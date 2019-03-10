Буря все равно грянет

Обрисовав уготованную нам в мире постиндустриального садизма участь (https://forum-msk.org/material/society/15476809.html), поговорим-ка о том, что придется пережить в ближайшем будущем. Грядет новый раунд глобального кризиса, друзья мои. А он – не только опасность, но и возможность для нас.

РЕАЛЬНОСТЬ ВСЕГДА ЗЫБКА

Мне тут один мальчик вздумал попенять: «Максим Калашников все предсказывает мега-кризис, а где он?»

Очень близко, молодой человек. Это обыватель считает, будто продолжит жить в неизменном Настоящем. Сложившийся порядок вещей обывателю всегда кажется вечным. Ну да, расскажи мне еще летом 1999 года, что за последующие два года Ельцин уйдет, что в Москве станут взлетать на воздух жилые дома со спящими людьми, а небоскребы Манхэттена таранят пассажирские самолеты – я бы счел, что разговариваю со свихнувшимся.

Уж сколько раз писал о том, что мир – коль наблюдать его раз в десять лет – испытывает потрясающие перемены. А уж коль смотреть раз в двадцать лет…

Ранняя осень 1976 года. Меня только приняли в пионеры. Я живу в солнечной, огромной, архисовременной стране. Кушаю торт «Киевский» и гляжу великолепный фантастический фильм «Отроки во Вселенной». Всего год назад американцы с позором бежали из Сайгона, Запад терзает экономический кризис. Всего год назад состоялся советско-американский полет «Союз-Аполлон» и совещание в Хельсинки, где Запад признал итоги русской победы во Второй мировой. Будущее – безоблачно. Экономика Советского Союза уверенно растет, вот уже два года строится БАМ. С конвейера КАМАЗа сходят первые серийные грузовики. Спущен на воду атомный ледокол «Сибирь». Страна получает космическую систему трансляции «Экран». Советская сборная триумфально выступила на олимпиаде в Монреале и нам сказали, что следующие игры – в Москве.

А что бы было со мною и моими родителями, покажи нам реалии до и во время 1996 года? Что мы буквально рухнем в ад? Если бы мы увидели все, что стрясется за следующие два десятилетия? Войну в Афганистане, страшный и безобразный развал СССР, резню в Сумгаите 1988-го и бои в Карабахе? Гибель СЭВ и Варшавского договора, крестные ходы, раздел Чехословакии? Полмиллиона беженцев внутри Союза уже к 1990 году? Вырезаемых и насилуемых русских? Если бы перед нашими глазами прошли все эти картины – геноцид русских в Чечне, страшная резня на обломках Югославии, снова – война, и уже в Чечне. Захват рожениц в роддомах в заложницы – и капитуляция Москвы перед бандитами в том же 1996-м. Кучи мусора на улицах Москвы в начале 90-х, хохочущие шлюхи, братки в бордовых пиджаках – с жирными загривками и золотыми колодезными цепями на бычьих шеях…

Но вы думаете, мы бы поверили в 1996-м то, что случится до 2016 года? Ну, расскажите человеку из девяносто шестого, подавленному нищетой и позором в Чечне, что он купит в кредит иномарку и будет ходить с маленьким наладонным устройством – уже не просто с мобильным телефоном, а с неким «умнофоном», где есть системы мгновенной связи со всем миром. Что можно будет каждому, по очень доступным ценам, связываться (даже как по видеотелефону) с любой точкой мира и посылать по «Уотсапп» любые фото и даже видео. Где ты хоть на фоне пирамид египетских, хоть с любовницей в постели. Расскажите человеку из 1996-го, что во главе РФ станет офицер КГБ, в Америке появится президент-негр, а баррель нефти долгое время будет стоит аж 120 долларов. Что войска РФ разгромят армию Грузии, а потом Крым присоединится к Российской Федерации. Не знаю, не начал бы истерически хохотать тот человек0-96, увидев картины 11 сентября 2001 года, ввод войск США в Афганистан, а контингента РФ – в Сирию. В 1996-м все это показалось бы бредом наркомана. Особенно картины Донецка под обстрелом.

Вы думаете, что если сейчас показать вам то, что случится в следующие двадцать лет, ваша психика выдержит? Не думаю. Жизнь научила меня тому, что ничего незыблемого нет. Мир 1976 года очень жив в памяти Максима Калашникова. Он-то точно казался непоколебимым и вечным. Все эти праздники советско-польской, советско-болгарской, советско-чехословацкой дружбы. Выставки научно-технического творчества молодежи. Прекрасные отечественные кино каждый год – хоть «Афоня», хоть «Небесные ласточки». В этом мире нас окружали еще бодрые и крпекие ветераны Великой Отечественной. Их можно было увидеть хоть киоскерами, хоть директорами – на улицах было полно людей с орденскими планками. Они носили на себе следы боевых ранений. Навсегда запомню пенсионеров с оторванными пальцами или с изуродованной нижней челюстью. Мы взирали на них с уважением и считали, будто впереди – только хорошее.

Но всего лишь через три года начнется роковая Афганская война, в в 1980-м – первые забастовки «Солидарности» в Польше. Все так зыбко в этом мире…

НА ПОРОГЕ МИРОВОЙ ГРАЖДАНСКОЙ

Мой жизненный опыт гласит: те волны глобального кризиса, что накатывают на нас с начала нового века – не только все выше и мощнее, но и по геополитическим последствиям все тяжелее. Сейчас вы ждем третьего порыва глобальной бури с начала XXI века. Волна 2000-2001 годов вылилась не только в массовое жертвоприношение 11.09.2001 года, но и в новую Афганскую войну, в разгром и оккупацию Ирака. Да, в общем, и в первый Майдан в Киеве. В власти в Турции – причем очень надолго – пришли исламисты во главе с Эрдоганом.

Вал 2008-2010 годов отлился в шторм смут и гражданских войнна арабском Востоке. Он принес кошмар ливийского развала и дикую гражданско-межрелигиозную бойню в Сирии. Он едва не взорвал огромный Египет и нешуточно взбаламутил Иран. Он взорвал Украину и сдетонировал Крымско-Донбасскую войну. Он принес потоки беженцев и выгонцев с Востока и из Африки в Евросоюз – и кризис оного.

Волна, которая подходит, вздымается настоящим цунами. И не только потому, что больше не спасешься, как в 2008-м, включением печатного станка. Больше не раздуешь государственные долги, как тогда. Не устроишь нового пузыря субстандартных кредитов под залог недвижимости, как после 2001-го. В конце концов никакой новой модели развития Запад с 2009 года не создал. Берите выше – нас ждет кризис смысла. Или, если хотите, связка разных кризисов. Не берусь даже в основном предсказать последствия грядущей бури.

Слишком многое подошло к своему концу, исчерпанию. Модель выноса массовых производств с Запада в дешевые страны – исчерпана до дна. Из-за этого сам Запад угодил в яму, попал в кризис, грозящий его существованию. Кончилась планета – капитализму некуда расширяться. Подступают кризисы экологический и климатический, кризис самого вида «человек разумный» как такового. Полностью стерты все усилия государственных мужей первой половины ХХ века: страшное социальное расслоение в США вернулось к показателям 1900-го года. Есть кризисы деиндустриализации, кризис демографический и миграционный. Есть кризис всеобщего отупения и впадения в архаику. Есть кризис смысла жизни: миллиарды людей попросту не знают, ради чего жить. И они же столкнулись с тем, что они, собственно, и не нужны никомую. Тем паче, зажравшимся и обалдевшим от безответственности «элитам», утонувшим в баснословной роскоши. Над планетой нависла незримая туча всеобщей озлобленности, отчаяния, депрессии. Какое-то ведьмино варево! Вы еще добавьте сюда крайне болезненный процесс роботизации и автоматизации простых профессий. Все это выставит на улицу десятки миллионов душ по всему миру. В нынешней системе финансового капитализма они попросту никому не нужны. Основатель китайской корпорации «Алибаба» Джек Ма недаром утверждает: мир впереди ждет тридцать лет боли. Еще один корень мандрагоры в котел ведьмы…

Обозревая все это, Максим Калашников осознает: созрело нечто, что по тяжести своей не имеет прецедента в истории второй половины ХХ столетия. Ну, что тогда было? Противостояние США и СССР, Уотергейт, 1968 год с сексуально-молодежной «революцией». Так, рябь на воде по сравнению с нынешним-то тупиком. Крушение СССР и мирового социализма – это посерьезней, но в тот момент хотя бы Запад чувствовал уверенность в себе, пытался выступить Светлой Альтернативой. Ему было что захватывать и осваивать – полмира пало к его ногам. А вот теперь – все, этого нет. Финансово-глобалистский капитализм оказался наедине с собой. Недуг пожирает его изнутри.

А потому вместо штормов 2000-2001 и 2008-2010 годов придет настоящий ураган. Видишь ли, читатель, правители прежних времен привыкли разрешать подобные кризисы с помощью мировых войн. Выплескивая противоречия в кровавые бойни. Однако сейчас – не 1914 и не 1939 годы. Классические мировые войны с фронтами через целые материки, мобилизация на годы десятков миллионов молодых и энергичных мужчин более невозможны. Теперь не поднимешь экономику на многолетних военных заказах, не сожжешь долги в битвах от Арктики до Антарктики. Все очень просто: ядерно-ракетное оружие, сделав само понятие «победитель в войне» бессмысленным, закрыло сей путь «антикризиса». Вот и мучится нынешний миропорядок, как несчастная в родовых муках, но не могущая родить. И кесарева сечения больше не сделаешь. Как ни пытались правители главных стран найти заменитель Большой Войны – все тщетно. Суррогаты не помогают. Ну кого воодушевит борьба с глобальным потеплением? Во Франции этот «крестовый поход» вызвал настоящее восстание. Раньше кризис внутри себя можно было выплеснуть вовне. Накопившуюся ненависть низов к верхам, недовольство нищетой и бесперспективностью жизни – перевести в военно-националистическую истерию и заставить низы разных языков истреблять друг друга. А теперь – все, баста. Болезнь уходит внутрь обществ и терзает их изнутри. Болдаччи в своих детективах это здорово показал.

Мир действительно стоит на пороге Мировой гражданской войны. Путин может до посинения показывать мультики по гиперзвуковое вундерваффе – он просто смешон. Ибо война грозит изнутри. Причем буквально всем. Так умирает проект Великой Глобалии, и следующая волна кризиса будет кровавым мировым спазмом.

Восстание «желтых жилетов» во Франции позволяет нам немного предвидеть будущее. Что это за Жакерия XXI века? Бунт белых коренных жителей Запада, причем РАБОТАЮЩИХ, против плана, где они обречены на вымирание. На ликвидацию – как не вписывающихся в Глобальную Систему Свободы Торговли. Когда восстают не арабы и не негры-получатели социальных пособий, а белые трудоспособные – сие есть знак. Первая ласточка аналогичных бунтов в других странах некогда богатого Запада. С гибелью СССР капитализм сбросил маску социального государства и принялся нещадно давить низы. Низы умирать не хотят и бунтуют. В сущности, голосование британцев за выход из Евросоюза, приход в Италии к власти правительства левых и правых популистов, голосование за националиста, протекциониста-индустриализатора и антиглобалиста (Трампа) в Соединенных Штатах – всего лишь разные обличия восстания масс, которых обрекли на вымирание в условиях Великой Глобалии. Восстания коренных – против глобальных «чужих». То ли еще будет?

Давайте представим себе, что под ударами народного недовольства падет власть ротшильдовских ставленников во Франции. Придет к власти какой-нибудь генерал-аналог де Голля. Что ему придется делать? Чтобы дать народу рабочие места и заработки? Правильно: как и Трампу, огораживать страну покровительственными пошлинами. Чтобы во Франции опять строились заводы и фабрики, дабы в стране снова производилось всего по максимуму, чтобы требовались повсюду хорошие рабочие, техники, инженеры. Одновременно нужно отказаться от наднационального евро и возродить национальную валюту – франк. А еще потребуется выслать из страны миллионы мигрантов-захребетников, подняв флаг национализма. А чтобы не бузили городские трутни-креаклы, им понадобится пару раз дать по башке тяжелыми кулаками тех же «желтых жилетов». Чтобы не мешали реиндустриализации.

Что это означает? Тяжелейший кризис Евросоюза, его ломку и крах. Ибо вослед за Францией последует Италия. Кризис ЕС выльется в падение европейской экономики и крах евро. Этот спад неминуемо перекинется на экономики США и Китая, ибо Европа есть их крупнейший торговый партнер. А если так, то кризис перекинется и на тех, кто снабжает сырьем эти крупнейшие экономики планеты. То есть, и на нефтегазовую РФ. Вы представляете себе последствия многолетнего падения цен на нефть и газ для Москвы? А если возможный кризис Евросоюза совпадет с лопанием передутого пузыря фондового рынка в Америке и с болезненной перестройкой ее экономики на траекторию нового индустриализма? Сценарии тут причудливо ветвятся, но в результате получается глобальный спад, причем надолго. Ибо в программе неминуемы и торговые войны с Китаем – хоть со стороны янки, хоть со стороны возможной националистической Франции. Даже если там придут к власти силы социалистического толка, им один черт придется давать работу низам, закрывая свой рынок от дешевого импорта из Азии. Такое придется предпринимать всем, кто пойдет по пути протекционизма. Падение мировой торговли тут просто предрешено. Человечество с неудержимой силой вернется более, чем на век назад – и разделит мир на имперские экономические блоки. Сильные подомнут слабых, создавая свои миры-экономики. Чем, впрочем, уже занят Китай с его Одним Поясом. Китайцев в недальновидности никак не упрекнешь.

НАШИ ШАНСЫ

Везде перестройка принесет внутриполитические потрясения, друзья мои. Для РФ, что болтается между разными экономиками-гигантами, как известная субстанция в проруби, чудный новый мир несет долгую нищету и проблемы с валютными доходами. Сырье-то подешевеет! Вы представляете ту грызню, что начнется в «элите», за ее иссякающие источники? Кое-что видно уже сейчас. Более сильные кланы на момент написания сих строк уничтожили горские кланы Магомедовых и (помельче масштабом) Арашуковых. Погодите, по мере нарастания «великих побед» мы увидим войну на уничтожение между группировками куда как покруче. Вплоть до схваток между силовиками. Они же все «крышуют» те или иные финансовые потоки.

Прекрасно понимаю, что после 1991 года сырьевики и казнокрады ухитрились выстроить свою квазигосударственность и даже гордятся некими ее успехами. У нее есть свой образ – с генералами, что одновременно носят и тельнящки, и расшитые золотом фуражки Пиночетова вида, с высокопоставленными попами, с туповатыми спортсменами в депутатах, с футбольными и прочими спортивными игрищами. Но как они были обывателями, так ими и остались. Конечно, им здорово помогли «нефтеобильные» 2000-2014 годы, снабдив их потоками валюты. Но теперь – иные времена, и вся эта «империя» с фальшивой позолотой, «держава имитаторов», стоит на весьма хилой сырьевой экономике.

А главное – «элита» РФ, сформировавшаяся как личности в 1970-1990-е годы, вопиюще не соответствует вызовам грядущего кризиса. Они до сих пор даже не осознали причин гибели Советского Союза, бодро повторяя ошибки советских предтеч времен Брежнева. Помножьте оный фактор на слабость экономики, слишком зависимой от экспорта углеводородов, на глупую привязанность правителей к принципам свободы мировой торговли – и вы получите картину того, что случится в РФ. Когда баррель нефти годами станет стоить 35-40 долларов, причем в лучшем случае. Ох, какая грызня тогда вспыхнет в такой «элите»! Если же кризис продлится долго и денег в казне перестанет хватать на колоссально разросшийся полицейско-карательный аппарат, то станет и вовсе «весело».

Вот в этом – и наш с вами шанс. Пока мы не можем ничего предпринять, не рискуя попасть в застенки парадоксального, криминально-полицейского квазигосударства. Однако не надо оставаться чистыми наблюдателями. По моему глубокому убеждению, сегодня необходимо создавать реальный союз красных и белых патриотов, сталинистов и националистов-империалистов. Уже сегодня устраивать совместные митинги марши, выдвигая недвусмысленные и четкие требования к власти. Зачем? Отвечаю многочисленным крикунам: чтобы тренироваться, отбирать самые активные элементы наших движений – и воздействовать на те возможные обломки власти, что смогут стать нашими союзниками в горниле мирового кризиса. Так мы не рискуем усесться на нары (в тюрьмы отправятся самые тупые «любой-ценой-свалильщики») – а вот свои ряды начнем стягивать, отыскивая возможных союзников в верхах. Заодно мы ломаем игру тем, кто пытается стравить между собою красных и белых патриотов. Мол, бейте друг друга – а не «элиту» мародеров. Опыт показал, что у нас во многом – одни и те же требования. Самые умные из нас давно поняли, что ссориться по поводу Ленина и Николая II сегодня, когда нас истребляет и гнобит совершенно новый враг, по меньшей мере глупо.

Именно нам в самый суровый и горький час в будущем придется выводить РФ из штопора. Путь у нас один – протекционизм…

(Продолжение следует)