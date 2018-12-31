Инвалид армии потребления

Наслушался под новый год прогнозов и сам решил поделиться своими соображениями с теми, кто моложе меня.

Куда шагает цивилизация, что ждет человека, незаслуженно назвавшего себя разумным? На этот вопрос наиболее точно могут ответить не философы и экономисты, а ученые животноводы. Они скажут, что главным в цивилизационном процессе будет переход от дикого животного потребления к разумному, схожему с потреблением домашних животных. Дело в том, что человек был, есть и будет оставаться животным и единственный способ сделать его разумным – одомашнивание.

Вот что пишет мой рецензент Радимиров Владимир. «С интересом прочёл вашу статью(Будущее по Фаренгейту), она мне близка констатацией нашей животности. Которая лишь прикрыта тоненькой корочкой цивилизованности. Любой более или менее образованный биолог подтвердит - мы и в самом деле животные со всеми вытекающими из этого факта проблемами. Ведь более 98% генов у нас абсолютно идентичны генам нашего кузена шимпанзе. Очень близки психики наши и шимпанзе: мы очень нервны, крикливы, агрессивны, ревнивы и весьма коварны. Гориллы и орангутанги, хотя по генам практически то же самое с небольшой разницей, имеют уже другую психику. Один западный этолог писал: жаль, что мы близки именно шимпанзе, будь мы близки горилле, наша цивилизация была бы куда более мирной и справедливой. Но увы...»

Выводить новую породу людей, как это делается в животноводстве, «демократическая общественность» скорее всего не позволит, а вот разумное потребление изменит поведение человека- животного до неузнаваемости.

Человек выделился из отряда приматов совсем недавно и «цивилизационная корочка» его очень тонка. Еще недавно знаменитые акушеры потешались над предложением мыть руки до родов и роженицы аристократки умирали тысячами от банальной инфекции. До сих пор стамбульские тупоконечники спорят с римскими оппонентами, с какой стороны разбивать куриные яйца, а израильские предпочитают их просто давить. Танками. Доказывая тем самым свою богоизбранность. До сих пор обжорство убивает и калечит людей больше, чем хроническое недоедание. И миллиарды китайцев, индусов и прочих недавно нищих народов из кожи вон лезут, чтобы достичь такого уровня разнузданного потребления, какого добился золотой миллиард. А этот самый золотой миллиард готов взорвать планету, лишь бы не позволить нищим конкурентам жрать так же, как он. И неразумному человеку сильно повезет, если правящие обезьяны не успеют уничтожить жизнь на земле до того, как он поумнеет.

Я был дисциплинированным рядовым армии (общества) потребления до семидесяти пяти. С голодных военных лет осталась привычка брать с подноса кусок побольше. Нравилось обжорство по поводу и без повода. Умеренно закладывал за воротник. И к семидесяти пяти армия преподнесла мне букет серьезных болезней. Пришлось делать нелегкий выбор – жрать или жить? Я выбрал второе и дезертировал из армии обжор и пьяниц. Мой командир с тех пор - глюкометр. По его командам я ограничиваю объем пищи необходимым минимумом и постоянно слегка голоден. Черный хлеб для меня такое же лакомство, как и в первые послевоенные годы. Под командой примитивного прибора проскрипел еще тринадцать интересных лет. Первого января мне исполнится 88. Будь прибор поумнее, жить было бы еще интереснее.

Человечество тоже поумнеет клгда-то, но не от рассказов о здоровом образе жизни, не от лекций и телефильмов. Оно поумнеет тогда, когда от среды обитания останутся рожки да ножки. Ведь тот уровень потребления, каким так гордится золотой миллиард, недостижим для семи миллиардов землян. Об этом все знают, об этом иногда говорят, но «демократия» и политкорректность заставляют молчать. А по сути дела, есть только два выхода: перейти к разумному уровню потребления или уменьшить число потребителей до того самого миллиарда. Золотой миллиард, естественно, выбирает второе. Остальным придется либо исчезнуть, либо покончить с капитализмом, который породил и золотой миллиард, и проблему.

Здоровый образ жизни и капитализм несовместимы. Доказательством служит реклама пищевого мусора, алкоголя, табака и боев без правил. Капитализм это цивилизация шимпанзе. Надежды на то, что родственники шимпанзе просто так поумнеют нет. Но есть надежда, что поумнеть им помогут новейшие разработки ученых. Уже работают камеры наблюдения, способные идентифицировать любого человека в любой толпе. Уже заработали камеры, способные определить потенциальных воров и со временем с криминалом будет покончено без помощи религии и полиции. То же самое ожидается и в медицине. Статистика утверждает - каждый шестой благополучный западный обыватель психически нездоров. Появятся камеры наблюдения, способные их находить. И не только их, но и любых больных. А своевременное лечение – залог здоровья.

И, наконец, появятся способы распределения материальных благ (в первую очередь пищевых) таким образом, чтобы разумное потребление стало нормой.

Человек перестанет быть обезьяной, но для этого придется ждать, когда кончится капитализм. Первая попытка устранить его силой не удалась. Обезьяны одержали победу. Будем надеяться на реванш.