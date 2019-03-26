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Московский листок

Администрация Путина и аудитория Чаплина тоже ищут лазейку в социализм

Опубликовано 26.03.2019 автором Виктор Борисов в разделе комментариев 0

социализм силовигархия православие весело
Администрация Путина и аудитория Чаплина тоже ищут лазейку в социализм

Оказывается, многие не знают, кто такой протоиерей Чаплин! Странно… Но тем не менее, это так.

Впервые я увидел его «вживую», не по телевизору и не в разделе церковной жизни, а на международном конгрессе «Производство, наука, образование России: технологические революции и социально-экономические трансформации» (ПНО-V). Вот кто такое название придумал?! Запомнить же невозможно!

Проводил этот конгресс в городе-герое Москве, в ноябре – декабре 2018 года на площадке Центрального экономико-математического института РАН, то же институт, но Нового индустриального развития им. С.Ю.Витте, из другого города – героя, Ленинграда. Санкт-Петербург, как вы понимаете, таковым не является.

Так вот, я был приглашенным гостем этого мероприятия! Да ладно, расслабьтесь. Просто везде должны быть свои люди и все у вас получится. Можно подумать, что Темнейший всего своим трудом добился и всё сам, всё сам. Главное, оказаться в нужное время, в нужном месте.

Буквально два слова про мероприятие. Центральный институт – это рассадник антисоветизма в советское время, змеиное гнездо, в котором теоретически окормлялась измена делу революции.

Институт Витте – уже из самого названия понятно – попытка дважды войти в одну реку. Современная организация, призванная влить старое вино в новые мехи. И при этом на мероприятие пригласили ВСЕХ леваков, так или иначе значимых в мировой интеллектуальной элите.

Да не волнуйтесь, их немного. А иначе как бы я среди них оказался?

Надо сказать, что ЦИЭМ – это такое место, такое место… Его как бросили в 1991 году за ненадобностью, так с тех пор даже окна в зданиях не мылись!!! В центре Москвы! Огромный земельный участок, многоэтажки в духе позднего СССР. Как их до сих пор не «уплотнили» - понять не могу и глазам не верю. Одним можно объяснить – уж больно вклад был большой в развал страны. Не все об этом знали, а он был.

Все, что внутри этих зданий – как построили при Брежневе – так и служит с тех пор, верой и правдой. И мебель и техника и… Я такого музея, даже в сельских глухих клубах не видел! Как будто время остановилось! Идешь по современной, вылизанной Москве, открываешь тяжелую, стеклянную дверь в металлической раме из уголка и бац! Как в машине времени – в другом мире, в прошлом… Чудно!

Только люди состарились и вымирают усиленными темпами. Думаю, как уйдут последние, приложившие руку, так прикроют лавочку.

Ну, так вот, собрались под одной крышей Золушка, её сводные сёстры, мачеха и гонец от короля стоит, который хрустальную туфельку привез и они эту туфельку пытаются надеть на «правильные ноги». А она – не лезет. По нашей, советской сказке, Золушка своими умелыми ручками туфельку-то надела, а вот по первоисточнику – там больше похоже на правду. Она сестрам пальцы и пятки на ногах отрубила вначале, а потом – надела… Крови было! Туфельки-то надели, через кровь, а вот танцевать в них, как оказалось, нельзя…

Это я к чему, деньги на проведение мероприятие с участием левых и правых, для поиска выхода из тупика – дала злая Мачеха, администрация президента. Видать, совсем отчаянное положение у нынешней власти, хоть черту готовы поклониться. Впрочем, на Западе – ровно так же.

И что меня поразило – НИКТО! Никто не поминал Советскую власть и проклятое наследие сталинизма. Все, как один, в голос – кажись, капец. Что делать-то будем?! И что еще более поразительно – не было такого никогда! – оценка современного положения дел это не вопрос для дискуссий, с этим все ясно и спорить тут нечего, и что капитализм отжил свое!!! – это тоже всем ясно и споров не вызывает, а вот что дальше-то делать?!

И даже при словосочетании "социализм как единственная альтернатива" уже никто не вскидывается и в припадке не бьется. Хотя нет, главный организатор – господин Бодрунов, не удержался и назвал Владимира Ильича Ленина – Ульяновым. Не по партийному псевдониму, по которому он вошел в историю, а подчеркнуто – цивильным, бытовым, семейным. Как обычного человека. И всё! Больше никто не совершал шаманских плясок, не плевал ритуально в прошлое. Не до этого.

На второй день объявляют, что на нашей секции будет выступать отец Чаплин! Вот это поворот! Свезло, так свезло.

Что сказать. Мне – понравилось. Шикарный, глубокий, мужской баритон. Наверное, службу ведет очень хорошо. По сути выступления – прямо вот за рабочий народ. Клеймил буржуев и вообще – умен и оригинален. Неожиданно.

Во время перерыва, кофе-паузы или того современнее – кофе-брейка, все ломанулись в бесплатный буфет и я тоже. Буфет – это святое! Набил живот картонными бутербродами и пошел назад, на второй этаж. Глядь, а сверху кто-то спускается медленно и громко пыхтит. Явно ему тяжело.

Чаплин! Ну, я к ручке приложится, кинулся, под локоток поддержал… Шучу, конечно. Есть один замечательный, безотказный способ, которым я и не только я, надо сказать, пользуюсь.

Так и так, говорю, ваше выступление поразило меня в самое сердце и хочу сказать, что если довести вашу мысль до логического конца, то будет то-то и то-то, вообще запредельно глубоко и мудро. Действует – безотказно. Короче, идем мы дальше по коридору уже вместе и заходим в буфет этакими коллегами и друзьями. Солидно так заходим. Чаплин извиняющимся тоном:

– Не кушал сегодня еще ничего!

И на раздачу. Я тоже с ним рядом, советую, чем можно попотчеваться, дескать, надо думать о здоровье и вообще, попробуйте вот это. Народ смотрит завистливо, фотографирует, сэлфи на нашем фоне норовит сделать.

Встали за столик и только он проглотил первое канапе, а я было раскрыл рот, чтобы поумничать на богословские темы, как подходит к нам какая-то тетка и не говоря дурного слова, сует Чаплину под нос бумажку с рукописным текстом и начинает нести какую-то ахинею! Типа, про пользу шапочек из фольги.

Я уж было хотел рявкнуть на неё за такую беспардонность, а смотрю: Чаплин лицом как-то погрустнел, смирился, отодвинул свое кофе и бутер недоеденный и стал обреченно с ней говорить. И был искренен при этом!

И я понял, что он так и живет. Что любой городской сумасшедший может подойти и украсть или забрать, как хотите, часть его жизни и он никогда не будет вождем. Умен, но слишком добр. И до глубин ему не дойти. Не дадут. Зависим от окружающих, людям служит, а надо – идее и мечте.

Хороший человек, но больной и добрый, архиерей Всеволод Чаплин. А церковь-то его отторгла, извергла из своего лона. Думаю, именно за доброту.

От редакции: По нашей информации, отче Всеволод, уже вошедший в историю Путинской России как изрекший, что хорошим, достойным делом для любого русского было в годы Гражданской - убить побольше большевиков, - не чужд порою и постмодернизма. Ну, в том смысле, что любит больше всякого прочего интеллигентского шансона - того самого Псоя Короленко (как песни, так и его самого, лично), который спел в популярном кинофильме "Пыль" замечательнейшую сатирическую песню "С богом светлее дорога". И прочие песни которого так славно любил напевать в лагерях Че Гевары и по пути из них под гитару тот самый Даня Полторацкий, семинарист-расстрига, которого после великолепной статьи про агента ФСБ - след простыл где-то на финской границе...

Бывает, что отче в пост примет и водочки - постмодернистам и отторгнутым РПЦ, наверное, уже можно...

А как же иначе, товарищ? Вот наслушаешься с христанским смирением и в каком-то смысле отпуская грехи многословия - всех этих безумных бабок, наслушаешься до умопомрачения - и? И водочки жахнуть, чтоб промыть контакты - самое святое дело. И Псоем заслушать. Ещё ходят по московским кухням слухи, что словесный гонитель большевиков обожает петь под гитару "И вновь продолжается бой"... Но сам пока не слышал - впрочем, выступая за великую Россию с недавних пор единым фронтом - надеюсь услышать!

Д.Ч.



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