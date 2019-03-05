Российские "левые" об экономике

Автор этих строк не собирается бросаться в крайности. После «разговора по сути» стоит сказать и о несогласии с Максимом Калашниковым и Ко. И отнюдь не в смысле интриганских разборок, что бессмысленно. Наоборот, чтобы оттенить главное – стратегический курс на реальный социализм не может быть подвергнут сомнению ни с каких сторон.

То есть, певец так называемого индустриального капитала заявлял, и не раз, что «левая шиза» не разбирается в экономике; а посему надо идти в фарватере «патриотических промышленников». Этакая современная кадетчина. К сожалению, автор слышал и от других, что российские левые разбираются в политике еще туда-сюда; но экономика их слабое звено. Что ж, тогда нужно поговорить о социалистической экономике подробнее.

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И даже можно сказать еще прямее. События в Венесуэле аукнулись тем, что «либералы» получили повод повыть о «коммунистическом бардаке». И отсюда, мол, российские Мадуро доведут страну до такого же греха.

Да начхать на либроидов. Собака брешет, ветер уносит. Но если и иной коммунист запутался в этой чехарде событий, то необходимы пояснения. Во-первых, никакого социализма в Венесуэле нет! Его в Советском Союзе-то не было, а уж там подавно. Потому что и частной собственности полным-полно; и буржуазная насквозь политическая система с «разделением властей»; и речь идет лишь об очередном акте национально-освободительной борьбы. Но что ж поделать с латиноамериканскими традициями, когда даже скромные желания одеваются в «социалистические» формы. Если сериал про любовь, то со слезами, трагедиями и запредельными эмоциями; если демократические подвижки, то с красными флагами, многотысячным скандированием и демонстрациями с утра до вечера.

Но тем не менее, и во-вторых, спасибо за урок не только в аспекте внутреннего опыта, но и внешнего для полноты картины. И этот урок очевиден. Нужен реальный социализм - а не его пародия.

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Необходимость советской демократии в поднятом аспекте не может отрицаться ни в коем случае. Стоит надеяться, что с этим определились как с конкретным механизмом экономической сбалансированности. В частности, должна быть Советская власть с фабзавкомами в лидирующей общенародной собственности; федеративное равноправие вплоть до развитого республиканизма; и мощные кооперативы с индивидуальным предпринимательством.

Но еще конкретнее речь должна идти о следующем. Роль образования и науки огромна в эру научно-технической революции. А где НТР, там и стойкая международная конкурентоспособность (та же победа над капиталом). И проблема здесь заключается в органическом соединении кооперации и специализации. То есть, опасен как бюрократический сухостой, так и самостийная квашня. А хлеб, говоря образно, но коротко, должен получиться и готовым, и свежим.

К примеру, должны соблюдаться высокие федеральные стандарты. Никаких потачек в этом плане не должно быть. Иные «социалисты», указывая на материальную слабость рабочих семей (невозможность нанять репетитора, водить в секции, кормить ребенка хорошо, в конце концов), переносят центр тяжести на снижение интенсивности учебного процесса для продвижения детей трудящихся «наверх». Но это катастрофически неверно. Не надо путать божий дар с яичницей. Слабая образованность приведет к проигрышу перед капиталистическими конкурентами все равно, и в масштабе национальной катастрофы. Поэтому драться надо совсем по-другому; то есть, чтобы материальный уровень даже малообеспеченных семей был достаточным для учебного процесса; и для чего нужна битва за нормальный МРОТ и тому подобное; а уж о материально-технической и кадровой обеспеченности школ и институтов и говорить нечего. Но общие стандарты не должны понижаться ни в коем случае. Иначе выиграешь копейку – потеряешь рубль.

Но, с другой стороны, опасен перехлест и в другую крайность в виде отрыва учебного и научного процесса от потребностей быстроменяющейся экономики. Вот Советский Союз, избежав первой ловушки, попал во вторую. Кстати, чем и объясняется шок некоторых «левых» до сих пор. Мол, ну как же так, и образование, и медицина, и «социалка» были на высоте, и такой крах. Увы, но хлеб получился слишком сухим в аспекте сверхцентрализации.

Другими словами, не только федеральные предприятия, но и муниципальные и кооперативные должны влиять на учебно-научный процесс. Конкуренция ждать не будет тем более с глобализацией экономики. Но тогда и федеральные стандарты не должны опускаться до идиотской мелочности, не позволяющей местным школам и вузам реагировать на запросы близлежащих и профильных предприятий. К примеру, сегодня нужен юрист со знанием английского языка и международного права; а завтра их как собак нерезаных, и нужны уже инженеры для внедрения НИОКР; бац, и инженеров наплодилось с кучу, а нужны агрономы, и позарез, в связи с увеличением экспорта продуктов питания. И пока «вверху» перестроятся; надо создавать-расширять региональные училища и вузы подобного профиля в срочном порядке, чтобы не утерять контракты; и так далее и тому подобное.

И здесь-то связка «кооперативы-советские муниципалитеты-советские республики» ПРОСТО НЕЗАМЕНИМА! В самую точку! Эта связка и обеспечивает органическое единство высоких федеральных стандартов с разумной самодеятельностью. Фабзавкомы и кооперативы на базе неосвобожденного депутатского большинства и императивного мандата давят на муниципалитеты, те на республики, те на федеральный центр, и сигналы не только «сверху-вниз», но «снизу-вверх» заставляют крутиться всю государственную и бюджетную машину в связи с конкурентными потребностями. А иной язык буржуи не понимают! Только когда конкурентоспособность социалистической продукции станет высокой на мировом рынке – тогда и всю эту братию можно брать за жабры.

Особый разговор о бюджете. Федеральный центр может пойти на определенную хитрость, финансируя только свои стандарты для сохранения бюрократического влияния. Примерно, как сейчас: вроде бы региональным властям и можно проявлять инициативу (ну как же, «демократия») – но денег под это нет.

Но, во-первых, высокий МРОТ как безусловное условие реального социализма позволит обернуть сбережения населения в инвестиционные ресурсы. Во-вторых, будет пересмотрена налоговая политика. Уже назрело и перезрело оставление достаточной доли налогов на местах в связи с увеличением обязанностей. Но самое главное, в-третьих, советская демократия не позволит раздувать бюджетные расходы, не используемые для повышения производительности экономики. Всяким там гигантским представительным расходам, увеличению бюрократических должностей и окладов, спортивно-культурным мероприятиям явно сверх нужного – по шапке.

Кстати, о любимой Калашниковым теме насчет ставки рефинансирования. Даже «коммунисты» из КПРФ понимают, из какой грязной задницы растут ноги этого бардака; а уж ваш покорный слуга подтверждает тем более.

Наши гребаные корпорации типа «Роснано» и «Росатома», и уж тем более сырьевые типа «Роснефти» и «Газпрома», не умеют работать эффективно просто-напросто. Их инвестиции слишком длинные по неумению менагеров и в связи с геополитическим тщеславием Путина-Патрушева (да с выплатой больших дивидендов «проклятым» западным акционерам). Поэтому вся эта братия выкручивалась перекладыванием проблем на трудящихся и мелкий и средний бизнес, занимая заграницей дешево и кредитуя здесь дорого. Поэтому и ставка рефинансирования была высока. Но коль санкции стали отрубать хвост часть за частью и подобному корпоративному кредитованию, наше «дорогое» государство прибежало на помощь. Собственно, поэтому нынешний строй и называется государственно-монополистическим. Силуанов помогает займами и через госбумаги, обходя проблемы таким образом. И далее центробанк субсидирует разницу между депозитными и кредитными ставками коммерческих банков для массы и дешевизны кредита «своим». Но чтобы и госбумаги были привлекательными, высокая ставка центробанка нужна тем более.

Вуаля! Поэтому ругать Набиуллину и молчать о Путине нелепо. Автора просто раздражают «умники», делающие из главы центробанка котлету по причине якобы разделения властей (хотя никто не снимает ее вины как члена банды) – но при этом умалчивая о главных «авторитетах» наподобие Сечина, Миллера и Путина. Но это же смешно! Более того, и повышение пенсионного возраста абсолютно в ту же степь в виде направления средств на ненасытное корпоративное кредитование. И здесь Набиуллина виновата?!.. И еще один момент. В Штатах не дураки, и прочухали этот маневр. Поэтому и озаботились уже российским госдолгом насчет санкций. Конечно, тут и хочется, и колется, так как ударит и по штатовским «портфельщикам». Но это уже детали в смысле, где та самая грязная задница находится. А вот как сделать низкую ставку, чуть позже.

Но продолжая насчет альтернативы как социалистической экономики. Также необходимо подчеркнуть и важность государственных закупок. Иной читатель догадался сразу, почему. Подлинно демократическое государство не идет на поводу недобросовестных производителей и не снижает требований насчет технических и экологических требований к продукции вплоть до мирового уровня при справедливой цене; бюджетные траты уменьшаются с достаточным качеством исполнения; и убивая лоббизм и коррупцию, способствует победе подлинно высокопроизводительных предприятий и организаций, оздоровляющих всю экономику.

И опять-таки связка «кооперативы-советские муниципалитеты-советские республики-советский федеральный центр» будет непревзойденной в этом смысле. Советская демократия, о которой автором сказано множество раз, уничтожит как ведомственные перекосы «сверху», так и местнические «снизу»; и вся продукция будет развиваться в сторону достойного качества по причине высокоэффективной сердцевины государственных закупок. Этот драйвер потащит за собой остальное.

Но все же насчет низкой ставки. Как ни прискорбно для некоторых идеалистов, оная в девяти случаях из десяти без неплатежеспособности хреновых предприятий не бывает. Если не банкротить, говоря простым языком, неэффективные предприятия, то инфляция вылезет наружу не сегодня, так завтра путем отставания товарной массы от денежной. Сдерживая ее, и придется поднимать ставку. Ну, или залазить в долги. Но коль ваша валюта не является резервной, кайф будет недолгим. Тогда как переход активов в умелые руки вследствие неплатежеспособности слабых увеличивает производительность и рост товарной массы, и тогда и низкая ставка вполне возможна даже без махинаций с долгом.

Но в том-то и дело, граждане Калашниковы, что сам принцип частной собственности приводит к монополизации скорее рано, чем поздно; отсюда к перекачке средств от массы трудящихся с понижением спроса к кучке сверхбогатых; и простаивания и гниения производственных фондов с потенциальной инфляцией, которую лишь загоняют в долг до поры до времени. То есть, переход активов в умелые руки затормаживается – обанкротить монополию можно, но трудно по причине ее политической мощи в том числе – и большая инфляция с высокими ставками гуляла бы по планете наподобие семидесятых прошлого века и сейчас. Но лишь Китай как последний драйвер мирового капитализма дает в долг под скромные проценты, закупоривая инфляцию. Поэтому и низкие ставки многих центробанков как последний вздох перед смертью; ведь, когда и у Китая начнутся трудные времена, демон инфляции по причине гниения монополистических фондов может вырваться наружу столь стремительно, что дефолты последуют один за другим.

Тогда как при социализме это невозможно в принципе! Государство исчисляет налоги исходя из всех ресурсов предприятия и с самого начала, для чего и нужна общественная собственность. Отсюда экономический старт выравнивается; излишне азартные становятся неплатежеспособными достаточно быстро по неуплате налогов или процентов (но остаются нормальными гражданами вследствие высоких общественных фондов потребления); и неконтролируемая монополизация фактически невозможна. Отсюда спрос не падает, товарная масса не отстает от денежной путем быстрого перехода в умелые руки – и вот вам и низкая ставка. Поэтому, как ни парадоксально для некоторых, низкая ставка без роста долга возможна только при социализме с его платой за ресурсы.

Короче, разговор об социалистической экономике, а отсюда и капиталистической для сравнения, если редакция не против, будет продолжен. Это только введение. Если уж милейший Катасонов разводит руками, выступая в «трубе» и ужасаясь нынешнему экономическому бардаку, то автору как убежденному социалисту на буржуазный режим начхать. Вор должен сидеть в тюрьме – и пусть не врет, что иное невозможно. Еще как возможно, и называется социалистической революцией.

Правда, капитал может перейти сразу к глобальной войне. Да, тогда дефолтов не будет в мирном понимании слова. Но зато будут капитуляции. Что так, что этак – хрен редьки не слаще. Но стоит обсудить и такие расклады при ближайшей возможности.

Поэтому, нормальные российские «левые» разбираются и в экономике. Более того, наш вождь и учитель сказал просто и гениально – политика и является концентрированной экономикой. Поэтому упреки в излишней политике бессмысленны тем более. Но и для остальных нет в этом ничего мудреного. Просто-напросто у капитализма нет стратегического будущего. Мир беременен социализмом. Говоря образно, но верно – где-то уже седьмой месяц пошел, если ни больше. А в России и подавно.

К примеру, штатовские санкции по госдолгу, если будут – не смертельно, но следующий шажок к часу икс. Разумеется, правительство вынуждено будет предпринять последний маневр – еще одна девальвация рубля с возможным поднятием ставки для фиксации, но никак снижением. Но нагрузка и на трудящихся, и на мелкий и средний бизнес усилится, и конец будет не так, так этак. Кстати, все это чепуха, что мелкий бизнес притесняется, мол, только местными начальниками - а «вверху» бдят и жалеют. Ничего подобного! Все это намеренная и централизованная политика; потому что сырьевые монстры жируют во многом именно за счет мелкого и среднего бизнеса с «помощью» той же девальвации и высокой ставки.

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Поэтому автор негодует как по поводу Платошкиных и Удальцовых, так и по поводу Калашниковых. Перечисленные что в лоб, что по лбу в виду крайностей, сбивающих с верного пути. Первый, в частности, и компетентен в меру, и напорист, но так и хочется спросить, глядя прямо в глаза – а социализм-то тут причем?!.. Если даже выполнить все ваши хотелки, сударь – то и получим этакую Швецию в лучшем случае. А причем тут социализм, да еще новый, да еще с сегодня на завтра?!.. Да слышал, слышал, что надо восстанавливать Советский Союз. Но только с помощью отмены НДС?!.. С помощью налога на трансграничный капитал?!.. И вообще, причем тут капитал – и Советский Союз?!.. Если кто-нибудь понимает эту псевдоумную тарабарщину, пишите смело. Прославитесь.

Но и Калашников раздражает своими отсылками к тому же Сталину. Сидит этакий в майке с советским гербом... но о социалистической перспективе даже не заикается! Тогда понимать надо так, что капитализм вечен?!.. Приехали. Да тот же Сталин за это экспрессом до Магадана. Поэтому за пудру для мозгов можно вручить патент. Похлеще всяких СNN. Виртуоз смыслов, прямо-таки.

То есть, и автор этих строк признает победу нынешнего ГМК над прежним «военным коммунизмом». Да, поэтому и у него большие проблемы с «фанатами» по причине непризнания концепции контрреволюции. Но дорожки с «певцом патриотического капитала» расходятся далее самым радикальным образом. Если один говорит, что на этом «стоп» - то другой говорит, что только «начало». А нужно идти вплоть до реальной социалистической революции.

Так что материал выше только начало публикаций о социалистической экономике. Нужно двигаться дальше. Но уже мнение российских «левых» об экономике яснее ясного хотя бы в принципиальном смысле.