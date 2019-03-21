Как нам запудривают мозги

18 марта по всем информагентствам со ссылкой на американский Минфин прошло сообщение под заголовками: «Россия продолжила избавляться от госдолга США» (Lenta.ru), «Россия сократила вложения в американские госбумаги на $36 млн» (ТАСС) и т.д.

Но, когда начинаешь его читать, обнаруживаешь, что это чистая ложь.

Из текста, следующего за столь броскими заголовками, следует, что ни о каком снижении вложений России в американские госбумаги речи нет и в помине. Как раз наоборот. Речь идёт о дополнительной покупке в январе текущего года американских гособязательств на 13,18 миллиарда долларов. Именно такая сумма была изъята из экономики России и перекачана в экономику США.

А что же снизилось на 36 миллионов? Оказывается, в декабре 2018 года колониальная администрация США, именующая себя правительством РФ, вложила в американскую экономику (купила их гособлигациий) на 36 миллионов долларов больше, чем в январе нынешнего. Аж на 0,3%! Именно это-то и выдаётся мошенниками из СМИ за избавление от госдолга США.

К таким приёмам официальные средства массовой дезинформации прибегают постоянно. У них это называется: пипл всё схавает. Ведь на ленты новостей выдаётся лишь заголовок. Чтобы найти само сообщение, надо ещё покопаться в Интернете. А это далеко не каждый делает. Так и распространяется ложь, даже самая наглая.