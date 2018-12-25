Личное благополучие чиновников выше благополучия государства

Просматривая отзывы об очень широкой пресс- конференции, которую проводил президент найти положительные отзывы так и не удалось. Получился пустой разговор о положении в стране в экономике, внешней политике о чём народу уже десятки раз растолковали программы Р.Бабаяна, В.Соловьёва, А.Норкина и естественно супруг Поповых. Надо поучиться у О. Скабеевой как затыкать рты тем кто говорит против власти.

Владимир Владимирович повторил, что несколько раз говорил на совещаниях и что стало достоянием СМИ. Однако дольщица из Петербурга Алла Андреева, комментируя действия начальства Петербурга и области, поставила перед президентом весьма неудобный вопрос. Выступая с народом о бардаке в строительстве жилья на народные средства чиновники даже в таких ситуациях думают как побольше украсть у народа. Люди то в стране бесправные и делай что хочешь. Чтобы она не мешала грабить чиновники организовали убийство её мужа, сожгли автомобиль и угрожают расправой. И главное нигде женщина не могла найти справедливости. Поэтому можно сделать вывод, что возглавляет распределением средств полученных от дольщиков, весьма большой человек. Правоохранители не могут его достать настолько плотно он прикрыт бронёй правительства. Президент пообещал разобраться. Но ведь такой беспредел творится по всей стране. В Ростовской области люди годами не могут получить оплаченное жильё, а шахтёры зарплату. Наплевательское отношение силовых структур порождает ещё больший беспредел.

Не знаю насколько правда, но такое придумать невозможно. Яндекс. Дзен канал информирует избирателей партии власти о её патриотизме ради развития России. У лидера ОПГ нашли связь с руководством СК, ФСБ, Минобороны. А.Бастрыкин, бывший министр обороны А.Сердюков, генерал ФСБ С.Королёв и лидер Тамбовско - Малышевской группировки Г.Петров, между ними могли быть связи от совместного решения кадровых вопросов, до ведения бизнеса. В эту банду вписывается товарищи В. Путин, В.Зубков, Г.Греф. Всё началось с Испании. И этому можно верить. Я читал в какой - то книге, сейчас не могу вспомнить надо перелистать всю мою библиотеку, что когда В.Путин возглавлял комитет по внешнеэкономическим связям в правительстве Петербурга, то упоминалась Испания. Якобы Владимиру Владимировичу поступали какие - то денежные средства, а Медведев переправлял их в Испанию, Норвегию. И что В.Путин под чужой фамилией летал в Испанию 37 раз. Силовые структуры страны знали его, но он ничего противозаконного не предпринимал и они его не трогали. Якобы он приезжал посмотреть, а может отдохнуть на приобретённом особнячке.

Можно вспомнить отзыв В.С.Овчинского, который ранее возглавлял российское бюро Интерпола. Генерал МВД признал, что в России произошло полное сращивание государства с криминалом. Можно бы выразиться более поконкретнее. Государство - это 146 миллионов человек, хотя эта цифра спорная, и естественно мало кто из них связан с криминалом. Сращивание произошло чиновников Кремля, правительства и силовых структур. Это тысяча человек, а народ далёк от этого. И далее генерал продолжает. ОПГ в современной России никуда не делись, а просто изменились. Раньше в них не было такого присутствия чиновников. В стране нет ни одной незапятнанной структуры. Даже в 90 - е не было такого масштабного наплыва чиновников госструктур, в том числе силовых. Например, дело подмосковных прокуроров. В последствии дело исчезло и все вернулись если не на свои места, то на равнозначные. И ведь там был замешан сын Генерального прокурора.

Интересную и справедливую мысль высказал глава "Левада - центра" Л.Гудков. "Чиновники правительства просто игнорируют большую часть социальных проблем народа. Для них эти проблемы не существуют. Из этого складывается картина, что кроме собственных интересов чиновничества - ничего другого нет. Чиновники живую в другой реальности, которую установила власть". Именно так, о чём сегодня знает вся страна. На днях Д.Медведев подписал Постановление по которому наградил 141 человека за достигнутые показатели во всех областях науки от здравоохранения до космоса по два миллиона рублей каждому. Кто нибудь из народа знает этих людей и каких высот они достигли? Действительно власть живёт своей жизнью и никак не касается народа. Ни президент, ни премьер не обращают внимание не только на жизнь народа, но и на олигархов. Народ вымирает, за год страна потеряла 180 тысяч человек.

Смотрите как грамотно наш президент и его любимый премьер командуют крупнейшими компаниями в стране. Под санкции попал О.Дерипаска с компанией "Русал". А там миллиарды долларов заработанные нищим народом России. Российское руководство отказалось деприватизации предприятий олигархов. Теперь компанией Дерипаски командуют чиновники США, Великобритании. Санкции снимут примерно через месяц при этом доля Дерипаски составит всего 35 %. И прибыль основная будет уходит за бугор на специальный счёт, который закрыт для бывшего владельца. А кто может утверждать, что Трамп не поступит так же с другими компаниями. Но ведь на этом Трамп не остановится. В нашей стране с девяностых годов командуют иностранные господа. О какой независимости говорит президент? Экономист Ю.Болдырев, которого съезд КПРФ и левопатриотические силы выдвигали кандидатом на выборы президента и которого отменил Зюганов говорит так: "Нельзя строить экономику на то, что добрый дядя из Америки будет покупать наш алюминий". Видите как ловко американцы хапнули самый большой производитель алюминия в мире. А из какого металла власть собирается строить свои самолёты? Будем покупать алюминий с завода, который находится на нашей территории, но нам не принадлежит. Да что же это за власть то такая и когда она уступит место профессионалам? Может ей надо помочь, пока ещё не всё захватили наши враги.

Сумасшествие в Кремле и правительстве продолжается. После знаменитой пресс - конференции, которая дала знак народу, что из этого роя не получится ... президент поручил Медведеву лично контролировать исполнение национальных проектов в регионах. А что у премьера есть другие обязанности? Премьер отвечает президенту, что все члены правительства будут ездить по территориям и смотреть, каким образом происходит реализация национальных проектов и конечно он тоже займётся этим. Думаю, что премьер даже не понимает как можно контролировать исполнение неизвестно чего. В стране нет плана развития экономики. Каждый регион будет по своему понимать эти 12 проектов. И что чиновник приедет в регион и скажет, покажите как идёт строительство завода по переработки мусора. Сколько распахали гектаров бывшей пахотной земли, восстановили закрытые медицинские учреждения, закупили необходимое оборудование, заполнили штат врачей и сестёр, что со строительством дорог и так далее. Правительство должно разработать систему отчётности, которая бы не позволяла искажать действительность. Правительство в своё время должно устранять недостатки и помогать проектами, финансами, если потребуется специалистами. Счётная палата будет следить за расходованием средств и если выявляются нарушения то виновных не пересаживать на другие стулья, а с полной конфискацией и в Магадан. Однако такого порядка премьер навести не сможет. Листая интернет снова наткнулся на фильм Навального о "бедственном" положении премьера. Этот фильм комментируют специалисты, но дальше дело не идёт. Странная у нас страна, народ и власть. Все живут отдельно друг от друга - человек человеку волк, оказывается теперь - медведь.

Меня поражает беспринципность президента. В ноябре вручает пятую награду А.Усманову орден "За заслуги перед Отечеством" 3 - ей степени. Какое отношение Усманов имеет к российскому Отечеству, если родился в Узбекистане и оказывает помощь землякам. Его состояние оценивается в 12,5 миллиардов долларов, которые выведены из "Отечества". Президент и чиновники, когда заходит разговор о миллиардах говорят, что они заработали. Ну как можно заработать за несколько лет такую сумму и он не похудел. Ответ прост. Нищенская зарплата рабочих, утаивание налогов. Так он их не заработал, а украл. Прикупил яхту за 600 миллионов долларов. А почему бы не построить сотни квартир хотя бы тем рабочим, которые ему "заработали" миллиарды. Он может попасть под санкции? А почему нет. И плакали наши денежки. И таких "рабочих" в стране около ста человек - долларовых миллионеров и миллиардеров. Не зря Зюганов на заседании думы заявил, что из страны вывезено до трёх бюджетов страны. Значит президент и далее будет награждать, наверное тех, кто больше вывезет миллиардов за рубеж. Похлопаем за объективную политику, которую проводит президент.

А где же новая партия "Объединённая коммунистическая партия", пора показывать себя. Время идёт у народа кончается терпение. А ведь кризис не заставит себя ждать. Доллар уже 68, 1 рублей. Банк копейку уберёт и чиновники сразу заговорят, о том что рубль стал укрепляться.