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Московский листок

Как нам запудривают мозги

Опубликовано 21.03.2019 автором ‎Владимир Дектерёв в разделе комментариев 1

рабочие капитализм
Как нам запудривают мозги

18 марта по всем информагентствам со ссылкой на американский Минфин прошло сообщение под заголовками: «Россия продолжила избавляться от госдолга США» (Lenta.ru), «Россия сократила вложения в американские госбумаги на $36 млн» (ТАСС) и т.д.

Но, когда начинаешь его читать, обнаруживаешь, что это чистая ложь. 

Из текста, следующего за столь броскими заголовками, следует, что ни о каком снижении вложений России в американские госбумаги речи нет и в помине. Как раз наоборот. Речь идёт о дополнительной покупке в январе текущего года американских гособязательств на 13,18 миллиарда долларов. Именно такая сумма была изъята из экономики России и перекачана в экономику США. 

А что же снизилось на 36 миллионов? Оказывается, в декабре 2018 года колониальная администрация США, именующая себя правительством РФ, вложила в американскую экономику (купила их гособлигациий) на 36 миллионов долларов больше, чем в январе нынешнего. Аж на 0,3%! Именно это-то и выдаётся мошенниками из СМИ за избавление от госдолга США. 

К таким приёмам официальные средства массовой дезинформации прибегают постоянно. У них это называется: пипл всё схавает. Ведь на ленты новостей выдаётся лишь заголовок. Чтобы найти само сообщение, надо ещё покопаться в Интернете. А это далеко не каждый делает. Так и распространяется ложь, даже самая наглая.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Казарян Левон Георгиевич написал 21.03.2019 00:18
"Речь идет о дополнительной покупке в январе текущего года американских гособязательств на 13,18 миллиарда долларов."
- - - - - - -
Я бы предложил рассмотреть вопрос о разделении этого транша американского госдолга между гражданами России. Что могло бы создать у них непосредственное внешнеполитическое самоощущение, что перед каждым США в долгу примерно на 93 у.е.
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