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Московский листок

"Салют". ОДК. Перспективы

Опубликовано 24.03.2019 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
"Салют". ОДК. Перспективы

К настоящему времени (март 2019 г.) можно говорить о первых результатах вхождения «Салюта» в ОДК уже не только в теории, (исходя из печального опыта других предприятий), но и на практике. А именно - начат перевод цехов из «Салюта» непосредственно в ОДК. Начали с 71-го (транспортного) цеха.

Что же принёс рабочим данный перевод? Как и следовало ожидать (допустим, по опыту рыбинского "Меркурия") - абсолютно ничего хорошего.

До перевода в ОДК оклад работника транспортного цеха составлял 34 тысячи, а с премиями, командировочными и прочими надбавками доходило, как минимум, до 46, а чаще и гораздо выше. Сейчас один только оклад составляет 47 тысяч. Однако рабочие за месяц получили первый раз 20 тысяч, второй раз - 17-18. Даже меньше оклада.

Других так явно ещё не обворовывают. Но тревожные звонки начали поступать и к ним.

"Раньше индексацию зарплаты проводили в феврале, теперь тишина", - рассказывают работники автору материала.

Также к работникам начала просачиваться информация о грядущем закрытии ФНПРовского профсоюза. Отметим, что данный профсоюз не занимался активно отстаиванием интересов трудящихся, борьбой за индексацию зарплаты, против сокращений и т.д. При посредничестве данного профсоюза можно было на 30% процентов дешевле купить путевку в принадлежащий «Салюту» дом отдыха, получить одноразовое пособие в экстренных ситуациях, таких, например, как необходимость срочной операции или смерть члена семьи. То есть, данный профсоюз играл роль не защитника прав рабочих, а социального отдела при администрации «Салюта». Но, видимо, сейчас даже наличие подобного отдела сочли излишней роскошью. Официального решения о ликвидации профсоюза ещё нет, но одноразовые пособия давать уже перестали.

И, наконец, последний пример нового отношения руководства к работникам (в данном случае, к работницам) – поздравление с 8 марта. Раньше работниц поздравляли финансово – кидали к зарплате ещё две тысячи. Также могли организовать концерт в ДК «Чайка». На этот 8 марта без докидывания денег обошлись.

Зато не забыли пригласить на «концерт».

«Раньше к нам привозили нормальных артистов. А теперь показали какую-то певицу в белье, Стрижакова в подштанниках и Башарова (но он хотя бы был одет). На сцене стоял диван и они вокруг него бегали друг за другом. Это всё называлось - «сублимация любви». Мы очень смеялись… над собой, что пришли. Было жалко потраченного времени!» - рассказывают работницы.

Такой вот эпизод приобщения к искусству. Прямого ущерба, кроме потери времени, вроде бы нет, зато отношение налицо.

Впрочем, иного отношения ждать и не стоило. Как показывает пример и «Меркурия» и других, некогда включённых в ОДК заводов, безвредными для работников такие структурные изменения не бывают.

"Сначала начнут выдавливать людей предпенсионного возраста", - рассказывают люди пережившие аналогичную оптимизацию еще в Рыбинске, - Людей, берущих больничные, в Рыбинске (на авиамоторном заводе ОАО "НПО "Сатурн") с этого начали.

Система промышленной санитарии не будет работать, не будет нормальной аттестации рабочих мест. Люди будут, как и раньше, получать профзаболевания, но доказать это будет невозможно, поскольку по документам их рабочие места будут соответствовать по уровню вредности местам в санатории на Чёрном море!"

Впрочем, отметим, что волны сокращений на «Салюте» тоже пошли.

Встают два вопроса – устроит ли это рабочих «Салюта» и что они смогут с этим сделать?

Как показывает практика рабочего движения в РФ – очень многое! Прямые махинации с зарплатой (которая ниже оклада) лечатся путём визита в трудинспекцию и прокуратуру. Особенно, если идти коллективно и с видеозаписью. Есть и другие способы поставить на место обнаглевшего начальника, но…

Все эти способы, как впрочем, и поход в трудинспекцию, лучше применять не в одиночку, а коллективно.

На "Салюте" уже создана и действует ячейка независимого профсоюза. Если значительная часть трудового коллектива присоединится к ней, достаточно быстро станет очевидно, что вместе рабочие сильнее жуликов.



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