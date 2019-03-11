Ведение борьбы в ином пространстве

Обсудив перспективы наших действий в новом пекле глобального кризиса (https://forum-msk.org/material/economic/15489170.html), давайте задумаемся: а что придется делать новой власти в РФ?

Он же не праздный. Это больные на голову могут считать, что стоит исчезнуть нынешнему президенту – и все само собой наладится. Проблема-то намного серьезнее. Нам как-то не улыбается потерпеть поражение во Второй Холодной и заработать еще один распад страны. Борьбу мы намерены продолжать, причем превращая Холодную войну в мощный локомотив развития страны. Что придется реально делать-то, помимо того, о чем выкрикивают кликуши в соцсетях? РФ ведь действительно надо выводить из тупика.

ГОТОВИТЬ САНИ НУЖНО К ЗИМЕ, А НЕ К ЖАРЕ

По глубокому убеждению Максима Калашникова, глупо готовиться к тому, чего не будет. Кто же запасается пляжными принадлежностями в преддверии зимней стужи? Реальность такова, что впереди – распад единого глобального рынка на имперские протекционистские блоки. На миры-экономики, причем каждая – со своим обводом таможенных границ. Каждый блок постарается обеспечить себя всем необходимым, торгуя с иными империями лишь тем, что не может произвести сам. Разделение мира придет надолго. Причем схожий процесс человечество уже видело после Первой мировой и краха первой глобализации начала ХХ века. Потому отбрасываем прочь всех тех, кто продолжает нести бред сивой кобылы о «встраивании в глобальные производственные цепочки» и о «свободе торговли» (чем до сих пор страдают в Москве). Готовимся в Эре Разделенного Мира, обустраиваем свою империю – и точка! Посылаем подальше всех тех, кто говорит, что у нас недостаточно населения. На первое время хватит и полутора сотен миллионов душ, Америка следовала курсом экономического национализма в ХХ веке, имея всего 120 млн. населения. Роботизация, политика новой занятости в новых сферах деятельности, политика повышения доходов граждан (они в условиях протекционизма не уйдут на импортные товары) – вот путеводные наши маяки. Никакого приникания к груди Китая! Он требует от русских полного открытия рынка для своих товаров, он не даст нам развить свой реальный сектор и выкарабкаться из ямы вырождения. Прекрасно вижу, как расейская «илитка» хочет найти нового хозяина, но мы-то ведаем, что господство китайцев (как и Запада) – это превращение РФ в кучу запустевших территорий вокруг бесплодных мегалополисов, населенных дегенератами-потребителями. Развивая же свою империю, мы притянем к себе многих соседей. Особенно тех, кого уже никогда не примут в Евросоюз. Это – Малороссия-Украина и Белая Русь. Мы так же отшвыриваем тех, кто призывает разоружиться, отдать Крым и пойти на поклон к Западу. Потому что это – выбор всей той же медленной смерти. Западу мы не нужны как мощная промышленная нация, он принесет нам именно то, что нарисовано в книгах Болдаччи.

Второе: политический облик грядущего Прекрасного Нового Мира. Разочарую тех, кто грезит о том, будто мир беремен социализмом. Учитывая степень деградации низов практически везде и деиндустриализацию (РФ вообще скатилась в докапиталистическую архаику), грядущая эпоха скорее станет торжеством жесткого национализма и фашизма. Или национал-социализма, как бы это кому ни претило.

Когда мы с Сергеем Кугушевым писали «Третий проект» (2006 г.), то сделали уязвивший души многих вывод: фашизм и национал-социализм, а также сталинский строй стали прообразами будущего людей в XXI столетии. Просто эти попытки, по нашему разумению, были преждевременными и стояли на неподобающей технологической базе. 1945 год на полвека как бы заморозил историю, но после падения СССР наступила оттепель, и история эта опять понеслась вскачь. К светлому будущему.

А вот что пишет профессор Еврейского университета (Иерусалим) Юваль Ной Харари в книге «Хомо Деус. Краткая история будущего» (2015 г.) - на схожую тему.

«В то время, как либерализм объединяется с более мягкими формами национализма ради защиты уникальных переживаний каждого человеческого сообщества, эволюционные гуманисты вроде Гитлера определили отдельные нации в качестве двигателей прогресса и заключили, что этим нациям дозволено поучать дубинкой, а то и уничтожать всякого, кто стоит у них на пути. Следует помнить, что Гитлер и нацисты представляют лишь одну крайнюю форму эволюционного гуманизма. Как сталинские гулаги не перечеркивают автоматически все социалистические идеи и аргументы, так и ужасы нацизма не должны делать нас слепыми ко всему, что бы ни предложил эволюционный гуманизм. Нацизм произошел от соединения эволюционного гуманизма со специфическими расовыми теориями и ультранационалистическими чувствами. Не все эволюционные гуманисты – расисты, и не всякая вера в эволюционный потенциал человечества непременно призывает к созданию полицейских государств и концентрационных лагерей.

Освенцим должен служить кроваво-красным предупреждающим знаком, а не черным занавесом, скрывающим от нас целые сегменты человеческого горизонта. Эволюционный гуманизм сыграл важную роль в формировании современной культуры и, очевидно, сыграет даже большую роль в формировании XXI века…»

Поясним. Эволюционный гуманизм по Харари – это вера в то, что человек сам, без бога (всякий гуманизм в нем не нуждается) может достичь следующей ступени эволюции, сверхчеловека. Причем именно в суровой борьбе. Причем этот принцип распространяется и на народы.

Как видите, несколько иными словами, но и еврейский интеллектуал делает схожий с Калашниковым и Кугушевым вывод. Сей век преподнесет нам немало сюрпризов. Мое глубокое убеждение – и о нем я не раз писал в своих книгах – мир вступает в «новые 1930-е». Приход Трампа подтверждает мои умозаключения.

Но и это еще не все. Ради того, чтобы выжить и победить, чтобы не погибнуть, как народ, потребуется изменить свое сознание. Отринуть прежние штампы мышления. Посмотреть на происходящее не как на плоскую географическую карту и даже не как на круглый глобус. Нет, надо увидеть многомерное пространство борьбы в сем веке. И повести ее именно там, где враг ничего от нас не ожидает. Он-то на что рассчитывает? На то, что он запеленает нас в паутинный кокон санкций, аки паук муху. А дальше – в отличие от паука – ему не надо впрыскивать своими жвалами яд в жертву, дабы размягчить ее внутренности. Сами, мол, погибнете в этом коконе. Сами вымрете, отстанете от нас навсегда. Ваши расплодивштиеся силовые структуры сами сожрут все живое внутри вашей страны, всех закошмарят, разорят, пересажают – и дальше кинутся уничтожать друг друга. Спеленутая санкциями, РФ сама уверенно переместит себя в нищие страны Третьего мира, в конце концов лишившись возможности даже поддерживать ракетно-ядерный потециал. Куда же вы без получения наших технологий, мол? Сами-то ничего создать не сможете. Останется вам только вырождаться и дохнуть, успокаивая себя патриотической пропагандой и мультяшками про непревзойденное русское оружие. Ну, помирать в вечном просмотре Рен ТВ.

Так рассчитывает наш враг. Нам надо сломать его планы, изменив правила игры. С моей точки зрения, русским стоит выстроить стратегию о двух уровнях.

Первый – это остановить деградацию. Так отступающий цепляется за удобный оборонительный рубеж – гряду холмов или реку. Наш рубеж «Ни шагу назад!» - протекционизм (экономический национализм) и новая индустриализация. Причем протекционизм неизбежен даже в социалистическом варианте. Один черт придется ставить существенные пошлины на пути импортных дешевых товаров и давать работу своим гражданам. Но даже если вы хотите социализма, путь к нему лежит через развитие производительной экономики со многими формами собственности. Попытка построить чистый социализм с национализацией всего частного – путь к быстрейшему развалу экономки. Это – реальность пустых магазинов, очередей и власти психопатов с наганами.

Итак, первый рубеж – индустриальный протекционизм. Он снова поможет нам стать народом образованных и зажиточных повелителей техники. Нальет нас национальной силой. И он же поможет двинуться ко второму рубежу – прорыву в новую цивилизацию. Впрочем, давайте начнем по порядку. С того самого экономического национализма – протекционизма.

ПРОЕКТЦИОНИЗМ – ПЕРВЫЙ РУБЕЖ

Принципиально все просто, как топор. Или как медный пятак. Страна обладает колоссальным потенциалом частной инициативы, и плановость ей не помеха. Внушительный спрос на тьму-тьмущую вещей, что удовлетворяется за счет ввоза из-за рубежа. Есть мозги и золотые руки, сырье и энергия. Если людям просто не мешать, если не заставлять их заполнять горы ненужных бумаг и не кошмарить проверками, не обдирать налогами с поборами – они же горы свернут.

Нужно просто адекватное государство и протекционизм – экономический национализм. Не хотите, чтобы из страны вывозили голое сырье? Ну, установи на экспорт леса из РФ пошлины в 100%. На вывоз пиломатериалов – 50%. А на поставки мебели и готовых деревянных домов по технологии Крапухина – 1%. Сделайте нечто подобное с зерном и нефтью. Да, не забудьте при этом поставить 100% пошлины на ввоз в страну иностранных мебели, полимеров, глютена, глюкозы, крахмала и так далее. И тогда случится чудо. На русских просторах кипуче заработают тысячи предприятий, что станут делать мебель и глубоко перерабатывать лес – вплоть до коры и сучков. Так же станут перерабатывать нефть, газ и зерно. До стадии лекарств и полимерных конструкций. То же самое будет и с металлом, и с углем, и с кожами, и со льном, и с моллюсками, и с рыбой. Моментально, почуяв возможность выгодного вложения, потекут в страну беглые триллионы. Появятся десятки тысяч заводов и фабрик, что займут миллионы работников. Страна станет сама снабжать себя одеждой, обувью, тканями, строительными материалами, лекарствами – и далее по списку. Развернется массовое производство – потянет за собою спрос на отечественные станки и оборудование, а они – на свою электронику. И далее по списку. Появятся свои приличные автомобили, корабли и самолеты, созданные не «пильщиками» и сынками, а нормальными частниками.

Тут есть куда вливать разумную эмиссию и куда давать дешевые кредиты. Они все равно не уйдут на иностранные готовые изделия, не утекут в Китай, Индию или Турцию – они превратятся в предприятия с передовым оснащением. Наращивай отечественное производство – потребитель, взяв дешевые ссуды, потратит их на русские товары и услуги. А попробует покупать иностранное – заплатит внушительные пошлины, налог на вывоз из страны рабочих мест. И конкуренция вовсю заработает. И зарплаты у граждан попрут вверх: десяткам тысяч предприятий потребуются классные специалисты. А спрос на них выше – и зарплаты растут. И государство может, не грозя промышленникам разорением, устанавливать высокий минимальный размер оплаты труда. Тут же станут расти жалованья работников государственной сферы – ибо десятки тысяч предприятий дадут новые налоги. Налоги потекут в казну с высоких зарплат работников. Государство устанавливает суровую прогрессивную шкалу подоходного налога, одновременно устанавливая широкие налоговые льготы для предприятий, для вложения денег в производство. И вот теперь тот, кто высасывает средства из производства в личный карман, кто покупает на прибыли яхты, заплатит 90% подоходного налога и все 20% налога на прибыль, и налог на роскошь. А тот, кто свою прибыль потратит на закупку новых технологий и станков, на конструкторские работы, вообще сможет не платить налога на прибыль и подоходный-то заплатит всего в 13%.

Богатство умного превратится не в бесполезную роскошь, а в заводы и фабрики, в исследовательские центры и университеты. Богатство станет производительным, созидающим, дающим работу согражданам. Такая система отсеет богатых бездельников и вырожденцев, лентяев и бездарей. Ибо заводами надо умело управлять. Не будешь производить то, что нужно – разоришься. А дешевые кредиты и протекционизм позволят сотням тысяч людей начать свое собственное дело. Хоть винтолеты-гиропланы делай, хоть пельмени да колбасу с природными экстрактами пряностей и полезных растений (биологически активная пища для людей будущего).

План? Он отлично вписывается в такую систему. Есть в стране Госплан и сильное Министерство промышленности и торговли, как в Японии старых добрых времен? Допустим, они определяют самые важные для развития страны отрасли и проекты. Пусть это будут роботика, станкостроение, интеллектроника, авиакосмическая отрасль, транспорт будущего, судостроение, ядерные технологии, водородная энергетика по Ларину, автопром, агромашиностроение, специальное машиностроение. Для этих отраслей устанавливаются пониженные налоги. Здесь успешная работа по заданиям государства поощряется еще и дешевыми кредитами, и субсидиями казны. И тут начинают твориться чудеса: компании, конкурируя друг с другом, создают прорывные системы. Здесь не нужно все огосударствлять без разбору. Мы все хорошо помним, во что превратились советские НИИ в брежневские времена, когда на одного энтузиаста и звезду приходилось семь просиживателей штанов на ставке. Здесь заработают корпоративные центры исследований и разработок, малые КБ, творческие команды. Мы вовлечем в этот процесс лучших спецов Украины и Белой Руси. Да частник и хороших западных спецов к себе переманит.

Государству остается только умело ставить цели, определять приоритеты – и отслеживать итоги работы. Запуская и мегапроекты, что ткут Грядущее. Будь то трассы транспорта будущего (эстакадные экранопланы, скажем) или творение сверхчеловека, наделенного и необычными способностями, и физическим бессмертием.

Таков нормальный современный протекционизм. Принципиально простой, как пять копеек. Да, он не спасает от кризисов перепроизводства. Но когда у тебя не нынешняя РФ (сырьевая труба плюс торговые моллы, наполненные импортом), а Великая Промышленная Россия, то ты действительно можешь применить рецепты старины Кейнса: ради борьбы с кризисом нарастить государственные расходы, применить умелую эмиссию, повысить доходы граждан. Начать программы общественных работ и строительства передовой инфраструктуры.

Именно так мы сможем остановить скольжение в небытие. Именно такой путь отказывается применить Путин, цепляясь за мертвечину – принцип «свободы торговли» и «встраивания в глобальные цепочки». Экономический национализм – вот первейшее средство, что пустим в ход мы. Обретая ресурсы для перехода от активной обороны к историческому наступлению…

(Продолжение следует)