,что работаюшие на двух-трех работах,исключая опять же-Москву,которую все время "ставят другим в пример",тем самым,призывая,наверно-переехать всем скопом туда,и уровень благосостояния страны в целом,тогда,надо думать "резко пойдет вверх",а освободившиеся от электората территории можно продать,хотя бы китайцам,чем не выход?...
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ерунда
какой та вася написал 24.12.2018 10:55
Голодному все равно где умирать. Так начинаются революции. Что-то не вижу на улицах умирающих от голода, и сражений с бандитами с питерской подворотни тоже не вижу. Или эти коммунисты нам что-то не договаривают?
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